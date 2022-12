Tätä mieltä tänään: "Päiväposti jaetaan nykyään illalla. Postin kannattaisi jakaa nämä lähetykset seuraavana aamuna. Näin tulisi kiitosta siitä, että kylläpä tulee posti aikaisin."

Kaikki ne nyt ison palkan perässä kansanedustajaksi yrittääkin. Ihan hävettää tiettyjen kilpaan ilmoittautujien puolesta. Kuten olemme IP:stä lukeneet, siellä on jo sellaisia riittävästi, joiden ei siellä tarvitsisi olla. Anteeksi pyydellään sanoja ja käytöstä. Muuta ei osata.

Minimieläke 1500e, varsinkin niille, joilla se on nyt alle 1000e. Sillä summalla ei nykyään elä kukaan, kun ei ennenkään. Älkää puhuko minimipalkasta. Se ei toteudu, toteutumattomia vaalilupauksia vaan.

Jyrki Mäkynen, voisitko kertoa paikallisen sopimisen merkityksestä nykyiseen tilanteeseen. Onko kyse kuitenkaan muusta kuin palkkojen ja etujen heikentämisestä? Mikä on kilpailukyvytön yritys? Miksi sitten yrityksille jaetaan vuosittain 7–9 miljardia erilaisina tukina? Avaatko hieman mihin? Tuo paikallisen sopimisen into, mikä estää? Pentikäinen hokee samaa. Aito sopiminen on hyvä, mutta mikä on tavoite – kannattaa avata. Lieneekö luottamuspula.

Päiväposti jaetaan nykyään illalla. Postinsaajat eivät voi tietää, kuinka kauan kirjeet ovat olleet matkalla. Postin kannattaisi jakaa nämä lähetykset seuraavana aamuna. Näin tulisi kiitosta siitä, että kylläpä tulee posti aikaisin.

Pitkä historia, iso budjetti, epäpätevä urheilutoimen johtaja ja kaudesta toiseen toistuvat menestys pettymykset... ei Sport vaan HIFK! Jälleen massiivinen floppikausi menossa! Nyt pitäisi kaiken kohtuuden nimissä sekä I-P:n ja Hesarin kirjoittaa kokosivun juttu otsikolla: Miksi HIFK pelaa liigassa?

Pentutehtailu ei lopu rekisteröinnillä vaan kun laitetaan 10 v. eläintenpitokielto, niin auttais varmaan paremmin.

Jalkapallossa on ensimmäinen puoliaika ja toinen puoliaika. Niiden välissä on puoliaika, jolloin joukkueet vaihtavat päitä. Palloja potkitaan ensin kuukauden ajan sinne tänne, yleensä kauas katsomoon. Lopuksi maailmanmestaruus ratkotaan rangaistuspotkuilla.

Sunnuntaiaamuna 4.12. Suomen 4000 MW tuulivoimakapasiteetista saatiin ulos 32 MW! Tätä sattumavoimaako tänne halutaan lisää? Ydinsähköä ja nopeasti.

Säästöjä haettaessa, on ensimmäinen kohde puoluetuet pois kaikilta, mitäs niitä verovaroista valtion budjetista maksetaan, puolueen henkilöt maksakoon itse puolueilleen, ja ammattiyhdistykset myös maksamaan verot , täältä saataisiin esim, vanhusten hoitoon tarvittavia varoja.

Kok. ja ps. leikkaavat seuraavalla hallituskaudella mm. ansiosidonnaisesta, asumis- yritystuista ja sosiaaliturvasta isolla leikkurilla. Rikkaat kaupunkilaiset kyllä pärjäävät, ei hätää.

Voitaisiinko maahanmuuttajien tuet sitoa kielitaitoon? Näin edistettäisiin työllistymistä ja yhteyksiä muuhun väestöön. Nythän maahanmuuttajat on erittäin tehokkaasti eristetty muusta yhteiskunnasta.