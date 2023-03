Tätä mieltä tänään: "Pohjanmaalla sanotaan, että kun täällä on niin lakiaa, mikään ei ahdista. Minun mielestäni pohjalaisia ahdistaa koko ajan joku asia."

Suomalaisille päättäjille ja virkamiehille olisi pantava pakoksi lukea Petrovin Valkoliljojen maa. ”Koko suomalainen virkamieskunta on viisaampi ja moraalisempi. Se on noussut esimerkin asemaan.” – Onkohan jotain päässyt repsahtamaan?

Oli mukavan piristävä ja iloinen juttu I-P:ssa nro 11: Akkaan taivaassa jyskyvät kangaspuut!

Pahoinvointialueen uhri. Kiitos asiallisesta kirjoituksesta, näin juuri pitäisi palauttaa aluesairaaloita eikä keskittää noihin mammuttiyksiköihin. Mammuttiyksiköt on vaarallisia, pian tiilikasoja maailmantilanteen kiristyessä. On typerää rakentaa uusia sotekeskuksia, kun on jo olemassa alueella valmiita tiloja.

Vaasan Sähkö huomio huomio!!! Missä viipyy sähköhyvitykset kotitalouksissa? Informointi aikataulusta olisi hyvä esim. lehdessä. Kaikilla ei digitaidot niin hallinnassa, että osaisivat asiaa googlata.

Yleishyödylliset yhdistykset ja säätiöt verolle, kiitos. Kaikki muutkin Suomessa maksaa veroa. Ei ole oikein tasapuolista kohtelua tässä asiassa verrattuna henkilö- että yritys- jne. verotukseen.

Vieläkään Vaasan kaupunki ei ole saanut aikaiseksi yhtään uimarantaa, jonne koiran saisi ottaa mukaan. Vettä on ja uimarantoja, onko niin vaikeaa. Saisihan sinne koirattomatkin tulla, me koiralliset olemme avarakatseisia ja ymmärtäväisiä myös koirattomia ihmisiä kohtaan. Mikä tässä on niin vaikeaa, kun sisämaan kaupungeissakin tämä onnistuu. Hau hau.

Ministereille pätevyysvaatimus. Joka työpaikkaan vaaditaan ammattitutkinto tai käytännön näyttö osaamisesta. Virkamiehiltä vaaditaan virkaan tai toimeen yleensä ylempi tai alempi korkeakoulututkinto sekä alan työkokemus, johtaville virkamiehille lisäksi johtamiskoulutus kuuluu osana vaatimuksiin. Ministereillä näitä vaatimuksia ei ole. Joten ministeriksi pääsee henkilö kansakoulupohjalla, jos suhteita ja pyrkyä on. Olisiko tämän maailman aikaan tarve kartoittaa myös ministerien pätevyysvaatimuksia ja valita tehtävään vain osaavia henkilöitä.

TEM:n energiaosaston ylijohtaja vain naureskeli sähkön tarvitsijoiden ongelmille ja valtaville ylihintaisille sähkölaskuille MOT-ohjelmassa ma 13.3. Voi aikoja ja tapoja. Voisiko edes teeskennellä olevan huolissaan? Moniko ravintola, kasvihuoneyrittäjä, perhe jne. on joutunut todella vaikeaan asemaan ja jopa lopettamaan yrityksensä.

Köyhäkin voi olla onnellinen ja omalla tavallaan rikas. Elää hyvää itsensä näköistä valintaa ja rikasta elämää. Sanan köyhä käyttäminen ja roiskiminen vaalipuheissa on loukkaavaa, ei ainakaan arvosta heikommassa tai haavoittuvassa tilassa olevaa kansalaista. Toivoisin arvostavaa puhetta ja kohtelua, en köyhä-sanan roiskimista tai köyhimmiltä ottamista edes ministerin suusta. Vaikuttaa minusta yhtä pahalta kuin köyhät kyykkyyn.

Kuinka Seinäjoki kuvitteli hoitavansa vaasalaiset potilaat, kun oman alueen potilaatkin jäävät hoidotta. Leikkauksia saa odottaa aivan liian kauan ja ongelmat kasaantuvat.

Vein paketin Postiin Lapualla 23.2. klo 15.44. Perillä Turussa se oli 24.2. klo 12.18! Hyvä Posti!

Lähetin jouluna punaisessa kuoressa 20 joulukorttia. Kun kuulin, että ystäväni ei ollut saanut korttia, tein tutkimuksen, vain 10 korttia on mennyt perille, toiset 10 eivät vieläkään. Vaasa ja ympäristö eivät ole saaneet, Vantaalle, Hämeenlinnaan, Jyväskylään on mennyt perille. Moni sairas ja vanhus olisi voinut ilahtua kortista ja ovathan kortit ja merkit aika kalliitakin. Lähetin myös 9.2. kilpailuvastauksen, joka jaettiin meidän laatikkoon takaisin 24.2., koska kortissa oli lähettäjän nimi, kortti oli leimattu Helsingissä 10.2. Soitin postin asiakaspalveluun, ihmettelivät vain ja lupasivat kirjata.

Saksa pienensi parlamentin kokoa 100 kansanedustajalla. Suomessa voisimme pienentää kansanedustajien määrän 150:een ja hallituksen avustajajoukon 12 ammattilaiseen. Johan saadaan säästöjä. Ja kulkekoot poliitikot matkansa junalla lentokoneiden sijasta, kuten kansalta vaativat. Onhan meillä etävälineet, joilla voidaan hoitaa työtehtävät oikeissakin töissä.

