Tätä mieltä tänään: "Omakehun mehuissa jää huomaamatta, että kanta-Kauhavan kehittyessä muuttotappio Seinäjoelle vähenee."

Ei puheenvuoroa, jossa alahärmäläiset kehuisi itseään. Omakehun mehuissa jää huomaamatta, että kanta-Kauhavan kehittyessä muuttotappio Seinäjoelle vähenee. Nopeutunut liikenneyhteys mahdollistaa työssäkäynnin Seinäjoella. Kunhan Kauhavalla palvelut paranevat.

Kiitos Harri Rajakorpi selkeästä kirjoituksesta 17.10. Pakka sekaisin, miksi?

Kiitos mopopojalle kivasta keulimisesityksestä Penttiläntiellä. Voi harmi kun päättyi kaatumiseen kiertoliittymässä. Eikun onnea harrastuksen pariin.

Pääkirjoittaja kirjoitti, että edessä on kymmenen vuoden sopeutus. Onpas mielenkiintoista nähdä miten tämän herraporukan, sisältäen myös päätoimittajien ylisuuret palkat ym. edut, sopeutetaan. Ai mutta nythän mä huokasin, etteihän niiden ole ennenkään tarvinnu sopeuttaa.

Kuinkahan monen oppilaan luokkia Kati Keski-Mäenpäällä mahtoi Soinissa olla. Kuinka monta erityistukea tarvitsee, kuinka monta eri kansallisuutta, eri kieltä puhuvaa, kuinka monen eri uskontokuntaan edustajaa?

Ikäihminen kirjautuu vahingossa ja ihan teknisen epävarmuutensa kautta pankin sivujen sijaan feikkisivustolle ja menettää suuren rahasumman. Pankin mielestä henkilö oli törkeän huolimaton eikä korvaa menetyksiä. Kun taas käy, että asiakkaalle avautuu aivan toisen henkilön tilitiedot ja jopa tilisiirrot olisivat mahdollisia, on tämä pankin mielestä erittäin harvinainen sattuma, jota ei pitäisi tapahtua. Että ja sillä tavalla. Mitenkä minusta tuntuu, että pankit eivät ole pienen ihmisen asialla. Eivät olleet edellisen laman aikana eivätkä ole nytkään.

Hyvät ministerit ja kansanedustajat, yrittäkää saada voimaan se väläytetty sähkön hintakatto. Se vähän tasaisi nykyistä villiä ja epäoikeudenmukaista hinnoittelua. Asiakkaalle tehtiin 33 sentin kW-sopimus kahdeksi vuodeksi, melkein 7-kertainen entiseen sopimukseen. Samana päivänä toinen asiakas sai kymmenen ja puoli senttiä halvemman tarjouksen samoilla ehdoilla ja suurin piirtein samalla kulutuksella ja monilla on vielä ensi vuodenkin voimassa muutaman sentin sopimukset. On tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus kaukana hinnoittelusta.

Mikä erottaa ihmisen muista eläimistä? Raha.

Koboltti, litium ym. akkumineraalit on yhtä paljon fossiilisia ja katoavia luonnonvaroja, kuin öljykin! Sähköautot tuhoaa vähintään samalla mitalla luontoa, kuin polttomoottoriautotkin! Nyt kuitenkin yritetään lobata sähköautoja, kuin ajettaisiin käärmettä pyssyyn. Kauanko vielä pitää lasten kaivaa hakulla kobolttia ilman korvausta, että tämä huuhaa loppuu? Joku järki peliin.

Kyllä vaatii kuluttajilta vähintään kapinan kauppojen kaahimia voittoja vastaan. Ei ne voitot mene ainakaan kaupan myyjän palkkaan?

Nyt kun puhutaan taas kerran asunnottomista, niin Ristinummen ostarille yömaja tarviseville ja myös päivisin ovet auki, koska talvi taas puree ja osa ihmisistä kärsii. Olisihan siellä edes lämpöä.

Kenenkähän idea on ollut laittaa Palosaarentien kampaamojen eteen tunnin parkkiaika kiekolla? On perin ikävää lähteä ulos pää märkänä siirtämään autoa ja samalla keskeyttää kampaajan työ. Uskon, ettei se ole keneltäkään pois, jos siihen laitetaan kaksi tuntia aikaa.

Suuret kiitokset Harri Rajakorvelle mielipidekirjoituksesta 17.10. Osastonsihteereiden työpanosta vitaalina osana sairaalan toimintaa ei arvosteta eikä tunnusteta, ainakaan Vaasassa. Työmoraalin omaavalle sihteerille nykytilanne on kestämätön. Sihteereitä viskotaan yksiköstä toiseen, jolloin tarvittavaa osaamista ei ole, potilasturvallisuus vaarantuu merkittävästi ja työntekijä ajetaan piippuun. Esihenkilöt sulkevat silmänsä ja korvansa, vaikka tilannetta on yritetty jo vuosia heille avata. Toivottavasti asiaan vihdoin puututaan. Tilanteesta kärsivät kaikki, niin potilaat kuin työntekijät ja loppukädessä koko sairaala. Ex-osastonsihteeri.

