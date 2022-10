Tätä mieltä tänään: "Ostakaa ihmiset metsää itsellenne, jos haluatte niitä pitää luonnontilassa."

Tallentavat valvontakamerat etu- ja takapihalle. Dokumentit poliisille, koululle ja medialle. Vanhemmat vastuuseen alle 15-vuotiaiden tötöilyistä.

Suomen seuraavaksi presidentiksi tarvitaan Saulin jämäkkyyttä omaavaa henkilöä. Jussi Niinistö osoitti puolustusministerikaudellaan taitonsa. Häntä arvostivat työssään niin armeijan henkilöstö kuin useat reserviläisjärjestöt. Painetaan nimi mieleen.

Vihreät ja muut tietoviisaat sekä EU-mepit. Tässä uusi mantra. Yksi lehmä päästää 100 tonnia metaania vuodessa. Nord Stream -kaasuputkien repeämät jopa 79 tonnia tunnissa. Nyt kaikki Suomen lehmät lihoiksi. Olisimme ensimmäisiä maailman ilmaston pelastajia.

Joku kirjoitteli, että kun aurinkopaneeleita olisi tarpeeksi, niin ne tuottaisivat Suomessa tarvittavan sähkön. Ehkä tämä onnistuisikin, jos Suomen kansa menisi talviunille samoin kuin karhut melkein puoleksi vuodeksi. Sinänsä aika hauska ajatus, eikö vain?

Vihreä siirtymä ei ratkaise energiakriisiä, vaan aiheutti sen. Ukrainan sota paljasti, kuinka utopistisia ilmastofanaatikkojen aikataulut ovat. Nyt päästökauppa hyllylle ja uusia aikatauluja tekemään!

Kerrankin IP:n pääkirjoitus täyttä asiaa! Nämä ympäristöseuran aktiivit ja heidän lakeijansa näyttävät todella olevan täysiä autoritäärisyyden kannattajia: IP:n jutun mukaan kyseenalaistetaan kaikkien muiden ammattitaito, muut mielipiteet, koska ne ovat täysin vääriä ja jos meidän mielipiteitä arvostellaan, ovat niiden esittäjät vähintään tyhmiä, asioista tietämättömiä elleivät suorastaan fasisteja!

VR, laittakaa nyt nuo kiskobussinne telakalle!! Matkustajien aliarvioimista ajaa tuollasilla rouskuilla ja lisäksi niissä piilee suuri turvallisuusriski. Pitääkö jotain vakavampaa taas sattua ennen kuin tajutaan. Vaikka diesel-veturit sinisillä junanvaunuilla tilalle.

Johan sen ministerinvala tai -vakuutus sanoo: Minä en myöskään ilmaise sivullisille sellaista asiaa, jonka olen virassani saanut tietooni ja joka on pidettävä salassa. Siis ei yhden vuoden palkkaan oikeutta ministerin viran päätyttyä!

Miltä sähkön hinta näyttää nyt Vaasan Sähkön hillotolpalta katsottuna Joakim Strand (RKP), Jukka Mäkynen (PS), Kim Berg (SDP) ja Marinne Munkki (Kok), kovin olette olleet hiljaa sähkön hinnasta hillotolpan suojassa.

Tämä maa verotetaan kuoliaaksi.

Vaasan keskusta sijoittuu sijalle 12, koska kaikki muutkin kaupungit tehneet samat virheet kuin Vaasa. Eli polkupyörät keskustaan ei tuo viihtyvyyttä.

Suomessa tehdyissä valtiotieteellisissä tutkimuksissa aihevalinta on kyllä kirjava, mutta jostain syystä mm. Suomeen suuntautuneesta pakolaisuudesta ei edes mediassa ole esiintuotu tätä aihepiiriä tieteellisesti tutkittuina selvityksinä. Esimerkiksi vuonna 2015 Suomeenkin kohdistuneesta, yli 32 000:n pakolaisvyörystä, ei liene tutkimusta. Sopisi toki väitöskirjankin aiheeksi. Tuo vuoden 2015 kriisi vaikuttaa ja tuntuu yhä tänäkin päivänä.

