Tätä mieltä tänään: "Pitäisiköhän kaikkien, joilla ei ole vähintään AMK-koulutusta pitää toimimattomuuspäivä, jotta 'sivistyneistökin' tajuaisi, ketkä tätä yhteiskuntaa pitävät pystyssä ja toiminnassa?"

Miksi kaikki Suomessa tehtävät uudistukset meneevät huonommin kuin vanha versio? Postissa ei uskalla lähettää mitään tärkeää, ei voi tietää meneekö lähetys perille. Taxi, maailman luotettavin ja turvallisin palvelu on mennyttä. Koulu, yläasteen lopettavat oppilaat eivät osaa lukea ei laskea. Inkluusiossa luvattiin avustavaa henkilökuntaa, mutta kuinkas kävikään. Arkadianmäelle uusia ministeriöitä ja totta kai avustajia eli korkeapalkkaisia virkamiehiä. Muutenkin joka virastossa on valkokauluspaperinpyörittäjää aivan liikaa. Mitä useampi kokki, sen huononpi soppa. Loppuviimeksi kenenkään ei tarvi ottaa vastuuta. Ja lopuksi todella mielenkiintoista nähdä, kuinka alkaa hyvinvointialuueet pelittämään. Ei ainakaan ole kiinni isommista eikä pienemmistä pomoista vajausta kuten hoitajista.

Kiitos Miika Mantela, turvetuottaja, kirjoituksestasi 3. tammikuuta! Allekirjoitan täysin kirjoituksesi ja toivon todella, että päättäjät heräävät ymmärtämään turpeen tärkeyden ja merkityksen: huoltovarmuus, työllisyys ja verotulot -näkökulmasta. Turve on uusiutuva luonnonvara, sitä tosiasiaa ei vain voi toiseksi vääntää.

Miika Mantelan kirjoitus (IP 3.1.) on aiheellista ottaa vakavasti. Turve on oikeasti uusiutuvaa, kanaloissa lattioilla antibakteerista, kasvien pohjana tärkeä jne. Kuinkahan lakan ja karpalon terveellisyyteen vaikuttaa myös kasvupaikka – neva, eli turvepohja? Turpeen hyöty lämmitykseen on otettava käyttöön uudelleen. Vikapäätöksiä ei ole vaikea kääntää oikeiksi jälleen. Meillä ei ole pumpata maaperästä öljyä, mutta meidän maamme uusiutuva varanto on turve. Hölmöä on kieltää omavaraisuus!

On meillä hallitus, jonka tukitoimet ihmisten talousvaikeuksiin on jakaa varakkaillekin verovaroista tukia, vaikka he eivät sitä tarvitsisi. No, ei tule ainakaan kokoomuskaan linjaa muuttamaan!

Hyvä mielipidekirjoitus sinulla Miika Mantela, asia on juuri näin. Itse olen vain ns. tavallinen eläkeläinen, mutta hirvittää tuon viisikon toiminta ja maailman pelastamisyritys.

Onko Suomen pääkieli muuttunut suomesta ruotsiksi, vai miksi Vaasan terveyskeskukseen soitattaessa sieltä vastataan ensin ruotsiksi? Muistan vielä ajan kun minulle kaksikielisyyteni oli ilo. Vaasassa sekin onnistutaan pilaamaan.

Hävetkää nuoret lähihoitajat, rekka-, roska- ja bussikuskit, talonrakentajat, sähkö-, LVI-, kone- ja autonasentajat, hitsaajat, siivoojat, kokit, merkonomit ja muut ”kouluttamattomat”. Teidän takianne Suomi on pudonnut Turkin tasolle koulutuksessa. Nyt saamme kaikki hävetä, eikä meillä ole mitään hyvää odotettavissa tulevaisuudessa. Näin ainakin tämä lehti väittää (3.1.) pääkirjoitussivullaan. Näin ovat maisterit ajatuspajoissaan ja tohtorit yliopistoissaan laskeneet ja tilastoineet. Mihin on maalaisjärki kadonnut? Pitäisiköhän kaikkien, joilla ei ole vähintään AMK-koulutusta pitää toimimattomuuspäivä, jotta ”sivistyneistökin” tajuaisi, ketkä tätä yhteiskuntaa pitävät pystyssä ja toiminnassa?

Kiitos Saarikolle ylimääräisestä lapsilisästä ja siitä, että se tuli kaikille. Nekin saavat jotakin, jotka tämän lystin maksavat. Kotona makaavia hyväkuntoisia eläkeläisiä ja muita vapaamatkustajia on riittävästi elätettävänä. Tulevia maksajia on aivan liian vähän.

Se prosenteissa suuri eläkkeen korotus oli 35,01 e, sillä ei käy kerran viikos edes kaupas!!

Hienoa, näinhän se sähkötuki taas kohdistui heille, jotka sitä mahdollisimman paljon ovat käyttäneet. Onneksi olen rakentanut taloni eristeitä säästämättä ja varaavalla takalla varustanut, niin ei ole tarvinnut vielä sähköllä tänä talvena lämmittää. Tarkoitushan oli, että sähköä säästetään mutta nyt suuresta kulutuksesta palkitaan. Hölmölän touhua!!!

Seinäjoen kaupungin ilotulitteisiin paasatut rahat olis kannattanu pistää Ukrainan ilimapuolustuksen parantamiseen. Lapsellista rahanhaaskuuta.

Kaikessa hiljaisuudessa on kaadettu tuhansia hehtaareja metsää tuulivoimaloiden alta, eikä kasva takaisin. Siinä meni hömötiaisten pesät.

