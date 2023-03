Tätä mieltä tänään: "Sedun tontille voisi tehdä hotellin, nimittäin hyönteishotellin ja kukkaniityn. Tulisi keskustaan ainakin kesäksi säpinää, kun pörriäiset pörrääs alueella."

Paikallisen sähkölaitoksen sähkösopimus kannattaa vaihtaa, löytyy edullisempia sopimuksia nyt. Ihmeellistä on, tehdään tappiota sekä voittoa, puurot ja vellit sekaisin.

Hectorilla on myös laulu vuosien takaa, jossa sanotaan ”Ei mua Puuttini pelota, mutta kun sen kanssa ei voi mistään sopia”.

Oikeusjärjestelmä ei saa pitää psykologisen taivuttelun uhria vastuussa. Riippuvuuksista on myös päästävä pakkohoitoon psyykkisfysiologisin perustein.

Kurikka-Jalasjärvi -kuntaliitos ei tänä päivänä aiottuna olisikaan enää kovin looginen. Seinäjoen vetovoima ko. kuntien vuoden 2016 yhtymisen jälkeen on melkoisesti lisääntynyt jalasjärveläisten mielissä. Kauppa-asiatkin hoidetaan merkittävältä osin eräässä jättikauppakeskuksessa Seinäjoen keskustan ulkopuolella, jonne on hyvät maantieyhteydet. Tehty mikä tehty, mutta on toki keinoja kaiken perumiseenkin – tosin hankalin erityistoimenpitein.

Miksi tehdään tutkimus luottamushenkilöiden kokouskäyttäytymisestä kertoen heidän poissaolot, mutta ei syitä niihin. Syynä voi olla oma, lapsen tai lähiomaisen sairaus, esim. koronaa sairastaneilla oli pitkä karanteeni. Kukaan ei ole syyttä pois kokouksesta. Tällaisella tutkimuksella luodaan ikävästi luottamushenkilöistä mielikuva, että he eivät hoida tehtäviään. Monet äänestäjät kokevat tulleensa petetyksi, kuten on voitu tältä palstalta lukea.

Siivoojat ovat näköjään palkkansa ansainneet. Kaikki kun on nykyään niin kovin siistiä.

Meidän vaasalaisten on syytä olla huolissaan. Tuore vertailu (T&T 7/23) osoittaa, että liikevaihdoltaan samankokoinen Katternö tekee Vaasan Sähköön nähden lähes tuplatuloksen, Näin siitäkin huolimatta, että vaasalaisyhtiön liikevaihdon kasvu oli 85 prosenttia ja pohjoisen naapurin ”vain” 56 prosenttia. Selitys on yksinkertainen: Vaasa hankki järjettömän halvoilla hinnoilla yritysasiakkaita, ja kun sitten sähkön hinta pompsahti pilviin, yritykset ovat luonnollisesti pitäneet halvat sopimuksensa. Maksajaksi joutuivat oman alueen kotitaloudet.

Valtakunnallisten Ampumahiihtoliiton ja Hiihtoliiton puheenjohtajina toimivat seinäjokelaiset miehet. Toivoa sopii, ettei suomalaisten hiihtäjien heikko menestys kansainvälisissä kilpailuissa ole kääntäen verrannollinen eteläpohjalaiseen pyrkyryyteen nähden.

Viitaten Ilkka-Pohjalaisen pääkirjoitukseen 27.2., josta nostettu: ”Suomen väestörakenne on sellaisessa asennossa, ettei meillä ole varaa menettää yhtäkään nuorta tai nuorta aikuista työkyvyttömyyseläkkeelle”. Tämän tulisi koskea myös tieliikenneturvallisuutta, myöskään teiden vaarallisuuden vuoksi ei tulisi menettää väestöä. Liikenneturvan ennakkotiedon mukaan v. 2022 kuoli tieliikenteessä 189 henkilöä ja 3 794 loukkaantui. Vuosittain vakavasti loukkaantuneita on 400–500 henkilöä. Puhumattakaan laajasta inhimillisestä kärsimyksestä, niin näillä tieliikennevahingoilla on myös mittavat taloudelliset vaikutukset sairauspoissaoloina, tapaturmaeläkkeinä, heikentyneenä työkykynä ja veron maksun vähentymisenä.

Sedun tontille voisi tehdä hotellin, nimittäin hyönteishotellin ja kukkaniityn. Tulisi keskustaan ainakin kesäksi säpinää, kun pörriäiset pörrääs alueella.

Joku ehdotti, että teho-osastoilla olisi enemmän harjoittelijoita, jotta nämä myöhemmin innostuisivat hakeutumaan ko. osastoille töihin. Kuulostaa hienolta, mutta miten nyt jo täystyöllistetyillä, liian vähillä hoitajilla olisi aikaa ohjata heitä? Terv. hoitaja.

Planican MM-hiihdoissa riitti haastattelijoita typerine uteluineen, asiantuntijoita nippukaupalla joka asiaan ja joutavaa lätinää ja piponjakajia studiossa, itse hiihtäjät sivuosassa ja tulokset surkeita, pohjanoteeraus.

Kiitos Sirpa Sainio kirjoituksestasi ”Kaikki alkoi korkokengistä”. Niinhän siinä kävi, lapsi (=osaaminen ja ahkeruus) meni pesuveden mukana. Sensijaan tuore mittakaavaltaan aivan toisen tasoinen temppoilu Vaasan paraatipaikalla halventaa ja häritsee taidelaitoksen koko toimintaa.

Kenen suojeluksessa Olkiluoto3-projektin johto oikein on? Muutenhan vastuuhenkilö raahattaisiin väkisin teeveekameroiden eteen selittämään näitä loputtomia viivästyksiä.

Minäkin odotin mielenkiinnolla Ylen reagointia jääkärien kotiintuloparaatiin. Viisi vuotta sitten yleläiset lähtivät samana viikonloppuna joukolla Tallinnaan raportoimaan Viron itsenäisyyspäivästä. Ainoa asiaan reagoinut oli Sanna Ukkola, joka ivalliseen tyyliin kommentoi ja näytti muutamaa marssivaa sotilasta. Vielä on matkaa siihen, että Ylellä esitetään dokumentti jääkärien merkityksestä Suomen itsenäisyydelle, mutta saahan sitä uneksia.

Kauppojen vaa’at kyllä kalibroidaan ajoittain, mutta kotivaakojen tarkkuudessa voi olla puutteita. Joten kaupan vaakojen ihmettelijä (I-P 1.3.) vois miettiä, onko oma vaaka ok.