Tuulivoima on niin halpaa, että aivan hirvittää. Entisten tukimiljardien lisäksi nyt menee kolme miljardia siihen, että sähköverkkoa vahvistetaan, jotta se pysyisi tuulivoimasta huolimatta pystyssä. Jatkossa tuulivoiman vaatimat tukimiljardit moninkertaistuvat, kun pitää siirtyä kalliiseen ja tehottomaan vetytalouteen, jotta voidaan hallita edes jotenkin tuulivoiman ailahtelut. Tuulivoima on silloinkin halpaa, kun me veronmaksajat maksamme kaikki kulut. Kyllä hirvittää!

15.10. alkaen Vaasa yhtä pimeä kuin Bukarest Ceausescun aikana. Kiitos Vaasan Sähkön. Sähkön hinnankorotuksista päättäneet, olisiko aika katsoa peiliin, erota ja hävetä?

Viime kuussa edesmenneen Jaakko Nummisen virka-aikaa voidaan peruskoulutuksen ja korkeakoulutuksenkin kehittämisessä kutsua ”hyväksi Nummisen ajaksi”. Opetusministeriön johtavana virkamiehenä vuosina 1966–94 hän osaltaan merkittävästi edisti suomalaista koulutusta kohti maailman huipputasoa. Eläkkeelle menonsa jälkeen alkoi myös koulutuksen osalta säästötoimenpiteiden haitallinen vaikutus. Usein ”jussipaitainen” Numminen oli peruspohjalainen.

Ohisalo A-studiossa sanoo, että lahopuuta pitää jättää metsiin. Onko lahopuu hiilinielu? Miten lahopuu yhteyttää? Tuntuu, että Suomen metsistä päättävät henkilöt, jotka eivät tiedä metsän hoidosta mitään.

Vaasan Sähkö lopettakoon kierretyn vero-osingon maksun kaupungille. Loppuu myös älytön (tarpeeton) rakentaminen.

Vetäsin Tierillä pikku matkan ja totesin hinnan nousseen puolella joten kävelen mieluummin.

Ahneus. Mitä se on? Onko se sitä, että hillotolppamiehet istuu päättämässä korotuksista, jotka saattavat olla laittomia. Aika näyttää oliko Rapo oikeassa, kun saadaan jonkinlainen päätös näihin Vaasan Sähkön älyttömiin korotuksiin.

Yhtiöissä hallitus ja hallituksen puheenjohtaja kertovat toimarille askelmerkit. Sitten on sähköyhtiöitä, joissa osaamaton hallitus on kuin joukko ”puudeleita”, sylikoiria, joille riittää kahvituokiot kuuntelemassa toimarin teesit.

Vai tiloja nuorille Alakylään. Tehdään vain, mutta vähintään kaksi vanhempaa valvomassa tilan ollessa auki. Kantakaa vastuuta nuorista.

Aikaisemmin suomalaiset nauroi USA:n Trumpille, kun suunnitteli raja-aitaa Nyt Suomi ite suunnittelee raja-aitaa, tälläisiä ihmiset on.

Pääkirjoitus (18.10.) vaatii pitämään jalat maassa Suomi-ratahankkeessa. Ratkaisu löytyy Ilkka-Pohjalaisen levikkialueelta. Luvataan lopettaa haaveilu sillasta Uumajaan vuoteen 2070 saakka. Säästyneillä rahoilla voidaan rakentaa pikarata Seutulasta Tampereelle ja parantaa Tampere–Seinäjoki–Vaasa -rataa. Loput rahat voidaan vaikka törsätä.

Henna Salo! Seurakunnan asioissa ei kysytä, mitä mieltä ihmiset ovat, vaan mikä on Jumalan tahto. Siis mitä Raamattu sanoo. Lukekaamme siis Raamattua : )

Jalankulkija! Katso eteesi, ettet kävele hiilikasan päältä.

Se yksi dosentti on nyt ihmeen hiljaa.

Mikä Vaasan Sähkössä mättää, kun ei vastaa asiakkaan sähköpostiin?

Tosi kovat jätkät ei tarvi viinaa ja sehän se joitain piinaa. Bileet kuin bileet, niin kupis vesi ja lantrinkina jäähileet. Ei tanssitettavan käsi otteesta lipee eikä aamulla koskaan enää tukka kipee. Ilmainen viina se monelle on miina. Kuningatar seisoo rinnalla eikä oo hiki otsan pinnalla.

Vaasan Sähköverkko Oy:n vuoden 2021 liikevaihto 35,9 meur ja liiketulos 9,3 meur eli 25,7 %. Tästä siirrettiin konserniavustuksena Vaasan Sähkölle 2 meur. Sähkömarkkinalaki määrittelee kohtuullisen hinnan, mikä ei todellekaan toteudu Vaasan Sähköverkon hinnoittelun osalta. Yleisesti hyväksytty ’hyvä’ liikevoittoprosentti yritystoiminnassa on 10%.

Jos tontillesi sataa vettä, ei se maksa mitään. Neljäkymppiä maksetaan siitä, että vesi poistuu kaupungin rakentaman hulevesijärjestelmän kautta, ja tontti pysyy kuivana. Ilmaisia lounaita ei ole.

Henna Salolle. Raamattu on se, mitä mieltä ihmiset siitä ovat.