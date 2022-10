Tätä mieltä tänään: "Seinäjoki sai siis menestyvän alkunsa Vaasasta, jossa Wasastjernojen merkitys oli Seinäjokea vähäisempi."

Vaasan ja Seinäjoen kilpailussa on kiinnostava historiallinen tausta. V. 1798 vaasalainen kauppias, Abraham Falander perusti nykyisen Seinäjoen, Törnävän alueelle rautaruukin. Aateloituna Wasastjernaksi hän antoi ruukin pojalleen, joka v. 1825 perusti sinne myös ruutitehtaan. Pojasta tuli upporikas, ja häntä kutsuttiin Pohjanmaan kuninkaaksi. Seinäjoki sai siis menestyvän alkunsa Vaasasta, jossa Wasastjernojen merkitys oli Seinäjokea vähäisempi.

Miksi Venäjän annetaan rikkoa rajanaapuriaan Ukrainaa, mutta miksi Ukrainan ei anneta rikkoa rajanaapuriaan Venäjää.

Tulin Vaasan sairaalaan omaistani katsomaan ja hämmästyin kun kahvio kiinni klo 17. Miten voi olla noin hulppea pytinki ja yksi ainoa kahvio tuulikaapin nurkassa. Vaasa voisi ottaa mallia Seinäjoen sairaalan kahdesta kahviosta, joista saa kahvia ja voi tavata omaisia vierailuaikana klo 20 saakka.

Nykyisessä peruskoulussa ja kasvatuksessa kaikki on hyvää, mutta yksi on jäänyt vähälle huomiolle: Kuri.

Ei hätää! Riikka ja Annika istuvat alas ja yhdistävät puolueet. Nimi voisi olla Keskusta-Persut. (Persut tippuu sieltä nimen lopusta nopeasti).

Krista on takaisin. Ainoa ihminen, joka puolustaa mummoja. Mummojen yö on toivottavasti ohi.

Koiran kävelyyttäjät ja muutkin kevyenliikenteen tietä käyttävät: Oottako huomannu, kun teille on asennettu oikeen nuoliopastimet, jotta ymmätääsittä kulkia oikiaa puolta.

Järkyttävää luettavaa Facebookissa ilmajokisen ps:n avoimilla sivuilla. Kommentoijat (pääosin miehiä) samaa sakkia. En enää ihmettele lasten ja nuorison pahoinvointia kun raavaat miehet kehtaavat panetella naisministereitämme ja myös tämän lehden toimittajaa! Kasvakaa köriläät aikuisiksi, tai pitäkää mölyt mahassanne!

Asunnottomien hyysääjät tekevät karhunpalveluksen asunnottomille ja yhteiskunnalle. Vuorillinen teltta pitäisi riittää.

Täs vuoren vaihtees pitäis eläkkeet nousta ja katsoin taulukkoa. Esimerkiksi alle 1000 e oli parikymppiä ja 4000 e, piisasko 400e, voisko nämä kääntää toisinpäin? Silloinhan se vaikuttais pieneen eläkkeeseen, eikä suhde kasvaisi, että jolla on lisää, lisää. Voisko vaikka joku Pohjanmaan kansanerustajasta sanoa jotain, että voiko? Mut näihän se pitäis olla, pienemmälle enemmän ja suuremmalle vähemmän.

Miksi ei esim. Liisanlehdon Prisma säästä sähköä, sisällä on niin kirkkaat valot, että silmiä karvasteloo, sekä valtavassa määrässä myynnissä olevissa valaisimissa on valot kaiket päivät päällä, voihan siihen valaisimeen laittaa sitten valot, josta asiakas on kiinnostunut. Vai onko sellainen ajatus, että nostetaan hintoja, kuten kaiken aikaa onkin tehty (kuten mainokses sanotaan olemme halpuuttaneet hintoja), asiakashan sen maksaa.

Jos Turkki hyväksyy Suomen mutta ei vielä Ruotsia, suurin virhe mitä Suomi voisi tuossa tilanteessa tehdä on, että emme sitä hyväksyisikään ilman Ruotsia. Meillä se raja itänaapuriin ja Ruotsi olisi Nato-maiden keskellä turvassa. Ruotsi voi aivan hyvin tulla perässä. Entä jos se olisikin päinvastoin, odottaisiko Ruotsi?

Laihialla Ampujantielle saatu kaahailua vähentäviä korotuksia 4 kpl. Milloin liikenteeltään vilkkaammat Laihiantie ja Kauppatie turvataan korotuksilla? Tekninen lautakunta vois vaikka jaloitella näillä teillä useamman kerran, niin alkavat tajuta asukkaiden huolen.

