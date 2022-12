Tätä mieltä tänään: "Rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät; paitsi, että köyhillä ei ole enää mitään, mistä köyhtyä."

Monen vuoden byrokratian jälkeen voidaan Evijärven pinta palauttaa entiselle tasolleen joka on +10 senttiä nykyiseen. Mökkiläiset voittivat vuosien kiistan järvensä puolesta, korvausten lypsäjät ja valtapuolue saivat tahran kilpeensä.

Tekeekö Vaasa itsestään muuttotappiokaupungin? Sähkön hinta ajaa pois vanhat ja uudet tulijat!

Harri Hietikko, kolumnisi on aina mielenkiintoista luettavaa. Sanna Marinin muotokuvaan liittyen ehkä muistat, että kuvassa on Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, ei maamme pääministeri.

Voiko näin luonnehtia ”hallitsijoitamme”? Hoipertelua ja haparointia on maailmaa parantavien ”pikavippi”touhuajien ”kehuttu” temmellys. Lieneekö valtaisa avustajajoukko osasyynä tapahtumille. On kuitenkin kaiken maksavien kansalaisten syytä olla huolissaan!

Kerran ollut hississä jumissa, nytkähtelevä hissi tulee vieläkin uniin vaikka sen jälkeen käyttänyt portaita.

Kävin yksityisellä lääkäriasemalla. Vastasin muutamaan kysymykseen. Riisuin pyydettäessä. Lääkäri koputteli ja väänteli jalkoja. Taivutin etukenoon. Pukeuduin. Lähete poliklinikalle. Lasku 153€. Miksi terveyskeskuksen lääkäri ei voi tehdä samaa lähetettä? Hinta n. 20€? Parempia aikoja odotellessa – ellei Luoja hoida asiaa sitä ennen.

Miksi joku täällä päivittäin julkaisee negatiivisen viestin erinomaisesta pääministeristämme Sanna Marinista ilman mitään asiaperustetta. Vain negatiivinen heitto päivittäin. Kateuttako vai jo vaalityötä? Vaaleihin astiko?

Ei ihme, että monelta aikuiselta mukulalta menee halut, kun noin typeriä viestejä. Jos mumma haluaa sen joulupuuron tarjota vuoden avuliaasta ja hyvästä työstä, niin kiitos siitä.

Joku rehvasteli, että tuulivoimaa oli tullut jonain hetkenä 4035 MW. Minä huomasin eräänä toisena hetkenä, että aurinko- ja tuulivoimaa tuli yhteensä 63 MW. Juuri siinä on on näiden sattumavoimien ongelma. Joskus tu(u)lee, joskus taas ei. Joskus paistaa ja sitten taas ei. Ei tällaisen arpapelin varaan voi rakentaa sellaisen välttämättömyyshyödykkeen tuotantoa, jota tarvitaan joka ikinen hetki, siis joka sekunti!

Jami Haavisto IP 19.12, Ainoa asia, missä olit oikeassa kirjoituksessasi, oli se, et nuoret ja vanhemmatkin päihteiden käyttäjät tarvitsevat apua. Mutta mistä kummasta olet saanut päähäsi, että lain rikkomisesta ei tarvitse tuomita? Silitelläänkö vain päätä ja sanotaan, et so, so? Onko se näin, et jos tappaa yhden, niin ei tuomita vaan ohjataan pelkästään hoitoon? Jos tappaa uudestaan, niin sitten vasta? Voin myös kertoa, et ei Suomessa edes saa joka sätkän poltosta tuomiota. Eihän sellaista tuuria olekaan, et kerran kokeillaan ja jäädään heti kiinni, vaan niitä kertoja on siellä taustalla jo silloin useampia kymmeniä, satoja, tuhansia ennenkuin se käry käy. Siinä vaiheessa saa kyllä rangaistakin jatkuvasta laittomuuksiin sortumisesta ja ei vaikka kuinka yritätte muuta siellä vihreässä puolueessanne asiaa läpi ajaa, niin ne ongelmat ei poistu huumeiden laillistamisella.

Kylläpä on S- ja K-ryhmillä helppoa rakentaa ja saneerata marketteja ruuantuottajien rahoilla.

ihmisoikeudet ja niiden rikkominen kotimaassa ei uutiskynnyksiä juuri ylitä. Pitääkö marjansyönti nyt lopettaa, kun ei taida näiden ulkolaisten poimijoiden asiat olla yhtään paremmin kuin Qatarin rakentajien. Suomalainen on tekopyhä, muiden ongelmien esiin tuominen ja niiden etsiminen ja omassa maassa on touhu samaa.

Olipa mukava käydä taas Kokkolan keskustassa klo 16 maissa. Löytyi ilmainen kahden tunnin parkkipaikka ihan ruokapaikan läheltä. Kaduilla ja jalkakäytävillä oli vilinää ja oikea joulutunnelma. Samoin myös kesällä oli kesäkaupungin tunnelma keskustassa. Silloinkin ilmainen parkkipaikka keskustassa. Auttaisikohan sama Seinäjoella?

Vaasan kaupungin arvostus nousisi, jos se vihdoin tekisi kuntaliitoksen Mustasaaren kanssa. Arvonnousun takeena olisi mm. Iskmon, Paniken, Runsorin ja Österhankmon kuuluminen Vaasaan.

