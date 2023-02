Tätä mieltä tänään: "On hullua puhua, että tupakkalakeja tiukennetaan, ja huumausaineita esitetään laillistettavaksi."

Minkä takia seurat eivät ilmoita pesäpallon hallipeleistä mitään lehden palstoilla? Onko se rahasta kiinni? Voisi olla yleisöä enemmän kaikilla ei ole nettiä mistä näkee.

Äänitehosteet televisiossa ja radiossa ovat täyttä häiriköintiä.

Kauhavahan onkin oikein tosivauras kunta. Siellä on varaa haaskata rahaa jatkovalitukseen KHO:ssa itsestään selvässä asiassa.

Varmat kevään merkit: Kuu kiurusta kesään, puolikuuta peipposesta, västäräkistä vähäsen, AKT:n lakosta ei päivääkään.

Ulkotiloissa liikkuessasi huolehdithan roskaamisesi nuuskatyynyt, tupakantumpit, karamellipaperit yms. Roskille kuuluville jäteastioihin. Jätäthän jalkakäytävät niistä vapaiksi.

Huumenuoren isänä voi sanoa, että kuulostaa aika erikoiselta tiukentaa tupakan ostamisen ikärajaa. Kukaan ei ajattele sitä, että nuoret saavat tänä päivänä helposti niin tupakkaa, nuuskaa kuin sähkötupakkaa. On fakta, että aika isoa osaa nuorista tämä myös kiinnostaa. Myynti pimeästi on helppoa, ja sitä nuoret harrastavat. Iso ongelma on se, että samalta myyjältä saa usein myös mitä tahansa huumeita. Kannabiksesta siihen maailmaan lähdetään. On hullua puhua, että tupakkalakeja tiukennetaan, ja huumausaineita esitetään laillistettavaksi. Tupakan ikäraja tulisi palauttaa 16 vuoteen.

Jos kaadut pyörällä, maksaja on Alianssi, joka ei hoida kunnossapitoa.

”Maahanmuuton esto epäisänmaallista” (I-P 15.2.); mielipiteestä löytyy joitain ihmeellisiä väitteitä, jotka eivät ole kiinni todellisuudessa. Seuraako Timo Rantasaari lainkaan kotimaan mediaa, vai meneekö vain kansainvälisessä kuplassa? Juuri Rantasaaren kaipaamaa avarasydämistä työperäistä ym. maahanmuuttopolitiikkaa on Ruotsissa harjoitettu vuosikymmenten ajan ja lopputuleman voi jokainen käydä lukemassa netistä Euroopan rikostilastoista. Siellä ei liikuta tunnetasolla, ihan faktaa löytyy.

Mitä pankit tarkoittavat kun eivät rahoita rakennusten peruskorjauksia. Epäisänmaallista toimintaa. Rahoitusmarkkinat tulee palauttaa juurilleen eli osuuskunnat takaisin.

Ei riitä sympatiaa AKT:n lakkoilulle. Ay-pomo totesi A-studiossa, että kun laivat ovat satamassa täynnä tavaraa, ei se mihinkään katoa. Niin ei tule tappioita. Eiköhän tappiota tule joka päivä, kun tavara ei liiku. Ei vaadita edes vuosien koulutusta. Ahneita ovat.

Sport, kyllä hävettää. Pohojalaasilla ei oo ollu tapana luovuttaa. Jos kaarutahan, kaarutahan saappahat jalaas. Kyllä ny Vaasan veri vapisoo ja kunnolla.

Olen tässä ihmetellyt viimeaikoina, että mitä outoa on. Nythän se sitten selvisi. Taas on kirjat kuten kuten ennenkin. AKT on lakossa. ps. I-P voisi kertoa paljonko ahtaajan keskipalkka on.

Ai oikein reilun viisi senttiä laskee Vaasan Sähkö hintojaan.