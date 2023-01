Tätä mieltä tänään: "Seurattuani Ruotsin tekemiä järkeviä päätöksiä Suomeen verrattuna, ehdottaisin Suomen liittämistä Ruotsiin. Pääsisimme osaksi aitoa hyvinvointivaltiota."

Vaasan Sähkö lähetti maksumuistutuksen maksamattomasta laskusta. Niinpä. Vaikea on maksaa laskua, joka ei ole koskaan edes maksajalle muun postin mukana tullut...

Eikö vaasalaisten kannattaisi istuttaa joulukuusen taimia akkutetaan aukealle, sais kaupunkilaiset hoitaa ja hakea puun itse, olis hiilinielunakin, kun ei siitä tehtaastakaan mitään tule.

Kyllä ne on ne hienot, uudet bemarit ja mersut, jotka mun vanhan, hyvän toyotan takapuolessa kenaa aina tuolla maantiellä. Eikö niillä pääse ohi? Sitten, kun lopulta ohitetaan, jäädään eteen junnaamaan.

Milloin Vaasan kaupunki lopettaa yövalaistuksen vanhalla kauppakorkeakoululla?

Kyllä sitä kiusaamista tapahtuu täällä kerrostalossakin. Parveketupakointi ei lopu vaikka vuosia valittanu. Hajua tulee sisälle asti, kun naapurin parvekkeella tupakoidaan (hajuhaitta). Mitäs muuta se on kuin kiusaamista tupakointi parvekkeella valituksista huolimatta? Tupakointi ulkona vaatii vain mennä sivummalle tupakoimaan.

Moon kuunnellu 5.1. puali viirestä asti Torkkolan voimalaan tuatantua, son aivan ylipursuava vaikkei propellit oo pyärähtänykkään. Aurinkopaneelit on katoolla aivan mutkalla lämpövääntymistä. Kiva kummingin lisätä klapia hellan peshän ja ryyppiä kaffia. –15°C.

Ihmettelen miksi annetaan koko Suomeen rakennettu tuulivoimakapasiteetti norjalaisen toimijan käyttöön korvauksetta Inkoon suunnitelmissa. Sama sähkökapasiteetti ostetaan sitten norjalaista vesivoimaa kalliimmalla Suomeen korvaamaan menetys. Viime vuonna maksettiin 400 miljoonaa euroa Nordpoolgroup.com mukaan pohjoismaisesta sähkökapasiteetista ruotsalaisiin verrattuna. 1 000 luvattua henkilötyövuotta tuo Suomeen vain 1 000 x 50 000€ = 50 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä on samaa norjalaista logiikkaa, jota on toteutettu Kemira-, DNA-, Sokli-kaupoissa. Soklissa yritettiin suomalaiset panna vielä maksamaan miljardien rautatiehanke Jäämerelle saamelaisalueiden läpi. Ja taas sama souvi. Koska Suomessa herätään todellisuuteen?

Valvooko kukaan Vaasan vanhustenhoitoa? Makuutetaan ja syötetään liikaa vahvoja psyykelääkkeitä. Toimintakyky alenee nopeasti.

Joitakin vuosia sitten joku ns. luonnonsuoelija sanoi, että ensin laitetaan turvetuotanto kuriin (tapahtunut), seuraavaksi metsätalous (tapahtum!assa), sitten maatalous, se kaikista pahin.

Jotkut henkilöt vaativat lisää monikulttuurisuutta, mutta usein samat henkilöt vaativat suomalaisen kulttuurin vähentämistä, esimerkiksi koululaiset eivät enää saa viettää perinteistä joulujuhlaa kirkoissa. Suomalaiseen demokratiaan kuuluu myös suomalainen kulttuuri ja perinteet.

Ylen TV1:n n. klo 17 uutiset ainakin alkavat venäjänkielisillä uutisilla. Pitäsi aloittaa klo 17 suomenkielisillä ja sitten vasta muut kielet.

Pohjanmaan hyvinvointialue säästää kaikessa tärkeässä mm. siivouksessa, Vaasan keskussairaalan siivous on nykyään huonolla tolalla ja koronasiivouksissakin säästetään, ei ihme että pöpöt jyllää. Kuka ottaa vastuun?

Kiitos Jorma Havula kolumni I-P 4.1. Paljon on vanhoja, jotka eivät osaa eivätkä opi käyttämään nettiä. Jutussa hyvät perustelut.

Hyi tätä talvea! En tykkää, en ole koskaan ollut talvi-ihminen mutta näillä sähkön hinnoilla muutan Etelä-Eurooppaan ennen seuraavaa talvea. Saa talo jäädä kylmilleen. Ei lämmitystä näillä 1000e/kk. Vaikka kuinka kulutusta olemme pienentäneet. Ihan vitsi tuo verohelpotus keväällä.

Jari Jurkkakin lähti tähän samaan keskusteluun, mistä luetaan lähes päivittän. Tässä totuuksia ilman tutkimisia. Sjoelle muuttaa todella paljon iäkkäitä ihmisiä maakunnasta ja pinta-alaltaan taitaa olla 5 krt. Esim. Peräsjoki noin 27 km päässä lasketaan kaupungiksi vaikka pelkkää peltoa tuo väli. Sjoki haluaa kahmia kaiken mahdollisen itselleen, taisi jopa kosia Laihiaa eli jos vertaa, mikä on kaupunki isolla K:lla, niin se on Vaasa.

