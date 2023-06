Tätä mieltä tänään: "On ihmeellistä nillittämistä ja kateutta opettajien lomista tai onko lauantai lomaa vai ei. Miten kenenkään lomat toisille kuuluu, pitäkää kukin lomanne valittamatta."

Vielä tarkennus julkisen puolen lomiin. Tällä hetkellä, jos työvuosia 15 tai enemmän, lomapäiviä kertyy 38/vuosi. Aiemmin, kun lauantait laskettiin lomapäiviksi, lomapäiviä oli 45. Lomapäiviin tuli siis 7 päivän vähennys, kun lomapäiviksi lasketaan vain työpäivät. Julkisen puolen pitemmät lomat ovat kompensaatiota alhaisemmasta palkkatasosta yksityissektoriin verrattuna.

Tunnin junarata Helsingistä Turkuun, hintalappu 3 000 000 000 €, aikahyöty 0,5 h/matka, vuoden puolituntiset 8 219 178 €/vrk, 10 vuodenkin vielä 821 918€/vrk – saapi matkalaisia ja kuljetettavaa olla, että hintahyöty nykyiseen verrattuna peittyy... Pelkkää suuruudenhulluutta tilanteessa, jossa rahat eivät riitä edes tiestömme perusparannuksiin! Kenen etu tämä on? Joku ”hyvä veli” -verkostoko hakee tuottavia bisneksiä? Vai onko tämä ihan vain täyttä tyhmyyttä? Eikö nyt todellakaan löydy ketään tarpeeksi järkevää ja vastuuntuntoista, joka laittaa stopin näille suunnitelmille?

Mitä lujempaa hyvinvointiyhteiskunnan säilymisen puolesta huudetaan, sitä voimallisemmin sitä ajetaan alas. Se on politiikkaa.

Hallitus ja ohjelma. Kokoomus: missä ovat rakenteiden leikkaukset l. valtion laitokset, yhdistykset? Persut ja KD: miten voitte hyväksyä 3 miljardia hyvä veljien liikkumiseen Hki–Turku-junaan ja samalla leikata terveys- ja vanhuspalveluista.

Erään lehden mukaan Samuli Samuelsson juoksi mielettömän ajan. Tämä uutinen on tosi, sillä ajalla ei ole mieltä. Se vain kuluu, enempiä miettimättä.

Kävin H-talossa ekaa kertaa. Asiointi sujui aika hyvin (2 tuntia). 0-kerroksessa hyvä opastus ja odotustilat. 1-kerroksessa (tvk) odotustilassa tuolit selkämykset vastakkain eikä mitään välissä, etäisyyttä aivan liian vähän huomioiden virusten jne tarttuminen. Tuolit väljemmin ja vaikka kasveja väliin, tilaa on. Puhelimeen kun eivät vastaa/soita takaisin, niin suosittelen menemään paikan päälle hoitotarpeen arviointiin, mikä toimi hyvin ja yksityisesti.

Hyvä kirjoitus käräjäoikeuden johtajasta. Laamannijärjestelmän saisi lakkauttaa, Pohjanmaalle yksi käräjäoikeus ja pääpaikka Vaasaan!! Saman yhdistämisen saisi tehdä Pohjanmaan maakuntien kesken samoin kuin hyvinvointialueiden kesken. Säästöjä tulisi väkisinkin ja hallinnon byrokratia kevenisi ja asioiden/asiakkatten hoitaminen notkistuisi!! Lisää tällaisia hyviä ehdotuksia ja niitä eteenpäin uudelle hallitukselle!!

Naton kannattajat ovat vuosia myyneet jäsenyyttä sillä, ettei kukaan ole uskaltanut Nato-maahan hyökätä ja jos Suomi siihen liittyy, olemme Venäjältä turvassa. Suomen Naton liittymisasiakirjojen musteet eivät ole kunnolla kuivuneet, kun samat vakuuttelijat eivät enää omaan teesiinsä uskokkaan vaan kauhistelevat entistä enemmän Putinin Venäjää ja sen uhkaa Suomelle. Näin nopeastikko se takin foori käännettiinkin ulospäin?

Kuortaneen kisoissa paahtava helle, eikä urheilijoilla mitään katoksia suojaksi auringolta!

Ei mikään uusi juttu ensimmäinen sairaslomapäivä palkaton, vaan paluuta vanhaan, ei mitään edistystä, vaan työntekijän kiusausta.

Kyllä matalavetisessäkin järvessä kuten Evijärvellä pystyy terrorisoimaan mökkinaapureita näillä älyvapailla vesijeteillä kaahailemalla, vesilinnustokin ”tykkää” kyttyrää poikueineen.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vaati kaasun hinnaksi erottamista sähkön hinnasta. Mitä tekee työ- ja elinkeinoministeriön ylijohtaja Riku Huttunen, hän tyrmää suoralta kädeltä muutoksen. Suomessa mennään yleensä kirjaimellisesti EU:n ohjeistuksen mukaan. Voiko yksi virkamies tyrmätä nyky maailmassa näin tärkeän muutoksen? Onko Orpolla kanttia lähteä ajamaan asiaa?

