Tätä mieltä tänään: "Ostakaa niihin kalliisiin polkupyöriinne kilikello vai loppuiko eurot kesken."

Mielipidepalstalla kysyttiin, mihin menevät Pietarisaaren paperinkeräyskonttien tulot? Kenen taskuun? No, käyttäkää nyt sitten Törnävä-Seuran, Törnäväntie 12, kaupungin omistamalla tontilla olevaa keräyskonttia, sen tuotot menevät törnäväläisten ja lähiseudun asukkaden toiminnan tukemiseen.

Ennen euroviisuja kaikilla oli jo tiedossa, miten siellä äänestetään. Jos haluaa voittaa, pitää tehdä kappale joka miellyttää raatiakin ja valita laulaja joka osaa laulaa. Näin se vaan on.

Kyllä terveystarkastuksen olisi jo vihdoinkin puututtava tuohon koko Törnävää häiritsevän Patruunantieltä kuuluvaa koirien haukuntaan läpi vuorokauden. Törnävän siisteydestä kun puhutaan, ainut todella epäsiisti kiinteistö on kaupungin omistama, Törnäväntie 12 kaatuneinen aitoineen, riippuvine vesiränneineen, jne. terveystarastajat sinnekin.

Juhani Viitala kirjoitti Il-Po:ssa totuuden boomerien ja nuorempien kansalaisten eroista. Boomerit tekivät töitä ja kantoivat vastuuta yhteiskunnasta lapsesta saakka. Nykyään nuoremmat eivät pysty kantamaan vastuuta edes itsestään. Onko vika vapaassa kasvatuksessa, kurin puutteessa ja asenteissa?

Laihialla terveysasema ei vastaa puheluihin. Hautaustoimisto kyllä vastaa.

Euroviisujen selostaja häiritsi höpöttäen koko ajan ja välillä huusi terkkuja sinne ja joka pisteestä kiitos. Henkilö vaihtoon tai edes jotain rauhoittavaa hänelle ensi vuodeksi.

Ylen aamuhartauksissa on 5 minuutin puhe ja lyhyt virsi. Jumalanpalvelukset vanhoja uusintoja. Siinä rahaa säästyy.

Käärijälle kuuluu kiitos siitä, että suomalaiset ovat vihdoin ymmärtäneet hallitusten ajaman vihreän siirtymän.

RKP on nykyisin ”kivenä demokratian kengässä”. Oikeassa jalassa.

EU haluaa, että jätteitä kierrätetään enemmän ja poltetaan vähemmän. Italiasta tuodaan poltettavaa jätettä Suomeen poltettavaksi. Italia kirjaa nuo jätteet kierrätysjätteeksi sillä se kierrättää ne Suomeen. Suomessa nämä jätteet poltetaan ja tämä nostaa Suomen poltettavan jätteen suhdetta kierrätettävään jätteeseen. Näin Suomi taas leimaantuu huonoksi jätteiden käsittelijäksi.

Tällä palstalla vaadittiin tulevalta hallitukselta alv:n laskua kaupasta ostetuilta vihanneksilta, marjoilta ym. Mene metsään keräämään marjoja, sieniä, kasvata vihanneksia ei niistä tarvitse alvia maksaa, omatoimisuutta eikä kaikkea valmiina pöytään.

Eipä ole ihme, kun sote-menot paisuu, kun lukee nuo laulun sanat, mitä Käärijä lauloi ja sitä ihannoidaan. Rappiokansaa alkaa Suomikin olemaan.

Irvin Goodman lauloi jo 80-luvulla Cha cha chaa -kappaleen, kantsii kuunnella.

Kyllä on törkeää Mäkysen kirjoitus heikosta talouskasvusta. Itsehän olitte vallassa 4 v., ette tippaakaan yrittäneet säästää, sen sijaan rahaa jaoitte aivan tolkuttomasti. Köyhiä enemmän kuin koskaan. Joten omaa nilkkaan menee Mäkysen haukut.

Olenko huono äiti, kun lapsi ei muistanut minua äitienpäivänä, itku tuli illalla. Odotin edes soittoa.

Matias Mäkysen on turha irvailla soten puuttuvasta miljardista. SDP:n Krista Kiuru ensin Sipilän hallituksessa onnistui jarrutuksellaan torppaamaan soten ja sitten SDP:n hallituksessa runnomaan sen väkisin läpi haluten sosialisoida koko terveydenhuollon. Ja kas miljardi himmelistä puuttuu.

Jutta Urpilainen, perustele miten Suomi on rikas maa. Miksi Suomessa on niin paljon eläkeläis- ja lapsiperheköyhyyttä?

RKP: 4% kannatus. Olisiko aika mennä oppositioon eikä nyrpistellä nenua ja hyppiä happihypyllä? Naurettavaa touhua.

Suomen pitää säästää. Eikö paras vaihtoehto ole säästöjä Suomesta ulos juoksevat eurot, esim. kehitysapu. Palkansaajakin Suomessa voisi paremmin.

Lahjat äitienpäivänä kuuluvat vain lasten biologiselle äidille, ei uusiovaimolle.

