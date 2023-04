Tätä mieltä tänään: "Päätettiin sitten heti korottaa kansanedustajien palkkoja vaikka 'säästää pitäisi...' Ollaanko me suomalaiset vähän tyhmiä??"

Kun äänestysprosentti otetaan huomioon, niin oppositiopuolueita äänesti 34–35 prosenttia äänioikeutetuista. Tämäkö on se mystinen kansa, joka haluaa muutosta, johon velalla pelottelu on uponnut?

Sähköpotkulautojen sekä pyörien liikkuminen kiellettävä Vaasan keskustan alueella klo 20.00 jälkeen. Koskee myös tavallisia pyöriä.

Nämä suuret ruudinkeksijävirkamies-kaverukset sanovat aluksi, että vaasalaiset eivät osaa käyttää pilattua Kirkkopuistikkoa ja samaan ääneen, että älkää tulko autolla keskustaan Hietasaarenkadulle. Eikö löytyisi vesilaitokselta näille jotain hommia?

Saarikko teki oikean ratkaisun, toivottavasti ei jälleen kerran käännä takkiaan.

Sitä saa mitä tilaa; Seinäjoen keskusta kuin samoin Vaasan kokoomus. Käytännön ehdokasasettelu, tulos nolla läpimenijää. Järki ja taktiikka myös nolla, ja nolla kansanedustajaa. On paha ja anteeksiantamatonta, kun ehdokkaiden itsekkyys on etusijalla ja järki puuttui. Tulos nolla.

Keskustan vaaliteemat olivat ”vihreä siirtymä” sekä tuulimyllyjen ja vetytalouden loistava tulevaisuus. Ei tainnut vedota maaseudun ja harvaanasuttujen alueiden asukkaisiin. Kyllä asia on niin, että naftalla ne traktorit rekat metsäkoneet ym. käyvät vielä vuosikymmeniä ja ellei näin ole, tästä maasta tulee nälkämaa ja EU:n reservaattialue.

Nyt on EP:llä hätä kun hävittiin 2 kansanedustajapaikkaa. Ummehtunut ja avaimen reiästä vahtaamisen tulos. Joko olisi aika viritellä yhtä maakuntaa pohjalaismaakunnista, niin kuin vaalipiirikin on, kaikki voittaisi.

Päätettiin sitten heti korottaa kansanedustajien palkkoja vaikka ”säästää pitäisi...” Ollaanko me suomalaiset vähän tyhmiä??

Suomen on itsenäisenä demokratiana huomioitava tietysti myös kumppanimaidensa (mm. YK, EU ja Nato) sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset ongelmat sekä sotilaalliset, poliittiset ja luonnolliset (ekologiset) tarpeet niillä todellisilla vahvuuksilla ja mahdollisuuksilla, joita meillä oikeasti kansana, valtiona ja kansakuntana on. Hallitusohjelmasta toiseen!

Onkohan Vaasan Sähkölle katsottu jo uusi johto ja hallitus?

Edesmennyt äitini, s. 1920, tapasi kertoa kuinka 20–30-luvuilla seurojen saarnamiehet uhkailivat kuulijoita maailmanlopulla ja kehoittivat tekemään parannuksen ennen kuin on myöhäistä. Nykyään samanlaisia maailmanlopulla uhkailijoita ovat ilmastohihhulit. Ei ole ihme, että nuorten mielenterveysongelmat ovat rajussa kasvussa. Moni aikuinenkin on kauhuissaan näiden luontokatosaarnaajien vuoksi, jota media vielä ”sopivasti” paisuttelee.

Uusi järkevä termi Suomen maahanmuuttopolitiikassa, ei sosiaalitukiin perustuva työperäinen maahanmuutto. Eli pitää olla sellaista työtä riittävästi, jolla tulee toimeen eikä niin, että veronmaksajat (sosiaalitoimi) maksaa maahanmuuttajan kustannuksia!

Miksi, tälläkin palstalla, pyöräily- ja kävelyliikennettä koskevat kehittämistoimet leimataan varsin usein ”suureksi typeryydeksi” tai ”tarpeettomiksi”? Kyllä kaikkia liikennemuotoja pitää kehittää, tasapuolisesti. Hienoa, että Vaasan kaupunki on jälleen kehittämässä pyöräilyn sujuvuutta ja turvallisuutta! Huutelijoista huolimatta.

Asunnostani näkyy sekä Hietasaarenkadulle että Kirkkopuistikolle. Lisäksi päivittäin useinkin kuljen lähistöllä. Kirkkopuistikon pyörätiellä näkee harvoin pyöräilijöitä. Hietasaarenkadulla vielä vähemmän. Talvisin Kirkkopuistikon pyörätie on toisinaan niin huonossa kunnossa, että pyöräilijät käyttävät jalkakäytävää. Toisen puolen pyörätietä kirkolle päin näen tuskin koskaan yhdenkään käyttävän. Keskustaan pyöräillään Palosaaren sillan jälkeen vasemmalle kääntyvää reittiä. Mikäli Palosaarelta kirkolle päin pyöräillään, niin ajetaan väärään suuntaan, koska muutoin jouduttaisiin ylittämään Kirkkopuistikko kahdesti. Lapset mahtuvat käyttämään leveitä jalkakäytäviä. Olisiko lähes turhiin pyöräteihin käytetyt miljoonat voitu laittaa esim. vanhustenhoitoon?

