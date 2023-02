Tätä mieltä tänään: "Silloin kun muualla päin Suomea annetaan myrskyvaroitus, niin Seinäjoella annetaan Aalto-varoitus."

Olisi kivaa, jos hiekkottaisiin pikkuteitä yhtä ahkerasti kuin Rantamaantien pyörätietä ja heti aamusta myös.

Rekisteröidy pankkitunnuksilla, luo tunnukset ja lataa sovellus puhelimeesi. Käytä QR-koodia. Mene Vaasan sivustolle. Valitse aika, tunnistaudu ja hyväksy varaus. No huh! Ei ihme, jos pyörätalli on tyhjä.

Ilkan eduskuntavaaliehdokkaille tarkoitettu mainos on kuin suoraan 1950-luvulta: ”Nyt on asiasi aika”. Pitäisikö vaihtaa moderniin mainostoimistoon?

Erään puolueen vaalikarja kun seuraa planeetan lämpenemisen todenperäisyyttä ikkunanpielessä olevasta lämpömittarista, niin miltä näyttää nyt helmikuussa, tilastollisesti vuoden kylmimpänä kuukautena, kùn se mittari näyttää enimmäkseen plusasteita ja maa ikkunan takana on mustaa. Onko Tellus lämpenemässä vai kylmenemässä?

Tuulivoima-alueella sijaitsevat metsäkiinteistöt eivät ole enää perinteistä talousmetsää, jossa metsänpohja sekä puusto määrittelevät myyntitilanteessa arvon. Kaavoitetulla tuulivoima-alueella metsäkiinteistöt ovatkin voimalaitosaluetta, jossa taas maanvuokrasopimus määrittelee arvon. Mitä parempi vuosivuokra, sitä arvokkaampi metsäkiinteistö on. Myyntitilanteessa myös huomioidaan rasitteet, kuten kiinnitysten etusijajärjestys jolla myös on vaikutusta arvoon.

Erikoista edunvalvontaa PAMilaisilta, lakkoillaan omaa työpaikkaa ja työnantajaa vastaan ja liitto lihoo entisestään, politrukit syövät hyvin.

Aallon kun ottais pois, niin avaruuren keskus onkin musta aukko vaan.

Suomenlahti on Itämeren toiseksi suurin lahti.

Kyllä nyt on menty liian pitkälle, kun hallitus miettii lihan syöntiä. Pitää muistaa, Suomi elää metsästä ja maataloudesta.

Olisi hyvä tietää, kenen maita kaupunki Sairaalanmäelle kaavoittaa. Tasa-arvon nimissä.

Miksi öljyfirmalla on oikeus rahastaa aiheettomasti kriisiajalla kohtuuttomasti.

Vaasan kehityksen jarru on kaavoitus, Euroopan surkeinta, kaikki kestää suhteettoman kauan. Vanha linja-autoasema rakentamatta, siilot, Wasalandia, saippuatehdas, Mansikkasaari ja monia muita kohteita. Junalla tullessani koko kaupungin läheisyys romuvarastoa. Kehitystä ei tuu ilman rakentamista, tulkaa Tampereelle katsomaan.

En ole koskaan ymmärtänyt koti, uskonto ja isänmaa -hokemaa. Ne eivät ole itseisarvoja, joita pitää väkisin kunnioittaa. Koti ei aina ole automaattisesti hyvä paikka siellä asuville ihmisille. Joskus voi olla parempi hajaantua ja lähteä eri teille. Uskontojen nimissä on saatu paljon pahaa ja tuhoa aikaan historian aikana ja saadaan edelleen. Kaikki eivät koe Suomea isänmaaksi. Osa ihmisistä kohtaa edelleen rasismia. Osa ihmisistä elää paperittomina ja lainsuojattomina isänmaan ulkopuolella varjoyhteiskunnassa. Isänmaa kuuluu kaikille; myös pakolaisille, turvapaikanhakijoille, tummaihoisille, muslimeille, juutalaisille, sateenkaariväelle. Isänmaata puolustettaessa puolustetaan demokratiaa, ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisuutta. Isänmaa ei ole perussuomalaisten ja äärioikeiston isänmaa, joka kuuluu vain harvoille ja valituille.

I-P:ssa 8.2. juttu sekä Vaasan Liftistä (mikä nimi!) ja tuosta monen sadantuhannen pyöräpömpelistä Hovioikeudenpuistikon päässä. Mitä sitä Liftiä enää parantelemaan, koska onhan selvää, että Vaasassa väkisin ajetaan kaikki pyöräilemään! Siinä maailma pelastuu ja veroa maksavat asukkaat menettävät rahansa!

Paljon suolla erinäisiä töitä tehneenä olen nähnyt syvältäkin nousseen isoja puita eli siinä on kasvanu metsä kunnes suo on metsän vallannut eli turve lisääntyy taatusti.

Siniseen suklaaseen on jo lisätty kaikki karkkimerkit. Nyt tuli pullasuklaa. Kenties seuraavina ovat lauantaimakkara- ja jauhelihasuklaa.

