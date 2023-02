Tätä mieltä tänään: "Sanotaan, että Pohjanmaalla viisaus on vanhoissa akoissa. On se joskus vanhoissa miehissäkin."

Vaasan Sähkö. Kehotatte säästämään sähköä. Kun kulutus on pieni, nousee kWh-hinta. Tässä esimerkki. Keskiviikko 25.1.2023. Oli kWh-hinta koko päivän alle 4 snt. Maksoin sinä päivänä 32,79 snt. Onko ryöstelyä?

Joitakin vuosia sitten jotkut Seinäjoen intoilijat halusivat rakentaa Seinäjoen keskustaan kylpylän Ähtärissä vierailevia pandaturisteja varten. Nimim. Innokas Seinäjoelta.

Vaasa-lehdessä nro 4 on hyvä pääkirjoitus Vaasan kielipolitiikasta sekä työnantajien asenteista. Myöskään ruotsinkieliset työtoverini eivät saa vakituista paikkaa, kun eivät hallitse suomen kieltä.

Maksaako hva sen kun Vaasan paloaseman työntekijät sairastuvat sisäilman takia? Jos olisimme osa E-P:n palolaitosta, Vaasassa olisi jo kaksi uutta paloasemaa.

Tuulimyllyt aiheuttavat todellisen luontokadon. Näiden ääni jurraa ja kolkuttaa kilometrien päähän. Pöllöt ym saalistajat eivät voi käyttää kuuloaan saaliiden paikannuksissaan. Saalislinnut ja -eläimet eivät voi äänien mukaan tietää vaaroistaan. Rakennusaikaiset ryskööt ja myöhemmin hoidetuilla teillä alkaa jatkuva uteliaiden autoliikenne Eläimet pakenevat pois. Todellinen luontokato!

Kyllä lääkärit voi käyttää suurta valtaa, etten sanoisi mielivaltaa. Ihminen, jolle on työstä aikoinaan aiheutunut voimakas tinnitus ja joutunut sen takia käyttämään unilääkkeitä, pystyäkseen edes muutaman tunnin nukkumaan, joutuu joka 30 tabletin jälkeen uusimaan reseptin. Aikansa reseptin uusimista odotettuaan, saa viestin.. ei uusita.. , ota yhteys terveysviranomaisiin. Siis, mene, istu, odota, odota, tule kotiin ja odota taas. – Kiitos kaikesta mielipahasta ym. Onhan se niin hyvä, että lääkärit jossain kopissa mitään miettimättä pystyvät päättämään, mitä minä 75-v. tarvitsen.

Jos kokoomus on seuraava pääministeripuolue, niin pieni ja keskituloisten, työttömien, muiden huonompiosaisten ja koko Suomen alamäki alkaa siitä. Tämä on nähty aina ennenkin, kun tämä virhe on tehty.

Miksi tv:n Putous-ohjelmassa pilkataan uskontoa?

Veikkaukseen pitää pakkorekisteröityä ja koirakki pitää rekisteröidä. Pitääkö koiralle hankkia veikkauskortti, ku se on mukana kioskireissulla, ku vien lottolappua nyt kun ollaan kaikki täs ”valtionholhoukses”?

Joko voitaisiin jättää ulkomaisten lippujen 24/7 liputus ja pitää Vaasan tori arvokkaana paikkana suomalaisuutta kunnioittaen.

Aaretti-palkinnon saajista juttua tehnyt toimittaja ei näytä arvostavan juuri menneitä sukupolvia. Hänen mukaansa yksi palkituista, uutisankkuri Keijo Leppänen, on ”ylivoimaisesti tunnetuin Ilkan entistä toimittajista päätoimittajat mukaan luettuina”. Mahtaakohan Keken tavaramerkki, rusetti, sokaissut kirjoittajan. Tuskin vanhat ja arvostetut valtakunnalliset vaikuttajat Santeri Alkio ja Artturi Leinonen kääntyvät haudoissaan, vaikka heidän perinnöksi jättämässään lehdessä historiattomuus ja pinnallisuus ovat tätä päivää.

Olen tässä jo pitkään ihmetellyt täällä tekstaripalstalla sitä, kuinka joitain vaasalaisia ärsyttää/harmittaa, jos Seinäjoki jollain tavalla kehittyy kaupunkina. Eikös se ole hienoa, että Suomi ja sen sisällä olevat kaupungit kehittyy?