Ovatko tuulivoimayhtiön kanssa maanvuokrasopimuksen omaavat metsäkiinteistön omistajat tietoisia siitä, että tulevaisuudessa tulee metsä ennallistaa kun tuulivoimatoiminta alueella lopetetaan joko konkurssin tai vanhentuneen ja tehottoman teknologian kautta. Laki velvoittaa ennallistamaan, tiestöt, muuntajat, varikot jne.

Elämää voi elää niin monella eri tavalla. Voi häikäistyä, miten älykäs ja pätevä itse onkaan. Ja ihmetellä, miten yllättävän tyhmiä muut ovat. Tällaista ylenpalttista säkenöintiä vaikuttaa ihmiseen tarttuvan erityisesti teknillisessä korkeakoulussa ja lääketieteellisessä. Sen loisteen varjossa sitten me vähemmän lahjakkaat yritämme nöyrinä selvitä.

Kiitos Jukka Mäkynen kirjoittamistasi hyvistä ja järkevistä kirjoituksista IP:ssä. Toivottavasti kirjoitat jatkossakin vaikka et tällä kertaa eduskuntaan päässytkään. Olisikohan sillä ollut jotain merkitystä, että sinua ei ollut MTV:n vaalikoneessa.

Järkyttävintä tienhoitoa jalkakäytäviä myöten Vaasassa tänä talvena. Vastuussa olevat vaihtoon ja äkkiä.

Ensitöikseen tuleva hallitus voisi alentaa omia palkkioitaan ja avustajien määrää. Ei ole oikein, että herrat vaan porskuttaa ja köyhät kituu.

Pitkä, erittäin hyvä selvitys näkövammaisista Il-Po:ssa 5.4.23. Heidän kadehtiminen on toki julmaa, mutta ennenkaikkea todella, todella tyhmää. Itse vielä näen, ja olen siitä kiitollinen.

Häyry ja Lintilä, nyt lobbaus käyntiin. Nato-tukikohta Laajametsän alueelle, on valmista. Lentokenttä nyt suuremmaksi, että Nato-koneet saa rullata omalle varikkoalueelle ja tietysti rata pitää saada sinne kans ja sit tunneli Vaasa–Uumaja ja sillähän saa sit kehuskella muutaman vuoden. Saa ottaa kopin.

Säästää pitää, vähennykset johtoportaasta, ei heistä, jotka itse työn tekee. Paljon on turhantärkeitä johtajia, päälliköitä, joiden tieto itse työnteosta on nolla. Siirretään nämä tietäjät sorvin ääreen, kun pulaa tekijöistä on.

Vihreät meni metsään eduskuntavaaleissa. Äänestäjät huomauttivat, ettei toisten metsään kannata mennä!

No niin. Näinkö tässä kävi? Orpo ryhtyy reippaasti toteuttamaan vihreiden ”vaatimuksia”. Tuli voimakas pettynyt olo. Ei näin pitänyt käydä. Mikään ei muutu! Sama meno jatkuu. ”Nukkuvat” taisivat olla oikeassa!

Jälleen eduskunta nosti itselleen 8 %:n palkankorotuksen, duunari sai 3,5 %.

Tehdään valtioliitto Ruotsin kanssa, niin voidaan yhdistää kaikki Pohjanmaan maakunnat taas Österbotten (Itä-Pohja)-nimen alle. Ruotsi pitäköön edelleen Västerbottenin...

Hyvä Lanamäki! Tässä kissatalo-asiassa näemme Vaasan kaupungin sairaan ongelman – eivät halua edes yrittää kissaongelmassa, kun yrittävät ajaa heitä lopettamaan toimintansa. Mutta eihän se ole mahdollista, kun aina löytyy näitä kissojensa hylkääjiä ja muuten karanneita ystäviämme. En ole kissaystävä (koirat ovat minun ystäviä) mutta tämä kissataloepisodi on valtakunnallisestikin Vaasan Suuri Häpeä. Ja suuremmaksi on kasvamassa. Mitä ihmettä te oikeasti voitatte epäämällä parhaan katsotun kohteen, Isolahden taloon! Itse asun lähialueella, tiedän tilanteen ja Ihmettelen. Perustuuko asia jotenkin lakiin, tuskin, vai voisiko jo asiaa ajaa maalaisjärjellä?

Uuteen vaalien jälkeiseen hallitukseen on RKP osaltaan jo ennen vaaleja ilmaissut, ettei se suostu samaan hallitukseen perussuomalaisten kanssa. RKP, eli ruotsalainen kansanpuolue kielipuolueena, on monien suomenkielisten mielissä kuin ”perusruotsalaiset”. Olisiko nyt niin, että perussuomalaisille kävisi hallitusyhteistyö ”perusruotsalaisten” kanssa, mutta toisinpäin ei. Jotkut voisivat molemmilta puolin huudahtaa: ”samassa maassahan eletään!”

Tekstaten-palstalla kyseltiin metsästäjien kunnioitusta luontoa ja eläimiä kohtaan. Taisi mainitut käsitykset metsästäjistä johtua teoreettisiin kuulopuheisiin, ja oikeutta eläimille salakuvattuun manipuloituuun videoon. Teoriassa voi kunnioittaa juoruja, mutta siinä pilkka osuu omaan nilkkaan.