Tätä mieltä tänään: "Opettajien lomia kadehtivat, opiskelkaa opettajiksi ja tulkaa tänne töihin, teitä kaivataan."

2 milliä pyörätiehen pyörätien paikalle. Mut ku pannaan punaista asfalttia niin fillarien määrä tuplaantuu. Tämmösis käsis tää Vaasan touhu.

Pyrkiikö Suomi ainoana maana kunnianhimoisesti maailmanennätykseen kissojen virallisessa rekisteröinnissä?

Taitaa olla pukit kaalimaan vahtina Pohjanmaan hyvinvointialueen toimintatuki seuranta-asiassa!

Omien kännyköiden käyttö haittaa myös työntekoa! Etenkin nuorempi sukupolvi kulkee töissä kännykkä takataskussa ja tilaisuuden tullen ja vaikka ei olisi tilaisuuttakaan, se on äkkiä kädessä selattavana. Asiasta on kyllä huomautettu, mutta turhaan. Lienee riippuvuus kyseessä. Toivon varhaiskasvatukseen läsnäolevia aikuisia hoitamaan lapsiamme. T. Huolestunut äiti ja esimies itsekin.

Yo-kirjoituksien aikana lukion piha varataan vain yo-kirjoittajille. Muut vie autot uimahallin parkkipaikalle. Kuinkahan parkkipaikat riittävät uudella vielä kuoppavaiheessa olevalla kampuksella? Ajoneuvovalikoima monipuolistuu jatkossakin.

Kissatalon sijainnin ongelmaan on olemassa helppo ratkaisu. Kaikki te, jotka moititte valituksen tehneitä, niin lisätkää seuraavan kirjoituksenne perään osoitteenne. Yhdistys voi etsiä naapurustostanne sopivan kohteen kissatalolle.

Ollakseen puolueeton lehti, IlPon pääkirjoituksessa näkyy lähes aina vahva poliittinen ideologia. Yleensä oikeat ratkaisut syntyvät ideologioita yhdistelemällä. Mikään ideologia yksinään ei pelasta meitä.

Nyt se on hinnoiteltu. Nimittäin ilkivallanteko, joka on roskaamista ja musiikin soittamista kovalla. Toimittaja nimesi Sepänkylän kiipeilytelineen ja liukumäen polttamisen ilkivallaksi. Hinta oli 150 000 euroa. Olisiko kyse jostakin muusta rikosnimikkeestä? Ei roskien heittely voi olla noin kallista.

Lätkän MM-kisat ja kaikki muutkin lätkäturnaukset ovat liian usein ja yleensä silloin kiinnostus vähenee. Tuosta lajista media on tehnyt elämää tärkeämpää ja suurelta osin muiden urheilulajien kustannuksella, harmi. Tulos näkyy, liika on liikaa kaikessa asiassa.

Olisiko aika vähentää perussuomalaisten mollaamista lehden pääkirjoituksissa? Teillä on varmasti fiksua ja koulutettua väkeä töissä toimituksessa. Nostakaa vähän tasoa, arvostakaa lukijoitanne.

Sairaanhoitajat kaipaavat työlleen arvostusta. Pari vuotta sitten tehtiin sellainen ”uudistus” työaikajärjestelmään, että hoitajille ei juurikaan kerry ylitöitä. Työn tehostumisesta en ole kuullut mitään, mutta palkat laskivat. Mitä tämä kertoo heidän arvostuksestaan? Mitäpä, jos tehtäisiinkin uusi uudistus ja palattaisiin vanhaan! Samassa yhteydessä pitäisi taata hoitajille mahdollisuus olla mahdollisimman pitkälle päättämässä omista työajoistaan.

Tämä Talvi alkaa ohjailemaan liikennettä jo opiskelijoidenkin osalta. Mitä tästä ovat mieltä poliitikot? Vai onko heitä?

Joku tällä palstalla kyseli Onkilahden rantatien pilaajia. Eiköhän ne oo näitä kaupungin pyöräilyentusiasteja, joiden on pilattava maisematkin, koska eihän nyt pyöräilijät voi hiekkatietä ajaa, pitää olla leveä asfalttibaana niinkuin Oulussa!

