Tätä mieltä tänään: "Peruskoulun ja ammattikoulun muuttuminen siten, että pääasiat ovat muuttaneet sivuseikoiksi, valmentaa työelämään, koska siellä on käynyt samoin."

Robottiruohonleikkureiden omistajat: kohta on taas siilinpoikasten aika, joten ohjelmoikaa robottinne viimeistään nyt kulkemaan vain päiväaikaan! Näin saadaan edes osa siileistä pelastettua, siilit kun liikkuvat pääosin öisin.

Kyllä Seinäjoen päättäjien tieto ja kyky on täydellistä. Liikkeet ja kaupat pois keskustasta. Skeittipuisto, hyvä ettei kirkon pihaan rakenneta. Pysäköinnistä pitää saada joka euro, että voi jatkaa tehokkaita päätöksiä.

Suomen itärajan erämaissa ei tarvita talvikiipeilijän eikä mutkamäkilaskijan valmiuksia. Sen sijaan yksinkertaisten erätaitojen lisäksi metsästys ja kalastus ovat arvokkaita taitoja sekä perinteinen murtomaahiihto. Koulutettu kurinalaisuus ja hyvä kunto tietysti ovat tarpeen. Voisiko joku kertoa nämä ihmeelliset asiat myös Yhdysvaltain puolustusvoimien erikoisjoukkojen koulutussuunnittelijoille...

Anna-Maja Henrikssonin mielestä aikuiskoulutus ei ole koulutusta. ”Koulutuksesta ei leikata”.

Mitä edellytyksiä ihmiseltä voi vaatia, että hän antaitsee oikeituksen ihmisarvoiseen elämään...? Tämä näyttäisi olevan tällä hetkellä kovasti merkityksellinen poliittinen (!) keskustelunaihe. Älä jatka lukemista, jos et halua tietää vastausta! Ansaitakseen oikeuden ihmisarvoiseen elämään ihmisen pitää kyetä todistamaan olevansa ihminen.

Luin lehdestä vaasalaisen miehen sähkölaskusta 20.6. Minulla kävi samoin muutettuani aivan uuteen asuntoon Selnäjoella. Voisiko syy olla se, että ilmanvaihdon korvaavan ilman termostaatti on rikki? Elikkä se lämmittää ulkoilmaa koko ajan vaikka termostaatti on käännetty nollaan. Niin kävi minulle, elikkä kulutti 900 W koko ajan, kesät talvet! Onkohan sitä tutkittu?

Suuret kiitokset Vaasan hautausmaan työläisille, olitte istuttaneet hoitohaudoille mahtavat, kauniit kukat. Olen tyytyväinen, pidätte haudasta hyvää huolta.

Pikipruukin Asemakadun asuntojen ilmanvaihtokoneen lämmitys 900W kuuluu Pikipruukin maksaa. Sillähän lämmittää yhden huoneen. Mitä maksaa näillä hinnoilla? Viime talvi? Vähintään ilmoittaa vuokralaiselle, että vuokraan tulee lisää 900W lämmitys??

Kuka on Vaasan jarru? Kissatalo ei saa muuttaa remontoituun taloon, ravirata piti hävittää, uutta ei näy, eikä niitä luksustaloja, samoin linja-autoasema, mitä siihen tulee? Viljasiilot kun häviää, koska kerrostalot nousee, v. 3000?

Vastikkeellinen sosiaaliturva... Miksi minun pitää käydä töissä, maksaa työstä saamastani palkasta veroa 38 prosenttia ja joku työkykyinen on kotona tekemättä mitään? Miksi minä elätän työkykyisiä aikuisia maksamalla kohtuuttomasti veroja?

Robottiruohonleikkuri on myös mainio lihamylly, se jauhaa niin siilit, linnunpojat, sisiliskot kuin sammakotkin Nyt jokainen sellaista ostamaan, niin ”luonto kiittää”.

Uusi hallitus ei ole vielä päättänyt mitään, kaikki päätökset ovat Marinin hallituksen tekemiä. Lääkkeiden hintojen noususta ei uutta hallitusta voi syyttää. Uuden hallituksen hallitusohjelmassa ei eläkkeisiin ole suunniteltu muutoksia. Velkaa riittää ja sitä pitää yrittää lyhentää. Korot ovat nousseet, jostakin on säästettävä.

Mikä ihmeen ’kohtaanto-ongelma’? Mitä vikaa on sanassa ’ kohtaamisongelma’!

