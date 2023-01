Tätä mieltä tänään: "On pohdittu, onko jääkiekko kulttuuria. Ei, kyllä se on suorastaan uskonto."

Pistä sinä kateellinen ja ilkeä ikivalittaja verhot ja sälekaihtimet kiinni, jos et kestä muiden kausivaloja, jotka tuovat valoa pimeyteen vielä pitkään. Mitä se sinulle kuuluu, mitä muut tekevät? Hoida ihan omat asiasi vain!

Joku ei tykkää laatukäytävästä. Gerbyn niemellä n. 10k asukasta, mm. lapsia pyöräilee tuota kautta suuret määrät. Kiitos kaupungille parannuksista. Vai pitäisi tehdä mieluummin johonkin Sundomin perämetsään?

Palautetta taksikuskeille partavesistä. En ole matkustanut samalla taksilla, sen haluan sanoa, että nämä maskit mitä on käytetty, ei suojaa hajuilta eikä kaasuilta. Tarvit siihen ihan erilaisen maskin+patruunan. Ihmisille tulee jatkossakin yskää ja migreeniä, jos luullaan, että paperi suojaa hajuilta.

Sinä joka sanoit, että ennen nuoret sitä ja tätä. Tarkoitatko, että kaikki nuoret on pilvenpolttajia? Toivottavasti et tarvi terveyspalveluita koskaan, siellä on myös niitä nuoria vastassa. Vai poltatko itse pilveä, kun tiedät sanoa, että kaikki nuoret polttavat?

Pakko uskua, meirän Häyry on patteritehtahiensa kans palio suuree ufo, kun Erich von Däniken. Sanomapaperia haaskathan sen juttuuhin aivan liika palio.

Radio Pohjanmaa huuti ennen joulua, että polttopuut loppuu, nostatti hintaa. Suomesta ei polttopuut lopu, nytkin joka paikassa kaupataan.

Olipa hauska, positiivinen, mieltä kertakaikkiaan piristävä juttu Otto ja Pentti -papukaijoista 11.1.!

Minä ostin valoketjun ja paketissa lukee vain ulko tai sisäkäytöön, ei kausivalo. Minä sammutan ne vasta, kun alkaa olla valoisampaa ulkona.

10.1. Ilkka-Pohjalaisen mielipidekirjoituksessaan kansanedustaja Jukka Mäkynen ihmetteli polkupyöräilyn vähäisyyttä Vaasassa sekä kaupungin suurta rahallista panostusta pyöräilyreittien kohentamiseen. Itse 60 vuotta Vaasassa pyöräilleenä oletan, että autolla hurautteleva Mäkynen ei pyöräteillä käy, sillä päivittäisillä pyörämatkoillani kohtaan kymmeniä kanssapyöräilijöitä huonoimmillakin keleillä ja paljon enemmän hyvillä keleillä. Pyöräily on lisääntynyt vuosi vuodelta ja siihenhän kaupunginkin panostus tähtää. Liikkujan terveys pysyy kunnossa ja ilmasto tykkää. Kaupungin panostuksista kaksi kohdetta mietityttää kuitenkin: käsittämättömät n. 500 000 euroa maksanut pyörätalli aseman vieressä vaikuttaa etuoikeutettujen palvelulta ja toisaalla Kirkkopuistikon pyöräkaistat ovat vähänkäytettyjä, Raastuvankadun reitti riittää keskustasta Palosaarelle. Nämä rahat olisi voinut sijoittaa muille reiteille. Pyöräily on tulevaisuutta!

On todella kummallista, etteivät poliitikot korjaa ”monumentaalista” virhettään. Muut maat kirjasivat suonsa hiilinieluiksi. Suomen EU:n suurimmat suot eivät heille kelvanneet. Tämä jättimäinen virhe pitää korjata. Tavoitteet on sitten kerralla saavutettu!

Tintin kato meidän lähimetsissä oli ennen hömötiaisia, mutta ei ollut niitä mitä nyt on. Metsät on kuitenkin edelleen pystyssä ja entistä paljon suurempina. No mitä siellä metsissä nyt sitten on? Jos ei ole tiaisia. Ainakin meidän alueen metsissä on nykyään monisataiset naakkaparvet, sekä närhet ja varikset. Kaikki nämä kuuluisat muna- ja pesärosvot tuhoavat ja hävittävät pikkulintujen, jos mahdollista kaikki pesät ja viimeistään, poikaset hotkivat suihinsa, jos pesä kuitenkin varjeltui hyvällä onnella. Kovat on ajat pikkulinnuilla.

Kyllä tässä rupeaa miettimään, onko jollakin ruuvit löystyneet lopullisesti. Tarkoitan ”väärälaisten ruuvien” ruuvaamista ”Alvar”-pyhättöön! Voiko enää hölmömpää olla? Varmaan virastoon asioimaan tulevat kiinnittävät huomion listojen ruuvauksiin! Nyt jäitä hattuun ja ruuveja tiukemmalle!

