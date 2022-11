Tätä mieltä tänään: "Rakennuskantamme rapistuu vauhdilla, valittavat viranomaiset. Eihän siinä ole muuta vikaa, kuin että se on ruman laatikkomaista, huonosti rakennettua ja halvimman hinnan mukaan."

Takavaloista jaksetaan marista, koska jotkut kuljettavat jaksavat olla älyllisesti laiskoja. Nämä takavaloratkaisut on tehty eteläisempien maiden olosuhteisiin. Pohjoismaat niin pieni markkina-alue, ettei tänne eri ratkaisua tehdä, jos lainsäätäjä ei ole siihen herännyt. Autossa on siksi myös valokatkaisin siinä viiksessä, josta valot saa palamaan. Se viiksi ei ole koriste. Toisten tielläliikkuvien huomioiminen on turvallisuustekijä. Et kai halua peräänajon uhriksi tieten tahtoen? Lisäksi, takavalot eivät ole palamatta automaattiasennossa kaikissa autoissa. Eniten noita näkyy saksalaisissa premiumautoissa, mikä sinullakin lienee.

Tiedolle tietoa: ottaa niitä työmiehiä ajoittain lähiduunia tekemään. perheen elämä paranee, oluen kulutus vähenee. panimot ei siitä konkurssiin mene.

Leirintäalueen luonnollisin paikka on kyllä nykyinen paikka, eikä sitä voi mihinkään siirtää. Eikä olemassa olevaa toimivaa paikkaa tarvitse mihinkään siirtää. Olen saanut muilla leirintäalueilla, ei vaasalaisilta ympäri Suomea, vain hyvää palautetta alueesta muilta karavaanareilta, kun olen kysynyt mielipidettä Vaasan leirintäalueesta.

Jos Suomessa on ollut maailman kallein ruoka vuodesta 1967, se ei johdu tuottajista, vaan välikäsistä.

Miten Suomessa on voitu tyyppihyväksyä autoja, joissa ei takavalot pala. Valot päälle automaattisesti eikä olla kuljettajan muistin varassa.

Trumpisteille on tyypillistä ongelmat luetun ymmärtämisessä. Tekstissäni ei tokikaan kielletty sähköyhtiöiden voittojen suuruutta, vaan niiden syntymismekanismia, joka ei ole TJ:n ja johdon omaan pussiin tähtäävä tahallinen toiminta. Voittojen suuruuden ovat aiheuttaneet maailmantilanne ja rikki mennyt sähkömarkkina. Nyt omistajaltaan vihreää valoa saaneet yhtiöt voivat alentaa hintaa. Muut eivät voi alentaa rikkomatta yhtiöjärjestystä tai omistajan tahtoa. Trolliksi minua ei ole ennen haukuttu, trullina olen kyllä ollut :).

Koettakaa ny pitää ne takavalot päällä, siis yöllä. Ei niitä päivällä tarvitakkaan. Vaikka olis kuinka nykyauto. Täysin turha keksintö. Paljonko ledilamput vie sähköä?

Täällä joku järjen jättiläinen kirjoitti, ettei nykyautoissa pala takavalot päivävalotoiminnolla. En tiedä mikä lasketaan nykyautoksi, mutta itselläni on vm-20 auto ja siinä palaa myös takavalot aina vaikka katkaisija on päivävaloasennossa.

Kyllä ne takavalot saa palamaan joka autossa, kunhan muistaa kääntää vivusta ne päälle. Samoin vilkku ei sekään mene päälle, ellei laita. Huomioikaa nämä asiat liikenteessä. Silloin teidät huomataan. Terveisin valot päälle autossani vakio toiminto.

Eikö tuota Vaasan Sähköstä jankuttamista voisi jo lopettaa? Olen niin lopen uupunut noista kommenteista. Ketä kiinnostaa?

Miksi Töysän srk-talo aloitetaan näin kiireellä rakentaa. Alavuden srk-talo olisi pitänyt pitää niin kauan kunnes saadaan uusi talo. Onko meillä varallisuutta pitää kahta srk-taloa? Nykyisin ylläpitokustannukset on järkyttävän kalliita. Olemme kuitenkin samaa kaupunkia. Ja täällä mielestäni riittää yksi srk-talo.

Miksi ihmeessä hyvä, lämmin ja toimiva Hallilan päiväkoti lopetettiin? Jotain korjaamista jossain nurkassa? Miksi sitä ei korjattu? Nyt talo on ollut vuosia tyhjillään ja alueen lapset siellä täällä. Ei voi olla ihanne, että lapset kärrätään johonkin tehtaaseen.

Kirjoittaja ihmettelee (22.11.), miten hoitoalalta lähteneet hoitajat saataisiin palaamaan ammattiinsa ja tarjoaa ratkaisuksi palkkaa ja lisää työkavereita. Näinhän se on. Seuraavaksi hän esittää työryhmää pohtimaan, miten hoitajia saisi palaamaan jne. Siis mitä?

Itse erosin kirkosta juuri päinvastaisesta syystä eli joku roti Raamattuun lopahti ja homma meni sirkukseksi.

Nyt saatiin selville mikä on epämääräinen ”vihreä siirtymä”. Jostain syystä sitä ei ole ”rehellisesti” meille kerrottu. Vihreässä siirtymässä rahat siirtyy kuluttajan taskusta yrityksille! Nyt tämä kehitys on vauhdittumassa! Tätä kehitystä hallitus pontevasti vie eteenpäin!

