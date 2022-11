Tätä mieltä tänään: "Onko koripallo nousemassa Etelä-Pohjanmaalle pesäpallon rinnalle suosiossa? Tuo suurille kaupungeille tyypillisempi laji on nyt antamassa tietä asukasmäärältään pienemmille, kuten nyt sarjan kärkijohtajille, Lapualle ja Kauhajoelle."

Vallan vahtikoirana Ilkka-Pohjalaisen tulisi tarkemmin seurata alueen sähköyhtiöiden hinnoittelua ja käydä ärhäkkäämmin Vaasan Sähkön kimppuun törkeän korkeasta hinnoittelusta ja sen taustalla olevasta laajentumistavoitteesta ja sen toteutuneista riskeistä. Vaasan Sähkö ilmoitti ja otti käyttöön täysin törkeät sähkön hinnan korotukset, joista tinki lapsellisen vähän alaspäin julkisuustempullaan. Tähänkö lehdistö tyytyy?!

EU:ta on informoitu tarkoituksella väärin. Ovat siinä käsityksessä, että vain 60% metsistämme on arvioitu. Kaikista metsistä on kattava selvitys. Valtakunnan metsät on ”inventoitu” kautta vuosikymmenten. Vieläpä huippumenetelmillä. Mikä taho antaa tarkoituksella väärää tietoa? Se pitäisi selvittää uskottavuuden takia.

Seinäjoen kaupunginteatterin Patruunatehdas on todella vaikuttava. Onnittelut myös hyvästä murteesta!

Varokaa sakkorysää Vaasassa Kirjastonkatu 8:n kohdalla. Kieltomerkki on huomaamattomasti valaisinpylväässä. Kaupunki siirtäköön merkin jalkakäytävän ulkoreunaan niin, että autoilijat sen huomaavat!

Kiitos päivän piristyksestä Tero Jaskari 24.11. Mutta on kyllä totta, että lyhyet miehet usein ”jäävät jalkoihin” ja pitkiä ihaillaan.

Suklaakeräys syöpäpotilaille on hieno asia mutta varmaan joukossa on myös diabeetikkoja. Pitäisi olla jotain heillekin sopivaa.

Missä lintukodossa vihreät, varsinkin Mikkonen elää?

Ne euromääräiset eläkkeet. Kaikkihan me olemme samassa veneessä vanhemmiten elikkä ns. ammatissa eläkeläiset. Korotukset eläkkeisiin tulisi laskea takuueläkkeen mukaan, kaikille samat määrät euroja. Kaikille ruoka, sähkö, vesi, vuokra, lääkkeet maksaa saman. Tonnin eläke ei riitä. Toinen vaihtoehto olisi, että jos laskettaisiin kaikkien eläkkeet yhteen keskiarvoksi, tulisi kaikille maksettava eläkkeiden korotus samana. Kiitos ajatuksesta, että eläkkeitä aiotaan nostaa.

Soitin Vaasan Sähkön laskutukseen 23/11 ja 24/11, jätin molempina päivinä soittopyynnön, kuten neuvottiin. Ei tullut takaisin soittoja. Onko tämäkin eräs tapa kohdella asiakkaita huonosti. En jättänyt sähköpostia, koska arvelin, että tuskin siihenkään vastataan. Hankkikaa henkilökuntaa riittävästi, että palvelu pelaa.

Oli mielenkiintoista seurata, kuinka kyselytunnilla kepun Kurvinen nyökytteli, kun viherien sisäministeri Mikkonen moitti edellistä hallitusta, joka oli kepulaisen Sipilän johtama, eli voi päätellä, että Kurvinen hyväksyy edellisen kepujohtoisen hallituksen moitteet.

Suomessa on suosittu prosenttipohjaisia palkankorotuksia ja myös eläkkeitä on korotettu prosenteilla. Jokainen laskutaitoinen ymmärtää, että tämä on kasvattanut työntekijöiden tuloeroja vuosia ja vuosikymmeniä. Niinpä Suomessa onkin hyväpalkkaiset rikastuneet, kun taas matalapalkkaiset ovat suorastaan köyhtyneet. Tästä hyvä esim. on sairaanhoitajat. Väittääkö joku pikkuvirkamies, että hän tekee kaksi jopa kolme kertaa tärkeämpää työtä kuin sairaanhoitaja, kuten palkasta voisi päätellä?

Onko koripallo nousemassa Etelä-Pohjanmaalle pesäpallon rinnalle suosiossa? Tuo suurille kaupungeille tyypillisempi laji on nyt antamassa tietä asukasmäärältään pienemmille, kuten nyt sarjan kärkijohtajille, Lapualle ja Kauhajoelle. Katsojamäärätkin ovat komeat, sisätiloissakin sadoissa ja erityisesti Kauhajoelle vastavalmistuneessa suuressa, upeassa hallissa. Vimpeli sentään kentällään päihittää ne tuhansilla, kun vain ”vesi on rajana”.

Alavus-Töysä srk-talo. Yhdellä seurakuntatalolla jos jatkettaisiin mielipiteensä ilmaisseen mukaan sen varmaankin tulisi sijaita Alavudella. Onneksi nyt kuitenkin Töysä saa oman talonsa!

Vt 18:n varrella Akonkosken sahan kohdalla jo viime talven oli katulamput pimeänä jokaisen pihaan kääntyvän liittymän kohdalla. Sama jatkuu edelleen. Onko pian se hetki, jolloin lamput vaihdetaan uusiin?