Kyllä vahvasti epäilen noiden tuulimyllyjen työllistävää vaikutusta. Ei ne ainakaan suomalaisia työllistä. Ainakin meidän metsissä häärää täysin ulkomaiset miehet ja urakoitsijat myllyjen kimpussa alusta loppuun asti. Valmistuessaan myllyt jauhaa ulkomaisille omistajilleen, rahaa mikä määrän tietää. Meidän metsät hakataan myllyjen ja linjojen alta satoja tuhansia hehtaareja, ja ulkomaisille eläkeyhtiöille menee rahat. Hoopoa touhua, sano.

Voi tyttörukka. Ajoit valkoisella skootterilla Vähästäkyröstä Tervajoelle. Nopeutesi navigaattorini mukaan 63 km/h. Hyvin kulki ja pystyit vielä ajaessasi vasemmalla kädellä somettamaan. Sinut ohitti kolme autoa. Enkeleitä matkoillasi, ehkä sinivalkoinen autokin sinut joskus huomaisi.

Niin se kieli vain muuttuu. Teeleivätkin ovat nykyään skonsseja. Vaikka onhan se hilpeää, että englantilainen kulttuuri tunkee maassamme amerikkalaisen väliin.

Nyt odotetaan Orpolta uskottavaa selitystä, miksi Suomen pitää olla hiilineutraali 15 vuotta muuta EU:ta nopeammin. Selitykseksi ei riitä, että olemme sitoutuneet.

”Sedun rakentuminen keskustaan vahvistaa elinvoimaa”, otsikoitiin laaja mielipidekirjoitus (I-P, 24.5.23). Lauseen jatkoksi kuitenkin moni haluaisi ilmaista seuraavasti: ”mutta se pilaa Aalto-keskuksen arvoa epäsopivalla lähiympäristöllä”. On kiistämätöntä, että Aalto-keskuksen merkitys, kaupungin maineen ja erityisesti turismin kannalta, on Seinäjoelle erityisen tärkeä ja suojeltava tavoite. On siis velvoittavaa estää epäsopiva rakentuminen.

Autoilijoiden on turha painella jarrua, kun ajatte taloudellista ajoanne hätinä kahdeksaakymppiä, kun sallittu nopeusrajoitus on 100. Minä ainakin ajan loosterissa kiinni niin kauan kunnes kaasupoljin löytyy. Toinen vaihtoehto kaltaisillenne on pysyä kotona.

Yle messuaa lisää intialaisia IT-osaajia Suomeen. Jättää kertomatta, että nämä osaajat eivät todennäköisesti ole käyneet kouluaan Intiassa julkisissa oppilaitoksissa, vaan laadukkaissa englanninkielisistä yksityisissä kouluissa. Sama Yle, joka huutaa sosialismia suomalaiseen koulujärjestelmään. Eikö tässä ole jotain ristiriitaista? Suomalainen ei ole laadun arvoinen. Osaajat ja isännät tuodaan ulkomailta. Yle – isänmaan asialla.

Opetus-, varhaiskasvatus- ja sosiaalialalla ei sukupuolella ole väliä, kunhan mukana on riittävästi miehiä.

Lopetin kierrätyksen, kun näin uutisen, että Italiasta tuodaan Suomeen satatonneittain laivoilla polttolaitoksille jätettä, kun kotimaasta ei tule tarpeeksi. Kyllä Italialaiset osaa ”vihreän siirtymän” käyttää hyödykseen!

Miksei kuorofestivaaleista markkinoitu enemmän? Kiitos Rewellin konsertista!

Nyt kun persut ovat saamassa kännykkä kiellon kouluihin, ehdotan myös samaa eduskuntaan, niin sielläkin jää oikeasti aikaa työnteolle ja jää some-riitely pois.

Erityisopettaja on. Sometähti, psykologi ja varavanhempi. Ja opettaja.

Opettajien lomia kadehtivat, opiskelkaa opettajiksi ja tulkaa tänne töihin, teitä kaivataan. Kuukauden palkasta joudumme vähän antamaan säästöön, mutta saamme sitten pitää kaikki lomamme palkallisina. Ei se sen kummempaa matematiikkaa ole.

Sulle, jota jurppii opettajien kesälomat, tiaroksi, jotta opettajan vuasipalkka jaetahan kesänki kuukausille. Talavella teherystä tyästä maksetahan siis osa vasta kesällä. Ja hakeuru ihimees alalle, ku kerran sitä niin karehrit.

