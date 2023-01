Tätä mieltä tänään: "Sähkötukea myös niille, jotka ei sitä tarvitse. Ylim. lapsilisä myös niille, jotka ei sitä tarvitse. Yritystukea myös niille, jotka ei sitä tarvitse. Puoluetukea myös niille, jotka ei sitä tarvitse. Jne., jne."

Kaikki tämä väkivalta on mielestäni seurausta kännykkäkulttuurista. Nämä pienenä kännykän saaneet ja ilman valvontaa katselleet sieltä kaikkia väkivaltavideoita ovat nyt nuoria ja aikuisia. Joukolla katsellaan ja kuvataan, ja voi että kun on hauskaa, kun joku joutuu kärsimään! Mistä muuten oppineet tämän raa’an väkivallan käytön! Vanhemmat vaan ihastelee, kuinka pienenä meidän lapsi on oppinut käyttämään kännykkää!

Sähkötukea myös niille, jotka ei sitä tarvitse. Ylim. lapsilisä myös niille, jotka ei sitä tarvitse. Yritystukea myös niille, jotka ei sitä tarvitse. Puoluetukea myös niille, jotka ei sitä tarvitse. Jne., jne. Mikä ihme se on, kun valtio velkaantuu, kun ei ole mitään tolkkua missään.

Joku kyseli, että onkohan hiilidioksidi vähentynyt liikaa, kun metsien kasvu on hidastunut. Pitäisiköhän sinun mennä takaisin koulun penkille? Valitettavasti hiilidioksidipitoisuus jatkaa edelleen kasvuaan 2–2,5 ppm/vuosi. Viimeiset 800 000 vuotta pitoisuus on ollut maksimissaan 280 ppm, mutta nyt se on noussut 150 vuodessa 420 ppm:ään, eli 50 %. Syykin tiedetään: fossiiliset polttoaineet.

Emeritus suurlähettilään Hannu Himasen kolumnit I-P:ssa päättyvät. Suuri kiitos tietorikkaista ulkopoliittisista teksteistä kolmen vuoden ajalta.

Koiran kävelyyttäjät ja muutkin kevyenliikenteen tietä käyttävät: Oottako huomannu kun teille on asennettu oikeen nuoliopastimet, jotta ymmätääsittä kulkia oikiaa puolta.

Hyvin jytää eräs autotallidisko Laihialla. Jumputus soi läpi yön ja aikuiset ihmiset häiriköivät naapurustoa kuin teinit. Eikö hävetä? Uusi vuosi ja vanhat kujeet?

Voi niitä aikoja, kun Suomeen syntyi vuosittain yli 100 000 lasta ! Ne olivat 1940-luvun loppupuolen vuosia, kun elämän optimismi sai sodan jälkeen valtaa. Tänään lukemat ovat järkyttävät: vain n. 45 000. Vain harvoissa kunnissa syntyy enemmän ihmisiä kuin kuolee. Esim. Pohjois-Pohjanmaalla suhteellisen runsas lestadiolaisväestö aikaansaa kunnissa yhä väestönkasvua, kun maan sisäistä ja ulkomaista muuttoliikettä ei lasketa mukaan. Kuihtuuko Suomi?

Puolen sivun mainos Ilpossa 30.12. Keskustan Etelä-Pohjanmaan aluevaltuustoryhmällä. Tämänkö takia oli niin tärkeä saada ylimääräinen turha aluevaltuusto-puoluetuki, joka on poissa terveydenhuollosta?

Olipa vahva kannanotto Keskustan Etelä-Pohjanmaan aluevaltuustoryhmältä maakuntakeskusta vastaan (IP 30.12.). Koko sivun mainos, kuuden paikkakunnan kiertueelle ei sisältynyt kasvava Seinäjoki, jossa asuu kolmannes maakunnan asukkaista, todella törkeää syrjintää. Eipä ihme että kannatus syöksykierteessä alaspäin.

On se erikoista, että muiden pyöräily aiheuttaa jollekin niin paljon mielipahaa, että pitää toistuvasti tekstaripalstalla sitä harmitella. Olisiko parempi, että pyöräilijätkin olisi samoissa autojonoissa kilpailemassa samoista pysäköintipaikoista ja valittamassa autoilun kalleudesta? Ehkä joillakin on samalle rahalle parempaakin käyttöä eikä hyötyliikuntaakaan koeta vastenmieliseksi.

Eikö teitä kauppiaita ym. yhtään nolota, kun olette mainostaneet notkuvia joulupöytiä vaikka tiedetään, että meillä eikä muualla ihmisillä ole ruokaa. Ja sama jatkuu yhä! Hävetkää!

