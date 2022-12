Tätä mieltä tänään: "Onko nyt jotain erikoista meneillään, kun nuorison traktorirallit ovat vähentyneet aika lailla osuuskauppojen pihoissa."

Hyvä ehdotus keskustalle Ilpossa, erotkaa heti hallituksesta. Se kyllä valitettavasti vaikuttaisi heti persujen ja kokoomuksen kannatuksen laskemiseen. Ei hyvä.

Puolustusministeriö sanoo, että tarvitaan painava syy, jolloin estettäisiin venäläisten kiinteistökaupat. Mikä voi olla painavampi kuin venäläisten raaka sota Ukrainassa? Haloo herätkää.

I-P ilmoittaa urheilusivuilla suomalaisten Nhl-pelaajien peleissä saatujen syöttö- ja maalipisteet. Onko turhempaa urheilujulkaisua?

Tämä Vaasan virkamies joka hakee toteutuksiin verorahoja jo olemassaolevien lisäksi; olet joulupukki vailla vertaa.

Vaasan Sähkö, kiitos. Eräpäivä laskussa 23.12., lasten jouluboonus meni laskuun eikä edes riitä.

Joku jo jokin aika sitten ihmetteli, että mihin ne maataloustukimilijardit oikeen menöö, en oo ainakaan huomannu, että joku asiantuntija olis vastannu, joten vastaanpa minä, jos ne oikeasti menis jyväjyskylle nii joka torpas olis Ferrari pihas ja parahimmis paikoos kaks. Joku vetelöö välistä ja aika lailla.

Onko nyt jotain erikoista meneillään, kun nuorison traktorirallit on vähentynyt aika lailla osuuskauppojen pihoissa.

Tervajoen lumenaurausta moittineelle. Kato, ku ensimmäisillä talven aurauskerroilla pyritään tekemään kova pohja päällystämättömälle tielle. Voi myös heti ajaa lana täysin alhaalla mutta tien sepelit löytyy sitten mettän ja pellon puolelta. Kannattaa ihan ittekki ajatella asiaa järjellä.

Sähkön hinta- ja tuotanto-ongelmiin on helppo ratkaisu. Etäohjattavilla kontaktoreilla voitaisiin sulkea jokaiselta asiakkaalta suurimpia kuormia – sopimuksen muksisesti, korvausta vastaan vuorotellen kuten lämmitysvastuksia pois verkosta esimerkiksi puolen tunnin sykleillä ja samalla leikataan huipputehon kalliita piikkitehoja. Esimerkiksi 100 000 asiakasta x 10kW = 1000GW eli toisin sanoen yksi atomimiilun teho. Aikajakotekniikka on ratkaisu tähänkin ongelmaan.

Säästäkää raketeissa tänä vuonna!

Kollektiivinen tuomitseminen tuntuu olevan tavoitteena Arkadianmäen oikealla laidalla. Voisiko siis joku tehdä tutkimuksen, onko jonkun puolueen edustajat yliedustettuina rikostilastoissa. Että voitaisiin leimata kaikki kyseisen puolueen poliitikot ja äänestäjät rikollisiksi.

Tasakatto Stalinin hampahat, Pläsitorilla ja Itikanmäellä. Kouvola ja S:joki kapitteloo kumpiko on Suomen rumin kaupunki. Työmiesaskin takakantehen kriivottuja pömpeliä kylä täynnä.

Jäin äimistelemään Harri Hietikon kritiikkiä, joka kohdistui Sanna Marinin hienoon ja persoonalliseen muotokuvaan. Taideteokset puhuttelevat ihmisiä eri tavalla kutakin, mutta mikä on motiivi teilata työ, jota sekä tekijä että kohde pitävät onnistuneena? Kyse vain yhden ihmisen subjektiivisesta katsannosta. Minusta se on upea ja kohteensa näköinen.

Elävä kaupunki on ihmisiä. Kuollut kaupunki on peltiä.

Pm Sanna Marinin edustusasu: poolopaita ja leggingsit ei edusta hyvää pukeutumista. Se on jumppa-asu. Hänen asemassaan olevan ihmisen pitäisi pukeutua jakkupukuun tai vastaavaan. Miehet ovat paremmin pukeutuneita. Juoksulenkillä on eri asia, mutta, kun edustaa meitä, parempaa kunnioitusta.

Lapsiperheiden pärjäämisestä, oliskohan mitään aihetta lopettaa tupakointi ja talvipakkasilla oluen juonti, siirtyä juomaan vettä, olisi terveellisempääkin.

Noissa kuntosaleissa on monenlaisia laitteita. Voisiko joku insinööri toteuttaa suunnitelman, jossa niihin asennettaisiin laitteet, jotka tuottaisivat sähköä pyöriessään tai muuten liikkuessaan.

Suhteelliset tuloerot ovat nyt Suomessa suuremmat kuin kertaakaan sitten vuoden 2007. Vuonna 2021 suurituloisimman kymmenesosan tulot kasvoivat 8,1 prosenttia, vastaavan pienituloisimpien osuuden tulot pysyivät ennallaan. Ei tarvitse olla ennustaja, jos sanoo tämän vuoden aikana pieni- ja keskituloisten ostovoiman suorastaan romahtavan. Kiittäkäämme Sanna Marinin hallitusta loistavasta työstä ja toivotaan vielä lisää erilaisia ”haittamaksuja ja veroja”, että maailma pelastuu!

