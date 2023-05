Tätä mieltä tänään: "Pihamaita ja pientareita parturoidaan liiaksi. Antaa kukkien kukoistaa, lintujen laulaa ja pörriäisten pöristä ja pölyttää."

Kun mennään syntymäpäiville, ei saa olla allapäin, ollaan ilon juhlassa.

Loistava kirjoitus 14.5. I-P:ssa Juhani Viitalalta! Ei vanhanaikainen vaan totuudenmukainen. Kehityksen nopea tila tuo/tuonut paljon pahoja haittavaikutuksia.

Maria Tolppaselle tiedoksi: Etkö enää muista kuka johti hallitusta, kun maamme ajettiin älyttömillä rahanjakamisilla tähän tilaan? Nyt syytät mahdollisesti syntyvää hallitusta jo varmuudeksi tulevista supistuksista.

Kuulin juuri kaupungin päättäjältä järisyttävän uutisen, skeittipuisto tuo elämää ja rahaa kaupungin keskustaan. Voi hyvä yksinkertaisuus, että näin tohlosti voi nykypäättäjät ajatella keskustan kehittämistä. Anna meidän vielä vähän aikaa noita päättäjiä kestää.

Muistutan taas, että pihamaita ja pientareita parturoidaan liiaksi. Antaa kukkien kukoistaa, lintujen laulaa ja pörriäisten pöristä ja pölyttää.

Kateusko se riivaa vai naisviha, kun ei osata nauttia siitä, että meillä on osaava, maailmalla arvostettu ja palkittu nainen pääministerinä. Ilpokin julkaisi pikku uutisen jossain sisäsivun alalaidassa tietysti ilman kuvaa. Ajatelkaa, jos se olisikin ollut Niinistö! Mikä haloo ja ylistys ja iso kuva etusivulla!

Niinpä niin – vihreä siirtymä ”ryövää” niukat rahamme. Ovatko poliitikot todella tätä ymmärtäneet ”ilmastokiimassaan”. Täällä maailman puhtaimman ilman maassa!

Taloyhtiössä niin kauas tupakalle, ettei tule hajut asuntoihin sisälle!

Sosialismi saa aikaan lihavuutta ja laiskuutta. Kuten Suomessa näemme. Ongelmaksi muodostuu jatkossa mitä sosialisoida, kun kaikki on jo sosialisoitu. Kuka ruokkii lihavan, vaateliaan ja äksyn kansan Netflixin ääreen. Kun ei itse viitsitä.

Kovasti tällä palstalla toivotaan ja vaaditaankin pohjalaismaakuntien yhdistämistä, erityisesti Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan osalta. Kas kun eivät ko. maakuntaliittojen edustajat ole julkisesti vielä olleet oma-aloitteellisia. Mahdollisesti pelätään yhdistetyn maakunnan johtamisjärjestelyjen ratkaisuja. Kompromissi hallinnon pääpaikan määrittelyssä voisi olla Vaasan ja Seinäjoen vuorottelu isäntänä. Nykytekniikka kun sen mahdollistaisi.

Seinäjoki, avaruuden pääkaupunki. Onkohan kaikki vaasalaiset vieläkään tajunneet, että avaruudella viitataan avaraan maisemaan?

Kova poru rahojen riittävyydestä hallitusneuvotteluissa. Ensin hva-johtajien palkka yli 15 000,00€ sitten palkkavaltuuskunta nostaa kansanedustajien palkkaa yli 9 prosenttiyksikköä, kun yleiskorotus 3 prosenttia. Hallitusta yrittää kasata 800 asiantuntijaa, joista puolet vastarannankiiskejä.

Kaatuneiden muistopäivä. Vaasan kaupungin edustajat eivät olleet tilaisuudessa mukana. Kaveri on jätetty.

Vesa Routamaalta, johtamisen professorilta, loistava kirjoitus! Miksi asiantuntijoita ei kuunnella?

On ylevää puhua ”olemassaolon oikeutuksesta”, kun puhutaan kaljaterassista (IP mielipide 21.5.). Ikään kuin kyseessä olisi elävä olento, jolla on sinänsä joitakin oikeutuksia. Kohteesta puhutaan kaupunkilaisten olohuoneena. Tähän olohuoneeseen pääsevät vain täysi-ikäiset, kohderyhmä lienevät nuoret aikuiset. On tuotu myös esiin oikeus istua rannalla ja katsoa auringonlaskua. Rantaa Vaasassa riittää kilometritolkulla. Kaiken ikäiset saavat istua rannalla, voi istua kalliolla, ruohikossa, penkillä ja nauttia auringon noususta ja laskusta ilman mökämusiikkia. Jos terassia kaipaa, niin meri ja aurinko ovat samanlaisia esim. Strampenin ja Faroksen terasseilta. Motiivit ”olemassaolon oikeutukseen” Kuntsin museon kyljessä lienevät muut kuin meri, aurinko ja kaupunkilaisten olohuone.