Sähkön kilowattihinnat ovat pörssisähköhinnoittelun vuorokausikulutuksen seurannassa hinnoittelun osalta olleet reilusti alle 15 c/kWh, jonka mm. Seinäjoen Energia Oy veloittaa asiakkailtaan. Nyt olisi oikea hetki tulla kuluttajaa/ kuntalaista vastaan alentamalla hintaa esimerkiksi 10 c/kWh. Tällä toimenpiteellä moni asiakasperhe saisi euronsa paremmin riittämään ruokakaupoissa ja yleensä elämisen riennoissa. Lapsetkin saisivat harrastuksiinsa uusia välineitä, kun jäisi vähän, vaikka autoiluun, jolloin voisi käydä vähän kauempanakin. Lapin reissuakin uskaltaisi lapsiperheet suunnitella. Tämä mietintään arvoisa energian hallitus. Nostitte muistini mukaan viime vuonna 2–3 kertaa hintoja, niin tulisitte edes kerran alaspäin hinnassa. Se olisi upeaa!!!

Tampere houkuttelee turisteja rakentamalla loistokkaan areenan asemalle. Seinäjoki perhepalvelukeskuksen.

Vihreät, miksi ette puutu lentoliikenteen päästöihin? Autoilu, lehmät, metsä- ja maatalous on kyllä tulilinjalla. Yhtä kansanedustajaa kuljetetaan valtion tuella isolla koneella mm. välillä Helsinki–Jyväskylä (MOT 30.1.2023). Ja vielä verottomalla polttoaineella!

Löytyyköhän Brysselistä korkealaatuisia arpakuutioita? Suomen soiden ja turpeen uusiutuvuus pitäisi ratkaista uudelleen. Jokohan nyt menisi oikein?

MOT:ssa nähdyn perusteella helsinkiläiset ja vihreät eivät tarvitse maakuntalentoja. Kuka pelastaisi maakunnat? Ennen se oli keskustan tehtävänä. Helsinkiläinen ekonomisti oli sitä mieltä, että maakuntalentoja ei pitäisi subventoida.

Pyydän jonkun viisaan kertomaan, mistä pyydetään apua kun 112:sta todetaan, ettei apua tarvita. Tuttava kaatui kotipihassaan. Tuli takaraivoon iso haava. Yksin asuva lähes 80-v. rouva. Verta vuotanut tolkuttomasti. Itse ei pysty näkemään miten iso haava on. 112:ssa vain käsketään laittamaan paineside, todeten, että päähän tuleva haava vuotaa runsaasti. Saa 30 km päästä hätiin tyttären, joka vie tk:hon, josta lähetetään 30 km päähän keskussairaalaan, jossa laitetaan 9 tikkiä. On ne viisaita 112:ssa, kun näkemättä osaavat sanoa, ettei apua tarvita. Ei edes ikää kysytä. Huolestunut 80-vuotias.

Suomen ei kannata hirttäytyä Nato-ratifioinnissa yhtäaikaisuuteen Ruotsin kanssa, jos Suomi ratifioitaisiin yksinään. Ruotsalaiset kyllä ymmärtävät.

Vielä musiikista. Tv:n puheohjelmien taakse ei tarvi laittaa älymölyä. On paljon ikäihmisiä, joilla kuulolaitteet. Ei voi muuta kuin vaihtaa kanavaa tai sulkea. Sama luonto-ohjelmien kans. Eikö ole mitää rääpyä?

Se ehdokas, joka vaatii eläkeläisten veron saattamista samalle tasolle palkansaajien kanssa, saa ääneni. Kysymys on tasa-arvosta ja oikeudenmukaisuudesta.

Seinäjoella Sedu rämpii kaavoitussuossa. Lapuan Sedussa on aivan toinen meininki. Metallialan harjoitustöillä on kerrankin merkitystä myös ulkopuolisille. Työn tuloksia ei heitetä metalliromulavalle, vaan lähetetään suureen tarpeeseen Ukrainaan. Tiedän kokemuksesta, että tekijöiden asenne on silloin aivan toinen. Kiitokset lapualaisille! Tuli itsellekin hyvä mieli.

Sanotaan, että Pohjanmaalla viisaus on vanhoissa akoissa. On se joskus vanhoissa miehissäkin. Kiitos Olli Sahimäki järjen äänestä kaiken keskellä.

