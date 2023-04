Tätä mieltä tänään: "Sähköpotkulaudat ovat taas ilmestyneet katukuvaan nostamaan nuorison kuntoa. Mitähän vielä bisneksen tekijät keksivät nuorison kunnon rapauttamiseen?"

Jukka Talvi ja pyöräilypäällikkö Huusko ovat maksaneet tänä vuonna 200.000 euroa allianssikonsulteille ja mikään ei ole vielä selvää. Poliitikot herätkää.

Rikosoikeudellista alarajaa ei pidä laskea 14:ään vuoteen. Nykyinen 15 vuotta on ihan hyvä. Muutenkaan rangaistusten koventaminen ei tee ihmisistä kunnollisempia. Ennemminkin pitää ohjata rahaa mielenterveyden ja päihdehuollon palveluihin, lastensuojeluun, erityisopetukseen ja yleensäkin koulutukseen varhaiskasvatuksesta lähtien. Alipalkkauksen kriminalisointi ja nollatuntisopimusten kieltäminen lailla helpottaisi ihmisten toimeentuloa, oloa ja elämää. Ei tarvitsisi kasvattaa kannabista lisäsivubisneksenä tai käyttää päihteitä helpottamaan mielenterveysongelmia ja oloa.

Kaupunki palkkasi konsulttiyhtiö Sweco Oy:n tekemään tarkastuksen vanhaan Hietalahden jalkapallokatsomoon. Puolen vuoden työ, mitä maksoi? Miksi piti palkata konsulttiyhtiö tekemään tämä tarkastus, eikö kaupungin omalla porukalla ole tarpeeksi tietotaitoa?

Lindtman SDP:stä vetämään hallitusneuvotteluja Orpon kanssa. Marin on yhteistyökyvytön, se on tullut monasti esille. Ja vihreitä ei missään nimessä hallitukseen, se oli kansan tahto.

Viime sunnuntain pääkirjoituksesta päätellen päätoimittaja näyttää edelleen juuttuneen villapaitaan. Eiköhän asia ole niin, että elämän eri realiteetit vaikuttaa oikeasti siihen saadaanko väki pysymään Etelä-Pohjanmaalla. Mielikuvat tai Pride-kulkueet eivät ole niitä.

Tuon nyt esille, todella tärkeän asian päättäjien ja hyvinvointialueiden mietittäväksi nimeltään leikkausjonot. Onko ajatus, että terveydenhuolto ajetaan täysin yksityisten toimijoiden käsiin, kun julkinen puoli ei toimi, ja henkilökunta lähtee sieltä muualle töihin huonojen työolojen ja palkkauksen vuoksi. Leikkauksia ei voida toteuttaa, kun tekijöitä ja resursseja ei ole tarpeeksi ja jonot ovat todella pitkät. Pitäisikö tässä vaiheessa priorisoida ja siirtää osaa leikkauksista yksityiselle puolelle, jolloin kenenkään ei tarvitsisi odotella leikkausta kivuissaan epäinhimillisiä aikoja. Työntekijät ovat todella eriarvoisessa asemassa sen mukaan, miten kattava työterveyssopimus heidän työnantajallaan on. Osa pääsee työterveyshuollon kautta suoraan jatkotutkimuksiin ja operaatioon ilman pitkiä jonotusaikoja ja sairaslomia.

Toiset jonottavat julkiselle puolelle ensin tutkimuksiin useita kuukausia, ja sen jälkeen vielä leikkaukseen usein hoitotakuuajan eli 6 kk, jolloin odotusaika voi olla yhteensä jopa vuoden. Miten tämä tukee työntekijän työhyvinvointia, jos vaiva rajoittaa jokapäiväistä elämää ja työntekoa? Leikkausaikaa tiedustellessa sairaalasta kysytään, oletko pystynyt olemaan töissä, johon voidaan vastata, että kyllä jollakin tavoin, mutta kipulääkkeiden voimin, mutta vapaa-ajalla ei sitten enää pystytäkään toimimaan enää normaalisti ja liikkumaan, jolloin liikkumattomuus aiheuttaa painon nousua ja siitä seuraavia haittavaikutuksia terveydelle. Sairaalasta pyydetään olemaan yhteydessä uudelleen, jos tuntuu, ettei enää pääse liikkumaan laisinkaan, jolloin leikkausta voidaan kiirehtiä. Mitä tämä odottelu aiheuttaa työntekijän omalle toimintakyvylle ja terveydelle pitkällä aikavälillä sekä yhteiskunnalle? Näinkö meidän hyvinvointivaltion terveyspalvelut toimivat jatkossa?