Hva: Valvontapäällikkö, tarkastuspäällikkö, resurssipalvelupäällikkö... mahtaako olla haasteellista keksiä nimike jokaiselle nykyiselle johtajalle uudessa organisaatiossa? Mitä esim. valvoo valvontapäällikkö? Hva:n piti tuoman henkilöstösäästöjä, kun ” himmelit puretaan ja on suoralinjaisempi organisaatio”. Katin villat! Koskahan esim. Epsote pääsee itse asiaan? Pelkällä päälliköiden ja johtajien paperinpyörityksellä ei milloinkaan päästä hienoon tavoitteeseen: Oikea potilas, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan.

Sama itku alkaa riippumatta missä Vaasan kaupunki aikoo hoitaa / hakata metsiään. Ostakaa ihmiset metsää itsellenne, jos haluatte niitä pitää luonnontilassa.

kiitos Brita Kristina Gyllenbögel erittäin hyvästä kirjoituksesta koskien Vaasan Sähköä. Totuus kunniaan.

Eikö vanhemmat saa enää lapsiaan/ nuoria kuriin? Tuo Alakylän ym. häirintä jo ihan sairasta. Mopot ym. pois ja puh., netti ym. Kauanko jaksaa nuori ilman niitä? Herätkää vanhemmat, kasvatatte tulevaa linnaporukkaa välinpitämättömyydellänne.

Huom., kyllä ne ihmiset jotka työskentelevät päivittäin seurakunnassa, varmaan huomaavat, kun vähän katselee ympärilleen, että syyskukat on unohtunu istuttaa virastojen eteen. Ei tarvi erikseen mainita paikkakuntaa. Kukkia vain ostamaan.

Todella hyvä artikkeli soinilaisesta Kati Keski-Mäenpäästä ja opettajana olemisesta. Kerrankin positiivinen juttu koulusta, oppilaista ja opettajana olemisesta. Suomessa on hyvä koulu, vaikka välillä yritetään väkisin vääntää valkoista mustaksi. Kiitos jutusta.

Miksi maksetaan täysi työkyvyttömyyseläke henkilöille (katumustyöntekijät), jotka ovat samassa (raskaassa??) työssä, josta saavat täyden palkan ja tämän työkyvyttömyyseläkkeen!?

Nyt menee överiksi! Verovaroin ylläpidetty Ympäristökeskus vaatii lihansyönnistä luopumista. Kaikkein älyttömin vaatimus on turvepeltojen viljelyn lopettaminen. Onko näiltä olemassa oleva todellisuus täysin kadonnut? Mahtavat Saarijärven Paavo ja suot pelloksi kuokkinut Jussi kääntyvät haudassaan. Nähtävästi maailman ilmastoa säätelevät ns. ”huippupoliitikkomme” innostua moisesta. Täällä maailman puhtaimman ilman maassa.

Turveperäiset pellot pitäisi Syken mukaan poistaa viljelystä. Pitäisikö siten Ilmajoen ja Seinäjoen alueella olevat Alajoen viljelysmaat myöskin poistaa viljelystä? Mistähän nekin aikoinaan raivattiin viljelyskelpoisiksi pelloiksi? Tuo päästövouhotus ajaa nälkävuosien aikakauteen.

Terv.viranomaiset ovat huolissaan ihmisten askelmääristä. Toisaalla helpotetaan liikkumista taajamissa sähköpotkulaudoilla ja muilla härpäkkeillä.

Oletko nähnyt sairaalassa siivoojan? Saastaisinta, mitä tiedän, on sairaaloiden vessat.

Taas nousi Härmä-kateus esiin kauhavalaisten taholta, lasten liikennepuistoon ei voi mennä Härmään, kun matka on liian pitkä... Seinäjoelle päästään shoppailemaan ja Hoploppiin leikkimään, mutta Härmään ei haluta mennä vaikka mikä on. Nyt asennemuutosta hyvät kauhavalaaset, Härmästä löytyy tekemistä ja kauppoja, turha väittää matkaa liian pitkäksi. Hävetkää ny jo puheittenne kanssa.

Olipa tyhmä kirjoitus, että mihin sadevesi imeytyisi, jos turpeet otettaisiin pois. No tietenkin tilalle tulisi järvi ja sinne mahtuisi enemmän vettä, jos turve olisi sieltä poissa.

Maria Veitola lobbaa ohjelmissaan Sanna Marinia turhankin näkyvästi, politiikka loistaa läsnäolollaan.

Olen keväästä lähtien ihmetellyt, kun on juoruakkoja, niin tänne on muodustunu juoru-ukkoporukka?