Nghtwishin keikkajärjestely surkea. Permannolle ei päässyt katsomon kautta! Siitä pitivät järkkärit huolen!

Kuntsin ja Hietasaaren väillä keskellä väylää seitsemän suppaajaa. Vaikuttivat aloittelijoilta. Yhdelläkään ei veneilyliivejä. Uskoisin, että laudat oli vuokrattu Hietasaaresta. Eikö vuokraaja huolehdi siitä, että vuokraajat käyttävät turvavarustetta? Suppaajia lähestyi moottorivene. Ryhmän vetäjä meni kontilleen laudalle, mutta eivät muut. Peräaalloissa riski pudota laudalta. Vesi noin 15 astetta. Henkilö voi hukkua hyvinkin nopeasti. Näillä säillä suppaillaan paljon. Pysykää hengissä.

Pikipruukin tekninen johtaja väittää tässä lehdessä, että ”ilmanvaihtokone ei lämmitä asuntoa”. Jos johtaja osaa selittää, mihin muuhun lähes kilowatin teho menee, ehdotan hänelle Nobel-palkintoa energian häviämättömyyden lain kumoamisesta.

Miksi nyt valitetaan tästä hallituksesta? Kysyn vaan, miksi äänestitte kokoomusta ja perussuomalaisia. Sitä saa mitä tilaa. Nyt köyhät todella kyykkyyn ja vanhukset pois tätä haluaa tää hallitus. Rikkaille lisää pien yrittäjät kuolee. Hyvä te, näin äänestäneet. Kaatakaa koko hallitus ja uudet vaalit, jos nyt kansa ois jotain oppinut.

Seinäjoen kaupunkiliikenne nousi puheeksi kaupunginvaltuustossa 19.6., jollloin kaksi veteraanikuntapoliitikkoa innostui muistelemaan, kuinka taannoin käytiin Pariisia myöten hakemassa ideoita. Jäi epäselväksi, mistä tuli se innovaatio, kun paikallisbussit ajoivat reittiä, jonka varrella eräänkin kadun pysäkit olivat kadun väärällä puolella!

Jos työntekijä tarvitsee vain yhden sairaslomapäivän, ei hän kovin sairas ole eikä tartuta ketään. Töihin vain. Nämä ovat niitä rapulapäiviä, yleensä maanantaisin ollaan ”sairaita”.

Kerrankin kunnon stadion-tapahtuma onnistui Vaasassa ja sitten syntyy valitusta kaikesta mahdollisesta. Sitä se on, kun paljon ihmisiä kokoontuu, jonotusta.

Kommentti, jossa eräs lukija kirjoitti Etelä-Pohjanmaan hva:n olevan iso vitsi, oli kyllä harvinaisen oikeassa. Sen lisäksi, että kukaan ei vastaa mihinkään, niin edellenkään esim. työaikaseurannat eivät toimi. Yhden yön aikana miinustunnit tuplaantui, ja kuten nyt kävi, niin triplaantuu yön aikana. Asiakastietojärjestelmät täysin sekaisin jne. Työntekijänä on olo, että on vain kuluerä. Arvostus, jota ennen koki työpanoksesta, on muisto vain.

Petteri Orpo veti hallitusneuvottelut todella taitavasti ja tyylikkäästi. Kokoomus osoitti todellista johtajuutta koko prosessin ajan. Maurit ja muutkin tynkkyset hiljeni pienen alkusäädön jälkeen. Demarien ja kepun bilekauden ja holtittoman rahanjaon jälkeen on hienoa nähdä porvarihallituksen tekemä ryhtiliike, joka tarvitaan, jotta isänmaamme voidaan pelastaa konkurssilta.

Ja taas kauhistellaan sitä, että sijoitusasunnosta saa vähentää velan korot verotuksessa. Onkohan tullut mieleen, että esimerkiksi kaivinkoneyrittäjäkin saa vähentää korot kaivinkoneestaan?

Vai että seinäjokelainen. No kai sitten, jos paikan nimi on Seinäjokela.

Peruskoulun ja ammattikoulun muuttuminen siten, että pääasiat ovat muuttaneet sivuseikoiksi, valmentaa työelämään, koska siellä on käynyt samoin.