Todella hyvä kirjoitus 19.12. Syyhy on kallis hoitaa, 5-henkiselle perheelle, kuukauden tulot menee tähän hoitoon, jos riittääkään, uusintahoitojen, lääkärikulujen jälkeen. Suomen valtion pitäisi kyseiset lääkkeet antaa ilman!

E-P:n hyvinvointialueen budjetti ensi vuodeksi ei oikein hyvältä näytä. Tuleekohan siitä huonovointialue, merkit viittaa vahvasti siihen suuntaan. Olisikohan ainakin yksi syy tämä valtava johtajien määrä, kun pitää olla kaikenmoisia päälliköiden päälliköitä. Olis kiva tietää, kuinka paljon enemmän niitä on kuin varsinaisia työntekijöitä. Äly hoi älä jätä.

Näillä mennään. Tuloni ovat 1042e. Menot 550e pakolliset. Kuukaudessa käteen... niin mitä jää. Mutta on katto pään päällä, lämmintä alla, jääkaapissa ruokaa. Mutta en tupakoi, nuuskaa, ryyppää... Kyllä se siitä, kun ei valita.

Poliittisilta puolueilta pitäisi edellyttää poliittinen (kansalaisia koskeva päätöksenteko) puolueohjelma, jossa on yhteensovitettuna kansalaisten todellisia tarpeita vastaavat toiminnalliset ratkaisut. Raamatuntulkinnan, kielivähemmistön, rasismin ja suuryhtiöiden edunvalvonta ei ole sellainen ”puolueohjelma”. Enemmistön tietoisuuden avaaminen on!

En ole vuosiin käyttänyt hissiä enkä sytyttänyt kerrosvaloja. Syynä tähän on sähkön säästö. Ajattelen, että tämä on helpoimpia mahdollisia tapoja pitää yllä omaa peruskuntoa ja huolehtia samalla taloyhtiön kuluista. Nautin luonnonvalosta eikä hämärä häiritse minua, päinvastoin. Naapurini lähtevät lenkille tai tennistä pelaamaan tilaamalla ensiksi hissin ja käynnistämällä sitten auton. He myös sytyttävät rappuun valot sen sijaan, että ottaisivat aurinkolasit päästään. Eikös olekin logiikan huippu. Vastuullisuudesta nyt puhumattakaan.

Risikko puolueen puheenjohtajaksi!

Kun osallistut jumalanpalvelukseen, niin menetkö Sinä palvelemaan Jumalaa vai tuleeko Jumala palvelemaan Sinua...?

Kannustamme kohta NHL Players from Finlandia. Siirretään vaikka EHT syksyyn NA ja EU+setvittyRUS lohkoilla, joista finaaleihin esim ISL, CHN tai Arabiaan.

Paikallinen sopiminen on työntekijän kyykytystä, joku vielä kehtaa arvella, että palkatkin saattaisi nousta sen myötä, nykyisten tessien aikanakin palkat, lomat ym. voi nostaa niin ylös kun haluaa, mutta näinhän ei ole tapahtunut, maksetaan sitä minimiksi määriteltyä.

Jätetään uudenvuoden raketit tänä vuonna ostamatta ja avustetaan niillä rahoilla ukrainalaisia.

Maria O. kertoo, että Suomen metsät ja maaperä ovat muuttuneet hiilinielusta päästölähteeksi ja näin EU:n päästötavoitteita voi tulla Suomelle iso hintalappu. Kummallista, kun Suomi on kuitenkin suhteellisesti Euroopan metsäisin maa. Metsiään aikanaan hyvin hoitanut edesmennyt isäni saattaisi todeta tätä uutisointia lukiessaan: ” Voi voi, kun pääsis pian pois..”

Ohisalo oli torella tehokas luannon monipuallistamisjuarukerhos. Seuraus, Korsnäsin erustalle muutama tekokialo, sähkönhinta pysyy takuulla piliviis, jos ei peräti kurkottele aivan atmosfäärihin asti.

Käsi sydämmelle kuka tarttoo tukiaasia?? Mistä on joutunu tinkimään kun ei rahat oikiasti riitä vai ottaako vain kun mulle kuuluu.

Talouden asiantuntijat itkevät, että eläkeläisten saama indeksikorotus on liian suuri. Miten sen nyt ottaapi. Omalla kohdallani korotus on nettona satasen kuussa. Se summa on kyllä jo etukäteen uponnut sähkön, ruuan ja polttoaineen hinnan korotuksiin. Tältä se suuri korotus ruohonjuuritasolla näyttää.

Olipas 20.12. A-studio pitkästä aikaa hyvä, nimittäin HUSin hoitaja latasi tyhjentävästä nykytilanteesta hoitajapuolella mm. hoitajien pakkotyölaista, että vangitkaan ei joudu orjatöihin. Kiuru tapansa mukaan teki sanakiemurtelun ennätyksen eli ei sanonut mitään asiaa.