Mukava katsoa nuorten MM-hiihtoja, kun suomalaiset nuoret pärjäävät vauhdikkaissa laskuissa kilpailijoilleen. Ero aikuisiin on huomattava.

Kyllä Rengonharjun lentokenttä on hyvä esimerkki siitä, että sinne voi suunnitella muutakin toimintaa kuin lentoja. Sedun toiminta siellä elävöittää sitä oikein ja onhan siellä lääkärikopterien tukipaikkakin, jonka toiminta on tärkeää. Kun vain saataisiin tyhjän huoltoaseman toiminta taas käyntiin, olisi sekin aluetta paremmin hyödyttävä. Vaasa vaikuttaa olevan sivussa, vähän kaikesta. Siispä Rengonharjun lentokenttää ja aluetta kehittämään.

Kiitos Johanna Lahdensuolle, joka jaksoi asiallisesti vastata J Mäkysen virheellisiin väitteisiin.

On jo riittävästi näyttöä, että jättimäiset ”koulutehtaat” eivät tuota säästöjä, eivätkä ole lapsille hyväksi. Ongelmia tulee ilmi jatkuvasti. Esim. ns. liukuva ruokailu. On luokkia, joilta katoaa päivittäin yksi oppitunti (niistä jo vähennetyistä). Lähdetään kesken tuntia jonottamaan ruokaa, hotkimaan se, ja palataan luokkaan, jos ehditään. Yleensä ei ehditä. Päättäjät, tehkää vastuulisia päätöksiä lasten parhaaksi. Ei enää koulujen lakkauttamisia!

Miljoona on pöyristyttävä hintapyyntöesitys elinkaarensa loppupuolella olevasta ilmakuplasta, joka on aikoinaan jopa rakennettu kaupungin maalle ilman rakennuslupaa. Mieluummin purkuun nykyisen omistajan kustannuksella.

Keskustelu käy ”etelän mediassa” kuumana Turusta ja Tampereelta Helsinkiin -junayhteyksistä seuraavalla vuosikymmenellä. Nämä miljardihankkeet joko tuomitaan jyrkästi tai nähdään välttämättöminä. Kas kummaa kun ei huomata tässä yhteydessä halvempaa, mutta tehokasta keinoa nopeuttaa Suomi-radan valtakunnallisesti tärkeää toimintaa. Kaksoisrata välille Tampere–Seinäjoki olisi käytännössä piankin toteutettavissa ja kulkuajaksi tulisi 50 minuuttia.

Eräs asiantuntija sanoi, että lopettavista tuulivoimaloista saatava metalli ja erityisesti kupari, josta jopa kilpaillaan, kuka saa ne hyödyksi ja nykyään siipimateriaalitkin kierrätytetään.

Vastaus tekstaajalle, että ammattikouluko olisi vähempiarvoinen kuin jokin muu rakennus?

Ei voi olla totta, että näitä kansanedustajia lennätetään pitkin poikin Suomea, esim. Walliheimoa Jyväskylään. Laitetaan veronmaksajuen rahoja 50 milj. Kyllä se on niin, että maakuntakentät kiinni ja yhteydet ovat isommilta kentiltä niin hyvät, esim. Vaasa–Pietarsaari tai Vaasa–Sjoki -yhteydet noin tunnin matkan päässä. Käsittämätöntä veronmaksajien rahantuhlausta.

No ei ole ihme, kun tuolla liikenteessä näkee liian rohkeita ohituksia ja muita vaarallisia tilanteita. Oli taas viikonloppuna jääny kiinni juoppoja ja huumeriippuvaisia.

Eikö Vaasan Ylellä ole henkilökuntaa vai eikö Vaasassa tapahdu koskaan mitään. Tv:n alueuutisissa vain Kokkolan lähiöstä ja Seinäjoen maalaiskeskuksesta uutisia, ei oikeasta kaupungista. Voisiko Yle Vaasa vastata?

Olen kuullut, että Ruotsissa koulutetut vapaaehtoiset käyvät auttamassa maahanmuuttajalapsia läksyjen teossa, etteivät putoa kelkasta. Miksei Suomessa tehdä mitään? Täällä tehdään päinvastoin kaikki mahdollinen maahanmuuttajien eristämiseksi muusta väestöstä. Miksi?

Kraaterijärven uusi ennätyskaruselliprojekti ei onnistunut, koska kaikilta jään sahausryhmiltä puuttui aktiivinen työnjohtoryhmä osoittamaan, että mistä sahataan ja paljonko sahataan.