Jaa, että miksikö fiksumpaa alaista syytellään työpaikalla? No, sehän on vanha juttu. Kun ei itse pääse ylemmäksi, pitää toisia painaa alemmaksi. Silloin näyttää yläpuolella olevalta.

Älkääs nyt vielä moittiko hallitusta siitä, että se tekee meistä kaikista orpoja. Ehkä tälläkin kertaa on ’pelko pahempi, kuin pamaus’. Nimittäin politiikassa on sellainen systeemi, että kun halutaan viittäkymppiä, vaaditaan satasta. Vastapuoli ryhtyy taistoon ja saa lasketuksi vaatimuksen viiteenkymppiin. Näin kumpikin osapuoli selviytyy voittajana.

Voi kyllähän Seinäjoen Kelan väistötiloihin on hyvä ohjeistus. Jo alaovella oikein hyvä. Sen alaoven löytäminen onkin sitten eri juttu. Mutta kyllähän lomalaisilla on aikaa etsiskellä...

Voisiko Il-Po tehdä vähintään yhden aukeaman reportaasin ministereiden opiskeluaikaisista kesä- ja harjoittelupaikoista? Olisihan tosi kansanhuvia vähätellä ko. hommista ministereitä.

Täällä ei kenenkään kannata paisua oman ihmeellisyytensä äärellä. Olemme vain läpikulkumatkalla, se voi päättyä huomenna. Läpi elämän kannattaa säilyttää terve nöyryys suhteessa Luojaan ja kanssaihmisiin. Katsoa eteensä, miten elää täällä ja millainen on se jälki, jonka jättää jälkeensä.

Seinäjoella tehtävä pyörätie Halkosaaresta Ylistaroon välittömästi. Kolmasosa autoilijoista ei ymmärrä antaa tilaa pyöräilijälle ja jatkuvasti on tilanne, jossa kaksi autoa ja pyöräilijä on rinnakkain surkean kapealla tiellä. Pyöräilykaupunki?

Sinä kaahailija ja sekopäisesti ohittelija matkalla Seinäjoen suuntaan välillä Jalasjärvi–Seinäjoki, vaihda Teslasi sähköpyörään ja säästä muiden ihmisten henki, vaikka et omasta elämästä välittäisikään. Sekoilusi vilkkaassa liikenteessä aiheutti muissa autoilijoissa kiroilua, häiritsi muuten sujuvaa liikennevirtaa sekä muutamasta metristä kiinni ollut läheltä piti -nokkakolari sai viimeistään muiden verenpaineet nousemaan. Olisi ollut rekka ja useampi henkilöauto samassa rysäyksessä. Nopeutta sinulla oli varmaan reippaasti toista sataa km/h koko tilanteen ajan.

On ihmisiä, jotka ajattelevat mitä tekevät ja on ihmisiä, jotka ovat äänestäneet nykyisen hallituksen puolueita, sitä saa mitä tilaa.

Yksi EU:n pöljimmistä direktiivistä näkyy maanteillämme, keltaisia sulkuviivoja peitellään, poistetaan ja muutetaan valkoisiksi vaikka itse tienpinnat ovat lehmänp...a-paikkoja täynnä, valkoiset sulkuviivat eivät näy talvella. Aivan käsittämätöntä, että tämäkin puuhastelu meni kuluja katsomatta läpi.

Eduskuntaan valitut nostivat heti omaa palkkaansa. Edellinen hallitus Suomea velkaannutti. Pienestä Suomesta jaettiin surutta rahaa muualle. Nykyisen hallituksen myötä rikkaat rikastuu ja köyhät köyhtyy. Hoitajat yhtenä säästökohteena jälleen, ellei hoitajamitoitus toteudu. Mitä mieltä on Tehy ja Super? Orpo olo on potilailla ja asukkailla tulevaisuudessakin ilman riittävää määrää hoitajia. Ellei hoitajien työolot parane ja palkat nouse, alalle ei kouluttauduta. Suvivirren laulajat ei lisäänny.

Tästä vahvasta ja vähät välittävästä hallitusohjelmasta ajatuksia. Nyt ei kyllä hyvä heilu. Kansa polarisoituu yhä pahemmin ja ehkä peruuttamattoman pahasti.

Kiitokset Isonkyrön terveysasemalle lääkärille ja hoitajalle erinomaisesta avusta. Tapaturma mökillä.

