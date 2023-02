Tätä mieltä tänään: "Sinulle, joka et ymmärrä koiran poismenosta johtuvaa surua, sanon: Mitä sinä toisten suruista tiedät? Mitä se edes sinulle kuuluu."

Sinulle, joka et ymmärrä koiran poismenosta johtuvaa surua, sanon: Mitä sinä toisten suruista tiedät? Mitä se edes sinulle kuuluu. Olen menettänyt rakkaan lemmikin puoli vuotta sitten ja vieläkin etsin sitä yöllä unessa. Se antoi paljon iloa ja voimaa niin omaishoitajalle kuin hoidettavalle. Miettikää vähän, mitä kirjoitatte.

”Pohjanmaan esimerkki osoittaa, että laskusuunnan voi kääntää”, otsikoi lehti ja osoitti sen ilmeisesti Etelä-Pohjanmaalle (I-P, 28.1.). Maahanmuuton plusvaikutus oli edelliselle n. 1 400 asukasta ja jälkimmäiselle n. 700. Vaasaan heistä tuli 670 ja Seinäjoelle n. 300. Vaasassa heitä alkaakin olla jo 10 pros., mutta Seinäjoella vain 3 pros. Seinäjokea kiinnostanee Vaasan maahanmuuttajien työllisyysaste. Jos se olisi hyvä, kannustaisi se toki.

Olipa upea kokemus, voimallinen, toivoa synnyttävä, koskettava rakkauden täyteinen teatteriesitys, Äitiä ikävä, Seinäjoen kaupunginteatterissa. Kiitos Eero Huoviselle, Pauliina Saloniukselle, jokaiselle loistavalle näyttelijälle, ääni-valotekniikalle!

Kauppojen ruokahävikki viime vuonna 57 miljoonaa kiloa eli runsaat 10 kiloa jokaista suomalaista kohti. Jos yksi rekkakuorma painaa 40 tonnia, se tekee 1 425 rekkakuormaa. Jos rekat pannaan perätysten, jono on yli 30 kilometriä pitkä, jos tähän vielä lisätään se ruokahävikki, mikä tapahtuu kuluttajilla, ollaan suuren ongelman äärellä tai sanotaanko tuhlauksen.

Kyllä Kuortaneella on hyvin asiat, kun koulukiusaaminen on vähentynyt. Jatkuvasti, vähintään yhden kerran viikossa, kiusatuksi tulee alakoulussa vain 15 prosenttia oppilaista eli noin 30 oppilasta. Yläkoulussa kiusattuja on vajaa 10 prosenttia eli vain 12 oppilasta. Lukiossa kiusattuja on vain muutama. Kyllä tämä hyvä kehitys kannatti uutisoida paikallislehtiin.

Yleisen huoltovarmuuden osana puolustustaisteluun soveltuvat aseet ovat sekä turvallisimpia että uskottavimpia asianmukaisesti varastoituina, käyttökuntoisina ja reserviläisille tuttuina. Silloin rahat ja resurssit voi kohdistaa ei-aseelliseen huoktovarmuuteen, joka on sekä rauhan- että kriisiajan aikan se tärkeämpinä osa myös maanpuolustusta.

Joku laistaa punaista lihaa vedoten eläiten hyvin vointiin. Mitä pahaa siipikarja, kala ja hyönteiset on teheny, paitsi kaalimato.

Hukassa on koti uskonto ja isänmaa. Olisiko aika palata juurilleen? Kaiken salliminen ei tee ihmistä onnelliseksi.

Erikoisesti kirjoitettu juttu autokannan keski-iästä (I-P 30.1.). Jutussa oltiin kovin murheissaan autokannan keski-iän noususta ja ihmeteltiin syitä. Eikö nykyaikana juuri pitäisi arvostaa tavaroiden mahdollisimman pitkää käyttöikää?

Vuonna 2013 kokoomushallitus myi Forttumin sähkönsiirtoverkon, sen seurauksena Suomesta lähti 6 miljardia euroa Saksaan. Nyt kokoomus haluaa tehostaa jo ylikuormitettua terveys- ja sosiaalisektoria.

Tuulivoimaloiden omistus Suomessa: 53 % ulkomaalaiset ja 47 % suomalaiset. (Lähde: Tuulivoimayhdistys v. 2022 lopussa.)

Olisi mielenkiintoista tietää, mitä ely-keskusten johtajien tehtäviin kuuluu ja miten suurta palkkaa siitä saavat. Jos samalla ehtii toisella kädellä hoitaa maatilan työt. Vai onko maatilan työmäärästä annettu väärä kuva, kun tuntuvat uupuvan suurin osa? Jos siis johtajan hommat hoituu osa-aikaisesti, niin voisi palkka olla sen mukainen. Ja mihin sitä ylijohtajaa oikeasti tarvitaan? Olisiko säästön paikka?

Keskustassa ollut Sedu ei aikanaan välittänyt tupakantuppisaastasta, mitä oli vuosia miltei kantena sekä Kirkkokadun että Vapaudentien jalkakäytävillä. Tätäkö kaivataan takaisin ydinkeskustaan?

Seinäjoen keskustan ulkonäkö on kuin kasa legopalikoita. Rakennusarkkitehtuuri ja tyyli on siitä kaukana. Yksi kuoppa palikkakasan keskellä ei sitä enää rumenna.

Yle ei lähettänyt sunnuntaina hiihtoa, kun suomalaiset pärjäsivät, kylläkin tuli alppihiihtopujottelua jopa kaksikin lähetystä, missä suomalaisilla ei ole mitään asiaa edes kahdenkymmenen joukkoon. Huonosti menee ampumahiihdot ja yhdistetty, ei yli kymmenes sijoitus paljon lämmitä.

Sedun tontille sopisi konserttitalo nostamaan kaupungin imagoa kulttuurikaupunkina.

Turha odottaa akkutehdasta, jatkuva lakkoilu vie tehtaat muualle.

Tekstarit liika pitkia, asia unohtuu.

Lumi ja Pyry myös ansaitsee apua. Suomen valtiojohto ne tänne hommas mutta sitten vaan Ähtärin pitäis yksin kaikesta vastata. Pieni olis avustus verrattuna esim. siihen miten maakuntalentoja tuetaan. Yli 40 miljoonaa jo jaettu lennoille, joissa vain 1/5 väkeä ja 17 miljoonaa taas suunnitteilla jaettavaksi ilmaan ihan turhaan.