Sain tutustua osastohoitoon 4 päivää polven telonivelleikkauksen myötä Vaasassa. Voin todeta, että hoitajapuoli on kyllä koetuksella työssään. Kivuliaana kotiuduin, mutta seuraavana päivänä sairaalalasku kilahti Omapostiin. Laskutuksessa on resurssit kunnossa! Se on hyvä se.

12.10. mielipidekirjoitus Ilmari Ylä-Autio. Kiitos ajankohtaisesta aiheesta. Samaa mieltä, mutta uskonnollisten tilaisuuksien sijaan pitäisi olla myös muita vaihtoehtoja. Esim. kaupunkilaisten keskustelutilaisuuksia, joita johtaa alan asiantuntija. Aiheena voisi olla esim. ilmastonmuutos, Venäjä, asuminen, lasten merkitys Suomessa, äitiys.

Brita Kristina Gyllenbögelille kiitos kirjoituksestasi koskien Vaasan Sähkön pöyristyttävää toimintaa uskollisia asiakkaita kohtaan. Eläkeläiset ja pienituloiset, esim. 1200e/kk, joutuvat maksuvaikeuksiin tai myymään kotejaan. Nyt joukkokanne liikkeelle.

Kyllä Koivisto ja Hätilä puhuvat jos ei täyttä p..... niin, ainakin täyttä valhetta. Kiiskilä ja Itänen esittelivät Seinäjoen kaupungin tulevan budjetin 9 miljoonan ylijäämää. Valistunut kaupunkilainen/ energian kuluttaja tietää mistä se tulos tulee, Energian osingoista. Korotetaan energian hintaa, niin kaupungin osinkotulot enenergialaitokselta pysyvät samoina ja vielä nousevatkin. Koivistokin oli laskenut, ettei pystytä sitä kaupungille muuten kuin korotuksilla tulouttamaan, korotetaan taas energian hintaa jo toisen kerran. Tämä korotuksen tie on kiero tie hoitaa velkaantunut kaupungin budjetti plussan puolelle. Pitääkö energian käyttäjäin maksaa korotetuilla hinnoilla, päiväkotien, koulujen, katujen, aseman laatikkorakennusten yms. rakentaminen ja maksut? Samalla siinä menee Seinäjoen kaupungin ja oman energialaitoksen hyvä maine ja uskottava rehellinen toiminta.

Seppo Räty sanoi jo aikoinaan että Saksa on p..ka maa. Se tulee mieleen kun katsoo miten Saksa suhtautuu Ukrainan auttamiseen. Se on myöntänyt 1,2 mrd, Ranska 0,3 mrd ja USA 27,8 mrd Euroopan auttamiseen ja demokratian säilyttämiseen. Missä on Euroopan johtajuus? Scholtz pysyy piilossa ja Macron melkeinpä kaveeraa Putinin kanssa, ”Putin ei saa menettää kasvojaan”, sanoo. Ei ihme, jos Suomikin katsoo USA:n ja Iso-Britannian puoleen. Myös baltit ja Puola puhuvat asioista niiden oikeilla nimillä.

Vaasan Sport Nyt kun pelaajien luistimet on teroitettu, olisiko valmentajan ja urheilutoimenjohtajan teroitettava omat toimensa. Tuntuu näin maallikosta, että onko tämä vain heidän suojatyöpaikkansa. Nyt ryhtiä valmennukseen.

Nyt alkaa tapahtua Kaskisissa, uusi vt kaup.joht,, väliaikainen vanha tuttu vt tekn.johtaja ja nyt väliaikainen budj.koordinaattori, kaikilla isoilla palkoilla ja maksetaan ”lainarahoilla” (tappiorahoilla).

Koskenkorvalla vois vanhemmat kattoa vähän lasten perään. Alaikäiset ajelee tiellä mopoilla, crossimoottoripyörillä illalla keskustassa, sotketaan paikkoja ja rikotaan, keskellä tietä ollaan ja ei väistetään yhtään, huudellaan ihmisille, olis kurin aika.

Vihreää siirtymää seuraa teollisuus ja sijoittaa sinne missä luonnonsuojelua harjoitetaan. Se on nykyään kasvava trendi imagon kannalta, kertoo asiantuntijat.

Kiinalaiset omistaa sähkönsiirtoverkkoja Britanniassa, Italiassa, Portugalissa sekä useita satamia Euroopassa ja osan esim. Heathrown lentokentästä Lontoossa ja muitakin Euroopassa sekä useita tuulivoimakeskittymiä esim. Tanskassa ja on kiinnostunut ostamaan esim. lannoitetuoteyhtiöitä Euroopasta. Nyt on herätty, mikä on näiden omistusten tarkoitusperä.