Onko oikein sanoa: mielettömän hienoa, tai järjettömän ihanaa. Ja nyt kun sain vielä syöpädiagnoosin, niin ”sairaan upeaa” särähtää pahasti korvaan. Kun sanontoja kuulee jatkuvasti esim. televisiossa, niin ehdotan 5–10 euron sakkomaksua näiden puhujille. Itse käytin tässä 3x5 euron edestä sakkoja, joten laitoin 15 e syöpälasten hyväksi.

Hupaisa ohjelma tuo Voice, missä ’valmentajat’ valmentavat, kritisoivat ja karsivat paljon itseään parempia laulajia.

I-P 23.4.2023. Nyt Suomi on oikiassa seurassa, komppaan kympillä Mantilaa. 4.4.2023 on se päivä, kun nöyristely loppui. Suosittelin 4.4. jokavuotiseksi liputuspäiväksi. Olispa Kannaksella tapellu isävainaani nähäny tämän kunniakkaan päivän. Alikessu.

IL-PO uutisoi la 22.4.: Mies ampui teertä, osui autossa istuneeseen ihmiseen. Ampujan saamat rangaistukset kerrottiin. Jutun opetus oli ilmeisesti se, että ampuminen kannattaa tehdä kalliilla aseella. Tällöin sen menettäminen on kohtuuton rangaistus. Se hämmästyttää, että jutun perusteella rikoksen uhrille ei tarvinnut korvata mitään? Korvaakohan liikennevakuutus vahingot?

Rottaongelma ja samalla valitetaan kissoista, jotka vapaana. Niinpä niin, kissa luonnollinen hiirten ja rottien hävittäjä. Pitäkää vaan kissat pleksin päässä. Itsellä ei kissaa, mut meillä saa naapurin kissat pyydystää, eipä oo rottia ym.

Vai että sinkkuvero. Ihmisten pitää saada päättää itse, haluaako parisuhteen vai ei. Siitähän varsin auvoisa ja toimiva parisuhde tulisi, kun hampaat irvessä joutuisi sietämään kumppaniaan, ettei joudu sinkkuverolle. Parisuhteen hyvä perusta on, että osapuolet ovat suhteesta täysin omasta vapaasta tahdostaan.

Nyt kun Suomi on vapaa, pitäisi uudelleen perustaa Lotta-järjestö. Olisi naisillekin järkevää tekemistä sotimisen sijaan!

Keskusta auringonlaskun puolue.

”Etelä-Pohjanmaa otti ukrainalaiset hyvin vastaan”, totesivat Siirtolaisinstituutin Seinäjoen yksikön henkilöstön edustajat (I-P, 22.4.23). Eipä tuo mikään yllätys voinut ollakaan, sillä toki eteläpohjalaiset täysin ymmärtävät tuon eurooppalaisen lähialueen tilanteen, mikä on aiheuttanut todellista, aitoa pakolaisuutta. Jonkin verran toisin on kuitenkin asennoiduttu mm. vuonna 2015 Haaparanta–Tornion kautta kiertäneisiin kaukopakolaisiin.

EU:n metsäkatoasetuksen johdosta ei esim. navettarakennusten rakentamisen yhteydessä saa kaataa puita eikä tuotteita saa myydä EU-alueelle. Miten on asian laita tuulivoima-alueilla? Rakentamisessa kaadetaan valtavasti puustoa voimaloiden, tiestön ym. infran alta. Saako näin tuulivoimalla tuotettua sähköä myydä EU-alueelle ja vieläpä vihreänä?

Osaketalossa emme omista asuntoa vaan olemme haltijana kaikki samanarvoisena.

Onko Suomen painimaajoukkueen valmennusjohdolla mitään tulosvastuuta vai onko pelkkä suojatyöpaikka? Savolaisen, Kuosmasen tulokset ja Mäenpään yhden suoneniskun, kun ottaa pois, niin pelkkiä tappioita taitaa olla muilla, jo vaikka kuinka monet aikuisten arvokisat putkeen.

Prisma oli taas yhden tuotteen”halpuuttanut”: ennen Reissumies-paketti maksoi 0,49 €, jossa oli 4 kpl, nyt paketti maksoi 1,95€, jossa on 12 kpl, eli korotus on 32,65 %. Onko ”halpuutus” mielestänne kohtuullinen?

