Tätä mieltä tänään: Saako kotipihassa häiriköivän fasaanin tappaa? Mitä siihen sanoo Suomen laki? Tietääkö kukaan?

Onko Etapin hallituksen jäsenille tullut ymmärryskatko? Onko heidät valittu hoitamaan ”perintäfirmojen” taloutta, eikö heitä ole vai eivätkö he ymmärrä, että heidät on valittu hoitamaan kuntalaisten asioita ja valvomaan heidän etuaan ja estämään määräävän markkina-aseman käyttöä kuntalaisten ryöstämiseen? Jos perintäfirma lähettää maksumuistutuksen, ei Etappi, niin hinta 15 eurosta on todella törkeä. Monelle puolet laskun summasta. Mitä nämä Etapin hallituksen jäsenet tekevät kun he sallivat tällaisen ryöstölaskutuksen?

Orpo tekee ryhmänjohtajana sen virheen, että hän kuvittelee persujen kykenevän itseohjautuvuuteen kokoomuslaisten, ruotsalaisten ja kristillisten ministerien tavoin. Persuja pitää johtaa kuin aikuinen aikuista, mutta johtaa!

Unico Areenalla 29.6 ottelussa JymyJussit- ViVe lähti vaikut korvista varmaan vanhemmaltakin ihmiseltä, musiikki ja äänentoisto älyttömällä volyymillä pelin ajan ja pelin päälle soitettuna.

Ratsukenttä uimahallin viereen oli täysi huti. Mihin sitä on tarvittu? Ehkä historia selvittää, millä pelillä se syntyi. Maauimalaa taitaa olla turha haaveilla. Sen voisi kaivaa Sedun tyhjälle tontille. Luulis kelpaavan kulttuurin vahtijoillekin.

Niin ne ajat muuttuu. Purraan kohdistuvaa arvostelua pidetään asiallisena. Marinin aikana häneen kohdistunut arvostelu miellettiin naisvihaksi. Ilmeisesti Purra ei kelpaakaan nuorille minä-minä-minulle-naisille esikuvaksi?

Miten tämä graffittikommunisti Arhinmäki saa jatkaa virassaan? Jos olisi perussuomalaisten kannattaja, hänet olisi jo erotettu.