Kauppojen oikeudenmukaisen hintavertailun tekemiseksi pitäisi verrata kaikkien tuotteiden normaalihintoja eikä tarjoushintoja. Satunnaiset tarjoushinnat eivät anna tasapuolista kuvaa varsinaisesta hintatasosta. Yksittäisessä tarjoustuotteessa (esim. kahvi) saattaa olla useamman euron ero.

Kannattaa tuoda Italiasta jätettä tänne poltettavaksi, mutta Suomen omaa turvetta ei saa polttaa?

Älkää kadehtiko Ruotsin euroviisuvoittoa – Suomi pääsi Natoon.

Koska Ristinummelle rakennetaan punasävyinen pyörätie, ettei sankarit eksy?

”Sitoutumispelottomat ” Sipilä, Tiilikainen eivät ajatelleet mikä riesa yhteiskunnalle tuli maaiilman kunnianhimoisimman ilmastotavoitteen julistamisesta. Muun Euroopaan järkevä rytmi on 2050. Kiina ilmoittaa 2060. On maita, jotka eivät tee mitään. Odottavat vaan ”anekaupan” rahoja. Orpo on Sipilän/Tiilikaisen linjallla. Miten ihmeessä? Aikalisä tähän sopimukseen olisi tehtävä!! Tolkkua tarvitaan!

Maahanmuuttajien määrä Suomessa minimaalinen verrattuna esimerkiksi Ruotsiin ja Saksaan. Suomella on siis oltava liberaali maahanmuuttopolitiikka, jotta Suomeen edes muutama maahanmuuttaja eksyisi pysyvästi. Ruotsin hyvän taloustilanteen keskeisiä kulmakiviä ollut kymmeniä vuosia maahanmuuttajat. Onneksi RKP on mukana hallitusneuvotteluissa.

Non niin, joku on hakoteillä pahoin! Kiinteistöjen omistajilla on vastuut mm. naakkojen pesinnän torjunnasta. Nuohoojat verkottavat savupiiput sopivalla korvauksella rauhoitusajan jälkeen. Veronmaksajien piikkiin ei voi asioita sälyttää. Kaikilla kiinteistöillä on omistaja.

Voiko jääkiekkoa seurata selvinpäin? Iltapäivälehdet arvioi halvimmat baarit jäähallin läheisyydessä, missä on hyvä ottaa pohjat ja jatkot. Pelillä ei näköjään ole mitään väliä kuinka kävi. Pitäiskö kotimaan muutkin palloilulajit mainostaa sarjapelejä halvan oluen keran. Saatais väkeä katsomoon.

Kansanedustajien lakkoa odotellessa.

Kännykkäkielto kouluihin...? Miksei myös jouluihin! Eteläpohjalaisena opettajana ja aktiivikansalaisena alan sääliä ruåtsalaisia. Heillä on sentään valmiudet neuvotella oikeasti merkityksellisistä kansalaisia koskevaan päätöksentekoon liittyvistä asioista, kuten esim. Nato, sote ja sato. Ehkä ensin pitää kuitenkin päättää hallitusohjelman linjaus hiihtokilpailujen pakkasrajasta!

Kansalaisia koskeva päätöksenteko edellyttää, että päätöksentekijät yhteisesti ymmärtävät sen, mitä, miten ja miksi he ovat päättämässä, ja minkälaiset ovat erilaisten päätösten vaikutukset kansalaisille. Tämä taas edellyttää etenkin esittelijöiltä ankaraa ja armotonta päätöksentekijöiden perehdyttämistä! Erittäin vaativa vaan ei mahdoton tehtävä. Ergo. Miten olisi demokraattinen dialogi.

Pahantekijöiden oikeuksista ja hyvinvoinnista huolehdimme yhteisin varoin. Koirien harrastustoimintaa juuri tuettiin huomattavalla summalla. Eikö olisi oikeudenmukaista ja kohtuullista vihdoin tunnustaa yhteiskunnan hyväntekijät ja auttaa Vaasan Kissataloa edes sen verran, että pääsevät muuttamaan omin varoin hankkimaansa ja viranomaisten vaatimukset täyttävään taloonsa.

