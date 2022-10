Tätä mieltä tänään: "Onko tästä tullut kaupungille toinen lähde kerätä veroja esim. niihin turhiin kävelykadun pätkiin ja jatkuviin samojen liikenneympyröitten muutostöihin?"

Venäjä ampui 80 ohjusta Ukrainaan ja siellä kuoli 14 ihmistä. Yksi ohjus maksaa n. 150 tuhatta euroa, eli ukrainalaisen hinta yleiskuluineen on noin miljoona euroa. Ukrainalaisia on noin 44 miljoonaa. Taitaa Venäjältä loppua rahat ennen kuin ukrainalaiset!

Oli hyvä kirjoitus 11.10. I-P:ssa, miten Vaasan Sähkö on perusteettomasti nostanut sähkön hintaa Ukrainan sodan varjolla. Näyttää siltä, kun lukee tuon kirjoituksen, ettei Vaasan Sähkössä ole laskutaitoista porukkaa vai onko tästä tullut kaupungille toinen lähde kerätä veroja esim. niihin turhiin kävelykadun pätkiin ja jatkuviin samojen liikenneympyröitten muutostöihin? Olisko kaupungin ja Vaasan Sähkön johdon aika tarkastella omaa asemaansa?

Kiitos B. K. Gyllenbögel, että laskit ja tiedotit Vaasan Sähkön hinnankorotukseen johtavien hintojen laittomuuden. (IP 11.10.) Törkeää Vaasan Sähkö.

Metsäasiantuntijana esiintyvä Helsingin Kalliosta ponnistava Silvia Modig vaatii Suomen metsiä ”museoitavaksi”. Onko kummempaa kuultu? Tämmöinen meppi.

Vaasan Sähkön pöyristyttävä sähkön hinnankorotus on täsmäisku vaasalaisiin eläkeläisiin, jotka asuvat kaavan aikoinaan määräämissä sähkölämmitteisissä omakotitaloissa, nämä on niitä koronasta selvinneitä asukkaita. Lähteekö isot yritykset Vaasasta energian hinnan vuoksi – ai niin, niillähän onkin omat hinnat, joita VS:n strategia ei koske.

Media kasvattaa, asiantuntijoiden voimin, meitä sietämään sähköyhtiöiden perusteetontakin hintojen nostoa. Järjettömin hinnoitteluperuste on kalleimmin tuotetun sähkön hinta riippumatta siitä, miten ja kuinka halvalla muu sähkö on tuotettu. Hyvä houkutin tuottaa edullisesti voittojen kasvaessa kalleimman tuotannon mukaan. Kannattaa siis sopia, että jokin yhtiö tuottaa mahdollisimman kalliilla ja sitten näin keinotellut voitot jaetaan kartellin kesken. Tulevana talvena me, median siivittämänä, maksamme ryöstöhintaa sähköstämme. Kiltisti.

Reklamaatio kohtuuttomasta sähkön hinnan korottamisesta Brita Kristina Gyllenbögel, I-P ja Vasabladet. Mikäli löytyy nimilista reklamaatiota tukemaan, niin laitan siihen nimeni.

Kaatelupuistojen perustamiselle olis nyt hyvä ajankohta ja paras kaatoväline olis jalalla seisova potkulauta.

Keskustapuolueen kannatuksesta ja 52 vuoden jäsenyydestä kirjoittavan vuodatus oli kyllä persujen käsikirjasta. Kepu ei palstalle kirjoittele, eikä vastaile kannatuskyselyihin netissä. Puolue on ollut luomassa meille tämän hyvinvointivaltion. Näyttää olevan edelleen halutta hallituskumppani. Sitä ei voi kieltää jos tuntee poliittista historiaa. Suomi on maa, jota hallitse aina useampi puolue kuin yksi.

Brita Kristina Gyllenbögel on heti valittava Vaasan Sähkön hallitukseen! Kiitos mielipiteestä.