Että tikusta asiaa. Sivun juttu lyseon rehtorin vaalista? Ikäänkuin siinä olisi jotain ”salaista”. Selvässä asiassa. Sotealueen koko hallinnon merkityksestä Vimpelin mumman hyvinvoinnille voisi laatia pari kokonaista lehteä. Mittakaava hoi.

Hullua, että työnantajat perii ja tilittää jäsenmaksuja ammattiyhdistysliitoille, jotka toimivat niillä rahoilla työnantajaa vastaan. Vielä hullumpaa, että ammattiyhdistysjäsenmaksut ovat verotuksessa vähennyskelpoisia.

Pienemmät sähköfirmat laskevat nyt roimasti hintojaan. Koska iso Fortum panee paremmaksi ja laskee syyskesällä tekemiensä ylihintaisten (33 s) sähkösopimusten hintoja?

Suosittelen lukemaan Jari Järvelän elämäkertaromaanin Aino A. Kunnioitukseni Aino Aaltoa kohtaan kasvoi entisestään.

Fortum kaipaa osaavia hallitusammattilaisia eikä Kurikkaa. Nimim. Kaksipa poikaa ja kropsua eväänä.

Ay-liike on täysin vastuuton toimija, kun tällaisessa tilanteessa pannaan Suomi kiinni. Kuitenkaan ei edes yritetä hoitaa matalapalkka-alan palkkoja sellaiseen tasoon, että palkalla eläisi.

Voi hellanlettas Mico Botnia, jaa että 8 000 henkilön palkkatietojen tiedonsiirto on iso ja siksi tietoja jäänyt siirtymättä. Aaaapuuva!

Nyt ay-liike keulii. Ei missään muualla Euroopassa reagoida työtaistelulla käsillä olevaan poikkeustilanteeseen. Työnantajat älkää antako nyt periksi.

Alvar Aalto suunnitteli aikoinaan, jopa itselleen veneen, joka ei sitten valitettavasti pysynyt pystyssä.

Olisiko seudun opetusnavetta hyvä rakennus Aalto-keskuksen läheisyyteen? Sontakasa viereen kompostoitumaan. Kaikki muu on jo siirretty Seinäjoelle. Kelpaako tämä?

Oopperasta en mitään ymmärrä, esittävästä taiteesta kylläkin. Ei Vaasalla olisi varaa järjestää tällaisia vajaille saleille järjestettävää sirkusta. Aivan käsittämättömän huonoa artikulointia, näyttelemisestä puhumattakaan.

AKT taas lakkoiilee, Vaasaan saatava AKT-vapaa satama, niin uskaltavat akkutehtaat investoida Pohjanmaalle.

Sitä mietin, että kun Sedun rakennuksesta tulisi Aholan ’ohjeen’ mukaan järjestää kansainvälinen arkkitehtikisa, niin kuinkakohan moni heistä kunnioittaisi ’aaltomaisuutta’ ja mistä nuo rahat kilpailuun otettaisiin? Nyt ei ole sen aika. Piirustukset olivat matalan rakennuksen, hyvin maltillisen näköisetkin. Jos kyse tosiaan oli poikkeusluvalla rakentamisesta, eikö vain olisi voinut tuoda sen huomiona esiin selkeästi heti?

S-joen kaupungissa ei kaavoitusjohtajaa myöden osata laskea edes rakennusten kerroksia, kuten Sedu-saaga hyvin osoittaa. Mikään ihme ei siis ole vaikka vuodesta toiseen mennään isolla alijäämällä ja sitten ollaan niin polleaa nostamassa itsensä toisten yläpuolelle, jopa omaan avaruuteen. Pieni nöyryys olisi joskus paikallaan myös peltojen keskellä, vaikka onkin ”totuttu touhuamahan justihin niinku mä itte haluan”.

Meillä sote näytti heti kyntensä: vanhuksille ruoka 60 km päästä ja lääkäripalvelut naapurikuntaan.

Kiviniemi saa näyttämään kaupan lähes hyväntekijältä, suurin osa kansasta kyllä tietää asian oikean puolen, apteekkitoiminta on yksi kansan arvostetuimmista palveluista, jonka kauppamiehet haluaisi romuttaa.

Suuret marketit ovat menossa lakkoon. Pitäisikö laatia makkaraturvallisuuslaki?