Tytöllä oli kukka hiuksissa. Hän oli poistumassa bussista. Nuori mies pilkkasi häntä. Koska tämä on Suomi, täällä ei saa olla kukkaa hiuksissa. Niissä pitäisi olla kiroileva pääkallokoriste. Kaunista ei saa olla. Pitää olla synkkää, rumaa, negatiivista. Tämä on Suomi, etkö tajua. Täällä ei saa olla kaunista, ei saa hymyillä, ei saa olla onnellinen. Tai pilkataan.

Hienot kuorofestarit jälleen Vaasassa. Panulan peltomiehen rukous sävähdytti. Erittäin tasapainoinen taitava naiskuoro, hyvä baritoni, jousisoittimet, mahtava esitys.

Vesa Routamaa, kiitos erittäin selkeästä tekstistä, ”taviskin” ymmärsi.

Rakkaat eläintenystävät, voisitteko laittaa pihoille matalareunaisiin astioihin siileille ja linnuille vettä nyt kun on kuivaa ja kuumaa. Olen itse laittanut astioita ja linnut tykkäävät kovasti käydä juomassa vettä. Yöllä käyvät siilit. Iso kiitos.

Yksin viihtyvät omaavat usein terveet ja vahvat rajat, he hyväksyvät itsensä ja tietävät olevansa vastuussa omasta onnestaan Tämän vuoksi he kunnioittavat myös toisten rajoja, mikä tekee yksikseen viihtyvistä ihmisistä todella mahtavia ystäviä. Kun vastoinkäyminen tai haaste tulee yksin viihtyvän tielle, hän ei juokse karkuun tai mene paniikkiin. Nämä henkilöt ovat usein vahvoja yksilöitä, joiden hyvä itsetuntemus auttaa suoriutumaan tilanteesta kuin tilanteesta.

Orpo ja erityisesti Purra ovat valmiita tekemään hallitusohjelmassa kiristyksiä maahanmuuttopolitiikkaan. RKP lienee yhä tässä liberaalilla linjallaan. Voisiko Orpon ponnistelut hallituksen muodostamiseksi kaatua kompromissihaluttomuuteen? Orpo voisi muistuttaa RKP:tä siitä, että sotiemme seurauksena ei ruotsinkielisiä alueitamme velvoitettu ottamaan vastaan siirtokarjalaisia. Kulttuuriongelmistahan on nytkin kysymys. RKP muistakoon historiaa!

Eikö tuo asiaton mustamaalaus jo riitä? Miten miljardit siirtyvät Orpon toimesta, kun hallitusta ei vielä edes ole. Joku roti kirjoittelulle.

Hei ahdasmieliset valittajat! Miksi haukutte Käärijää tai Loreenia lehtien palstoilla? Tai muita henkilöitä? Mitä lisäarvoa se tuo elämäänne? Aiheutatte vain mielipahaa heidän faneilleen. On minullakin paljon asioita, joista en pidä. Jos jotain tuon lehtien palstoille, se on positiivista. Etsitään enemmän positiivisia asioita elämästä!

Loistava professori Vesa Routamaan kirjoitus Ilpossa 21.5. siitä miten puoluepolitrukit vievät veronmaksajaa kuin kuoriämpäriä ja jakavat loputtomia kokouspalkkioita sekä muita etuja toisilleen. Ketään ei oikeasti kiinnosta kunta-, sote- yms. rakenteiden korjaaminen. Sehän veisi monelta luottamushenkilöltä ikioman hillotolpan.

Sepänkyläntiellä Purolan kohdalla asfalttissa kuoppia! Ympäri Vaasaa tiet huonossa kunnossa. Maksaako kaupunki, kun autot rikkoutuu ajaessaan kuoppiin? Laittakaa nyt sitä rahaa teihin, ei voi olla rahasta kiinni, kun veroilla ne ylläpidetään!

Onko Vaasan Sähköllä ja Vasa Elektrisilla eri määrät, kun ostavat sähköä aurinkopaneeleista, multa 6kW ja kaverilta 9kW. Kysyn vaan.

Hoitajapulaan yksinkertainen lääke. Äitiysvapaat ja hoitovapaat puolitetaan. Turhia kansantaloutta kurjistavia menoja.

