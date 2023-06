Tätä mieltä tänään: "Onko täällä tilastonikkareita? Oliko Suomen kiekkojoukkue MM-kisojen hitain?"

Olin varaamassa aikaa Seinäjoen terveyskeskukseen, toivoin mahdollisimman pian. Olen ollut kirjoilla Seinäjoella 13 vuotta ja käynyt täällä lääkärin vastaanotolla. Ajanvarauksessa minulle kerrottiin, että kuulun Lapuan sote-piiriin (aiempi kotikunta) ja kehotettiin varaamaan sieltä lääkärinaikaa, täältä se ei olisi mahdollista. Minulle annettiin kuitenkin lomake, jolla anon sote-piirin vaihtoa Seinäjoelle. Lomakkeen käsittelyajasta ei ole tietoa. Kuulemani mukaan saa olla tyytyväinen, jos Seinäjoella yleensä saa edes lääkäriaikoja, helposti ohjataan pelkästään sairaanhoitajalle.

Sinipuna. Sinipunamulta! Sinivihreäpunamulta!!!

On erinomaisen vapauttavaa (nykyisin; pitkä ja ”hintava” prosessi) tarjota relevanttia ammatillista osaamistaan työnantajan todellisiin tarpeisiin, kun voi olla varma, että yksikään toimialan työnantaja ei takuuvarmasti anna ensimmäistäkään vastatarjousta. Työsopimuksesta – tai virkamääräyksestä – puhumattakaan. Faktisesti fakta.

Opettajiem lomien kadehtijalle Il-Po:ssa 27.5. Unohdat täysin oppilaat. Ei ole koulua ilman oppilaita. Et soisi koululaisillekaan lomaa, kun sinullakaan ole. Oppilaitten pitäisi jaksaa 5 viikon lomalla. Lepotauko on todella tarpeen koulutyöstä. Olisit itse lukenut opettajaksi, silloin ei tarvitsisi kadehtia. En ole opettaja ammatiltani.

Edesmenneen Reijo Aaltosen ideoima Siirtolapuutarha Seinäjoelle taitaa olla niitä nykypäättäjäimme kalliita, toteutumattomia päätöksiä. Soukkajoella siirtolapuutarha-tontit odottavat tyhjän panttina rakentajia. Pitäisikö kaupungin rakentaa nekin mökit, kuin skeittipuistonkin. Paha. Ei jatkoon.

Il-Po 29.5. kertoo jutussaan vakavasta onnettomuudesta koulutiellä. Laihialla hidastavia korokkeita suojateille on tehty ihan muualle kuin keskustan alueelle, johon autoliikenne ja koululaisten liikkuminen tiivistyy. Pitääkö odottaa että Halkosaaren tapaus toistuu Laihialla? Kenen on silloin vastuu, kunnan päättäjissä vai virkavastuulla olevat?

Liisanlehdon Prisman parkkipaikka on erittäin vaarallinen, koska kokoomaväylä autoille on tehty suoraan rakennuksen edustalle. Ajaminen siinä on hidasta ja vaarallista, koska jalankulkijat tulevat ja menevät jatkuvasti väylän yli. Siirtäkää kokoomaväylä keskelle parkkipaikkaa ja sisään/ulosajo lähemmäs liikenneympyrää. Tökeröä liikennesuunnittelua!

Me voitettiin! Eurooppa voitti pronssimitalin.

On lähinnä huvittavaa, kun Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä erään iltapäivälehden haastattelussa toteaa, että Olkiluodon ydinvoimaloiden tehoa on pitänyt rajoittaa, kun verkkoon ei mahdu enempää sähköä. Kysymyshän on sähkön hinnasta eli ylimääräinen halpa pörssisähkö virtaa Nordpoolin kautta Tukholmaan ja Viroon. Tuulivoimalathan ei mene kiinni, kun valtio maksaa 8 centtiä kWh. Tämä maa on täysi hölmölä.

Miten käy, jos/kun Yhdysvallat kaatuu taloutensa ongelmiin, sisällissotaan, yms. Olemme nyt siinä mahtavassa Natossa.

On se erikoista, että joka mediassa puhutaan ja päätoimittajat kirjoittelevat, että on pidettävä kiinni vuodesta 2035, että suomalaisilla yrityksillä olisi etulyöntiasema ilmastoteknologian kehittämisessä ja viennissä maailmalle, mutta kukaan heistä ei kerro sitä, mikä on se peruste, että tuo vuosiluku ratkaisee kehittämisen Suomen eduksi? Ettei tuo vain ole höynäytettävien ajattelua ilman ratkaisuja? Vai kyttäävätkö yritykset kehittämiseen verorahoja?

Nämä hallitusneuvottelut kyllä ihmetyttävät. Monesta eri lähteestä on voitu selvästi lukea, että neuvottelun osapuolet eivät aio taipua. Silti julkisuuteen on annettu julkilausuma, josta voi päätellä, että joku osapuoli on taipunut. Mutta kumma kyllä tämä ko. taipunut osapuoli ei ole tullut julkisuuteen. Halusivatko ruotsalaiset vaan pitää kynsin ja hampain kiinni hallituspaikastaan vai luopuivatko perussuomalaiset omista kiveen hakatuista periaatteistaan? Mene ja tiedä.

Onko täällä tilastonikkareita? Oliko Suomen kiekkojoukkue MM-kisojen hitain?

Peltisepät ja monet muutkin rakennusalan yrittäjät kyllä mieluusti piippuja ja muita rakennusteknisiä kanavia verkottavat. Tarjontaa on kyllä, ja voisi kuvitella, että nykyinen naakkakanta herättää vihdoin myös kysynnän!

Seinäjoen Tangomarkkinat ovat muuttuneet tavallisiksi laulukilpailuksi, kun karsinnoissa laulatetaan muuta kuin tangoa. Tämä on tangomarkkinoiden loppu, sillä Suomi on täynnä laulukilpailuja.

Vaasasta puuttuu rohkeus rakentaa korkeita taloja!

EP:n sotealueella on merkillinen ongelma. Tässä varsinaisessa hallintohimmeliorganisaatiossa on joukko ihmisiä, joille ei löydy ”järjellistä” työtehtävää. Monilla näistä työntekijöistä on terveydenhuollon koulutus, joten eikö näille työntekijöille voi tarjota mm. hoitotyön tekemistä. Ymmärtääkseni nykyisin on kova pula mm. hoitajista.