Kun asutaan kerrostalossa, pidetään se keittiön ovi kiinni ruuan laiton aikana, ettei ne hajut leviä naapureihin ja rappukäytävään!

Maakunnan ajelijalle. Maalaisilla on helposti miljoonavelat, joita maksetaan tuloista ja tehdään ympäripyöreitä työpäiviä 24/7, turha karehtia. Nimimerkki maalainen.

Taas on aika, kun pitäisi miettiä ollako iloinen vai murheellinen siitä, että joku on kateellinen ammatistani? Ostan kesän vapaani rahalla eli saan koko vuoden pienempää palkkaa, että koulujen kiinniollessa ei tarvitse ottaa toista työtä. Maksan myös veroa vuodessa liki 20 000. Eiköhän siitä osa mene terveydenhuoltoonkin? T: ammatinvalintana opettaja.

Siis mikä tämän asian logiikka oikein on? OP:n Timo Ritakallion haastattelussa (I-P 27.5.) tuodaan esille, että tarvitaan lisää työperäistä maahanmuuttoa mm. ”palveluihin, kaupan aloille, rakennuksille”. Sama artikkeli kertoo Suomessa olevan 364 000 työtöntä. Kuinka moni heistä on maahanmuuttaja? Jo vuosia sitten Jussi Halla-aho kysyi televisiossa, miksi näitä jo Suomessa asuvia maahanmuuttajia työllistetä ensin, ennen kuin tuodaan lisää. Kannattaa tutustua vieraskielisten määrän lisääntymiseen Suomessa 2000-luvulla.

Olen samaa mieltä, miksi opettajat tarvitsee nuon pitkän kesäloman. On paljon töitä, missä kova pula, esimerkiksi vanhuksien hoitolaitokset ja paljon muita. Kyllä he osaavat jotain tehdä, apua antaa. Olemme kaikki muutkin arvokkaita työntekijöitä, meitä tarvitaan myös. Onhan se vain niin pieni palkka, kun on pakko tehdä töitä. Meitä ei arvosteta.

Hämeenlinnalainen Vekka voitti Vaasan paikallisliikenteen kilpailutuksen suurella erolla paikalliseen yrittäjään. Nyt ajellaan Vaasan omien ympäristöyställisten biokaasubussien lisäksi vanhoilla lommoisilla romuilla ja saastuttavilla dieselbusseilla, jotka usein seisovat tien vieressä hajonneena. Oliskohan pitänyt vaatia jotain tasoa eikä pelkkää hintaa???

Pienipalkkainen duunari, osta maatila, niin ”miljoonat” lentelee sinullekkin...

Jos E-P:n hyvinvointialueen yli 10 000 henkilön organisaatiosta ei löydy aiempaa vastaavaa sopivaa työtä vaivaiselle 4 henkilölle,

lienee kyse henkilökohtaisesta ajojahdista, eikä oikeista muutosneuvotteluista.

Kaiken takana on nainen – onko Pesonen kuullut hitistä vain kertosäkeen? Siinä ei lauleta naisten ylivallasta, vaan siitä kuinka rakkaan naisen kanssa mieskin voi hyvin – ”Elämä on vasta elämää, kun kaiken takana on nainen”.

Miksi aina. Kirjoitit ihan oikein, kiitos. Kauhulla ajatellaan nykyistä hallitusta, joka kokoomuksen voimalla ” kyykyttää” huonompiosaiset ja lapset. Mut herrat porskuttaa.

Varma kevään merkki on se, kun alkaa opettajien kesälomien kadehtiminen. Puuttumatta syvemmin työehtosopimuksiin, töiden jakaantumiseen koko vuoden ajalle. Kysyn la 27.5. kateelliselta tekstaajalta: Luuletko tosiaan, että lapset ja nuoret jaksaisivat 5–6 viikkoa pidemmän lukuvuoden? Olisiko se heidän kannaltaan oikein ja reilua? Eivätkö he ole kesälomaansa ansainneet?

Esa Hytille kiitos selkokielellä tehdystä kirjoituksesta. Kansa on vaaleissa sanonut selkeän mielipiteensä ja luulisi olevan selvää, kuinka asioissa tulisi edetä. Mutta kun selvistä asioista ja kansalaisten tarpeista tehdään politiikkaa, niin hiekkakakku on taas valmis. Ja järjen käyttö jää toiseksi, kun poliittinen kähmintä on etusijalla.

