Tätä mieltä tänään: "Perintövero pois. Kun perin miljoona euroa, ei minun tarvitse tehdä sen jälkeen mitään, kun ei tarvitse maksaa perintöveroa."

Aikanaan peruskouluun siirryttäessä kouluväkivallan kitkemiseen auttoi monessa koulussa yhteisökasvattusohjelma, jossa korostettiin yksilön oikeuksien sijaan yksilön velvollisuuksia luokka- ja kouluyhteisöä kohtaan. Olennainen osa toimintaa oli luoda yhteisöön kaikille yhteisiä toimintamalleja ja positiivisia juhla-, retki-, yms. perinteitä ja yhteisöllistä palkitsemista yksilöiden välisen kilpailun sijaan. Fyysisen ja psyykkisen väkivallan estäminen ja niihin puuttuminen on jokaisen yhteisön jäsenen asia – ei ainoastaan siihen nimettyjen henkilöiden. Onko koulussa pieni eliittioppilaiden ryhmä, joka kahmii luottamustehtävät ja stipendit? Toimiiko tukioppilas ainoastaan nimikkoluokkansa parissa jättäen oman luokkatoverinsa yksin? Väkivallan tekijän on aina tavalla tai toisella hyvitettävä tekonsa. Takaako muodollinen kädenpuristus sovittelukokouksen päätteksi hyvän mielen sovittelijan lisäksi kaikille osapuolille? Vaihtaako väkivallantekijä vaiko uhri opetusryhmää tai koulua? Kuka on varsinainen konfliktin aiheuttaja? Inkluusio ei ole toimiva ratkaisu, jos opettajan ei anneta suorittaa rauhassa perustehtäväänsä eli opettamista.

On olemassa kulttuuripiirien koskematon VIP-eliitti, kerma, joka käyttäytyy toisinaan kovin ylimielisesti. Tämä tuli ilmi Jussi-gaalassa niin kuin muissakin kulttuurialan gaaloissa. Kulttuuri kuuluu kaikille. Sitä ei varmastikaan kukaan kiellä. Osa kulttuurista on vahvasti tuettua ja kulttuurialan sisällä on taloudellista epätasa-arvoa ja nepotismia. Kulttuurieliitin on helppoa huudella punaisilta matoilta ja pönkittää omaa agendaansa ja asemaansa.

Jostain syystä ottaa pattiin, kun puhutaan köyhyydestä. Me, jotka olemme sodan aikana ja jälkeen 1950-luvulla syntyneet, vaikka teimme 6-päiväistä työviikkoa, palkka oli pieni ja eläkekertymät ei alkaneet ekatyöstä. Kävimme koulumme velaksi, ei valtio kouluttanut. Vuokra-asunto maksettiin ite mutta valmistuttiin niin kuin opetussuunnitelma oli laskettu. Vaikka koulutus, oli palkka oli pienempi kuin tänä päivänä, niin eläkkeet on pienet näillä ikäluokilla. Asiat, jotka kannattaisi joskus mainita taviksen 40 ja ylikin työtä tehneenä ja ammatteja montakin.

Korkotaso nousee koko ajan. Missä viipyy pankin asiakkaan käyttötilille maksettava talletuskorko? Palvelumaksuja kyllä osataan nostaa. Olisiko aika perustaa Suomeen valtionpankki joka maksaisi tilille myös korkoa eikä pääasiana olisi palvelumaksukorotusten suunnittelu ja rahan poltto rahastoissa.

Suomi voi hyvinkin olla maailman onnellisin maa mutta jos näin on, miten huonosti asiat verrokkimaissa mahtavatkaan olla?

Suurta sumutusta sähkön hinnan alennus, kun arvonlisävero nousee enemmän kuin ilmoitettu alennus.

Hyvinvointialueen mielipidelausunnot täällä on kuin lorukirjasta. On hallintohimmeleitä, on piilotukea, on sitä sun tätä. Ottakaa selvää. Sairaanhoitopiirit, jos mikä oli hallintohimmeli. Nyt palkattiin avoimilla hauilla työntekijät. Minusta se on ok. Päättäjät sinne saimme omalla maulla valita. Mikäli kävi äänestämässä. ”Firma” on pystyssä vasta reilut pari kuukautta ja jo nyt joku tietä miten se toimii. Synnytystalkoot olisi saanut olla jo 30 vuotta sitten, että olisi nyt hoitajia. Se ei ole minkään päättäjän vika, jos hoitaja loppuu.

Sveitsin naiset saivat äänioikeuden vuonna 1971, eivät todellakaan ensimmäisten joukossa.

Jos koirattomat ovat niin avarakatseisia ja ymmärtäväisiä, niin varmaan pian näemme paperinenäliinattomat kevyenliikenteenväylät. Toki on hienoa, että pyrkii näkemään itsensä positiivisessa valossa, mutta jotain rajaa.

Kyllä ne kinkunviipaleet navetalle tuoksahtivat. Sikalan haju on paljon pistävämpi ja muutenkin erilainen. Valmistajia en viitsi mainita.

Perintövero pois. Kun perin miljoona euroa, ei minun tarvitse tehdä sen jälkeen mitään, kun ei tarvitse maksaa perintöveroa.