Eikö jo ole selvä, että Suomen koulu-uudistus meni täysin pieleen. Tähän ei auta Lin lisävuodet. Sitä pitää parantaa sisältä päin, lisävuodet eivät auta mitään, ja tasoluokat takaisin, luokat pienemmiksi niin että opettaja myös pystyy opettamaan ja tuntemaan oppilaansa. Olemme Turkin tasolla, eikö se jo todista jotain täysin pieleen mennyttä.

Kyllä taas nähtiin, että kansanedustajat ja ministerit syyttävät edellisiä päättäjiä. Surullista ja outoa. Ja kyllä kansanedustajia on liikaa. En tiedä, äänestänkö enää koskaan.

Suomessa kauhistellaan nyt sitä, etteivät nuoret opiskele tarpeeksi Pitäisi tulla ekonomeja maistereita tohtoreita ym. entistä enemmän ja nopeammin. Mihin näitä ”oppineita” oikein tarvitaan? Suomessahan on vuosikymmeniä perustettu uusia valtion laitoksia, että on saatu nämä oppineet työllistettyä. Meillä löytyy näitä ”asiantuntijoita” joka lähtöön selittelemään ja riitelemään keskenään, kuka kulloinkin on oikeassa kuka väärässä. Valtion ja kuntien talous on kuralla, kun hallinnon kustannukset senkun nousevat, tästä hyvä esimerkki on sote-uudistus.

Postin plusmerkki ei auta kirjelähetystä edes perille, saatikka kahden päivän aikana. Veljeni 26.10. lähettämä synttärionnittelu 90-v. äidille ei ole ainakaan vielä tullut perille. Seurantakoodilla katsottuna ” lähetys on matkalla”. Koko plusmerkki täyttä humpuukia.

Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä perusteli hyvin useiden puolueiden muuttumisen eräänlaisiksi yleispuolueiksi, joista ei hevin löydy ideologisia eroja, eikä edes ideologisuutta (I-P, 12.1.). Voisiko tänä päivänä, tärkeiden vaalien lähestyessä, ajatella jopa niin, että vain vihreillä ja perussuomalaisilla on selvästi erotettavia ideologisia kantoja, edellisellä ilmastoon ja jälkimmäisellä väestöpolitiikkaan liittyvinä?

Nyt alkaa selviämään, minkä luokan asiasta tässä EU-komission luonnon ennallistamispaketissa on kysymys. Luken arvioissa on laskettu sen koskevan 2–6 miljoonaa hehtaaria ja kustannusten olevan 13–19 miljardia euroa. Onko köyhtyvällä ja velkaisella maallamme todella varaa tällaiseen erittäin kyseenalaiseen hankkeeseen, josta asiantuntijatkin ovat hyvin erimielisiä?

Kauppapuistikon ja Vaasanpuistikon kulman jalkakäytävä on vuodesta toiseen erittäin huonosti hoidettu. Taloyhtiön hallitus, jos ette maksa riittävää korvausta huoltoyhtiölle, niin saa huonoa jälkeä, tai pitää vaihtaa huoltoyhtiö.

On pohdittu, onko jääkiekko kulttuuria. Ei, kyllä se on suorastaan uskonto.

Nyt sanoi Juha Mäenpää täyttä asiaa Suomen puolustuksesta. Panssareita lainatkoot/antakoot valtiot, joilla ei omaa maarajaa Venäjän kanssa. Autettavissa ollaan kohta itse.

Käytöstavat kunniaan! Kyllä on television katsojille surullista katsottavaa, kun vaalitentissä haastateltavat huutavat toistensa puheen päälle, jopa vihaisuutta uhkuen! Kyllä tälläinen käytös antaa negatiivisen kuvan meidän nuorille ja maamme tuleville kansanedustajille.

Voitaisiinko kunnassa järjestää kerran vuodessa kuntalaisille kuulemistilaisuudet toimialoittain, joissa kuntalaiset kuulisivat, keitä kunnassa on töissä, mitkä olivat tavoitteet tälle ja tulevalle vuodelle ja miten saavutettu. Naaman ja nimen kera. Kuntalaisen mielestä kun virkamiehet lisääntyy ja syntyy vain kuluja, kuolleita ja entistä tyhmenpiä lapsia!

Mika Lintilä on tv:ssä usein, eikä aika riitä hänen saavutuksistaan kertomiseen. Hyvä! Josko edes kerran kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri sekä Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri avaisivat tunnin tv:ssä saavutuksiaan.

Ei sukupuolessa ole mitään korjaamista. Ainakaan minun sukupuoleni ei ole rikki.

Vihervasemmisto ilmoitti taannoin, ettei velanottoa tarvitse jarrutella. Hoituu kuulemma ihan itsestään!? Nyt paljastui karu totuus! Korkokulut paisuvat huimaa kyytiä. Me maksetaan ja lapsemmekin maksavat tätä utopistista ”maailmanparannusta”. Huh huh.

Vesiliirron vaara moottoritiellä!

Kyllähän se oli presidentti Niinistö joka Suomen Nato-asiassa työt teki eikä suinkaan pääministeri Marin.

Opetusministerille näyttää olevan tärkeämpää oppilaiden uskonnonopetuksen poistaminen kouluista kuin olla huolissaan oppimisen tason jyrkästä laskusta, joka näkyy mm. Pisa-tuloksista.