Voisikohan Vaasa ynnä muut ”Pohjanmaan kunnat” tämän vuosituhannen hyvinvointiparannuksen yhteydessä muuttaa alueen nimen vaikkapa Meri-Pohjanmaaksi, että se erottuisi tästä Kaskisista Kemiin ulottuvasta Pohjanmaasta, joka taas käsittää Etelä-Pohjamaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ja tietenkin tämän Meri-Pohjanmaan. Meri-Pohjanmaan hyvinvointialue. Kuulostaa hyvältä ja tiedetään mistä puhutaan.

Joo. Vaasassa pyörätiepäällikkö teki pyöräilyn laatukäytävän Isolahdesta Gerbyyhyn päin ja ahdasta tuli. Tämäkin raha olisi voitu laittaa Kronvikintien kunnostamiseen ja pyörätiehen viereen.

Kovaa halutaan, että eläkeläiset tekisivät töitä eläkkeen lisäksi. Eläkkeestä verotus 29,5 ja työstä 47,5 prosenttia. Onko mielekästä? Prosentteja pienennettävä huomattavasti, niin moni varmaan voisi jatkaa töissä.

Elokuvien selittäjä on varmaan maailman erikoisin ammatti. Uudenvuodenpäivänä Yle Teemalta puolen päivän aikaan tullut Enemmän elokuvasta -ohjelmassa kolme selittäjää keskusteli Kysymys elämästä ja kuolemasta -elokuvasta. Kyllä saivat heebot aiheesta irti mitä vaan ja löysivät siitä kaikennäkösiä piilomerkityksiä. Nämä tämmöset ohjelmat käyvät hienosti jostain hupiohjelmasta kuten esim. Yle Ykkösen klo 15.00 alkava kulttuuriohjelma tai Il-Po:n sivuilla olevat Pekka Erosen elokuva- tai sarjaesittelyt, joissa myös laitetaan elokuvat täysin uusiin puihin ja löydetään sisällöstä ihan mitä sattuu. Kannattaa katsoa, lukea ja kuunnella näitä, saat iloa elämään!

On esitetty mielipiteitä, että ei-kristittyjen ei pitäisi viettää kristillisiä vapaapäiviä. Alkuaikojen kirkko lätkäisi kristillisiä juhlia vanhojen pakanallisten juhlien paikalle hämärtääkseen niiden muiston. Minulle esimerkiksi joulu on aina ollut keskitalven juhla. Uskonnonvapaus tarkoittaa myös sitä, että yhden uskontokunnan edustajilla ei ole vuodessa enempää vapaapäiviä kuin toisilla. Jos taas tuolle linjalle lähdettäisiin, pitäisi kristittyjen siirtyä 6-päiväiseen työviikkoon, Jumala kun on pyhittänyt lepopäiväksi vain sunnuntain.

Vanhempien on saatava hoitoa tai korvattava lapsilleen päihteiset kotiolot. Lasta ei voi pakottaa toksiseen kouluunkaan, vaan 3–4 lukukertaa riittävät.

Kerttu oli 12:s. Urheiluruutu kehui. Eihän tämän tuloksen pitäisi ylittää uutiskynnystä ja samoin muissa lajeissa. Ps. Emme ikinä pääse jalkapallossa huipun lähellekään.

Onko Vaasan kaavoituksella suunnitelma B:tä akkuteollisuusalueelle? Näyttää siltä, että mitään akkuteollisuutta sinne ei tule. Miljoonilla jo rakennettu infraa.

Meillä on lupa odottaa Vaasan kaupungilta esim. parempaa talvikunnossapitoa 2023, koska Vaasassa löytyy rahaa kävelykadun jatkeelle, Wasa Stationiin, laatukäytäviin ja maahan heijastettaviin liikennemerkkeihin. Tämähän on selvä asia.

THL kulkee omia polkujaan. Ei rokoteta enää. Kiinasta tulevia ei tarkisteta koronan varalta vaikka Euroopan turistimaat niin tekevät. Onko THL alkanut Finnairin sponsoriksi? Poliitikot seisovat kintaat savessa tekemättä yhtään mitään. Terveysviranomaiset eivät uskalla sanoa mielipidettään etteivät vain joutuisi mustalle listalle. Näinkö maa makaa?

Hyvää uutta vuotta. Kuunnelkaa kappale Kuudes joulukuuta, Kari Kantalainen. Tämä kappale on ajankohtainen Ukrainan sodan raivotessa.