Pysähdyin Stop-merkin eteen jäisellä tiellä, nastarenkaat tietysti alla, niin eikös vaan kitka-uuno kolauttanut autonsa vetokoukkuuni kiinni!

Tuulivoima on ongelmavoimaa tuulivoimaloiden lähellä asuville. Olisi korkea aika tunnustaa tuulivoiman haitat ihmisille ja luonnolle ja ottaa ne huomioon voimaloiden sijoittelussa.

Maan paras puolustus sotaa vastaan on omavaraisuus, olemme nyt sen nähneet ja todenneet.

Ehdotan, että ensi talvena katusuolaa levitetään vain liikenneympyröihin. Muuten kadut aurataan ja hiekoitetaan normaalisti. Nykyautoissa on hyvät renkaat ja kun autoilija noudattaa nopeusrajoituksia, pitäisi pärjätä. Näin ei auto olisi jatkuvasti siinä suolasotkussa.

Sinä, joka pahoitit mielesi, kun Suomi jälleen valittiin maailman onnellisimmaksi maaksi! Tervemenoa ihannemaahasi Pohjois-Koreaan!

Mitä on tapahtunut silmälasien linsseille kun joudut jatkuvasti niitä putsaamaan. Piti ottaa vanhat käyttöön. Tietääkö joku mistä johtuu?

Kuntorata ja louhinta Möksyssä: Kyseessä ei ole liikuntapaikkalain tarkoittama pururata, kuten hallinto-oikeus aiemmin totesi. Kyseessä on lähinnä kulku-ura, johon sovelletaan jokamiehenoikeutta. Kun se ei ole liikuntapaikkasuunnitelmassa ilmoitettu liikuntapaikka, niin jokainen siellä liikkuu täysin omalla vastuullaan kuten metsässä.

Löysin ehdokkaan, joka on 80 pros. samaa mieltä kuin minä, mutta olemmeko molemmat väärässä? Pitääkö olla huolissaan?

Pääkirjoitus I-P su 26.3.23 Markku Mantilalta oli täyttä asiaa.

Kolmostie täynnä reikiä, puhumattakaan muista teistä. Tieliikennekäyttäjän hengellä ei ole merkitystä.

Suomalaiset ovat maailman onnellisinta kansaa. Täällä Itsemurhien ja mielenterveyspotilaiden määrä on suuri. Olemme näissäkin tilastoissa maailman kärkimaiden joukossa. Kannattaako olla onnellinen?

Päiväkodeissa ja kouluissa lapset opetetaan syömään kasvispainoitteista ruokaa ja pidetään kasvisruokapäiviä. Toisaalta Suomessa on n. 700 000 koiraa, jotka syövät tonneittain lihaa joka päivä. Miksi kukaan ilmastoasioista puhuva päättäjä ei ota kantaa tähän asiaan? Jos lihansyöntiä toivotaan vähennettävän, miksi se ei koske koirien ja kissojen ruokaa?

Onko valtioitten johtoon seuloutuneet tyhmimmät ihmiset? Esimerkiksi sähköautovouhotus – kriisitilanteissa vihollinen tuhoaa sähköverkoston, jolloin kaikki kuljetus loppuisi. Kyllä polttomoottoreita tarvitaan ikuisesti, kävivätpä ne vedyllä tai häkäpöntöillä.

Korkeamäen idyllinen asuinalue on pilalla, jos tänne rakennetaan joku korkea ruma kolhoosi, joka peittää muitten talojen näköalat. Surullista.

Kyllä oli erinomainen esitys lauantain Ylen ykkösaamussa, kun Ilmateteenlaitoksen pääjohtaja ja IPP:n pääsihteeri Petteri Taalas kertoi ilmaston tilasta ja luontokadon merkityksestä. Selvityksen antoi alan paras asiantuntija, joka kertoi miten asiat todella ovat, ja mitä se ilmaston kannalta tarkoittaa.

Sarvinevan tuulivoimala-alueen sijainti on erikoinen. Esim. puolustusvoimien antama lausunto alueen sijainnista, koskien vt66 varalaskupaikkaa edellytti, että yksi voimala piti poistaa suunnitelmista eli ahdasta on, ihan kuin ei olisi Suomessa muualla tilaa. No, kunta saa euroja kassaan vihreän siirtymän varjolla.

Ruuan hinnan nouseminen pitää pysäyttää. Ihmisillä on vaikeuksia saada koostettua terveellinen, monipuolinen ruokavalio nykyisilläkään hinnoilla. Miksi tuottaa ruokaa, jos ihmiset eivät pysty ostamaan sitä?

Vaasan kaupungin ”hoitamat” jalkakäytävät vaarallisen liukkaita.

Suomen velkaantumisaste on Euroopan maiden keskitasoa. Poliitikot saavat tilanteen tuntumaan paniikinomaiselta. Julkisen velkamme suhde bkt:hen v. 2021 oli prosentteina 72,4. Saksan (68,6) kanssa kuljemme lähes rinta rinnan, mutta Ranska (112,8), Italia (150,3) ja Kreikka (194,5), edustavat aivan toista ääripäätä. Eiköhän uusi hallituksemme onnistu luomaan sellaista talouspolitiikkaa, joka parantaisi tilannetta.