Tätä mieltä tänään: "Siitä Seinäjoen avaruuden kaupungista. Se tarkoittaa avaraa kaupunkia, joka pitää kyllä paikkansa."

Ihmettelen suuresti miten pelkkä toteamus, ettei ole lääkäreitä riittää esim. Kuortaneella, jossa Pihlajalinnan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan pitäisi olla 2,5 lääkäriä! Laskutus todennäköisesti sujuu paremmin... Olisiko aika jo jakaa yksityislääkäreille hoitoon oikeuttavia maksusitoumuksia?!?!

Helsingissä, muissa isoissa kaupungeissa ja nyt myös Vaasassa on jatkuva liputus muulla kuin kansallisella lipulla. Vastaavaa ei itsenäisyytemme aikana ollut kuin 1930-luvulla, jolloin Suomessa liehuivat vieraan maan liput. Kunnioitetaan suomalaisuutta ja Suomen lippua, ei vieraan maan lippuja tankoihin.

Täysi tuki Heikki Peltolan kirjoitukseen 13.12. Ilpossa. Asiat ovat juuri niin kuin hän kirjoitti. Teot puuttuvat keskustan ministereiltä. Turha selitellä ala-arvoisia kannatuslukuja, kun menettelytavat maatalouden ahdingossa ovat tässä. Olen pienviljelijä-taustaisesta kodista ja tiedän, mitä puhtaan ruoan tuottaminen vaatii ja miten vaikeata siitä on saada riittävä toimeentulo. Luulisi, että silmät olisivat jo avautuneet totuudelle päättäjilläkin. Kauppa ja teollisuus porskuttavat huipputuloksineen, mitä saikaan tuottaja? Tämäkin asia on hoidettavissa, jos vain päättäjillä on halua. Tyhjät puheet kameroiden edessä eivät auta.

Marinin ja Saarikon taistelu ei johtanut Saarikon luottamuksen menetykseen kentälläkään. Mutta Marinin luottamus on kyllä minulta mennyt aikoja sitten. Neuvottelutaitoa ei nimeksikään, ainoastaan päsmäröinti häneltä sujuu kiitettävästi.

Ohisalo pienentää hiilijalanjälkeä lennättämällä itsensä lisäksi 50 kanssamatkustajaa Kanadaan pois Suomesta muutamaksi hetkeksi.

E-P:n hyvinvointialueelle valittiin 33 kpl viranhaltijan virkaa, ei yhtään miestä, onko tämä tasa-arvoa?

Siitä Seinäjoen avaruuden kaupungista. Se tarkoittaa avaraa kaupunkia, joka pitää kyllä paikkansa.

Miksi Fortumin johdon ja hallituksen annetaan toimia niin kuin mitään ei olisi tapahtunut? Ei edes selvitystä tehdä, kuten Sonerasta aikoinaan. Voi elämän kevät tätä hallitusta. Kaatua saisi.

Viimeisimmät keskustan arkkuun heidän itsensä naulaamat naulat, tekivät välikysymyksen, rysähti housuuhin, äänestivät sitä vastaan, ei auttanu rypistely. Jäljelle jäi vain – ?

Joku kysyi täällä ”onko Ylen tehtävänä toimia yksisilmäisesti tietyn ideologisen piirin äänitorvena”. Ei ole, mutta he tekevät sen silti. Eivätkä kansanedustajat uskalla tehdä asialle mitään, vaikka Yleisradio on suoraan eduskunnan alainen yhtiö.

Ilmastokokous Kairossa, pari tuhatta lentoa sinne ja takaisin. Jalkapallon MM-kisat Qatarissa, 200 lentoa edestakaisin päivässä katsojien kuljetukseen tekee kuukaudessa 6 000 lentoa, lisäksi urheilijat toimitsijat ja katsojat muualta. Kuka uskaltaa laskea saasteen määrän?