Mikä meitä ihmisiä nykyään vaivaa, kun naapurin matontamppauskin ottaa hermoon, miettikää nyt vähän omaan napaan tuijottajat.

Kiitos päätoimittajalle kirjoituksesta uudenvuoden aattona. Täyttä asiaa, mutta onkohan seuraavalla pääministerillä ja hallituksella munaa ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin...

En voi kuin kummastella aurausperiaatteita Vaasassa. Vähäkin lumi auraillaan kyllä pois. Mutta kun pakkaspäivien väliin tulee muutama suojapäivä ja kadut täyttyvät loskasta, kukaan ei auraa sohjoja pois jalkakäytäviltä, kävelyteiltä ja pihoista. Seuraavan pakkaspäivän koittaessa kaikki jalankulku- ja pyöräilyväylät ovat lähes kulkukelvottomia ja hengenvaarallisia. Miksi teiden ja pihojen kunnossapitäjät toistavat tätä samaa, toimimatonta kaavaa vuodesta toiseen?

Häpeä Vaasan kaupunki! Yliopistolle on antaa 200 000 € mutta esim. Kissatalo ei saanu mitään avustusta!!! Kissatalon väki tekee huipputärkeää työtä pelastaessaan ihmisten hylkäämiä ja kaltoinkohdeltuja eläimiä ilman palkkaa! Iso kiitos heille! Kurjassa kunnossa olevassa puutalossa sinnittelevät! Uusi talo on, mutta valitus ollut oikeudessa jo vuosia. Miten voi noin kauan kestää valitus lojua oikeudessa? Parempaa vuotta odottaen, Eläinrakas.

Hyvinvointialueilla selkeä huononnus heti alkuunsa. Terveyskeskuksiin ei ole enää omaa puhelinnumeroa, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueella sama numero. Takaisinsoittoa ei kuulu, joten se siitä. On kerrottu että terveyserot kapenevat, lähes terveetkään eivät saa apua ja sairaille ohje erään terveyskeskuksen ovessa lappu, että aika parantaa.

Ovatko Yle Tv 1 ja luterilaiset seurakunnat niin tiukoilla, että ei ole varaa ajankohtaisiin ja silti perinteisiin jumalanpalveluksien lähetyksiin. Esimerkiksi uudenvuodenpäivänä tuli uusinta vuodelta 2018. Eikö maailma ole aivan eri tilanteessa nyt kuin silloin?

Pohjanmaan hyvinvointialueelle ei pääse töihin ellei puhu sujuvaa ruotsia. Sen sijaan pääsee töihin vaikka ei puhuisi ollenkaan suomea. Onko tuo ihan oikein? Suomessa kuitenkin ilmeisesti eletään?

Osuvasti sanottu tuo hyvinvointivaltio perustui virheelliseen ihmiskuvaan. Eli ilmeisesti ”minä, minä, minä, kaikki mulle nyt”.

Joku vaihteeksi valitti koulujen lomien aiheuttamista haasteista kotona. Yhteiskunnan pitäisi taas hoitaa yksilön valintojen seuraukset eli yksinhuoltajuus, kylillä asuminen, pitkät työmatkat jne. Oppilaat ovat aivan yliväsyneitä jo muutama viikko ennen lomia, joten se pitkä loma on jaksamisen kannalta elintärkeä. Eikä opettajaa kiinnosta loma-ajan puuhat muutoin kuin yrittää kannustaa lapsia tekemään lomallaan muuta kuin pelaamista. Lukeminen ja liikkuminen vahvistavat perustaitoja menestyä koulussa sekä kehittävät keskittymiskykyä. Voimaannuttavaa lomaa kaikille!

Olipa hassu juttu tässä lehdessä heti vuoden alussa. Seinäjoen keskustassa on kuulemma liikennekaaos, ja koko ”kaupunki seisoo ruuhkassa”. Se on tietenkin totta, että linja-autoaseman remontin takia väistöjärjestelyt ovat ala-arvoiset. Esimerkiksi läpikulkuväylälle on vain maalattu katuun linja-autoasema ja tällätty siihen kolmenkympin nopeusrajoitus. Mutta sellainen, joka väittää, että Seinäjoen keskustassa yksityisautot aiheuttavat kaaoksen, eivät ole kyllä käyneet Peräseinäjokea kauempana. Muuten ei voi ymmärtää, että oikein lehteen halutaan sanoa, että ”lähes päivittäin siinä on auto bussin tiellä”. Aivan kauhiaa!

