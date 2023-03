Tätä mieltä tänään: "Onkohan Ukrainaan tarkoitetut leopardit eksyneet Jalasjärvelle, kun kadut on niin kuin tankeilla ajeltu."

Satiiri pitäisi jättää koomikoille, ja antaa poliitikkojen keskittyä politiikkaan, mutta kun...

Huume- ja alkoholitestit töihin, kouluihin, opinahjoihin.

13-vuotias tyttö puukotti poikaa koulussa köksän tunnilla. Tähän ollaan tultu. Koulussa ei ole mitään kuria eikä rajoja. Nuoret saavat tehdä mitä haluavat ja kun sitten tapahtuu tällaista, laki suojelee alle 15-vuotiasta. Lakiin on tehtävä lisäpykälä, jolla rangaistaan 13–15-vuotiaita henkilöitä nuorisovankilalla. Muutenhan systeemi luistaa täysin käsistä.

Mikä on kun ei äänestäminen maistu? Ketä syyttävä sormi osoittaa, kun päätökset hallituksen ja opposition osalta konttaavat? Me olemme oman kantamme antaneet äänestämällä näitä broilerisoituneita politiikkoja, jotka johtavat, mutta eivät tuo kansan sanaa esille tärkeiden päätösten edessä. Suuret puolueet ovat menneet läpi lihamyllyn eivätkä tunnista enää omia kantojaan toisistaan. Onko uskoa poliitikkoon? Vai pitäisikö äänestää mielummin ihmistä?

Kiitos mielenterveystyön ammattilaisille kirjoituksesta Il-Po 10.3 ”Alasajo huolestuttaa omaisia”. Sitä on harjoitettu luottamusväen vastuuttomalla hyväksynnällä vuosikymmeniä. Eikö sh-piirin johtoa ja psykiatrin ylilääkäreitä omat selitykset avohoidosta ja nykyajan suuntauksista vieläkään hävetä.

Taloyhtiöiden hallitusten kannattaa kirjanpidon lisäksi tutustua isännöintisopimukseen. Niitä on kovin erilaisia: osaan sisältyy kaikki mahdollinen, osaan vain perusjutut ja muut erillislaskutetaan. Ei niitä voi suoraviivaisesti verrata vain hintaan katsomalla.

Eikö se ole vähän outoa, että Suomesta lähetetään Euroviisuihin matkatoimiston mainoshokema! Cha Cha Chahan on oikeasti Chä chä chä suomeksi, ihan niin kuin Kaarija on oikeasti Käärijä. O tempora o mores.

Onkohan Ukrainaan tarkoitetut leopardit eksyneet Jalasjärvelle, kun kadut on niin kuin tankeilla ajeltu.

Tv ja A-studio. Voisko sinne saara opiskelijoita, työttömiä asuntovelallisia eläkeläisiä jutteleen mistä rahaa säästettäis? Eikä näitä ekonomia, valtionvallan ministereitä eli näitä isopalkkaisia. Kuuluis vähän toistakin kantaa. Ettei aina pienituloisilta leikattais.

Uskooko joku ihan oikeasti, että suomalainen tehostaisi työntekoaan, jos viikossa olisi vain neljä työpäivää, mutta palkka pysyisi samana? Tai pitäisivätkö kahvitunnin sijasta vain lyhyen kahvitauon? Tai jättäisikö somen seuraamisen kotiin? Toiveajattelua!

Oli hyvä kirjoitus, miksi työmarkkinajärjestöt eivät pääse sopimukseen ennen määräaikaa ja alkavat lakot sekä sovittelijan vetämät neuvottelut. Miksi näille järjestöille aseteta tuntuvaa sakkoa, elleivät saa sopimusta aikaan ennen vanhan sopimuksen päättymistä? Kyllä suomalaiset kiittäisivät.

Nyt kun uusi tuleva hallitus keksii uusia leikkauksia. Niin leikataan nyt ensin kansanedustajien ja ministereiden palkoista 10–15 %. Ja katsotaan mitä sillä rahalla saadaan aikaiseksi, ensin omaishoitajien tueksi ja rahaa riittää vielä muuallekin!! Heidän pitää myös osallistua talkoisiin. Ovatko koskaan ennen osallistuneetkaan? Tuo leikkaus ei edes koske heihin, kuten ruoan hinta, sähkö yms. Haittaa tavallista pienipalkkaista työntekijää!

Inttervalliviikon hinta nousi heti, kun muutettiin sotealueeseen. Kiinteistö, hoitajat, hoito, ruoka ja asiakas on sama. Vain hinta on uusi, nousi 56€ viikolta.

Lehdestä luin, että tuo Kymirinki on vaikeuksissa ja tarvis rahoitusta lisää. Mun mielestä aivan turhaa, koska meillä täällä Vähässäkyrössä on katuralli aivan sallittua, kun seuraa tuota touhua. Keskellä kylää esim. Savilahdentie on pikataival, jossa kuskit 2–3 auton kisassa ajelee pitkin katuja ja pyöräteitä peräjulkkaa, vauhtiakin on niin, että tahtoo tulla niitä rannelukkoja ja sitten penkat pölisee. Hyvällä tuurilla ei vain ole jalankulkija sattunut samalle reitille. Voisihan tuon ajokortti-iän pudottaa vaikka 10–12 vuoteen, niin saadaan enemmän jännitystä kisaan. Täällä ei ole virkavallasta huolta, kun ajelevat yleensä tuossa kirkonmenojen aikaan pyhänä raitilla.