YK nuhteli Suomea Al Holin leirin lasten hengenvaaraan jättämisestä. Koskahan YK vastaavasti nuhtelee Venäjää Ukrainan lasten tappamisesta?

Mitä ihmeen käden alta kieputusta tanssiohjelmassa, rokkenrolliin se kuuluu.

Kun arvioimme EU:n mahdollista kehitystä liittovaltion suuntaan, jota tarkoittaisi mm. yhteisvelkojen ottoa sekä muut avustukset taloutensa huonosti hoitaville jäsenmaille, ei sellainen kehitys Suomen kannalta olisi toivottavaa. Korruptiomaat vastatkoon itse taloudestaan! Suomi on USA:ta myöten osoittanut tunnollisuutensa mm. velanhoidossa maksettuaan ainoana maana ensimmäisen maailmansodan jälkeiset velkansa USA:lle. USA muistaa sen yhä.

Moni kirjoittaa miksi Unkari ”muka veljeskansana” kohtelee Suomea huonosti eikä puolla Nato-jäsenyyttä. Unkarissa on kysytty jo vuosia miksi Suomi kohtelee Unkaria vihamielisesti, kun haluaa vetää Unkarin EU-oikeuteen. Eurooppaministeri Tuppurainen ja Sarvamaa ovat vaatineet vuosia Unkaria oikeuteen ”oikeusvaltion rikkomuksista” ja tikun nokkaan on noussut samaa sukupuolta olevien avio-oikeus, joka on ehdottomasti sallittava. Nyt oikeusprosessi on alkanut ja Unkari voi menettää 8–11 miljardin EU-tuet. Tilanne on, että Turkki ei hyväksy Ruotsia Natoon eikä Unkari Suomea. Yhteistä tässä on Suomen ja Ruotsin punavihreä politiikka joka nyt kostautuu. Miksi Suomen media on hiljaa tästä todella vakavasta asiasta?

5 maata ei tuominnut YK:n yleiskokouksessa Venäjän laittomuuksia. Vieläkö äärivasemmiston ihannoima Nicaragua saa Suomelta kehitysapua?

Vaasan kävelykadun jatkeesta tulee upea. Toivottavasti sen varrelle tulisi monipuolisia yrityksiä kuten ravintoloita, putiikkeja, taidetta...

Oli juttu migreenistä tässä lehdessä. Luin ihan kuin omaa kertomustani. Sairaus, joka vie elämästä kaiken silloin, kun kohtaus on päällä. Itsellä se kestää 3–8 vrk kerralla. Olo on kauhea! Ei ole kk montakaan ns. tervettä päivää. Voimia toivon jokaiselle, jotka tästä kärsii!

Kepun alamäkeä ei ainakaan pysäytä puheenjohtaja, joka marmattajaäänellä ja haukkuu oppositiota koko ajan kaikista mahdollisista syistä. Ei jatkoon!

Tuliko kirjoitusvirhe, vai ei? Seinäjoen Energian alkuvuoden tulos vajaat kolme miljoonaa euroa plussalla. Valitettavasti sähkön hintaa täytyy nostaa.

Alavudella palaa ympäri vrk teillä 66 ja 18. Pyörätiet ym. voisi kevyesti valaista. Nykyautoissa on hyvät valot. Risteysalueet on oma-asiansa, mutta ”baanaa” on turha valaista.

Tutkijauutiset julistaa, että turvepeltoja ei saa viljellä mutta itärajan takaa kuuluva möly pakottaa Suomen viljelemään joka ainoaa aariansa.

Tampereen Ilveksen johto näytti nuorisolle esimerkkiä miten ihmisiä pidetään vain pelinappuloina.

Joku oli miettinyt, että jos kaikki turve nostettaisiin niin mihin satanut vesi sitten sitoutuisi? Mutta kun kaikkia soita ei nosteta energiaksi. Turpeen nostossa on nyt vain alle prosentti soistamme. Ja energiaksi kelpaavia suoalueita on vain noin kymmenen prosenttia koko suoalastamme. Kyllä siinä vielä jää vesille soita sitoutua. Ja lisäksi tällä hetkellä suot kasvavat tuplasti sen mitä turvetta nostetaan.