Esson baarissa liikkui varma tieto, että Länsi-Suomen sudet ovat uineet Ruotsiin. Toisaalta ei niistä kyllä puhutakaan.

Mikäkö pohjalaisia 50–60-vuotiaita miehiä vaivaa? Lieneekö syy, ettei olla huomattu mitä kello on lyönyt eli 50–60 kertaa. Ollaan niin kovakuntoisa ja pillereitä syödään.

Suomen johtavat politiìkot ovat sinisilmäisiä ja helposti jymäytettäviä untuvikkoja. Turkki ja Unkari pelaavat pingistä Suomen Nato-jäsenyydellä. Tämä pingisottelu on vielä lämmìttelyasteella. Ottelusta tulee pitkä ja ratkaisematon.

Kyllä nyt p...aukisessa Suomessa p...aukisia kansalaisia rahastetaan joka suunnasta laillistetulla rosvouksella, esim. kun vanha sähkösopimus päättyy, helppo laskutoimitus osoittaa, että rahat ei vain riitä, täytyy valita syötkö vai sähköt, ja muuhun ei sitten jääkkään. Päättäjät yhtä hitaita kuin Olkiluoto 3, ei valmista koskaan, tarve on jo eilen!?

Pohjalaisena luontoa rakastavana maanomistajana en ymmärrä, miksi lähes kaikki muut kaltaiseni eli pohjalaiset maanomistajat haluavat tuhota luonnon täysin ja ajaa minut luonnonsuojelijana maakunnasta pois.

Joku on sanonut Suomen siirtyneen sota-ajan tiedotukseen ja se kyllä näkyy. Maas. Tulevaisuuden tekemän mielipidetutkimuksen mukaan 40 prosenttia vastaajista haluaisi Naton aloittavan sodan venäläisiä vastaan Ukrainassa. Eikö nämä kannattajat ymmärrä mitä se Suomelle merkitsisi? Onneksi sotia ei aloiteta kansanäänestyksellä.

Oikea joukkue Argentiina voitti. Mitä palkintojenjaossa tuo Putinin kaveri Macron siellä teki Ranskasta. Pilasi palkintojen jaon.

Kyllä oli Ylen selostaja ja kommentaattori puolueellisia jalkapallon loppuottelussa Ranskan hyväksi.

Masentavalla tasolla on Suomen hiihto, vaikka useita maita on poissa. Viime vuoteen verrattuna ovat sijoitukset luokattomia mäkihypyssä, yhdistetyssä, ampumahiihdossa ja myös kaikilla muilla hiihtomatkoilla, selittely sen sijaan toimii hyvin.

On kiva seurata, kun ihmiset on jouluostoksilla kaupoissa, mutta surullista. Jätetään erilaisia tuotteita sinne tänne kuulumattomiin paikkoihin, kun ei haluta ottaa. Viekää tuotteet niille hyllyille, mistä olette ottaneet. Elintarvikkeet pilaantuu ja hävikkiä tulee kaupoille. Huomautin erästäkin asiakasta, oli näreissään, pitääkö mun viedä se oikeeseen hyllyyn. Kyllä, jos et osta. Ei vai nuoret vaan aikuiset enimmäkseen. Käytöstavat kunniaan.

Rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät; paitsi, että köyhillä ei ole enää mitään, mistä köyhtyä.

Poliisiviranomainen kertoi esim. varkaustuomioista. Oikeustajuani koettelee, että useampikin rikos ”antaa alennusta” kun niitä tekee useampia. Maallikkona tajuaisin, että kannattaa uusia temppu nopeasti uudestaan, niin tuomio kevenee. Voiko olla näin? Vaikka tiedän, että vankilavuorokausi maksaa yhteiskunnalle jonkin verran, niin yhteiskunnasta eristäminen saattaisi pistää miettimään elämäntapaansa. Samalla naapurienkin ympäristö rauhoittuisi. Ja uskoni lakikirjaan paranisi (samoin poliisiin). Ei poliisin poika vaan kauppiaan.

Eikö nyt pitäisi auttaa kaikkia sähköllä pakosta lämmittäviä tasapuolisesti ja kompensoida ensimmäisten esim. 500–1000 kWh:n hintaa, eikä vain helpottaa niitä jotka edelleen tuhlaavat.

Tuijottajat, tuo suurin sisäinen uhkamme ihan näillä näppäimillä. Tunnistaminen: katso ihastustasi syvälle silmiin ja näet verkkokalvolle palaneen näytön kuvan. Älä koske pitkällä tikullakaan.

Vietän mieluummin muutaman viikon marjastamassa syksyllä metsässä ja suolla kuin istun päivystyksessä tai makaan räkätaudissa parin viikon pätkissä muutaman kerran vuodessa. Kolmen tunnin viikottainen säännöllinen tehokas liikunta on riittänyt pitämään kunnon ja veriarvot kohdallaan. Voit tietysti valita myös ruudun, mässäilyn, päivystyksen, pillerit ja hoitajapulan. Ihminen on nivelletty, siis liikkuva.

Radio Pohjanmaa sai palautetta saman aiheen jauhamisesta aamusta iltapäivään, samaa mieltä.