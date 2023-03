Tätä mieltä tänään: "Sekö tekee Suomesta onnellisen, että somessa saa dissata muita?"

Lehden pääkirjoitus EU:n direktiivin mahdollisesta vaikutuksesta Suomen kotien superkalliiseen pakkoremontointiin oli vaikuttava (I-P, 18.3.). Perin merkillistä on todella se, että useat EU-parlamentin jäsenistämmekin eivät edes halua nähdä Suomen erityisongelmia pohjoisen sijaintimme johdosta. Pieni Suomiko esimerkillään pelastaisi maailman. Koko EU pyrkii hiilineutraaliksi vasta v. 2050, Ruotsi v. 2045, mutta näyttöhalukas Suomi jo 2035.

Kun minä kävin koulua, niin ja-sanan eteen ei saanut koskaan laittaa pilkkua.

Ei tunnu köyhyys”hyvinvointialueiden” sairaaloita vaivaavan, kun satoja toimivia sairaalatarvikkeita ja kalusteita menisi roskiin ja eikun uudet tilalle, ”rahaa on”, muttei potilaisiin eikä palveluihin. Ukrainalaisille sentään vielä kelpaavat, muuten kaatopaikalle, sotehan ne uudet tietenkin maksaa, siis veronmaksajat eli me kaikki! Älytöntä touhua.

Lipponen ei leikannut indeksia vaan taittoi sen niin, että seurataan enempi hintojen nousua, kun aiemmin seurattiin puoleksi myös palkkojen nousua. Nyt viime vuosina se on ollutkin hyvä, kun hinnat nousee enemmän kuin palkat.

Maailmassa on monta niin ihmeellistä asiaa, se hämmästyttää kummastuttaa pientä kulkijaa, lauloi 4-v. lapsen lapsi.

Kiitos, Juhani Viitala, toit esiin kirjoituksessa 18.3. Suomen tilanteesta, missä ollaan ja mitenkä voitaisiin tehdä muutoksia. Nykyinen hallitus oli sanoisinko, avuton tässä koronataistelussa. Siihen löytyi pelastaja, raha ja sitähän otettiin surutta. Niin, että seuraavat hallitukset ovat ”raha sorassa” pitkät ajat.

Sosiaaliturva kuuluu kaikille. Mm. halukkaat töihinsaneltaviksi saakoot palkan päälle. Palkkainflaatio on väärä huoli, tuotos ja työn kannattavuus oikeat.

Terveiset Seinäjoen kaupungille. Jättäkää pois ensi talvena keskustorin turha lämmitys. Eipä siellä ole ristin sielua. Siirtäkää tämä 100 000 euroa jalkakäytävien kunnossapitoon – auraukseen ja hiekotukseen. Ne ovat nyt vaarallisia.

Futis on peli, jota pelataan jaloilla palloa potkien. Amerikkalaista jalkapalloa ei voi kutsua futkseksi, koska sitä pelataan palloa heittäen ja pallon kanssa juosten. Amerikkalaisen jalkapallon nimi tulee siitä, että sitä pelataan soikealla pallolla jonka pituus on yksi jalka (30,5 cm).

Sekö tekee Suomesta onnellisen, että somessa saa dissata muita?

Helppoa gloryhuntereiden esittää sitoutumista urheiluseuran toimintaan firman (ei koske yksityisiä yrityksiä) ostamilla lipuilla. Jos pitäisi itse ostaa liput, usko horjuisi, toki kaikki kannatus on tärkeää.

Vaalirahoituslain (273/2009) 4 §:n 5 momentin mukaan ehdokkaan, ehdokkaan tukiryhmän ja muun yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimivan yhteisön on huolehdittava, että vaalikampanjaan kuuluvasta tai sitä tukemaan tarkoitetusta maksullisesta mainoksesta käy ilmi mainoksen oikea maksaja.

Lauantainen (18.3.) mielipidekirjoitus Ähtärin sairaalasta osui ja upposi. Kun jo nyt leikkaushoitoon pääseminen viivästyy viikoilla tai kuukausilla, niin on selvää että hva:n kaavailema yhden viikon hoitotakuu on silkkaa idioottimaista toiveajattelua. Ei tarvitse olla edes poliitikko tajutakseen sen.

Mailmanpankki on poistanut Suomen tulevaisuuden ennusteissaan Pohjoismaiden joukosta.

Tuulivoimakeskustelu saa herätysliikkeen hurmoshenkisyyden piirteitä. Paljonko tuulivoiman tukeminen aiheuttaa piiloveroja? Tuulivoimaa lisää? Joo, mutta ilman tukia eli normaalin liiketoiminnan kannattavuuksien mukaan.

Jo runsaat 40 v. sitten neuvolassa minua ohjeistettiin laimentamaan äidinmaidonvastiketta, kun lapsi oli niin isokokoinen. Kysyin, että miten rintamaitoa laimennetaan? Lapsi sai pelkästään rintamaitoa. Ei tullut vastausta. Ihmisten erilaisuus on rikkaus. Arvostetaan sitä.