Ihan tiedoksi, että satakieli on englanniksi nightingale ja se ei matki laulussa muita, vaan sillä on ihan oma ja sama laulu koko ajan. Amerikkalainen mockingbird on ihan eri laji ja on suomeksi matkijalintu. Toisekseen styylaus ei ole matkimista, stailaus on ehkä suomenkielinen versio styling-verbille. Vähän tarkkuutta käytettävään Suomen kieleemme!

Miksi yleisurheilu ja maastohiihto eivät pärjää kilpailussa nuoresta väestä? Useat laji-ihmiset elävät yhä 1950-luvun maaseudulla. Hekin, jotka ovat syntyneet 1950-luvun jälkeen ja eläneet ikänsä kaupungissa. Ja markkinointi on jäänyt kieltolakiajan raittiusvalistuksen tasolle.

Vuoden -21 joulukuu sähkön kulutus 849,23 kWh ja nyt -22 jouluk. 235,90 kWh. On melkoinen ero! Lattialämpö pudotettiin alle +20, vesivaraaja +55, aiemmin oli +80. Jääkaappi 3 pykälää ylös. Jouluvaloja on paljon, vaan eivät päällä, kuin iltaisin. Ei vrk:n ympäri. Mitkään laitteet ei ole koskaan ns. valmiustilassa. Takka paistoi kinkun todella mureaksi. Eikä kärynnyt yhtään! Monet leivonnaiset+ruuat valmistan takassa vastakin. Joten kyllä meidän omakotitalo säästää nyt sähköä. Eikä tunnu missään, muuta kuin laskussa eli pysynyt liki samassa, vaikka pörssiin oli pakko mennä. Hyvää vuotta 2023!

Pohjanmaa-nimisiä maakuntia on 4: Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaa, sekä Pohjanmaa. Muualla asuvalle suomalaiselle on kaikkein vaikeinta mieltää sitä, missä sijaitsee Pohjanmaan maakunta. Tämä Vaasa-keskeinen maakunta olisi ansainnut sen maantieteellisen sijainnin paremmin tajuttavan nimen. Koska ko. maakunnassa asuu merkittävästi enemmän ruotsin- kuin suomenkielisiä, nimi voisi perustellusti olla ruotsinkielinen. Ainakin sillä erottuisi.

Seurattuani Ruotsin tekemiä järkeviä päätöksiä Suomeen verrattuna, ehdottaisin Suomen liittämistä Ruotsiin. Pääsisimme osaksi aitoa hyvinvointivaltiota.

Vihapuheessa piilee vaaroja.. Olipa hyvä juttu loppiaisen lehdessä.. Kannattaisi nyt kaikkien niin politiikkojen kuin meidän muidenkin lukea ja ajatella mitä kirjoitetaan ja sanotaankin jossain haastatteluissa. Ennen katsottiin kunnianloukkaukseksi aika paljon lievempiäkin juttuja, nyt mennään siinä rajamailla aika paljon..

Suomi on torppari, isännät ovat muissa maissa. Loppiaisena hyvä kirjoitus investoinneista Suomessa, totta on että maassamme on 1850-luvun moodi päällä. Ihanne on, että laitat firman pystyyn, mieluimmin menet jonkun ison firman aihealueelle. Kun saadaan riittävästi näyttämään tulos hyvältä, myydään firma ulkomaalaiselle ostajalle, koska Suomesta ei löydy pääomaa. Saadaan milli tai kymmenen ja ostetaan pari katumaasturia, tärkeintä on saada pikkusieluiset naapurit kateelliseksi. Ei pääoma pesiydy Suomeen. Valitettavasti.

Postin plusmerkkipalvelu on täyttä huijausta ja pelkkää rahan keräystä! Kolme kertaa on nyt kokeiltu tärkeisiin kirjelähetyksiin, mutta kertaakaan ei ole mennyt luvatussa kahden vuorokauden ajassa perille. No, pitäähän se toimitusjohtajan 2 500 e päiväpalkka jollakin kustantaa.

Stefanie Babst, mikä mahtava nainen. Mikä viisaus. Harmi ettei sitä löydy eu-maiden johtajista.

Vaihdetaan sininen lumikola surffilautaan.

Merikaarron tieltä voidaan toinen autokaista laittaa kiinni, siinä voi kaikki pyöräillä vaikka väärinpäin.

Keskustaksi pitää tj:n mukaan (I-P 5.1.) alv-alennukseen itsellään itse maksettavissa kyydeissä. Eduskunnan tahto oli auttaa kuluttajia. Nyt taksissa toisin, ja kun ei myynnin alv:tä, niin ostojen alv:n myötä valtiolta alv-palautuksia rutkasti. Törkeää!

Ja taas sama ongelma, kun sarjassa Karppi englanniksi, osa ohjelmaa ilman tekstiä ja Ivalossa sama jatkuu. Tästäkö maksetaan yleveroa? Olen suomalainen.

Eläkeläisten verotuksesta: Vaihdoin 2021 mielipiteitä eläkeläisten verotuksesta Annika Saarikon kanssa. Tällöin hän hehkutti, kuinka eläkkeellä työhön menevän työn verotusta kevennetään. Tuli taas uusi verokortti vuodelle 2023 samoilla tuloilla kuin 2022, mutta kas kas, veroprosentti oli noussut 3 %.