Keskustapuolueen huonosta kannatuksesta syytetään Saarikkoa, mutta Sipilästä se johtuu, syyttäkää oikeaa henkilöä.

Presidentti edustaa Nato-kokouksissa, kuten lakimme sanoo. Pääministeri pysyköön lestissään! Istituutiota ei ole nyt syytä ravistella!

Nyt kun kaikki valtion omaisuus on kohta kertakorvauksella kuitattu (sähkönsiirto, lannoitteet, kaivokset ym. kiinteistöt venäläisille, paljon muuta), voitaisiin kansallistaa kaikki takaisin. Niinhän ne toimii muuallakin ja Niinistölle jatkoaika poikkeuslailla, niin kuin esim. Venäjä, Kiina, Turkki ja moni muu tekee. Olisikohan peiliin katsomisen paikka, näissä edellä mainituissa asioissa? Vastuuta ei näköjään tarvitse kantaa, toimiva johto valtion yhtiöissä voi tehdä mitä haluaa, valtio omistajana ei puutu.

Sairaanhoitajan leikkauskuntoon mukiloinut nainen sai teostaan 30 päiväsakkoa. Oikeus kuvasi tekoa ”melko tavanomaiseksi”. Sipilää pukannut mies sai 80 päiväsakkoa. Naista ja työtehtävässä ollutta hoitajaa saa siis lyödä ja pahoinpidellä vapaasti. Lisää alan houkuttavuutta?

Osa Sjoen Minimanin kassojen näytöistä olleet epäkuntoisia jo toista vuotta. Eikö niille saada mitään korjausta aikaan? Kassat vaan sanoo, että korjaus tilattu. Laittakaa ny kuntoon ne hyvänen aika!!

Kiinteistöjen myynti venäläisille vaan jatkuu, samoin turismi Suomeen 10 poikkeuksen avulla ja hallitus puuhastelee samaan aikaan translakia kaikin voimavaroin!

Muutama piipertäjä yrittää taas estää Vaasan kaupungin metsienhoidon ja lahottaisi puut pystyyn ja metsät ryteiköiksi, näitä ei vaivaa kuitenkaan yhtään tuulivoimaloiden tieltä raivatut tuhansien hehtaarien terveet metsät.

M. Mäkynen pitää hyvänä velkaisuutta. Meille, jotka hoidamme yksityisten kuntoa, niin maksamattomat tiemaksut ovat rasite ja ne pitää maksaa myös Mäkysen.

Kuka on vastuussa kunta-alan tuhoisasta palkankorotusautomaatista? Nyt koko maa päätyy lakkoon, kun mikään ala ei tuon takia halua olla päänavaajana seuraavalle palkkakierrokselle. Miten muiden tuomilla tuloilla elävä julkinen ala voi saada suuremmat korotukset kuin ne, jotka vaurautta maahan tuovat?

Jos ihminen ostaa erilaista tavaraa 5 tuhannella eurolla vuodessa ja toinen 50 tuhannella, hän kuluttaa luonnonvaroja 10 kertaa enemmän kuin ensin mainittu. Näin yksinkertaista tämä on, ei siihen miljoonatutkimuksia tarvita. Ihmisten syyllistäminen eläinperäisten ruokien syömisestä on saivartelua. Sellainen ”kuluttaja”, joka ostaa vain ruokansa eikä suuria määriä tavaraa, on hyvin ympäristöystävällinen riippumatta siitä syökö lihaa ja maitojalosteita varsinkin, jos ne ovat kotimaisia.

Ranskalaiset tekivät Olkiluodossa pelkkää sutta, voimala ei vieläkään tuota sähköä ja aikataulu yli pitkästi 10 vuotta myöhässä.

SJK:n kannattaa aloittaa ensi kauden joukkueen rakentaminen etsimällä joukkueelle kotimainen valmentaja, sitten vasta uudet pelaajat kehään.

Onko nyt varmasti käytetty tarpeeksi rahaa Vaasan moottoritien liikenneympyrän koristeluun istutuksin jne., onhan? Ainakaan minä autoilijana en ehdi kyseistä aluetta ihailemaan ympyrässä ajaessani. En usko, että kukaan muukaan. Jalankulkijat eivät sinne edes pääse. Kuka on vastuussa tästä rahantuhlauksesta?

