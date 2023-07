Tätä mieltä tänään: RKP ulos, mutta ei tosiaankaan vihreitä tilalle. Ei koskaan.

Vaasa taas kylpee typeryyden kanssa. Uskomatonta, että tuo Kuntsin museon vessakeissi vaan jatkuu. Ihme, ettei Mäki ja kumppanit lyö kintaita tiskiin. Jos tuo ranta Palosaarelta vankilalle olisi jossain muualla, se olisi aikoja sitten hyödynnetty ja rakennettu yleisön tarpeisiin mutta ei, Vaasa kuuntelee vain museoita ja museovirastoa. Pa..a huusi päällimmäisenä ongelmana vuonna 2023, mutta sehän onkin Vaasa.

Hallitus on jo ensimetreillään osoittanut epäterveet ja vääryydet ideologeissaan, selväähän on, että kokoomus ja perussuomalaiset hallituksen suurimpina puolueina on se huonoin mahdollinen, kannattaisi äänestäjien seurata politiikkaa, ennen äänestämistään.

Uskon, että merkittävä osa Provinssin kävijöistä on samaa mieltä Mäenpään kanssa. On arveluttavaa sekoittaa lasten päätä moisilla ajatuksilla, kun maailmassa on niin monta ihmeellistä asiaa muutenkin. Silti jos kutsu kylään perutaan, tavataan myös jäädä kohteliaasti pois. Ehkä tuon olisi siis voinut hoitaa toisin.

Viimeinen Provinssi. Mielipiteensä kertonut kansanedustaja poistettiin ei-toivottuna henkilönä alueelta. Puolustetaan muka sananvapautta mutta ollaan täysin rasistisia muille kuin omalle ideologialle. Häpeäisivät.

Provinssirokin Marko Kivelä ryhtyy ”jesuiitaksi” paimentaessaan ihmisten mielipiteitä. On niin, että suutari pysyköön lestissään. Onko Provinssista tulossa vihervasemmiston ”herätyskokous”. Heh heh.