Kun kuuntelee uutisia suomalaisten marjafirmain poliisitutkinnasta, tulee ajatus, etteikö suomalainen yhtiö pysty tarjoamaan työtä Suomen lakien mukaisesti. Paljonko mennään lisää miinukselle, kun mukaan astuu paikallissopimus.

Hain tänään apteekista lääkkeeni, nyt on ruvettu meitä vanhuksia hyppööttåmään joka kuukausi hakemaan se yksi kuukauden lääke, jonka ennen sai 3:ksikin kuukaudeksi ja hintakin on mukavasti noussu. Näin meitä vanhuksia hyppöötetään lääkkeitä hakemas. Mikä on muuttunu tarve? Ollu sama vuosikausia.

Suomi jatkaa hyväuskoisesti maailman avoimena sosiaalihuoltona ja ilmastonpelastajana, minkä presidenttikin huomio puheessaan, ”paha on hyvä käyttämään tilaisuudet hyväkseen”.

Putinin Venäjä tekee nyt juuri sitä, mihin se parhaiten kykenee; tuhoamaan sitä, minkä kyvykkäämmät ja viisaammat ovat rakentaneet. Saavutukset näkyvät Ukrainassa.

Petri. Hämmästytit ulostulollasi. Etkö vuosia saanut tukea kokoomukselta? Kolme eduskuntakautta, täysi eläke. Piirin puheenjohtajana olit vaikuttamassa toimintaan ja eduskuntavaaliehdokasasetteluun. Myös silloin, kun olit itse ehdokkaana. Monia nuoria sivuutettiin. Haastan sinut tukemaan nuoria. Heitä tarvitaan, jos aiomme pitää kokoomuksen politiikan kartalla.

Nyt oli jo Ilkka-Pohjalaisessa kirjoitus, kuinka ruotsin kieli karsii esim. varhaiskasvatus- ja nuorisopuolta, kun hakijoita virkoihin ei saada, myös lääkäripuolella varmasti sama. Ihme, että RKP jaksaa laittaa kapuloita oman kaupungin ihmisten hyvinvoinnille.

Kyllä on surullista todeta, että jääkiekko vie kaikilta yksilölajeilta parhaat yksilöt ja jäljelle jää vain heikompi sakki, joka ei pärjää juuri mitenkään kansainvälisissä kilpailuissa eikä kotimaassakaan. Tähänkin syynä on raha: lähes kaikki jääkiekkoa pelaavat unelmoivat NHL:stä ja suurista palkkioista. Ikävä kyllä monenkaan kohdalla toive ei kuitenkaan toteudu.

Tasavallan presidentti piti taas hyvän uudenvuoden puheen, varoitti sinisilmäisiä hyysääjiä ja antoi ymmärtää mihin hyväuskoisuus ja avoimuus maailmassa johtaa. Meniköhän viesti perille kyseisille tahoille, se jää nähtäväksi.

Metsänomistajat huomio! Puhutaan hömötiaisten vähenemisestä, joka johtuu pesäpökkelöiden puutteesta, koska se haluaa itse kovertaa pesäkolonsa pehmenneeseen pökkelöön. Ratkaisu on yksinkertainen, sahataan 15–20-senttisiä koivuja 2–2,5 metriä korkeaan kantoon pökkääntymään, joka tapahtuu jopa parissa vuodessa. 2–3 pökkelöä hehtaarille riittää. Vastalahjaksi hömöpari pesiessään kantaa kilokaupalla tuhohyönteisien toukkia poikasilleen. Eikö olekin hyvä vaihtokauppa?

Asiakaslähtöisempää, turvallisempaa it-ala voisi olla, koska kaikille sitä ”uskontoa” niin solkenaan tarjotaan joka paikkaan. Asioinneissa kaikkialla voisi olla myös vaihtoehtona konkreettinen palvelu tiskiltä. Luotettavia it-palveluita ei ole riittävästi kaikille, kaikkialla saatavilla. Jokin sellainen asiakaslähtöinen it-palvelukeskus voisi olla hyvä olemassa, joka perehtynyt eri osa- alueisiin, esim. hyvinvointialuasiointiin ja muillakin sektoreilla asioiviin.

Keskiviikko 4. tammikuuta, Ilkka-Pohjalainen: Juhani Viitala, Jussi Knuuttila, Jorma Mäki-Jussila. Hyvät asiantuntevat mielipiteet. Kiitos!

Eduskuntavaalien lähestyessä kansalaiset voisivat tentata kokoomuksen ja persujen suhtautumista esim. turpeen ja metsien käyttöön tulevaisuudessa, ettei vain käy niin, että nyt tuetaan mutta vaalien jälkeen kanta muuttuu. EU-komissiolta on odotettavissa monenlaisia ”diilejä”, jotka koskevat energiantuotantoa. Ainakin kokoomus on ollut nöyrä tottelemaan komission käskyjä tähän asti. Olisiko nyt kanttia puolustaa suomalaisten etua?

Voitin vedon. Sanoin että telkkarista näytetään taas The Butler alkuvuodesta ja niin kävi, taitaa tulla taas tänä vuonna kyllästymiseen asti mutta minä en katso eikä moni muukaan.

Juhani Viitala, olen kanssasi taas niin samaa mieltä kommenteistasi huonoihin uutisiin 4.1. lehdessä. Jos ryhtyisit kansanedustajaehdokkaaksi, tulisi varma ääni myös täältä Seinäjoelta!

I-P ke 4.1. sivu 16. Asiaa koko sivu ;)