Kun mulla oli ranskalainen auto, siinä oli samat ongelmat kuin Olkiluodon voimalassa, valmistajatkin ovat samat, pelkkiä ongelmia.

Kiitos sinulle ihana ihminen, joka olit tehnyt sytolakkeja Seinäjoen keskussairaalan syöpäosastolle jakoon! Terveisin potilas, joka ei itse osaa tehdä! Tämä lämmittää sydäntä ja paljasta päätä! Vinkiksi muillekin, jotka tällaista hyväntekeväisyyttä osaisivat ja haluaisivat tehdä!

Jos typerää turpeen alasajoa ei olisi aloitettu vaan sen käyttöä olisi kohtuullisesti lisätty, Suomessa ei puhuttaisi lämpö- eikä sähköpulasta mitään. Päinvastoin energian halpuus olisi suuri kilpailuetu maallemme. Vvm. Annika Saarikko kehui A-studiossa 19.10. kuinka viisasta hallituksen energiapolitiikka on ollut. Voisi kysyä kuin entinen akka seuroissa puheita kuunneltuaan: En tiedä pitäisikö nyt itkeä vai nauraa?

Uraani halkeaa, se on tosi vaikeaa, ainakin suomalaisille ydinvoimalaitoksen rakentajille ja käynnistäjille. Täydellistä osaamattomuutta, kun kaikki menee pieleen.

SJK sai tästä kaudesta juuri sen, mitä ansaitsi. Ikävä sanoa. AC Oulu eteni ansaitusti jatkoon. Odotan SJK:lta iloista uutista, että pelaajahankinnoista päävastuussa oleva henkilö ei jatka tehtävässään. Pääsarjatasolla kyseessä on tulosurheilu ja epäonnistuneita pelaajahankintoja on ollut liian paljon. VPS:lle toivotan menestyksellistä jatkoa kohti Europelejä. SJK:lla on nyt perusteellisen pohdinnan paikka. Viisautta ja voimia siihen pohdintaan.

VS:n tj. Damlinin kirjoitus 19.10. oli turha, kun se ei avaa hinnan muodostumista eikä vastaa yhteenkään yleisönosastossa olleeseen kysymykseen. Vertaaminen VS:ä lopettaneisiin sähkön välittäjiin on harhaanjohtava. Väite, ettei nyt ole edellytyksiä halvempaan hintaan, on suoranainen valhe. Vaikka pörssisähkön hinta olisi 30 snt/kWh (viimeinen kk ollut 17) keskimääräinen hankintahinta jäisi alle 10 sentin. Sitä paitsi pörssisähkön ostotarve on nopeasti vähenemässä.

Olipa hieno lukea (IP 20.10.), kun Ilmajokelaispolitiikko sai välillä itsekin kritiikkiä. En pitäisi tätä ainakaan pönkityksenä seuraavissa vaaleissa. Onhan tämä tapaus jo mielestäni nähty.

Mitä hyötyä meillä on kolmesta kansanedustajasta, Strand, J Mäkynen ja Berg, jotka saavat Vaasan Sähkön hallituksessa muhkeat kokouspalkkiot ja nostavat sähkön hintaa. Hallitus on elin, joka päättää sähkön hinnasta. Eipä ole miehistä mitään kuulunut, yrittävät piiloutua. Eikö sähkönhinta olisi nyt tärkein asia saada kuntoon?

Nyt viimeistään on Euroopan ryhdyttävä muihin toimenpiteisiin Venäjää kohtaan kuin vain pakotteiden asettamiseen. Niitähän kierretään välittömästi. Ei mikään sivistys- ja oikeusvaltio voi katsoa enää sivusta kun Ukrainaa moukaroidaan. Tapetaan ihmiset, tuhotaan kodit, lämmöt ja sähköt. Euroopan johtajat, ottakaa ohjat käsiin ja ryhdistäytykää.

Vaasan museoille ja kansallisarkistoille löytyy pian paljon varastotilaa Järvikadulta Wärtsilän tiloista. Mitään uutta ei tarvitse rakentaa.

Hyvä J. Kössi! Päättäjät, menkää kouluihin katsomaan, mikä on meininki. Ei auta, vaikka kaikki työttömät laitetaan luokkiin avustajiksi ja rahaa käytetään uusiin opetusvälineisiin kuten kolmionmuotoisiin pulpetteihin ja rullilla varustettuihin tuoleihin. Vauhtia ja viihdettä on, mutta suuri osa lapsista ei osaa lukea ja laskea. Tarttisko tehdä jotain toisin?