Talousnerous on kyllä tyhmin älymystöyhteisö ikinä.

Ilmeisesti ”puolueet” tietävät jotakin, jota kansa ei tiedä.

M Greggilällä tuntuu olevan omakohtaista kokemusta puoliksi suunnitellusta terveydenhuollon uudistuksesta Vaasassa. Mielipidekirjoitus 9.2. osui ja upposi. Uusia uudistuksia odotellessa.

Koirat pitää siruttaa tänä vuonna. Koska on ihmisten vuoro?

Saarikko ”sellaisessa tilanteessa Suomen on”. Mitähän jos aloittaisit leikkaukset lapsilisistä! Hyvätuloinen ei tarvitse lapsilisiä. Siirrä korotus pienituloisille lapsiperheille, tai pienituloinen ikäihminen kaipaa vanhuslisää!

Sehän nyt on nähty kun poliitikot ovat omasta mielestään niin osaavia, ettei asiantuntijoita haluta kuunnella. Nyt Aaltola joutui tikunnokkaan, vaikka oli ihan oikeutettu matka. Kyllä on herkkähipiäisiä porukkaa.

Silloin kun muualla päin Suomea annetaan myrskyvaroitus, niin Seinäjoella annetaan Aalto-varoitus.

Vaasan alueen kansanedustajat on kärkipaikalla oman auton käytössä. Nyt voi kertoa äänestäjille, paljonko ajavat seuraavalla vaalikaudella bensa-, sähkö- tai kaasukäyttöisillä omilla autoilla.

Hirmuisen levoton on uusi H-talon terveyskeskus, potilaat jää aivan jalkoihin. Ei kyllä mennyt piirustukset ihan nappiin jos koko sairaalan väki kulkee edes takaisin terkkarin vastaanoton läpi.

Suomalainen menestystuote finalistit: Chopped pork, Vege gochujang, Happy soup. Mikä näitä valmistajia vaivaa, kun suomen kieli ei kelpaa.

Kokoomus väittää, että vasen käsi onkin todellisuudessa oikea käsi! Kokoomus katseleekin tätä maailmaa siis peilikuvana ja näin kuva todellisuudesta jää näkemättä. Uskotaan, että sydänkin on oikealla, kun sitä itse peilistä katsoo! Väite on siis väärän tiedon levittämistä, uskottavuus horjuu.

Kyllä on demareilla hätä. Koko puheenjohtajisto räksyttää niin lapsellista tekstiä, että myötähäpeä on suunnaton. Alijäämävelkaa on just 20 mrd €, yli kolmasosa kokee saavansa liian vähäistä sosiaalista tukea. Tervetuloa demareiden onnelaan.

Pelli kiinni, seuraavan päivän puut pesään pystyyn. Sytytän edestä. Kyllä syttyy ja palaa hienosti.

Meinaako ”suuri ja mahtava” EU keskustelemalla ratkaista karmean Ukrainan sodan? Peilisaleissa on hymyssäsuin mukava lupailla kaikenlaista. Apua tarvitaan välittömästi ja runsaasti!

Laittakaa siihen tontille Aallon näköispatsas. Käytävä kulkua varten. Pääsöö nämä palavojat paremmin, kunei mee hiataa patiiniihin. Marmorista tiätysti ja italialaasta. Olis varmahan jonua!

Pandat Korkeasaareen!

Hämmentyneenä luin lehdestä, kun haastateltiin kaupan lakkolaisia. Osa oli kuullut lakosta vasta töihin tullessaan. Media ollut asiaa täynnä useamman päivän. Mitähän muuta jää huomaamatta ihmisiltä, jos ei seuraa muuta kuin omaa somekuplaansa?

Kyllä oli kova mies se P Lipponen, ihan yksin teki lain taitetusta indeksistä. Eikä mikään hallitus ole sen jälkeen uskaltanut yrittää sitä muuttaa. Ei Kataisen, ei Sipilän, eikä mikään 9 muukaan yli 25 vuoteen, ovatpa olleet saamattomia.

Tottakai opiskelioiden pitää palauttaa saamansa tuet, kun on kerran menny tekemähän liikaa töitä, maanviljeliäthän ne tarttoo ruokohelpien ja auringonkukkien viljelytukiin, sehän on huoltovarmuutta eikä ne muuten pärjää.

Kenellä on aikaa vaivautua varaamaan talliaikaa polkupyörälleen?

Vaasan Sähkön lasku perillä. Viime vuoteen kW-hinta noussut 230%, piti oikeen laskea. Näin kohtelet pitkäaikaisia asiakkaitasi, häpeäisit edes hiukan.

Pienipalkkaisen palkan lisäksi tarvitsema sosiaalietuus on käytännössä valtion palkkatukea työnantajalle. Niin kauan kuin yritykset elävät valtion palkkatukea hyväksi käyttäen, heidän peräänkuuluttama markkinavetoisuus ei voi toimia, eikä palkanmaksuhalua koskaan tule.