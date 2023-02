Tätä mieltä tänään: "Omassa tv:ssä pikselöinti aiheutui viasta virittimessä. Vika poistui vaihtamalla tv. Aina ei kannata syyttää operaattoria ensimmäisenä."

Ihmettelen tätä vanhan mantran hokemista, jotta lääkkeet on kalliita. Itse hain paljon käytetyn sydän-verenpainelääkkeen 3 kk annoksen hintaan 5,18 e omavastuu. Samaa hintaluokkaa nivelrikkolääkkeet. Kalliitakin lääkkeitä toki löytyy, mutta siinä tulee vuosittainen Kelan omavastuuraja vastaan. Ymmärrän toki kaupan liiton toimitusjohtajan Mari Kiviniemen ”intressit” itsehoitolääkkeitten kauppaan siirtämisestä. Ilmeisesti hänen ei tarvitse käyttää lääkkeitä, kun on noin tietämätön hinnoista. Lääkkeitä ei syödä kuin leipää. Asiantuntevaa ja kiireetöntä neuvontaa kyllä tarvitaan. Sitä saa vain apteekeissa.

Lakkoilun tukemiseen saattaa joutua koko kansa tuotteiden hintojen nousun lisäksi myös verotuksen kautta. Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ovat vähennyskelpoisia, markinaaliverohyöty n. 30–40 pros. Lakkoavustukset ovat verovapaita, jos avustus on enintään 16 euroa/päivä. Se on 112 eur/viikko.

Postiko muka hidas? Tuli eilen joulukortti 11 kuukautta etuajassa, että kiitos siitä.

Entäs puoluetuki. Nyt viimein olisi aika puhua siitä. Nyt asia pöydälle. Mihin sitä tarvitaan?

Eikö edustajien palkoista pitäisi vähentää ne istunnot, joista ovat olleet poissa?

Esa Nieminen voi kertoa ja kerätä oman näkökantansa mukaan poissaololistoja mutta muistaa demokratian, joka toimii kuntapolitiikassa. Se on niin, että tilalle istuntoon tulee seuraava varamies. Se valitaan aina kunnallisvaalien jälkeen. Kyllä demokratia toimii, äänesi ei ole mennyt hukkaan.

Venäläistä öljyä virtaa Turkin kautta markkinoille enenevässä määrin ja Turkin vienti vastakkaiseen suuntaan on moninkertaistunut. Voisiko tästä vetää jonkinlaisen yhteyden Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyshakemusten jarruttamiseen? Naton kyvyttömyys päätöksentekoon tässäkin asiassa arveluttaa myös. Onkohan sillä kykyä puolustaa edes jäsenmaitaan tosi tilanteissa vaikka sillä jokin 5. artikla onkin. Avuksi menevät vain ne, joita huvittaa vai pitääkö odottaa silloinkin kaikkien maiden yksimielistä päätöstä.

Nyt kun eläkkeet kerrankin nousi hieman enemmän hintojen nousun vuoksi, heti joku kateellinen ärähti. Tähän saakka, jos palkat on nousseet noin 2 %, eläkkeet on nousseet noin 0,5 %. Ei silloin työssä käyvät ole olleet huolissaan.

Ihmettelen minäkin mihin Kela-taksien kuljettajilta on kadonnut kohteliaisuus. Ei viitsitä ovea avata asiakkaalle saatikka auttaa.

On todettu monien lintulajien vähentyneen huomattavasti. Olisi tärkeä tietää, paljonko luontoon päästetyt vieraslaji minkit ovat tähän syyllisiä. Käsitykseni on, että minkki syö tai tuhoaa satoja linnunmunia ja linnunpoikasia vuodessa.

Vai pitäisi Maakuntatalo säilyttää sen takia, että siellä oli ensiesitys Jääkärinmarssista vuonna 1917 ja Mannerheim lounasti siellä 1918!! Olin läkähtyä nauruun.

Suomen hallitus jakanut surutta euroja sinne ja tänne viimmeinen huippu käyttämättömät lentokentät. Onko Suomi Italian ja Kreikan tiellä?

Omassa tv:ssä pikselöinti aiheutui viasta virittimessä. Vika poistui vaihtamalla tv. Aina ei kannata syyttää operaattoria ensimmäisenä.

Kun saa suosiota / valtaa liian nuorena / henkisesti kypsymättömänä, arvomaailma ja minäkuva tottakai vääristyy. Siitä on useita esimerkkejä nähty, kun nousee päähän. Tällöin alun perin hyvä ihminenkin muuttuu omaan napaan tuijottajaksi.

Kirkkokadun monttu olis hyvä paikka maauimalalle. Ajatelkaa kesäpäivien viettoa altailla ja virvokkeita nauttien. Mikä vetonaula keskustan virkistämiseksi. Talvella se voisi toimia luistelualueena. Tyhjä tori ei näytä ketään kiinnostavan.

Minä en sytytä puita alta enkä päältä, vaan edestä, syttyy nopeasti kun pesä vetää hyvin.

Hyvinvointialueen otettua Etelä-Pohjanmaallakin valtaa entisestä kunnallisen päätösvallan aihekokonaisuudesta, ja sen rahoituksen mentyä valtion piikkiin, tosin edelleen kuntien veronmaksajilta, niin jäljelle on kunnille jäänyt lähinnä sivistystoimi, ym. jonkin verran. Parasta siis puolittaa kunnallisvaltuutettujen määrä. Toinen vaihtoehto voisi olla kuntaliitokset E-P:lla siinä määrin, että niitä olisi noin puolet nykyisestä. Harkintaan heti!

