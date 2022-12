Tätä mieltä tänään: "Pian taas joulu. Vieläkö vanhat isovanhemmat ruokkivat lapsensa ja lapsenlapsensa? Pitäisikö olla toisinpäin?"

Alavuden lukiolla on hyvä kannustus hybridi- ja sähköautoiluun. Oppilaat saavat ladata akut täyteen koulupäivän aikana vapaista autojen lämmitystolpista. Hieno ele saada käyttöä vapaille lämmitystolpille. Koulumatkat sujuu mukavasti sähköllä ja luonto kiittää. Suosittelen muillekin kouluille.

Jo lähes kalkkiviivalla, hallitus tarpoo, kädet verissä, paljaat jalat raadeltuna, riekaleina, rakkikoirat, oppositio repii ja raatelee. Mikähän on lopputulos tässä ”daamassa”.

Aikuiset lapset olettavat, että saavat tulla aina valmiiseen joulun viettoon ym. Kyllä olisi kiva edes joskus päästä itsekin vierailulle ja valmiiseen pöytään.

Seurasin eduskunnan kyselytuntia energian hinnasta ja riittävyydestä. Miksi hallitus ei velvoita tuulimylly-yhtiöitä varavoimalan rakentamiseen josta saisi apua tuulettomilla ilmoilla.

Pian taas joulu. Vieläkö vanhat isovanhemmat ruokkivat lapsensa ja lapsenlapsensa? Pitäisikö olla toisinpäin?

Huvikseni hintaa laskin, kumpi parempi, yösähkö vai perussähkö? Niin siinä sitten kävi, että yösähköllä voitti 13 euroa marraskuun loppuun mennessä sen viimeisillä hinnoilla (11 kk)! Se siitä yösähkön käytön kannustuksesta. Perussähkö olisi vieläpä huolettomampi käyttää. Kulutus ollut n. 11 000 kWh marraskuun loppuun.

Hienoa, että Vaasan Sport herää. Harmillista vain, että suureksi osaksi yleisön painostuksesta, eikä oman analyysin ja arvioinnin perusteella.

Matias Mäkynen on varmaan katsellut YouTubea liikaa, kun on omaksunut sieltä maan mainion Huutokauppamaisteri-ohjelman. Siinäkin yhdistetään tulot ja menot ja netto on hulppea, katsokaa.

Ministeri Saarikon olisi pitänyt myöntää, että luonnonsuojelulainvalmistelussa tuli pahoja huolimattomuusvirheitä. Tv-toimittajan ”kuulustelussa” hän joutui turhaan selittelemään! Keskustahan tässä hallituksessa on ainoa puolue, jolle yksityinen omistusoikeus jotain merkitsee! Vihervasemmisto mielellään sosialisoisi koko maaseudun. Toki hekin ”isänmaata” omistavat, mutta omista poliittisista syistään ovat vaiti ja hiljaa kuin lammas keritsijänsä edessä. Miksi virheiden myöntäminen nykypoliitikoille on niin vaikeaa? Ihminenhän on kehityskelpoinen niin kauan, kun pystyy tunnustamaan virheensä! Ihmettelen nyt syntynyttä koston ilmapiiriä maataloustukipaketin ympärille. Eivät kaikki viljelijät ole keskustalaisia! Arvaamattomaksi on politiikka maassamme mennyt!

Ei Vaasan tarvitse Seinäjokea pelätä, mutta EP:n kyllä. 50 vuoden kuluttua EP:llä 140t ihmistä ja Pohjanmaalla 200t ihmistä tällä menolla. Sitten on EP imetty kuiviin.

Keskustan tilaa analysoitiin Il-Pon haastattelussa 10.12 . Syynä alamäkeen mainittiin, että puolue on muuttunut asutuskeskusten ja Etelä-Suomen asioiden ajajaksi. Käsitys on tyhjän päällä. Syy on, että puolue nimenomaan ei kyennyt sellaista roolia ottamaan. Yritys uskottavaksi yleispuolueeksi hukattiin vuosien mittaan ja nyt ollaan siilipuolustuksessa aitovierillä. Seinäjoella keskusta kasvoi mittaansa liberaalien vanhoilla äänillä, mutta kuntaliitosten myötä kulttuuri on muuttunut ja linjaukset vähitellen karkottaneet sitä joukkoa. Kannatuksessa näkyy. Aurinko on saatu laskemaan maitolaiturien taakse.

Miten (!) paikallinen (Seinäjoki/Etelä-Pohjanmaa) työnantaja (sosiaali-, kasvatus- ja avoimen TKI-toiminnan alat) saadaan ”räätälöimään” omia todellisia ja päivänpolttamia tulevaisuustarpeitaan ja kokeneen paikallisen konkarin todellisia täsmävalmiuksia vastaava palkkatyötehtävä; ja tarjoamaan sitä Työkanava Oy:lle...?

Tämän palstan murheen aiheet 2022 kertovat, että meillä menee tosi hyvin.

Vesa Vuorinen muistutti 11.12. mitä seuraa, kun maton alle ei enää mahdu. Psykiatrista hoitoa on sinne lakaistu vuosikymmeniä. Laitoshoidon korvaamista avohoidolla on julistettu poliitikkojen juhlapuheissa, suunnitelman koskaan toteutumatta, ja tulos on selvillä. Jälkeenjääneisyys vaatii satoja miljoonia. Laitokset ovat maakunnissa kutistuneet, E-P:lla yhteen prameaan taloon. Hän toivoo aluevaltuustoilta korjausliikkeitä. Saa nähdä. Siellä istuu samoja jääriä, mitä ennen kuntien ja kuntayhtymien hallinnossa, asenne on kiveen hakattu. Laillistettu heitteillejättö jatkuu.

