Tätä mieltä tänään: "Sähkösiirtohinta talouskohtaiseksi riippuen siitä miten pitkän piuhan päähän on pesänsä perustanut ja miten tiheässä on asutusta."

Sähkösiirtohinta talouskohtaiseksi riippuen siitä miten pitkän piuhan päähän on pesänsä perustanut ja miten tiheässä on asutusta. Eli jokainen maksaa oman valintansa mukaan ihan samoin kuin lihatiskillä. Mitä vähemmän kulusta pihassa, niin sitä kovempi yksikköhinta tai perushinta porrastetusti.

Kiitos Taneli Pelkkala arvokkaasta kannanotoistasi kyläpolitiikan ja -aktiivisuuden puolesta (la 4.3.). Olen pitkään ajatellut, että jonkinlainen yhteisöllisen vastuullisuuden malli sekä kylissä että miksei kaupungeissakin olisi yksi tapa vastata erilaisiin pahoinvoinnin ilmiöihin ja ehkäistä ulkopuolelle jäämistä.

Lakkoja, nelipäiväisiä viikkoja, yhteydenottokielto työnantajalta. Jos Suomi halutaan kannattavaksi ja kilpailukykyiseksi maaksi, niin näillä toimilla se ei onnistu.

Fortum teki Uniper sotkuillaan 6 mrd tappiota, samaan hengenvetoon nostettiin sähkön hintoja, jolloin saadaan tappiot kuitattua Suomen kansalla. Olkiluoto 3 ei käynnisty ja omistajana siinäkin on Suomen valtio. Eli molemmissa yhtiöissä omistajana sama taho, joka pitää sähkön hinnat korkealla kuitatakseen omat töppäilynsä.

Monessa Euroopan maassa on tehty jopa 11% korotuksia palkoissa. Me Suomessa tyydytty jo yli kymmenen vuotta vain muutaman prosentin korotuksiin, tosin johtava luokka nosti palkkioita rajusti.

Ei neljän päivän työviikko viiden päivän palkalla ole pöllömpi idea. Saattaisi työteho jopa lisääntyä, kun kiikarissa olisi pitkä viikonloppu. Työhyvinvointikin saattaisi parantua. Ihmiset kiipeävät mielummin Mount Everestin huipulle kuin työantajan organisaatiossa ylös- tai eteenpäin. Kalvinistista työmoraalia on turha haikailla takaisin.

Kiva lukea Kurikan Fortumilta saamasta rahasta. Itse maksan sähkösta Fortumille 33 senttiä/kilowatti.

Menin naimisiin rakkaudesta hyvin tienaavan naisen kanssa. Pienempituloisena yritin tietty ymmärtää, että tuleva vaimo halusi tehdä avioehdon. Silti se kirpaisi. Olenhan vanhanaikainen mies. Kun sitoudun avioliittoon, sen takana seison! Ikävältä tuntuu, kun vaimo vähän väliä nälvii siitä, kun minulla ei ole varaa tiettyihin asioihin. Ilmaisen itseäni huonosti. Mutta tv-ohjelman sanoin: Pitääkö olla huolissaan?

Nykyteinien vanhemmat, miten omasta mielestänne olette onnistuneet kasvatustehtävässänne?

Suunniteltujen tuulivoimalahankkeiden pinta-ala ottaisi näillä näkymin jo 6 prosenttia Suomen puuntuotantoon soveltuvasta metsäalasta. Maatuulivoimaloiden siirto- ja kantaverkkolinjat, turva-alueet sekä huoltotiet pakottavat poistamaan metsää, jota hävitettäisiin yli 100 000 hehtaaria. Paremmin ymmärrettynä: yli 1 000 neliökilometriä. Hehtaari metsää sitoo vuodessa 3,7 tonnia hiilidioksidia. Mitä viherideologit tästä kaikesta voivat sanoa?

Moni on tälläkin palstalla kauhistellut ahtaajien ahneutta ja vertaillut heitä muihin ammattiryhmiin. En puolusta tai vastusta heidän ”ahneuttaan” mutta yhden asian heistä tiedän. Ahtaajat ovat omalla alallaan todellisia ammattilaisia, jotka käyttävät monenlaisia koneita hyvinkin ankeissa oloissa säässä kuin säässä. Jos jonkun mielestä ahtaajan homma on oikea ”lottovoitto”, niin eikun alaa opettelemaan!

Mihinkä tavallinen kuntoilija tarvitsee sykemittaria? Ei mihinkään, hömpän pömppää.

Seinäjoella Björkenheimin sillan kummassakin päässä Törnäväntien ja Huhtalantien liittymässä on painorajoitus 30 t. Jotkut autoilijat luulevat tämän olevan nopeusrajoitus ja hidastavat 50:stä 30:een. Tosin äkkiä katsottuna liikennemerkit näyttävät liian paljon samanlaisilta, ei ehkä pieni t-kirjain jää mieleen.

Kerrankin positiivinen juttu inkluusion toteutuksesta iänikuisen valituksen sijasta. Tyrnävän koulu todistaa, että jos jotain halutaan, keksitään kyllä keinot. Lisää tällaisia juttuja koulumaailmasta. Hyviä toteutuksia löytyy kyllä jo nyt Etelä-Pohjanmaaltakin. Tuokaa ne esiin!

Luin, että niitä terveysongelmia olis lihavilla? Onhan niitä terveysongelmia myös kaiken painoisilla?