Puhelimista. Äiti ulkoilee lastensa kanssa taloyhtiön leikkipaikalla. Yksi lapsista sanoo: Äiti laita se puhelin pois ja leiki mun kanssa!

Taas on aika, kun opettajien kesälomien kadehtijat aloittavat vinkumisen tällä palstalla. Mitä opettajat keskenään tekisivät kuusi viikkoa koululla, kun oppilaat ovat lomalla? Luokan siivoamiseen ja seuraavan lukuvuoden valmisteluun riittää pari viikkoa siitä lomasta, vieläkö pitäisi kuukausi opettaa tyhjiä pulpetteja? Lukekaa kadehtijat itsenne opettajiksi, niin saatte ne pitkät lomat! Elämä on valintoja, myös ammatinvalintoja.

Kiitos pääluottamusmies Olavi Honkamaa asian ytimeen osuvasta puheenvuorosta Ilpossa 27.5. Opettaja ei ole sometähti, psykologi tai varavanhempi.Opettajat on koulutettu opettamiseen.

Miksi Liisanlehdon Prismas pitää eteisen tuuletin puhaltaa täysilla, että hiukset menee takkuun.

Minkälaisia aikuisia ihmisiä näistä nykyajan koululaisista tulee, jos puhelinta vaan räplätään koko opetuksen ajan. Ei tartte sitten ihmetellä, miksi elämä on aikuisena pilalla.

Sinä opettajien lomaa kadehtiva. Miksi et opiskele opettajaksi? Viisi vuotta opintoja yliopistossa ja pääset nauttimaan pitkistä lomista :)

Jonkun pitää järjestää ylimääräinen juna tai bussikuljetus, että vaasalaiset pääsevät katsomaan Seinäjoelle jalkapalloa.

Marko Heinonen lanseerasi facessa siilolive-streamin, ihan kiva. Koskahan hän lanseeraa Mansikkasaari-livestreamin, siihen saisi perspektiiviaineistoa jo 40 vuoden toimettomuuden ajalta, voihan Vaasa ja hoh hoijaa... Niin ja nyt samalla voisi aloittaa merikylpylä Meri -livestreamin, siellä sisäsatamassahan sekin nyt olla möllöttää, keskeneräisenä ja toimettomuuden tilassa. Näitähän Vaasassa riittää, vanhoja sekä uusia...

Millaista porukkaa on se, jonka pitäis hoitaa hyvinvointialueen asioita? Kantapalvelusta ei uusita reseptiä, puhelimiin ei vastata, ei edes diabeteshoitaja vaikka soitat annettuina aikoina. Mihinkään et saa yhteyttä puhelimella, koska jonot törkeän pitkät. Luvataan soittaa takaisin, heh!!! Onko nyt niin, että hommia hoitaa juuri osaamattomat? Minne asian voi viedä? Ei taida siihenkään saada vastausta! Viikon ilman lääkkeitä.

Paikallista sopimista ei pidä enempää edistää. Palkansaajat joustavat jo riittävästi työnantajien ja yritysten mielialojen ailahteluiden tahtiin. Paikallisella sopimisella yritetään vain heikentää palkansaajien työehtoja entisestään.

Hallitusneuvottelijat ovat ilmeisesti määritelleet, ettei alle 3 300 euron kuukausipalkalla elävä ihminen ole ihmisyyden arvoisesti kohdeltava.

Kuinka pienestä vanha ihminen voi tulla niin onnelliseksi! Kiitos Mehiläisen kotihoitoon Jerelle! Olit käynyt 94 v äitimme luona 26.5 avustamassa häntä peseytymisessä. Olit laittanut suihkun jälkeen äidin hiuksiin kauniisti papiljotit. Äiti oli siitä niin onnellinen, että kehui sinua moneen kertaan. Ja hiukset sai todella kauniisti kammattua, kun rullia oli laitettu tarpeeksi. Kiitos tosi paljon ja mukavaa ja lämmintä kesää sinulle!

Lasse Hautala, ole tyytyväinen, että mielipidekysely hyvinvointialueen palveluista tehtiin tammikuussa. Jos kysely olisi tehty nyt, olisivat tulokset todennäköisesti olleet vielä surkeammat. Realiteetit mm. hoidon saatavuudesta puhuvat omaa kieltään...