Luuleeko Katja Ståhl, että pankit itse painavat kortteja ja koodaavat helppokäyttöisiä sovelluksia? Tai täyttävät ja huoltavat automaatteja? Mm. näiden palveluiden tarjoamisesta syntyy pankeille kuluja, joita ei voi jättää pelkästään korkokatteen varaan.

Nuorten kokoontumiset puhuttavat ja se onkin aiheellinen huoli. Kuitenkin tässä lähinnä tuomitsevassa ilmapiirissä täytyy muistaa, että mukana on täysin asiallisesti käyttäytyviä nuoria ja päihteettömiä. He leimautuvat toki samalla tähän joukkoon, jotka asiattomasti käyttäytyvät. On hienoa, että on esim. Roube, jossa nuoret voivat olla. Kaikki kiitos työntekijöille, jotka arvokasta työtä tekevät. Nuorten kehitysvaiheeseen todella kuuluu irtautuminen vanhemmistaan ja se tehdään hengailemalla kavereiden kanssa. Tästä huolimatta heidän elämään voi kuulua muutakin, esim. harrastukset. En syyllisty siitä, että nuoreni viettää aikaansa kavereiden kanssa. Niin pitääkin. Meillä luottamus on tärkeä arvo ja kotiintuloaikoja noudatetaan. Asioista jutellaan ja tämä huoli välittyy myös nuorille, toisista nuorista. Hienoa, että poliisit ovat aktiivisia alueilla, jossa nuoria on. Tässä ajassa ja yhteiskunnassa ei ole aina helppoa olla nuori kuten ei nuoren vanhempikaan. Voimia meille jokaiselle, sitä tarvitaan arjen jokaisessa hetkessä.

Miksi ammattikoulutus on niin ”lepsua” toimintaa? Nyt kun tuli pakolliseksi peruskoulun lopettaneille, että on mentävä jonnekin kouluun, mikä on tietenkin hyvä asia. Mutta, kun tässä on sivusta seurannut, on aika ihmeellistä tuo koulunkäynti? Koulu saattaa alkaa klo 10.00 ja loppuu jo klo 12.00? Eikös ammattiin opiskelijaa totuteta jo pidempiin päiviin? Vai eikö tulevaisuudessa tarvi olla työmaallakaan kuin 2 tuntia ja saa 8 tunnin palkan? Ja jos opiskelija asuu toisella paikkakunnalla, niin on vähän vaikeaa liikkua, ei niitä busseja joka tunti kulje. Motivaatio opiskeluun varmaan katoaa?

Hulluus sen kun lisääntyy, kun joku ehdottaa, että ESAn pitäisi aloittaa avaruuslennot ja yhteisellä rahoituksella tietysti ja Suomi varmasti siinäkin kärkenä. Siihen ekaan lentoon voi sitten pakata nämä järjen jättiläiset ja rahanjakajat ja tervemenoa vaan.

Joulunavausviikonloppu oli Vaasassa. Ihmettelen vain sitä, miksi toriparkki oli ilmainen. Kaupungin edustajat ovat sanoneet, että halvempi tai ilmainen pysäköinti ei ole ratkaisu keskustan liikkeiden kannattavuuteen.

Rakennuskantamme rapistuu vauhdilla, valittavat viranomaiset. Eihän siinä ole muuta vikaa, kuin että se on ruman laatikkomaista, huonosti rakennettua ja halvimman hinnan mukaan. Olisiko peiliin katsomisen paikka?

Persujen Jorma Malinen kirjoitti viisaasti Suomeen rantautuneista tuulivoimahuijareista (Modernia kolonialismia, 22.11.). Koskahan muut puolueet heräävät todellisuuteen? Vähintä, mitä näiltä ulkomaisilta kolonialisteilta pitää vaatia, on säätövoimavelvoite. Nyt vähätuulisten päivien ongelmat kasaantuvat muiden sähköntuottajien, pörssisähkökuluttajien ja veronmaksajien niskoille. Kolonialistit naureskelevat tyhmyydellemme matkalla pankkiin.

Joku kirjoitti, että nuoret ovat nyt vapauden huumassa. Vapauden huumassa nuoret rikkovat paikkoja koulujen läheisyydessä. Eräänkin kerrostalon alaoven lasi rikottu viikonloppuna ja syyllisiä ovat vapauden huumassa kokoontuvat nuoret. Ennenkin kokoonnuttiin, mutta ei rikottu paikkoja, joten jossakin mättää. Vanhempainilloissa loistavat poissaolollaan juuri ne vanhemmat, jotka niistä eniten hyötyisivät joten ideana ihan hyvä. Ei vain toimi.

Juho Kössi, se mitä nimitystä vanhemmasta käytetään, ei mitenkään liity siihen, että lapsi kokisi, ettei hänestä välitetä. Turha myöskään haukkua kuvitteellista vihervasemmistoa. Vanhemmat ovat tärkeitä, mutta rooleja ei tarvitse ottaa sukupuolen mukaan.

Voisiko I-P tehdä tarkemman jutun tuosta luomusiemenasiasta, tuomio, josta jo uutisoittekin. Luomuviljelyasiat ei ole lainkaan selviä kaikille. Että mikä on oikeasti luomua, kun kasvatetaan.

Kyllä Matias Mäkysen pitää opetella taloutta, kun ylijäämä ja alijäämä menee sekaisin. Velanoton osaa.