Euroviisut ovat laulukilpailu. Euroviisut pitäisi tulla vain radiosta, jolloin laulu tulisi parhaiten esiin.

Pahoinvointialueet pitää purkaa. Terveyskeskukset takaisin toimimaan. Kepu tuhosi Suomesta aluesairaalat. Nyt keskussairaalat eivät vedä. Lääkäriin perusterveyden huoltoon ei pääse. Hautaustoimisto vain palvelee. Perussosiaaliturvaa tekee hallinto-oikeus. Huutolaismeininkiä kuin tynnyrin päältä kaupataan. Miten halvalla muka saa hoitoon. Miten voidaan pitää vammaispalvelut laittomina. Päälliköitä, päälliköiden päällä. Hommat ei toimi. Sossutantat käsittelee terveyden huollon asioita. Hallinnollisia kanteluita tuppaa tuutin täydeltä. Eivät johda mihinkään. Käräjät ainut keino. Aina vaan käräjille huonot päätökset ja julkisuuteen. Terveydenhuolto on romahtanut.

Äitikin voi olla huono ja varsinkin silloin, kun ei reagoi lapsensa lähettämiin onnitteluihin millään tavalla, onkohan äidillä ollut huono kasvatus.

Ideoita taloyhtiöille asumismukavuutta lisäämään. Kirpputoripäiviä tarjoiluineen. Naisten kutomarinki nyyttäreillä. Ulkojumppatuokioita. Lavakaulusviljelyyn laatikoita. Kirja ja lehti- ja kirjapiste, josta voi ottaa ja viedä ja tuoda.

Lopettakaa Käärijä! Se juttu oli ja meni ja joku tykkäsi, joku ei. Kaikilla on omat mielipiteet ja tykkäämiset. Minä en lähtisi hänen konserttiinsa vaikka maksettaisi. Pian saatte taas valittaa, kun ei valittu sopivia kuninkaallisia tangoissa.

Mietiskelen, kun kissatalon kohtalosta kirjoitellaan, pitäisikö mennä asiassa taaksepäin ja ajatella, miksi on löytökissoja. Eiköhän syy löydy ihmisten välinpitämättömyydestä.

Onpa melkoisessa kunnossa Alaanentie Ilmajoella. Valoristeyksestä kaksi kilometriä Pojanluoman suuntaan on melkoista pujottelemista kun väistelet monttuja. Pitäisikö tehdä jotain?

Kun näette Vaasan kaduilla kiemurrellen ajavavia autoja, niin kuskit eivät välttämättä ole humalassa tai huumeissa, he kiertelevät kuoppia. Joku jo ihmetteli miksi autojen pitää olla tieliikennekelpoisia, kun tiet eivät ole?

Alkaa olla jo yli viikko, kun Vaasan keskikaupungin asukasyhdistys esitti avoimen kysymyksen Vaasan Häyrylle sekä Mustasaaren Rurikille.Herroilta ei ole mitään vastausta kuulunut, törkeätä välinpitämättömyyttä vaasalaisten arkeen niin voimakkaasti vaikuttavan satamatieasian suhteen. Rurikin ymmärrän, sillä Sepänkylähän on jo ohitustiensä saanut, eikä sen läpi jyrää raskas 8-tien liikenne, mutta Vaasan tilanne on täysin toinen, suorastaan absurdi. Kuinka kaupunginjohtaja Häyry voi olla noin välinpitämätön kaupunkilaisten osoittaman todellisen huolen suhteen, kun ei vaivaudu vastaamaan asiassa? No kun etanat ovat asialla, niin tiedämmehän esim. Mansikkasaaresta, miten siinä sitten käy.

RKP ulos ja kepu sisään heti!

Professori Vesa Routamaalta erinomainen kirjoitus, mutta saako sen aloitteet tuulta purjeisiin, kun kokoomus on ruorissa. On mielenkiintoista seurattavaa, vai onko hillotolppilla sittenkin mukavampaa?!

Hyvinvointialueen puhelimien nauhoitus, jossa todetaan kaikkien hoitajien olevan varattuna, on ollut päällä monta vuotta. Neuvo: soittakaa tuohon numeroon sairaalan pihasta, kuunnelkaa nauhoitus ja kävelkää sitten sisään. Silloin huomaatte, ettei siellä mitään tungosta eikä kiirettä ole.

Ei yksikään kappale ollu Euroviisu. Kuuluvat muuhun kategoriaan.