Aikooko Citypiha terrorisoida kaupungin asukkaita koko kesän? Onko äänenvoimakkuuden oltava sillä tasolla, että kauppatorille kuulee?

Onneksi Suomi jäi toiseksi. Hieno sijoitus sekin.

Yksineläjä ei välttämättä ole yksinäinen. Enemminkin fiiliksen alas vetävät ihmiset, jotka tuputtavat omasta mielestään oikeaa perheen/parisuhteen mallia. Osa ihmisistä vain viihtyy omassa rauhassa tai perheen ainoana aikuisena eikä kaipaa elämäänsä parisuhde- ja sukudraamaa. Sinkkuäitinä nainen voi saada enemmän levähdysaikaa kuin parisuhteessa, kun jälkikasvu on isällään, vaikka jälkikasvu tärkeää onkin. Parisuhteessa eläessä naisella ei rauhoittumisaikaa ole. Usein itsekseen asuvat miehet asuvat maakunnissa ja maaseudulla eivätkä suostu vaihtamaan maisemaa naisen perässä. Naiset lähtevät opiskelemaan ja töihin suurempiin kaupunkeihin ja jäävät sinne, koska siellä on enemmän lisäopiskelu- ja työmahdollisuuksia sekä monipuolisempaa harrastustarjontaa mutta myös enemmän ilmatilaa olla ja elää. Saattaapa kaupungissa löytyä kumppani ja tulla jälkikasvuakin. Nykyaika on parempaa aikaa naisen näkökulmasta. Ihmiset ajan kuluessa varmaan löytävät erilaisia tapoja olla ja elää suhteessa/suhteissa ja erinäisissä perhemuodoissa kunhan niille annetaan tilaa eikä moralisoida. Naisilla voi olla myös vuosia kestäneitä kaverisuhteita elämäntilanteista riippumatta. Yksineläjä on saattanut myös korvata perinteisen perheen/parisuhteen vaikka tiiviillä kaveriporukalla tai kommuuniasumisella. Parisuhde ei ole ainoa oikea tapa järjestää elämään ihmissuhteita ja haluamaansa säpinää.

Ostakaa niihin kalliisiin polkupyöriinne kilikello vai loppuiko eurot kesken.

Onko persut uusi Maalaisliitto Alkion tiellä? Lukuunottamatta Euroopan Yhdysvaltoja.

Pieni piiri valitsi taas ohi kansojen mielipiteiden. Euroviisuissa nähtiin miten yhteiseurooppalainen päätöksen teko toimii.

Sininen hallitus ja punavihreä oppositio! Loistava ajatus! Kun opposition suurimman puolueen puheenjohtaja on eduskunnan puhemies, päättyvät kaikki äänestykset luvuin 100–99 hallituksen eduksi! Reilu enemmistö, pulinat pois!

Il-Pon sunnuntain pääkirjoitus oli ankaraa intoilua ydinaseista. Näiden maailmanlopun vehkeiden suoma ”turva” taataan matkojen päästä. Niitä ei tarvitse kärrätä itärajalle, ei edes Kauhavalle. ”Jo mahdollisuus ydinaseiden sijoittamisesta Suomeen pitää Kremlin diktaattorit varpaillaan.” Ehkä Suomen kannattaisi pyrkiä muuhun, kuin jännityksen kasvattamiseen naapurin kanssa. Isoon kaveriin tukeutuen on toki helppo olla miestä koulun pihalla, ulkopolitiikassa auttaisi olla järkevä aikuinen. Afrikkalainen tarina kertoo muurahaisesta, joka norsun pään päällä ylitti syvän rotkon. ”Kyllä vaan heilutettiin siltaa”, tuumasi muurahainen ylityksen jälkeen.

Kansalainen täällä odottaa leikkausjonoon pääsyä tai edes erikoislääkäriin pääsyä kiireellisenä viikkotolkulla ja koviin kipuihin lääkärit antavat toistuvasti vain Buranaa, vaikka useasti on kerrottu kuinka paha tilanne on. Tällä tavalla toimitaan Pohjanmaan pahoinvointialueella Vaasassa.

Kyllä saa ihmetellä tuota Vaasan kissatalokärhämää. Kissat ei ennen tarvinneet kuin kotitalonsa, ylimääräiset lopetettiin. Ei tietääkseni kellekkään tullut traumoja tästä menettelystä. Missä on maalaisjärki?

HyväEp nosti kesäkaudelle kutsu- ja hälytysrahan vakituiselle henkilöstölle, ollen 150/200e. Kutsu- ja hälytysrahaa ei makseta ns. keikkalaisille, joille ei myöskään muodostu ylitöitä. Mielestäni kutsu- ja hälytysraha tulisi maksaa myös keikkalaisille, näin lisättäisiin heidän kiinnostusta äkillisiin tarpeisiin, joka olisi myös selvä kustannussäästö. Vakituiselle henkilöstölle maksetaan ylityöt kahdelta ensimmäiseltä tunteilta +50% ja sen jälkeen +100%. Tässä teille HyväEp:n valtuuston jäsenille säästöehdotus. Pienistä asioista syntyy suuri potti.

Missä Heikki Pietarinsaaren lehdenkeräyskonteista saadut varat?