Vimpelin Saarikenttä on Pohjanmaan hienoin ja ainoa paikka seurata Superpesistä ilman katsojat karkottavaa pelin päälle soitettavaa mökämusaa, toivottavasti myös jatkossa pidetään tämä linja ja saadaan yli 2 000 normaalikuuloista silmäparia katsomoon nauttimaan peleistä.

Eikö aikuisilla oikeasti ole enää kesällä muuta tekemistä kuin kierrellä renttukaupois? Miehetkin nykyään viihtyy kauppakeskukses. Onneksi olin aikanani kiinnostunut kesällä matkustelusta ja leirintäpaikkojen hienoista illoista auringonlaskuun, kalastuksesta, Lapin-matkasta. Voi niitä ihania aikoja ja muistoja. Raha oli tienattu muistoja varten, niitä joka kesä odotettiin.

Joku kirjoitti, että pyöräilijöillä on omat säännöt. Mitenkäs ne autoilijoiden säännöt sitten on, kun tullaan kolmion takaa suojatielle pyöräilijöiden eteen? Kehoittaisin autoilijoiden harrastaa pyöräilyä, niin huomaa nämä autoilijoiden virheet ja niitä on todella paljon.

Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Aaltonen: Hallitusohjelma on epärehellinen. Luvataan yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista, mutta näillä toimilla ei niihin päästä. Rahoituksessa Suomi on jäänyt Baltian maiden tasolle, ei enää Pohjoismaiden tasolle.

Kaikessa vallankäytössä on valittavana kolme – vain kolme! – toimintatapaa. 1. Tehdään oikeita asioita oikein. Paras! 2. Tehdään asioita väärin. Hyödyttömin. 3. Tehdään vääriä asioita oikein. Vaarallisin!!! Ehkä tuhoisiin kaikista vallankäytön muodoista on lopultakin ns. kuoliaaksi vaikeneminen.

Vähänkyrön hautuumaan kottikärryt kitajaa kuin viimeistä päivää. Ne pitää joko kunnostaa sassihin taikka ostaa uudet! Maksan toistaiseksi vielä kirkollisveroa. Jatkoa joudun kyllä miettimään, kun halvat perustyövälineet ovat kuin lähtevä laiva.

Kemiran ja Carunan myynti oli suuri tyhmyys. Mutta taas uusi hallitus haluaa myydä meidän yhteistä omaisuutta ja ketkähän ovat nyt hallituksessa.

ILPOn päätoimittaja vois nyt käyttää vaikutusvaltaansa ja viisauttaan saadakseen erinomaisen Mikko Hautalan presidenttiehdokkaaksi.

On hyvä, että hallitus vaihtui edellisestä rahaa ulkomaille kylvävästä automaatista Suomesta huolta kantavaksi hallitukseksi.

Leikkausten moraali rapistuu, jos samaan aikaan Turun turhaan ratahankeeseen upotetaan miljardeja. Järkyttävä kotiinpäinveto Orpolta. Tiestö kuntoon.

Nyt Vaasan kissatalolle on löytynyt superhyvät tilat läheltä lentokenttää! Mikäli paikka ei nyt kelpaa – saa toiminnan kyllä välittömästi lopettaa. On jo ainakin viides paikkakandidaatti. Selviö on, että kissatalo ei kuulu asuntoalueelle. Ei kuuna päivänä ja kattia kanssa.

Uusi hallitus, uudet tuulet. Osa kirpaisee kovempi, osaa ei. Jospa terveet ja parhaalla iällä olevat työttömät saatais näillä keinoilla työelämään ja ajatus työnteosta muuttumaan. On aikaa kantaa vastuuta ja muuttamaan mieltä; miksi minä tuhlaisin parhaat vuodet työnteolla, kun hyvin pärjään tuella, kuullut eräältä kolmekymppiseltä. Ja hyvä kun sairasloman eka päivä tulee palkattomaksi, jää pois ne läpinäkyvät sairauspäivät, jotita varsinkin hoitoalalla jotkut harjoittelevat vuodesta toiseen, yhden kahden päivän saikku ennen vapaapäivää tai kesän kauneimpina päivinä.

Liikennevaloja uusitaan Vaasassa. Saadaanko nyt se vihreä aalto??

Miksi Vaasan kaupungin päättäjät eivät ole kiinostuneita Kurikasta Vaasaan vedettävistä pohjavesiputkista ja kaasuputkista 2035–2040. Onko projekti heille liian vaikeasti ymmärrettävissä, vai mistä on kysymys?