Nuorison hengailu kauppojen ja muiden pihoilla. Annetaan ihan lupa ja aurataan jäärata vaikka Kyrkkärille. Siellä voi poistaa paineet ja näyttäminen ihan vapaasti. Aika monelle helpotus, näin Joulun alla.

Sähköyhtiöt perustelee korkeita sähkön hintoja Nordpool-hinnoilla, kun joudutaan varautumaan tuleviin kulutuksiin. Sähköyhtiöt voi, jos halua ja tahtoa on, tehdä esim. niin, että kun yhtiössä on vuosineljänneksen tulos selvillä, siirretään ansioton voitto seuraavalle neljännekselle kuluttajille. Alennetuilla hinnoilla.

Voi näitä nuoria vihreitä, tehän ajatte Suomen kiviaikaan, jos teidän mukaan tehdään päätöksiä. Suomi tarvitsee puuta ja metsäteollisuus investoi Suomeen, koska näkee 25 v. eteenpäin. Haluatteko vihreät todella, että metsäteollisuus investoi ulkomaille ja meille tulee 500 000 työtöntä 2 v. aikana? Haluatteko teidän lapsien elävän porkkanoilla ja metsäsienillä tehden tulet kiviä hinkkaamalla. Herätkää nyt hyvänen aika tähän päivään.

Lisää lättänätaloja jo valkoisen harmaaseen lättänäkaupunkiin. Toivottavasti saadaan harjakattoisia, iloisen värisiä taloja esim. Musiikki Järvenpään entiselle tontille. Niitä voi sitten ihailla yli lättänäkattojen. On muutoksen aika.

Ministeri Li Anderson koventaisi veropohjaa listaamattomille osakeyhtiöille. Minä puolestani löydän paremman kohteen. Veroa maksamattomat suurituloiset ja rikkaat ay-liike ja säätiöt voisivat maksaa myös osuutensa veroista. Tällöin oikeudenmukaisuuskin toteutuisi ministeri Li. Kuka panostaa ja investoi enää pk-yrityksiin, jos siitä ei mitään hyödy.

Maksetaan aivan törkeetä Yle-lupaa ja telkusta ei tuu mitään katsottavaa. Nyt kaiken huippu, hiihdot siirrettiin maksulliselle kanavalle, kun vielä viime vuonna saimme seurata suomalaisten menestystä ja hienoa katsoa hyväkuntoisia ihmisiä ja lähetykset toivat uusia alan harrastajia laduille. Nyt sekin on mokattu. Miksi tuntuu siltä, että Suomessa mokataan kaikissa.

Pääkirjoitus antoi huonoja neuvoja 9.12. keskustalle. Puolueen suurin virhe on ollut pyrkiä suuriin etelän kaupunkeihin. Keskustan pitäisi profiloitua maaseudun ja maakuntien puolueeksi. Santeri Alkio sanoi Maalaisliittoa perustaessaan, että puolue perustetaan ajamaan maalaiskansan asiaa kaupunkien porvareita ja sosialisteja vastaan. Nykyinen linja on kuin Chaplinin kävely Meksikon ja Yhdysvaltojen rajalla toinen jalka toisella puolen rajaa, toinen toisella ja siitähän ei tule mitään.

Olen täysin samaa mieltä, tuosta äijäporukan juoruilusta. Ilkeää ja inhottavaa. Onneksi, rakas mieheni jättäytyi pois.

Tämän lehden pääkirjoitus (10.12) oli valitettavasti täyttä asia Sportin tilanteesta. Asioita, joita Sport sanoo muutettavan, on hoettu muutettavan vuosikausia, ei mikään ole muuttunut. Nyt olis viimeinen hetki muuttaa puheet teoiksi ja lopettaa korulauseet.

Kun on velaton auto eikä siinä ole viimeiset rahat kiinni, niin sillä on mukava ajella myös suolavellissä.

Onko Vekka vuokrannut kaupungintalon edustan romubussiensa parkkialueeksi?

Urheilut voisi siirtää kokonaan tv:n maksukanaville. Urheiluhan on muutenkin suurta rahastusta.

Koirat kiinni! Jotka omistaa koiran, koiria. Lähde lenkille sen kanssa äläkä vain päästä sitä ulos oman onnensa nojaan, eivät pysy omalla tontilla. Sitten hyökkivät ihmisten ja toisten koirien kimppuun. Kokemusta monesti jo aamuvarhaisella!

Jatkuvasti saa lukea että koirat pitää pistää verolle. Mutta miksi? Suurin osa koirista on rekisteröityjä, vakuutettuja ja omistajan hallinnassa. Mutta mitäpä jos laitettaisiin kissat rekisteröinnin piiriin ja verolle niin ei tarvitsisi jatkuvasti olla kerjäämässä varoja kissatalojen ylläpitoon. Saattaisipa olla niin että niiden tarve poistuisi kokonaan. Kissa kuulu Suomen luontoon yhtä lailla kun virtahepo pohjoisnavalle.