Keskusta pelaa upporikasta-rutiköyhää. Sen vaalipuheita ei kohdisteta houkuttelemaan entisiä ja uusia äänestäjiä, vaan mielistelemään oletettua pääministeripuoluetta. Jos oikeisto-oppositio ei voitakaan vaaleja ja nykyinen hallituspohja jatkuu, on keskustalainen kansanliike ihmeissään. Viimeinen valttikortti on täydellinen takinkääntö! Sitä odotellessa.

No, Seinäjokihan ei ole kaupunki, vaan maaseutukaupunki ja sinne kuuluu lannan sekä sianvirtsan haju, niin kuin nenä päähän. Eli no hätä hajuhaitoista!

Lauantaiaamu. Vanhusten rokotukset Kirkkopuistikon terveysasemalla. Auto parkkeerattu n. 15 minuutin ajaksi tien viereen, jossa hyvin tilaa. Parkkisakko 50 e parkkeerausmaksun maksamatta jättämisestä. Kohtuutonta ajankohdan ja kyseessä olevan asian huomioon ottaen.

Hyvä kirjoitus Sankelolla 26.11. Nyt tarttis osata valita kokeneita poliitikkoja, ei kaikenmaailman häslääjiä, seuraavaan eduskuntaan. Nykyhallituksessa on tällä hetkellä liikaa harjoittelijoita.

Tuntuu hullulta, että edelleen joku kuvittelee puukuutioiden määrän kertovan jotain metsäluonnon tilasta.

Taannoin vaasalaiset kokoomusnuoret toivat julki närkästyksensä kaupungille hylätyistä polkupyöristä, jotka olivat enimmäkseen telineissä. Ja kaupunki on sitten pariinkin otteeseen siivonneet nämä häirinneet kulkuvälineet pois silmistä. Eivätkö nämä nuoret ja kaupunki voisi yhtä lailla ja pontevasti puuttua kaupunkia riivaaviin vuokrasähköpotkulautoihin, joita seisoo ja lojuu runsaasti poikittain jalkakäytävillä ja pyöräteillä. Paljon suurempi ongelma tÄämä kuin hylätyt polkupyörät. Aiheuttavat todellisia vaaratilanteita ja estävät katujen hoitoa.

Koronarokotteiden viides (omikron) tehoste sujuu ainakin Etelä-Suomessa. Kolme kuukautta edellisestä rokotteesta, tai sairastamisesta, sen saa, eikä ole sidottu infulenssarokotteeseen. Seinäjoki on ollut takapajula koko koronan ajan. Koronakuolemat täällä ovat huipussaan.

Kylläpä Tommi Mäellä rooleja riittää! Alkaako toimija sotkeutua verkkoihinsa. Ja alkaa lehtijuttujen lukijakin mennä ymmälle päivittäin muuttuvista monikäsitteisistä selityksistä. Vaikutelma on että yhdellä selityksellä häivytetään toista vähemmän mairittelevaa toimintaa. Il-Po 25.11.

Suomessa on lakkautusten jälkeen edelleen lukuisia armeijan varuskuntia, mutta Vaasan ja Kauhavan varuskuntien lopetusten jälkeen Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnat ”ammottavat tyhjyyttään”. Näiden alueiden maanpuolustushenkeen tämä tilanne ei liene kuitenkaan vaikuttanut. Mutta Suomen nyt muuttaessa kansainvälispoliittista linjaustaan puolustuspolitiikankin osalta, niin voisiko säilynyt Kauhavan lentokenttä saada takaisin uusia vastuita?

Autojen valoista vielä hieman. Tottakai sekä etu- että takavalot pitää olla palamassa talvisaikana. Mutta myös aurinkoisella säällä. Silloin auto, missä valot palavat, näkyy huomattavasti paremmin, kuin sellainen, minkä polttimoja säästellään. Ja ne vilkut liikenneympyrästä poistuttaessa. Mikä ihme siinä on, että voi olla niiiiiiin vaikea sääntö. Esim. blackfridayna Vaasan Kivihaassa puoli kuus illalla. Voi hyvä sylyvi, kun oli taas monta vilkutonta, ja autoja pilvinpimein...

Huomioithan lemmikkisi pissattamispaikat, ei ole mitenkään asiallista pissattaa koiraasi talon kivijalkaan. Siisteyskäsityksesi välittyy tässä.

Harmillista, että Alfa TV:n toiminta loppuu. Sieltä on tullut sellaista ohjelmaa, ettei katsojan ole tarvinnut tuntea myötähäpeää, kuten muiden hömppää lähettävien kanavien laita on.

No vihdoinkin loppuu köyhyys torpassa kun SDP ja Sanna Marin lupaa tai ehdottaa minipalkaksi vähintään 3000 euroa, mahtaa olla samaa puoluetta, joka lupas vappusatasen. Pitääkö meitä ihan tyhmänä.

Ruoka on kallista, niin ettei pysty ostaa kuin kauroja ja makaroonia. Lääkkeet täytyy vähentää puoleen. Lääkäriin ei pääse. Ei hammaslääkäriin. Voiko olla että näin meni . Kova työnteko takana ja pieni eläke.

Hullua aikaa: Putin tuhoaa ja raunioittaa ja koko muu Eurooppa tulee perässä ja yrittää korjata jäljet.