Hyvä, että EP:n HV-alueen kunnat kyseenalaistavat näitä Aallokkoja ym. tiloja Sjoella. Maailman sivun Sjoki on vienyt kuoriämpärillä muuta maakuntaa. Nyt viimeistään on aika nostaa profiilia, ollaanhan samaa hienoa HV-aluetta! Yksi esimerkki monen muun lisäksi on tuo Itäväylä. Noille liikennemäärille tehtiin aivan liian massivinen tie, vähempi olisi riittänyt, nyt olisi jo Sjoki–Lapua-välin ekat ohituskaistat olleet tehtynä ajat sitten. Mutta rahat meni Sjoelle!! Itäväylän liikennemäärät on huomattavasti pienemmät kuin Sjoki–Lapua-välillä. Näitä esimerrkejä on monta muutakin.

Kun on hankittu noin mahtava elokuvateatteri Seinäjoelle, niin miksi sitä ei pidetä siistinä? Popcornia lattioilla joka puolella ja muutenkin yleisilme nuhruinen. Antaa huonon kuvan kävijöille.

Hyvinvointialue hallinnollisena, valtiohallintoon edelleen liittyvänä toimintona, saattaa uutuudenviehätyksen jälkeen latistua hallintohimmeliksi. Pelastukseksi voisi koitua koko toiminnon kytkeminen perustettavaan, maakunnalliseen itsehallintoon. Ratkaisuun kannustaisi myös kunnallisen itsehallinnon toimintojen jo toteutunut minimointi alle puoleen entisestä. Maakuntien itsehallinto selkeyttäisi ja tehostaisi Suomen koko hallintokoneiston.

Anttosen, Herlinin ja Kaskisen kirjoitus (IP 13.3.2023) vihreästä siirtymästä täyttä asiaa. Kirjoituksesta selvisi minkä takia Suomen pitää olla kärkijoukossa vihreän siirtymän teknologian kehittämisessä. Pohjanmaalle panostukset vihreään siirtymään erityisen tärkeitä.

Suomen eläkejärjestelmän mukaan nainen ei ole minkään arvoinen, kun jää eläkkeelle. Yhä useamman naisen työeläke on köyhyysrajalla tai lähellä sitä, vaikka ovat tehneet pitkän työuran. Kuka eduskuntavaali-ehdokkaista ottaisi tämän asian esiin? Ei ilmeisesti kukaan!

Hietasaarenkadun pyörätie loistava uutinen paljon pyöräilevälle. Pelkästään autolla kulkevien mahdotonta ymmärtää pyöräteiden merkitystä.

Lyhennetyn työviikon mukainen palkka. Urakkaa tekevät kärsivät, joutuvat luopumaan kenties yhdestä päivästä eli työt on sovitettava viiteen päivään. Kaikille tuo typerä 4 päivää ei sovi.

Vaalissa on taas puolueita, joilla on vain 1–2 ehdokasta. Mistä he kuvittelevat saavansa vaadittavat 11 000 ääntä?

Erottamattomat. Hieno juttu su 19.3. lehdessä avioparista, joka viihtyy yhdessä. Hyvää jatkoa heille :) Lisää juttuja tällaisesta tavallisesta hyvästä elämästä!

Jos ”hatkassa” olevan lapsen olinpaikka ei ole tiedossa, ei hän ole haettavissa kotiin. Hän on vain etsittävissä. Kun hänen olinpaikkansa on tiedossa, on hän myös haettavissa kotiin. Hakutapa on kuitenkin aina yksilöllinen ja tilanteesta riippuva. Ratkaisevaa on vain se, että lapsi haetaan.

Seinäjoen päättäjät voisivat tutustua polkupyöräilijän todellisuuden lisäksi myös mm. köyhän, sairaan, työttömän ja tuntemattoman lapsiperheen arkeen. Ensi alkuun.

Nyt vain tarvittavat rahat, resurssit ja resilienssit [lue: johtajuus eli riittävästi mielekästä tekemistä asiallisissa työhyvinvointiolosuhteista] soteen, ja voidaan taas puhua hyvinvointival... no, hyvinvointiyhteisk... eikun hyvinvointimarkkin... no, ei todellakaan, eikä onneksi edes hyvinvointikaaoksesta (sic) vaan hyvinvointidemokratiasta!

Rikkinäisten asfalttipintojen takia kuolee ihmisiä liikenteessä. Omaisilta voi kysyä, onko teiden kunnossapito oikea kohde verorahojen säästämisessä.

Vihdoinkin on huomattu, että ruokakauppiaat ovat miljonäärejä ja viljelijät konkurssissa.

Uusi hallitus muuttakaa heti nuo HV-alueet!! Esim. Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa yhteen. Järjetöntä että esim. Kruunupyy käyttää niin kuin pitääkin, Pietarsaaren Malmin sairaalaa, on omalla HV-alueella, mutta sitten mm. synnytykset Kokkolassa naapuri HV-alueella. VKS toivoo synnyttäjiä Vaasaan. Eihän täs oo mitään järkeä. Kaksi kallista hallintohimmeliä pidetään pystyssä yhteiskunnan varoilla kun yhdelläkin pärjättäisiin. Tulispa säästöjä. Ja monta muuta vastaavanlaista esimerkkiä on olemassa tässä maailman onnellisimmassa maassa.