Seuraavaksi E-P:n kotiseutu- ja museoyhdistyksen pitäisi valittaa Aallon rakennuksia rumentavasta autopysäköinnistä. Kaupungintalon edessä on päiväsaikaan kuvaan sopimattomia autoja, jotka pilaavat kulttuurimaiseman.

Hoh hoijaa 2-tyypin dabetes. Laihojakin sairastaa tätä ja sairastumiseen on syynä myös haiman ym. toiminta ilman, että alkoholi vaikuttaa. Ei pidä yleistää. Lääkärit ei vain tutki mistä tuli, vaan työnnetään lääkkeet.

Kuluva kevät toukokuun Euroviisuihin tullee olemaan yhtä ”tsa-tsa-tsaata”. Ihmiset jo moikkailevat tyyliin ”tsa-tsa-tsaa”! Euroviisufanit ovat vuorenvarmoja Suomen voitosta. No – hyvä niin, jos ovat oikeassa. Tämä lauluesitys onkin vähän samantapainen kuin oli Lordin voittoesitys lähes 20 vuotta sitten. On sanottava, että olemme melko ”innovatiivisia”, luodessamme laulu- ja esitystyyliin yllätyksellisiä vaihtoehtoja. Uusnormaaliuttako tämä?

Älylaitteet säteilevät, kun mobiiladata-asetus on päällä, laite hakee kokoajan verkkoyhteyttä. Myös vanhusten hälytyslaitteet säteilevät. Tabletit säteilevat ja jos niitä on 25 luokkahuoneessa, ihminen on aikamoisessa ristisäteilyssä. Laitteet aiheuttaa monille päänsärkyä, huimausta, aivosumua, tinnitystä, hermosärkyä, hormoonitoiminnan häiriöitä. Onko pakko ”älyllistää” kaikki? En todellakaan halua katsoa 4 kertaa päivässä, paljonko kulutan sähköä.

Kyllähän oli taas puupäistä sakkia. Vetokannas/Palosaari, kaikki tontti liittymät aurattu umpeen, samoin sivuteiden liittymät ja suojatiet, eihän se näin ollu puhe. Vaasan kaupunki, antakaa palautetta niille auraajille.

MM-kisat ei mennyt oikein odotetusti. Oon monesti miettinyt, että kun Mari Eder on hyvä hiihtäjä, muttei osaa ampua ja Ilkka Herola hyvä hiihtäjä, muttei hypyt lennä. Jos keskittyis siihen mitä osaa!

Niin se kieli vain muuttuu. Salakuljetuskin on nykyään rinnakkaistuontia.

Sähkölaskuun 500 €/3 kk, puolet eläkkeestä ja sekin vain pakolliseen kesämökin lämmittämiseen. Tuplalasku vuoden takaiseen. Tämän lisäksi tulee Fortumin siirtolasku. Kylmäksi ja kosteaksi mökkiä ei voi päästää ja kun siellä on vesijohtokin. Sähköä on säästetty reilusti, ainakin 40%, kun lämpö on laskettu noin 12 asteeseen. Mökillä ollessa viikonloppuisin lämmitetään puilla, mutta niidenkin hinta on tuplaantunut jostain ihmeellisestä syystä. Onni onnettomuudessa on ollut lauha talvi. Kiitos vain tästä!

Kaupan liitto kampanjoi kovasti viinien ja lääkkeiden saamiseksi päivittäistavarakauppoihin. S- ja K-ketjulla yli 82% osuus myynnistä, joten hinnat ei ainakaan laske, kun nuo kaksi määräävät ne ja käärivät katteet. Eipä romuteta toimivaa ja vastuullista lääkkeiden ja alkoholin jakeluverkkoa!

Palvelukotien pitäisi olla 1 km2 alue ja useamman kerroksen tila, jossa asukkaat liikkuvat vapaasti poistumishälytysominaisuus turvarannekkeissaan.

Nyt on aivan pakko lähteä sanakirjan kanssa ruokaostoksille, jos aikoo ottaa selvää uutuuksista, joita tv-kokkikilpailun toimesta äskettäin aikaansaatiin. Kisan voittajan tuotteita: Spicy chiken & red rice, Smoked halloumi & Roots pan ja Sushike Bowl. Tarkemmin pakkauksia tutkiessani löysin pikkuriikkisen suomenkielisen tekstin: mausteinen kana & tomaattiriisi, savustettu filos halloumi & juurespannu, savulohi-kaura. Kaupan hyllytyskartassa uutuudet löytyivät myyjän avustuksella ylimmältä hyllyltä, jonne tavallisen mittainen mummeli ei millään keinoa ylety. Tarjolla olevalle jakkaralle en uskaltanut nousta. Miksi meille myydään ruokaa englanniksi, kun ainakin maaseudulla pääosa väestöstä on suomenkielisiä?

Pääkirjoitustoimituksen ”yhteiskuntavastuu” on vaihteeksi sillä tasolla, että muu toimitus pääsee oikeasti keskittymään myös asiallisesti merkityksellisiin ilmiöihin, ja pyrkimään ns. moninäkökulmaiseen todellisuuteen, jota toisinaan kutsutaan myös dialogiksi. Vaalit tulossa.

Luulis hyvinvointialueen kustannusten laskijalla hälytyskellojen soivan, jos kustannukset nousee laskelman mukaan viisinkertaisiksi. Alakoululaiselle tuon tason moka sallitaan.