Hyvä pääkirjoitus perjantaina. Viimeinkin uskalletaan sanoa suoraan, että ympäristöministeriö ei ymmärrä puunkäytöstä mitään.

Olen sitä mieltä, että I-P:n sarjakuvat on yhtä tyhjän kans. Kaikki pois.

EU pyrkii uudistamaan turvapaikkapolitiikkaansa. Aihetta lieneekin, sillä vain joka viides (21 pros.) laittomasti EU:n alueella oleskeleva kyetään palauttamaan lähtömaahansa. He ovat yleensä saaneet jossain EU:n jäsenmaassa kielteisen turvapaikkapäätöksen tai rikosten perusteella karkottamispäätöksen. Tästä voisi miltei ajatella, että Eurooppaan muualta tulleella henkilöllä on itsellään oikeus päättää, missä asua. Eli toki Suomessakin!

Asfalttitiet paikkaa tämä iso, joka ei pysty hoitamaan mitään alihinnalla saatua.

Ei liikennesääntöjen noudattamisesta tarvitse kiittää (suojatien eteen pysähtyminen). Eihän autoilijakaan nosta kättä kiitokseksi toiselle autoilijalle, joka on pysähtynyt kärkikolmion taakse.

Tuloerot meilläkin oli niin, että mieheni tienasi paremmin kuin minä. Ennen avioliiton solmimista hänellä oli kova kiire tehdä avioehto. Muuten ei häiden järjestämiseen osallistunut. Syykin selvisi. ”Camilla” oli hänelläkin odottamassa, mitä hänen sukunsa ei ainakaan silloin hyväksynyt... Todellisuus on tarua ihmeempää...

Hyvä, että joku nostaa esille parisuhteeseen liittyvät raha-asia ongelmat. Itsekin olen koulutettu, mutta paljon vähemmän tienaava kuin puolisoni. Meillä ongelma on se, että hän ei ymmärrä, että kuukausipalkkani tuskin riittää sellaisiin menoihin, joihin hän odottaa sen riittävän. Esimerkkejä en jaksa luetella. En tuhlaile, paitsi kampaaja ja pedikyyri. Minä maksan ruoat, mutta nehän eivät ole ”mitään menoja”. Sus siunatkoon, jos meille olisi suotu lapsia. Miten sitten sovittaisiin raha-asioista?

Sinä nimimerkki Pitääkö olla huolissaan. Kuulostat kunnon mieheltä ja jos olisin hyvin tienaava vaimo, niin ilman muuta avioehto. Mutta minunhan on tämä helppo todeta, koska en ole tälläisessä tilanteessa. Mietin, eikö teillä voisi olla yhteinen tili, mitä käytätte sopimiinne menoihin? Tosi ikävältä kuulosti hyvin tienaavasi vaimosi nälvintä raha-asioista. Kyllä, olisin todella huolissani!

Seinäjoella, Björkenheimin sillan molemmissa päissä on nopeusrajoitusalue-liikennemerkki ja siinä 30 km/h, joten noudattakaa sitä, eikä 50 km/h niin kuin joku järjen jättiläinen yritti ohjeistaa.

Televisio-ohjelmia ku katsoo, ne on murhia, murhia. Eikö täs mailmas oo jo sitä tarpeeksi muutenki, ettei sitä tarvitsis enää viihteenä käyttää.

Miksei Alkosta saa maitoa ja makkaraa? Ei aina tarttisi lähtee ’oman kylän kauppaan’. Tai apteekista puutarhakaluja ja muuta muovihärpäkkää.

Seinäjoella Kalevalantie–Hyllykalliontie jne.!? Taas oli kylvetty lietettä tielle, musta p...a ja kura lensi vaikka oli muuten kuiva keli, pikku pakkanen. Toivottavasti tua laari on pian tyhjäksi ajettu. Maaseurun tyyliä loppuun asti, ei oo kaupungistumisen vaaraa Sjoella.

Kuolinilmoituksissa on aina ’Rakkaamme ’. Kuinkahan moni on eläessään saanut kuulla tuon sanan?

Reppana urheili silloinkin. Sä tykkäät lasten piirretyistä. Mä urheilin.

Eteläpohojalaaset maatalousyritykset eivät vaan voi palkata kaikkia kuntien ja kaupunkien virkailijoita oikeisiin töihin. Missinkin kauneus on katsojan silmissä ja hukkaan menee kansainvälinen yliopistokoulutus perheenemännältä Seinäjoella, kun on vaan peräkammarin poikia omasta takaa.

Olipa hyvä ja asiallinen kirjoitus Tuomo Kankaalta IP:ssä 9.3. Siinä ideoita maalaiskuntien ja kaupunkien puistoihin. Jokainen huolehtii ensin omien nurkkiensa hiilinielut ja sitten vasta toisten metsiin häiritsemään metsätöit. Puistoihin monenikäisiä ja kaikenlaisia puita. Nurmikoille kukkakedot, pörhiläisille ja ötököille ruokaa. Ei nurmikkoja tarvitse joka viikko niittää. Paljon löytyy ennallistamista jokaisen omalta asuinaluueelta.