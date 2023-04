Tätä mieltä tänään: Persut, koska bensan ja sähkön hinta laskevat ? Onko turve nyt uusiutuvaa? Olemmeko vieläkin EU:ssa? Lupasitte nämä vaaleissa

Äänestäjän kuluttajansuoja on juuri niin suuri suoja kuin on poliittisen historian muisti ja tunteminen äänestäjällä. Kaikki muu on turhaa sananhelinää ja muiden syyttelyä. Tik Tokin tieto ja some ei ehkä ole suurin kuluttajasuojan antaja. Mitä tulee äärioikeistopuolueiden voittoon, sitä yleensä saa mitä tilaa. Palautusoikeutta ei ole. Kokoomuksen vuoro. Se haluaa pääministeriyden ja se ottaa sen vaikka vihervasemmiston kautta. Keskusta ei ole käytettävissä, sen kiellon asetti keskustan äänestäjä. Nyt on PS:n vuoro täyttää lupauksensa. Sen se voi tehdä vain, jos Sdp pitää sanansa, eikä lähde kokoomusta tukemaan, ja antaa oikeiston näyttää. Nyt jos koskaan on heidän saamalla valtakirjalla toimimisen aika.