Että ne jaksaakin valittaa nämä Evijärven kuivattajat ja korvaustenlypsäjät, kiusantekoa ja noloa mainetta koko käpykylälle.

Niin se maailma muuttuu. Lasipurkitkin tehdään nykyään muovista.

Keskustan kannatus ei nouse oppositiossa, vaan kaskee. Se leimautuu entistä enemmän vihreitten tukijaksi.

Ilkka-Pohjalaisen pääkirjoitus 22.4. Nyt kyllä oli pahemman kerran rimanalitus perussuomalaisten mollaamisesta. Lukijoissanne on varmasti myös valtavan paljon perussuomalaisia äänestäjiä. Ensiksi, tervetuloa työtä pelkäämättömät EU:n sisältä tulevat osaajat. Toiseksi, kyllä meidän omista yli 200 000 työttömästä aivan varmasti pitää löytyä kouluttamalla (ja ilman koulutustakin) takuulla kymmeniä tuhansia huippuhyviä, kielitaitoisia, osaavia, ahkeria ja innokkaita työntekijöitä. Kannustusloukut pitää laittaa suurennuslasin alle. Työnteon täytyy olla kannattavampaa kuin ilmaisen rahan antaminen kotona olevalle terveelle ihmiselle. Haitalliseen maahanmuuttoon pitää uskaltaa puuttua ja ottaa vastuuta, leimaamatta rasistiksi. Vielä kun nähtäisiin siitä hintalappu, eikä se ole mikään pikkulovi valtion budjetissa.

Lauantain lehdessä pääkirjoitus syytti persuja kun ei lapsia tehdä. Eiköhän syy löydy jostain muualta. Vihreät on pelotellu nuoret maailmanlopun ennustuksilllaan, kuka silloin uskaltaa tehdä lapsia. Toisekseen nuorille pitäisi antaa töitä, että olisi varaa lapset elättääkin. Syyttävä sormi osoittaa työnantajia, jotka ei tunnu edes haluavan nuoria töihin. Miten voi olla niin vaikeaa antaa omille työttömille töitä.

Valtion hallinto nähdään helppona leikkauskohteena, todellisuudessa hallintoa on supistettu jo vuosikymmeniä, henkilöstö on vähentynyt 1980-luvun alusta 2020-luvun alkuun noin 130 000 hengellä.

Venäjä tekee tiedusteluja kaiken aikaa mitä ihmeellisimmissä paikoissa ja kohteissa. Kaiken aikaa eri viranomaisten alaiset yksiköt on valjastettu kartoittamaan alueita, joihin voidaan tehdä tihutöitä. Demokraattiset valtiot yrittää elää oikeusperiaatteiden mukaisesti. On jotenkin naurettavaa että länsimaat voisivat elää rauhanomaisesti, kun yksi häiriövaltio yrittää kaikin keinoin saada epäsopua ja sotaa aikaan. Olisiko häirikölle annettava samalla mitalla ja unohtaa Venäjän rajan olemassa olo?

Tuttu sähköautoilija kehui saaneensa hyvät sähköhyvitykset. Niinpä niin. Meniköhän tämä nyt ihan oikein?

On yksi puolue, joille kelpaa vaikka minkämoinen hallitus, kun vain pääsee sinne, se on ollut aina elikkä RKP. Voi aikoja.

Sedun joutomaalle avoin ja ”monimutkainen” maastopyörärata kaiken ikäisille ja kokoisille kuntalaisille. Nettikamerat tontin kulmille!

Nyt valtio maksaa korvauksia ahneille, jotka menettivät rahaa huijatuiksi tullessaan! Siis me veronmaksajat maksamme, eivät edes ne roistot!

Tiestö on kuoppia täynnä ja nyt on oikeudessa päätetty, ettet saa korvauksia vaikka autosi niiden takia vioittuisi!

Sähköpotkulaudat ovat taas ilmestyneet katukuvaan nostamaan nuorison kuntoa. Mitähän vielä bisneksen tekijät keksivät nuorison kunnon rapauttamiseen? Ei ole ihme, että suuri prosentti ei kelpaa huonon kunnon takia armeijaan. Tämähän vaikuttaa myös terveyskustannuksiiin. Voi näitä aikoja.

Kovan viikon iltaa ei saisi tv:ssä näyttää.

Kiusaajat eivät taida tajuta kuinka tyhmiä he ovat. Vain tyhmä iloitsee kiusanteosta.

Radio Pohjanmaan huonon musiikin lisäksi ärsyttää kun samoja uutisia ja juttuja toistetaan pitkin päivää. Toimittajien laiskuuttako?