Suomessa ei sada kissoja ja koiria. Täällä sataa kuin saavista kaatamalla.

Nastarenkaita on käytetty vuosikymmeniä, ei ole uusi asia ja tie on kulunut aivan samalla lailla. Tien auraukset jos huonoja, jää vesi näin maaliskuulla tien pintaa syövyttämään. Turha syytellä nastarenkaita käyttäviä.

Vaasan keskussairaalan ikääntyneenä asiakkaana on todettava, että on pahasti mennyt heikkoon suuntaan pääsy hoitoon ja kontrolleihin uuden soten tultua.

Televisiossa tulee paljon urheiluohjelmia, koska ne ovat helppoja. Tarvitsee vain kantaa kamera kentän reunalle ja kuvata. Sitten laitetaan pari kaveria kertomaan ihmisille mitä te nyt näitte, rima putosi tai joku oli lähellä pistesijaa.

Turha valittaa, kun kuulokojeita ei käytetä. Nekin vaatii huoltoa ja tarkistuksia. Jos jonot on kuukausia, ei ole helppo käyttää, jos ei toimi.

Onko ilmastonmuutos vaikuttanu, kun hanget ei ole koskaan ollut näin kauaa vitivalkoiset.

Joku kirjoitti miten avio/avoliitossa kaikki tilit pitää olla yhteisiä. Mietipä, jos toinen kuolee äkisti, kaikki tilit suljetaan, sinulla ei ole käyttörahaa elämiseen siihen asti kun perunkirjoitus tehty. Ei rakkaus auttanut eikä yhteiset tilit, kun toinen muutti yllättäen taivaan kotiin. Olen sen kokenut.

Miten vielä suomalaisia rangaistaan?? Nyt on hintoja nostettu. Ruoka, sähkö, polttoaine ym. Miten kukaan kohta pystyy enää täällä elämään (normaalituloiset) Huuhaillaan kaikenmaailman energia remonteista ym. Eikö millään ole mitään tolkkua?

Pohjanmaan sankarit -sarja näyttää, miten Vaasassa asiakkaalta kysytään millä kielellä toimitaan ja jatketaan asiakkaan tahdon mukaisesti. Olen asunut 11 vuotta Vaasassa, eikä kertaakaan näin tapahtunut. Tiedoksi myös muista reality-sarjoista, ei ne totta ole.

Vaalit on tulossa. Meidän pitäisi nyt miettiä minkä puolueen tai ehdokkaan mielipiteet ovat oikeanlaisia. Mutta miksi meidän pitäisi tyytyä mielipiteisiin? Miksi me emme jatkaisi miettimistä mielipiteitä syvemmälle ja etsisi totuutta? Silloinhan me emme tarvitsisi poliitikkoja riitelemään mielipiteistään. Totuuden etsiminen ja löytäminen on tietenkin vaikeampaa kuin typerä jämähtäminen johonkin mielipiteeseen. Totuutta ei voi käyttää oman edun tavoitteluun, ei oman egon pönkittämiseen eikä muuhunkaan pahaan ja väärään. Totuuden löytämiseen ei tarvita älykkyyttä, nokkeluutta, oppiarvoja, innokkuutta, puhetaitoa ym., vaan rauhallista, hiljaista ja syvällistä viisautta. Tällaisella viisaudella ei tietenkään ole minkäänlaista pyrkyä poliittiseen, uskonnolliseen tms. valta-asemaan. Niin kauan kun päätökset pohjautuvat mielipiteisiin, niin ne eivät johda hyviin ja oikeisiin tuloksiin.

Joillakin on varaa lakkoilla?

Pohjanmaalla sanotaan, että kun täällä on niin lakiaa, mikään ei ahdista. Minun mielestäni pohjalaisia ahdistaa koko ajan joku asia; maahanmuutto, vihreä siirtymä, tasa-arvo (erityisesti naisten), sukupuolivähemmistöt, translaki, polkupyöräilijät, lihansyönti, kasvisruoka, kaksikielisyys, erilaisuus yleensä jne. Onko niin, että ahdistusta ei ole, jos lakialla ei näy ketään muuta, ainakaan erilaista, ihmistä. Minua ahdistaa pohjalainen, usein suvaitsematon ja ymmärtämätön ilmapiiri. Muuttaisin muualle, jos en olisi näin vanha.

Sunnuntain lehdessä oli otsikkona kulunut virhepäätelmä Jos et äänestä, et saa valittaa. Suomessa ei sananvapaus ole sidottu äänestyskäyttäytymiseen. Sanan-, mielipiteen- ja kokoontumisvapaus ovat universaaleja kansalaisoikeuksia, siis voimassa sellaisinaan, eikä Suomessa ole äänestyspakkoakaan, kuten eräissä muissa maissa. Kaikista asioista saa valittaa ja kaikkia puolueita haukkua aivan riippumatta siitä, muistiko käydä vaaliuurnilla vai ei. Ojentaisinkin toimittajaa muuttamaan otsikkonsa vaikkapa muotoon Syytä itseäsi, ellet edes yritä vaikuttaa äänestämällä.

Laihian seurakunnalla on rahaa niin että ranteita pakottaa. Aika kauan on kolmostien ja kirkkoherran viraston välissä ollut ainakin kaksi energiarisukasaa (rahaa) lahoamassa.