Rakettimyynnille saatava täyskielto! Teeriniemellä kova pauke vielä neljän jälkeen aamulla!

Uutiset, mielenkiintoista asiaa. Linnut alkavat laulaa. Lisään ääntä. Linnut lisäävät ääntä. Minä lisään ääntä. Linnut lisäävät. Minä... nielen tappioni ja tyydyn kuuntelemaan kovaäänistä lintumaailman tilannepäivitystä. Senkin siipiveikot! Ja kerta ei ole ensimmäinen.

Kuka on auktorisoinut Sitran lukemaan madonlukuja mediassa? Meillä on Syke ja kallis ympäristöministeriö sitä varten. Onko ”juhlarahasto” demarivetoinen?

Raivostuttaa tämä nykytekniikka, kun Areenan puolella suomalaiset sarjat puoliksi muilla kielillä eikä tekstiä. Miksei sitä voi saada yhden nappulan painalluksella, ettei tarvi koko monen vaiheen rituaalia mennä läpi. Älytöntä touhua.

Koirat on pakkorekisteitävä. Sen jälkeenhän olisikin hyvä ottaa käyttöön koiravero. Toivotaan, että näin on tarkoituskin.

Suomen metsiä koko EU kadehtii. Lopettakaa sademetsien hakkuut, niin koko maapallo pelastuu, ei pienen Suomen metsillä.

Hui, että vanhuksilla menee kovaa. Varsinkin naisilla. He ovat tätä yhteiskuntaa kehittäneet. Synnyttäneet muutamia lapsia. Saamatta siitä eläkekertymää. Ensin meni 7 v. ennenkö alkoi eläkkeet kertymään 23-vuotiaasta. Nyt on korotus eläkkeisiin tullut, jopa 6,80% korotus kuukaudessa. Mitäs siihen sanotte päättäjät? Tehkää jotakin. Vaalit tulossa, on vanhuksissa suuri reservi. Tehkää korotukset aina euromääräisesti. Olemme kaikki eläkkeellä ja ansaittu on ansaittu ja siitä eläkkeet kertyneet. Nyt ollaan samalla viivalla. Ei pieneläkeläiset elä henkeä haukkomalla. Rahakirstut auki please.

Kunnat ja sote palkkaavat kaiken maailman pomoja kiihtyvään tahtiin. Kuntalaisena haluan median raportoivan, mitä konkreettista näiden kallispalkkaisten tyyppien pitäisi tulevana vuonna saada aikaan ja vuoden kuluttua, saivatko aikaan, vai menikö palkka pelkkään huvitteluun ja syntyi vain pino edustuskuluja!

Pääministeri Marinia on kehuttu monestakin ”onnistumisesta” mutta ehkä ns. koronatukipaketti on paras. Suomen maksuosuus 6,6 miljardia euroa ja takaisinsaantiosuus noin 2 miljardia euroa. Valtion enemmistöomisteisen Fortumin peräänkatsominen myös loistava suoritus, lopulliset tappiot selviävät vasta tulevina vuosina.

Presidentin hyvässä uudenvuoden puheessa olisin toivonut mainintaa, että ”saataisiin vilja omasta maasta”. Kun kerran ”vihreää” ajatustakin tuotiin esille.

Vaasassa kovasti rakennellaan teollisuusaluetta vain tehtaat puuttuvat. Jopa Kokkolakin on onnistunut saamaan akkualan teollisuutta ja Etelä-Suomeenkin sellainen tulee, useampikin. Miksi Vaasassa on aina isot puheet mutta teot puuttuvat? Vai ollaanko täällä vain helposti höynäytettäviä?

Suomi on maa, missä entisestään korostetaan koulutuksen tärkeyttä – hyvä niin. Siitä syystä tulevalla presidentillä tulee muutakin koulupohjaa kuin ylioppilastutkinto.

Miksi kaahaat liukkailla teillä puskurissa kiinni? Muista edes turvaväli.

Moni rinnastaa Ukrainan sodan ja Suomen talvisodan samankaltaisiksi. Yksi asia on kuitenkin aivan päinvastainen. Yhdysvallat tukee Ukrainaa valtavalla taloudellisella ja sotilaalisella avulla. Suomea talvisodan alla Yhdysvallat tuki presidentti Franklin D. Rooseveltin lähettämällä kirjeellä Neuvostoliiton johdolle pyytäen heitä pidättymään voimankäytöstä Suomea kohtaan, jonka Molotov pilkkasi duuman kokouksessa maan rakoon. Siinä kaikki.