Kansanedustajien palkat nousi heti reilusti vaalien jälkeen. Lakonuhkaa saati valtakunnansovittelijan pakeilla käyntiä ei tarvittu. Kaikille duunareille 4 vuoden välein sama palkankorotus kuin kansanedustajille, niin ei tarvitse työntekijöiden lakkoilla, säästyy sekin aika työntekoon.

Kovasti tuntuu perheasiain neuvoja, pappi, näkevän vikaa appivanhemmissa. Sanonnan mukaan tanssiin tarvitaan kaksi. Kai nuoressa polvessakin voi olla asennevikaa.

Taloussanomien kyselyn mukaan sosiaali- ja terveysalan työntekijät kommentoivat hyvinvointialueiden toiminnan alkua sekasortoiseksi. Hyvä on purettu, mutta uutta ei ole kyetty rakentamaan tilalle. Joku heistä toteaa, että jos pelkkiä esimiehiä ja esimiehen esimiehiä ja niiden esimiehiä on palkattu tuhansia lisää, niin missä tehokkuus. Nyt tätä uudistusta ajaneet, kertokaa menikö hyvin.

Kiirastorstaina Törnävän kirkossa mielensä pahoittaneelle: Tervetuloa jatkossa Nurmon kirkkoon. Siellä tunnelma on hyvä ja mieli/sielu lepää. Ps. Nurmoolaaset osaa käyttäytyä hyvin!

Missä viipyvät vasemmiston mielenosoitukset Venäjää vastaan? 60-luvulla ne olivat yleisiä, kun jenkit olivat Vietnamissa.

Hyvinvointialueen johtoportaista täytyy puuttua täysin substanssiosaaminen ja kyky hyödyntää hoitotyön- tekijöiden asiantuntijuuden hyödyksi käyttö. Miten muuten on selitettävissä, että hoitotyöhön osallistuvat eivät enää saa käyttää lainkaan omia aivojaan ja osaamistaan määritellessään potilaan ja asiakkaan hoidon tarvetta. He vetäytyvät kaikissa kysymyksissä hyvinvointialueen kaiken kattavien hoito-ohjeiden taakse. Täten esim. potilaan yksilölliset hoidon tarpeet jätetään kylmästi ottamatta huomioon. On ihan sama, onko hän kävelevä, vuodepotilas, diabeetikko, paraphleegikko jne. Hygienia, avun tarve, puhumattakaan potilaan omista toiveista, jää toteutumatta. Aina vedotaan siihen, että nämä ovat ohjeet, vaikka potilas joutuisi suorastaan hengenvaaraan niiden takia! Missä järki ja omatunto?

Ilmajoen tk:lle/työterveydelle erittäin suuri kimppu ruusuja. Asun tunnin matkan päässä ja käyn vuosittain työterveyshuollossa ilmajoella. Saan aina hoidettua kaiken lääkärin määräämän kuten labrat jne. samalla reissulla, kaikki saman katon alla ilman edestakaisin ajoa. Hlökunta aina yrittää heti etsiä ajat, että saan hoidettua mahfollisimman kerralla asiat. Jos näin hoidettaisiin muuallakin asiat, terveydenhuollon tehokkuus nousisi roimasti ja yhteiskunta säästäisi.

Saarikko. Hänen olisi pitänyt ottaa mallia Marinin tyylistä. Siirtyä rivikansanedustajaksi. Kyllä keskustasta löytyy hyviä poliitikkoja. Hyvällä johtajalla pitää olla hyvä sihteeri. Neljäkymmentä vuotta, olen äänestänyt vaaleissa keskustaa.

Sanon mielipiteenä. Kun Isännöitsijä vaihtuu, myös hallituksen pitäisi vaihtua samalla. Puolueeton hallitus, joka kuuntelee asukkaan mielipiteen, huumorintajuinen, asiallinen, tuo ehdotetut asiat kokoukseen.

Mitä siinä Sannassa on kadehtimista?

Vaasan kaupunki jaksaa paasata ikäihmisten liikunnasta, vaikka ei suo siihen mahdollisuuksia. Eikös liikunnan pitäisi olla henk.koht. sopivaa ja mieluisaa? Niinhän se oli, kunnes lopettivat Ikäkeskuksen lämminvesialtaan ryhmät. Mitään vastaavaa ei tarjolla, paitsi kalliilla Tropiclandiassa. Kaikille ei nimittäin kylmä vesi sovi. Pyydän, että asia harkittaisiin vielä.