Vaasan paikallisliikenteelle kehitysehdotus: onko mahdollista tehdä jouhevia aikatauluja myös tuhansia tehdasduunareita silmälläpitäen? Nykyiset aikataulut palvelevat vain toimistoväkeä ja kouluja, joissa työt alkaa vasta 08:00.

Sille kommentoijalle vastaisin joka ihmetteli miksi Se löytyi -missiokampanjaan käytettyjä varoja ei annettu tämän päivän avun tarvitsijoille. Jeesus sanoi vastaavassa tilanteessa: ”Köyhät teillä on aina keskuudessanne, mutta minua teillä ei ole aina.”

Vaasan Sähkön hallitus, olkaa hyvä ja lukekaa Vaasa-lehdessä 19.10.22 mielipidepalsta! Järkyttävää hintaa noudatatte. Ukrainan sotaan ei ole oikeutta vedota! Vaasalaisena ja Vaasan Sähkön ’vanhana’ asiakkaana pyydän korjaamaan tilanteen.

Maria Tolppanen ja sähkölämmittäjälle SDP-vappu 100 euroja. Maksetaan vaalien jälkeen. Sähkönhinta 6-kertaistettiin hallituskaudella. Sdp/Kokoomus syyttää kaikesta Venäjää. Ei vaan EU:n ulkopuolella ole sähkönhinta 6-kertaistunut. Algeriassa LPG-kaasu (propaani/butaani) maksaa 1 senttiä/kWh. Tahallista hetkellistä inflaation nostamista, että voivat varastaa nuorten miesten eläkkeet taitetulla eläkeindeksillä.

Arvoisat suur-Seinäjoen päättäjät, siirtäkää koululaisten ja vanhusten rahoitustarpeet siihen ”humpuukirahanjakokassaan”, johona on ollu toripaviljonki, tori, Alaasenpuisto, Aamunkoi ja Karvasuon katuvalot, niihin ku eherootettiin rahaa, niin miljoonat löytyi heti.

BMW-kokoontumisajoissa jaetaan pisteitä varmaankin: kuka ajaa eniten juovuksissa, 2,5 pistettä. Kuka aiheuttaa eniten vaaratilanteita huonolla ajotaidolla, 5 pistettä. Ja kaiken huippu ! Kuka aiheuttaa pahimman onnettomuuden, 20 pistettä.

Istuuko meidän päättäjissä ja virkamieskunnassa Venäjän pelko niin syvässä, ettei venäläisten tekemiin kiinteistö-, osake- ym. omaisuuden kauppoihin kyetä puuttumaan. Vai onko tarkoitus myydä koko kotimaa paloina Putinille? Tarttukaa pikaisesti niihin toimiin, joista osaatte kyllä puhua.

Jos hinta on ennen ollut n. 6,9 cent ja nyt uusi hinta on n. 29,9 cent, niin korotus on n. 433%. Olisko johtoporukan tehtävä viimeinkin johtopäätös omista kyvyistään?

Naurettavaa, että joku täällä mielipidepalstalla itkee sen perään, kun kaupunki ei järjestetä lapsille mitään tekemistä syyslomavk:lla. Eiköhän se velvollisuus ole vanhemmilla?

En myöskään pidä siitä, että kirkkoonkin on tehty lasten leikkipaikka. Kai kirkkoon pitää laittaa kohta joku trampoliinikin. Käytäville laitetaan verkkoja ja ommellaan kaloja ja alttarin vierellä istuu aikuisia naisia nallet sylissään ja pappi kävelee raamatun kanssa käytävällä ja saarnaa. Kirkko on kirkko eikä lasten puuhailu ja leikkitanner. Luullaanko että saadaan enemmän kävijöitä?

Kepun ”paalumies” on oikealla asialla. Äärivihreetä linjaa vetävä ympäristöministeriö on syytä sulauttaa ”tolkun toimijoihin”. Vakaata järkeä tekemisiin!

Ihmeteltävän monien kansalaisia, veronmaksajia koskettavia päätöksiä tehtäessä on maininta: salassa pidettävä tai luottamuksellinen. Myös poliisi pitää salassa useita viikkoja totuuksia ja jo selväksi tulleitakin rikoksia. Näin, vaikka paikkakuntalaiset tietävät totuuden ja lähialueilla kiertää mitä hurjempia huhuja tapahtuneesta ja rikokseen kuulumattomiakin henkilöitä sekoitetaan niihin. Monen annetaan kärsiä turhaan, kun virkavalta salaa liiaksi tietoja ”tutkimuksellisiin syihin” vedoten.