Ei ole jollain rahamurheita, ostetaan lapsille traktorimönkijöitä huvikäyttöön. Sitten meitä köyhiä syyllistetään tukien käytöstä. Seuraava hallitus tekee pienituloisten aseman entistä huonommaksi.

Valheenpaljastustieteestä voi tehdä oikeusjärjestelmämme kulmakiven, ja todistajanlausunnot tulee nauhoittaa heti videolle.

Voi teitä, kun rutisette, jos palakasta puuttuu 100 tai 200, multa puuttuu monta tonnia eikä vaan tunnu seleviävän.

Mitä kauemman Turkki ja Erdogan viivyttää Nato-jäsenyyttä, sitä enemmän kyllääntyneet ulkopuoliset heittävät lokaa rattaisiin. Turkki on tämän itse aiheuttanut, että koraaneja mielenosoittajat polttavat. Olisi hyvin rauhallista, jos ratifointi olisi tapahtunut muitten Nato-maitten linjassa.

Nyt kun hoiva-avustajia on saatu avuksi hoitajapulaa helpottamaan, niin eiköhän Tehyn puheenjohtaja pelkää heidän vaarantavan potilasturvallisuutta! Joissain hoivakodeissa he kun ovat osallistuneet lääkkeiden antoon. Tuskin heillä on pääsyä lääkekaappiin, vaan eiköhän lääkkeet ole laitettu hoitajan toimesta valmiiksi annostelijaan. Näin ainakin pitäisi olla ja tämä on kaiketi luvallista. Paljon huolestuneempi olisin siitä, kun koulutetut hoitajat unohtavat antaa lääkkeitä tai niitä annetaan miten sattuu. Otetaan nyt vain hoiva-avustajia avuksi eikä heti aleta pelätä, että vievät hoitajilta työt. Hierarkia tuntuu alalla vallitsevan.

Vaasan kansalaisopisto Alma järjesti yleisöluennon Muistin varassa. Tilaisuus oli järjestäjän osalta ok ja sali oli täynnä kiinnostuneita. Sattui kuitenkin niin että takanani istui kaksi ikäistäni naista, jotka koko ajan puhuivat omia asioitaan, että keskittymiseni luentoon oli mahdotonta. Annoin ymmärtää, etten pitänyt eikä sekään auttanut vaikka vaihdoin paikkaa kauemmas, kun äänensä kuului sinnekin. Varmasti muutkin kärsivät itsekkäästä käyttäytymisestä.

Evijärven kehityksen jarrut valittivat tietenkin, kun järveä yritetään pelastaa vedenpintaa nostamalla.

Nyt kun töhrylandia Vaasassa puretaan, ”taiteilijat” siirtyvät varmaan takaisin talojen seiniin ja juniin toteuttamaan tätä ”korkeatasoista taidettaan”.

Mäitä koirat verolle -ihmisiä piisaa. Täytyy nyt sanoa, että olen ollut koiraton ja koirallinen ja koin parhaat hetket ja vuodet koiranomistajien kanssa, he ovat sosiaalisia, iloisia, avoimia ja kovia liikkumaan. Jopa sadekeleillä koiraihmiset ulkoilevat ja pitävät itsensä ja koiransa terveinä ja jos nämä pökäleet joitakin ahdistaa. niin katsoo toisaalle tai alkaa keräämään niitä harrastuksenaan. Ja vielä vastaan kirjoitukseen ”syövät lihaa, joka nyt on kiellossa”. Kuka tai ketkä kieltää?

On se kumma, kun polkupyörässä pitää olla valot mutta Kaskisten radalla junat voivat ajaa lähes pimessä. Vilkut katolle, että erottuu! Pitäähän nykyisin lumi- ja maansiirtotöissäkin vehkeissä olla vilkku katolla. Miksi VR:llä on erivapauksia? Jos onnettomuus sattuu, niin aina sanotaan, että ylikäytävät pitää poistaa, muuta ratkaisua kuulemma ei ole.

Olen sataprosenttisesti samaa mieltä, että kansanedustajat pois kuntien ja kaupunkien valtuustoista ja muista ylimääräistä tehtävistä kalastelemassa kokouspalkkioita. Eikä siinä vielä kaikki, kun matkustellaan Helsingistä ja takaisin veronmaksajien rahoilla, hoitaisivat ne kansanedustajan hommat edes jollakin tavalla.

En yhtään vähättele koiran poismenosta johtuvaa surua varsinkin yksinäisille ihmisille mutta kritisoin sitä, kun julkisen uutisen otsikosta saa sellaisen käsityksen lemmikin kuolemasta kuin vähintään puoliso tai oma lapsi olisi kuollut. Sitä ei tarttis uutisoida ollenkaan julkisesti.

Joku amatöörilobbari näillä palstoilla kertoo, että 2013 oli kokoomushallitus. Kyllä se oli laajapohjainen hallitus. SDP, RKP, vasemmistoiitto, kokoomus, kristillisdemokraatit. Hieman totuutta mukaan, kun tänne kirjoittelee.