Muutama vuosi sitten, kun vanhemmat halusivat hoitaa lapsensa itse kotona, heistä puhuttiin positiiviseen sävyyn. Jos nyt hoidat lapsesi itse, sanotaan, että lapsi jää ilman laadukasta varhaiskasvatusta! Lapsi voi aivan varmasti paremmin kotona hoidettuna, kuin isossa ryhmässä päiväkodissa. Ja nyt tarkoitan ihan tavallista suomalaista perhettä. Poikkeuksia on, mutta ne ovat sitten asia erikseen.

On se upeaa, kun koko Suomi osallistuu säästötalkoisiin. Köyhät konkreettisesti ja rikkaat ovat hengessä mukana.

Vaasassa Setterbergin puistoon suihkulähteen ympärille istutettiin joku aika sitten paljon monenlaisia kukkia. Paikka on varsinkin kesäisin turistien suosima. Nyt kukista puolet ovat kastelun puutteessa kuihtuneet. Lähteen suihkusta tuli vuosikaudet lirutellen vettä. Nyt se on korjattu. Siitä kiitos.

Kaipa kaupan ala ja/tai hallitus valmistautuu korvaamaan sairaudet, kuolemat ym., jotka aiheutuvat vahvempien alkoholijuomien tuomisesta kauppoihin. Eihän voi olla niin, että kauppa saa kahmia voitot, mutta vahingot jäävät veronmaksajien korvattaviksi!

Miksi Pohjanmaalla kaiken on oltava niin suurta? Miksi nämä itikatkin ovat tällaisia extramegaturboversioita?? Imukärsä kuin paloauton letku! Kuka tästä kesästä selviää hengissä!

Joko vihdoin saadaan Pikipruukki vastuuseen vuokralaisilla maksattamisista vuosien ja vuosikymmenten aikana! Kuka kehtaa myöntää istuvansa Pikipruukin hallituksessa?

Saapa nähdä millaisella panoksella tällä kertaa veropakolaiset ja muut veronkiertäjät, miljoonakeinottelijat, osinkotulotyötyömät eli maan rikkain desiili osallistuu vahvan ja välittävän Suomen rakentamiseen. Vai ainoastaanko köyhin kansanosa on globaalin finanssikriisin jälkeen elänyt kuin pellossa?

Pohjanmaan hyvinvointialue on kylläkin Pohjanmaan pahoinvointialue. Pysytään totuudessa!

Suomen hallitus, kieltäkää parveketupakointi lailla nopiaa, meitä on paljon, jotka altistumme tälle myrkylliselle hajulle. Pilaa terveyden ja ilmanlaadun, on vuosia kestävä haitta. Kyllä tupakoitsijat pääsee ulos takapihalle kauemmas, me sivulliset ollaan vaarassa.

Voi voi, opettajat ovat nyt kesäkeskeytyksellä töistä ja myöhemmin sitten lomalla. Nyt ei heistä taida kukaan lähteä koululta kahdelta tai muulloinkaan. Elokuun alkupuolella voit taas alkaa kadehtia opettajan työtä.

Nyt on kaikki mennyt hyvin tähän saakka, mutta jos rakennetaan rata Helsinki–Turku-välille puolen tunnin edun takia, niin voin sanoa, että kyllä kaduttaa. Nyt se raha, mitä tuohon on investoitu, niin ehdottomasti valtateiden kunnossapitoon.

Vimpelin Vedon pesäpalloselostajalle tiedoksi, että pesät eivät haavoitu, vaan etenijät haavoittuvat.

Eihän presidentti yksin olisi Nato-päätöstä voinut tehdä. Kyllä päätös tehtiin lakien mukaan eli yhdessä Marinin johtaman hallituksen kanssa. Näin siitäkin huolimatta, että pressa pitää selvästi itseään suurena sankarina ja välttää visusti mainitsemasta Marinin osuutta.

Suomessa on ollut aina voimassa tasa-arvoinen avioliittolaki. 2017 tuli voimaan sukupuolineutraali avioliittolaki siviilivihkimisiin, tuntuu jopa toimittajat sekoittavan termit.

Ruotsin ajankohtaisista vaikeuksista Natoon liittymisessä on moni suomalainen Ruotsi–Suomi-kilpailuhengessään vahingoniloinen. Mutta tällä tavoin ajattelevan henkilön kuuluisikin mennä heti turvallisuuspolitiikan peruskurssille. Kysehän on Suomen edusta. Ruotsin vallan aikaan, 1600-luvulla, suomalaiset sotilaat sisulla tukivat Ruotsin ”imperialismia”. Nyt on syytä odottaa vastavuoroisuutta Pohjanlahden toiselta puolelta. Viimeinkin!

Mistä mahtaa enää jatkossa löytyä tekijöitä pieniin keikkaluontoisiin töihin ja sijaisuuksiin, kun hallitus poistaa 300€ suojaosan.

Ensimmäinen sairaslomapäivä palkaton, onpa vaikea kuvitella vastuuttomampaa hallitusohjelmaa. Jos potilasta hoitaa sairas sairaanhoitaja, koulukuljetuksia kuljettaa kuumeinen kuski tai vastaan liikenteessä ajaa huonosti voiva rekkakuski ym. tärkeitä ammatteja sairaana tehden, niin onhan tämä järjetöntä.

Koska niitä luvattuja akkutehtaita oikein ruvetaan rakentamaan?

On ihmeellistä nillittämistä ja kateutta opettajien lomista tai onko lauantai lomaa vai ei. Miten kenenkään lomat toisille kuuluu, pitäkää kukin lomanne valittamatta.