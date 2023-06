Tätä mieltä tänään: "Sinulle 'jotkut tulevat takaa yllättäen...'. Kävellä ja pyöräillä voi reunassa, eikä keskellä katua poukkoillen puolelta toiselle tai kulkien rinnakkain tukkien tietä, jotta siitä pääsee ohi muutkin turvallisesti."

Onko uusilla pohjoismaisilla ravitsemissuosituksilla tarkoitus näännyttää ihminen nälkäkuolemaan? Ruokavaliooni kuuluu tulevaisuudessakin liha. Raskaan työn raataja ei jaksa pelkillä iduilla.

Orpolla tilaisuus näyttää olevansa koko Suomen pääministeri; rahat Turun tunnin junasta Suomen tiestön korjausvelan hoitoon.

Tomaatit kukkii parvekkeella. Laittakaa hyvät ihmiset tomaatin viipaleita multaan, on ilo seurata miten ne kehittyy.

Orpo (kok.) ja Purran (ps.) uusi hallitus: oman asunnon korkovähennys takaisin verotuksessa, kaikki lapsiperheet taputtavat käsiään ja ääniä sataa laariin. Vaikka vain 50% auttaisi asiaa. Huom. uusi lapsiystävällinen hallitus.

Saa nähdä pysähtyvätkö uuden hallituksen hankkeet taas perustuslakivaliokuntaan, joka välillä tuntuu olevan ylipääsemätön este monelle järkevällekin muutokselle.

Orpon hallituksen ministerit ovat valtaosaltaan Uudeltamaalta ja Varsinais-Suomesta. Etelä-Pohjanmaa jäi täysin nuolemaan näppejään. Ministeri Henriksson keskittynee Pietarsaaresta käsin edistämään Pohjanmaan maakunnan ruotsinkielisten asioita, joten ko. maakunnan suomenkieliset eivät liene tyytyväisiä tilanteesta johtuen. Ministeripuutetta on molemmissa maakunnissa suomenkielisten siedettävä seuraavat 4 vuotta. Pitkä aika tilanteen korjaamiseen.

Tekstarit ovat pursunneet vihreyttä. Kateudesta. Opettajat ja viljelijät. Voi sitä kateuden määrää. Luullaan, mutta ei tiedetä. Miksi luulet, että opettajan kesäloma lasketaan kuin sinulla, miksi luulet, että opettajan palkka muodostuu kuin sinulla. Miksi luulet, että opettajan työpäivä loppuu, kun hän jättää luokkahuoneen, ja saapuu kotiin, kun sinä juot iltapäiväkahvia kotona ikkunasi ääressä. Kyllä. Opettajan palkka lasketaan pidetyistä opetustunneista, mutta siihen sisältyvät valmistelut ja kokeiden korjaukset. Kotona tai koulussa, jos siellä on työtiloja. Kysy suoraan lähiomaiseltasi, mistä hänen työpäivänsä ja palkkansa muodostuu. Opettajien palkkaus on eriarvoista. Eihän vain lasten kanssa leikkivä varhaiskasvatuksen ja luokanopettaja tarvitse samaa kuin lukion ja korkeakoulun opettaja. Eikä käsityön ja liikunnanopettaja samaa kuin matematiikan opettaja.

Sinulle ”jotkut tulevat takaa yllättäen...”. Kävellä ja pyöräillä voi reunassa, eikä keskellä katua poukkoillen puolelta toiselle tai kulkien rinnakkain tukkien tietä, jotta siitä pääsee ohi muutkin turvallisesti. Näin takaa tuleva pääse ohi ilman kilikelloilla säikytellen toisia. Näitä tien tukkijoita riittää liikaa joka päivä. Ei se vauhti, vaan hyvät liikennetavat ja turvallisuus kaikkien osalta.

Keskituloinen 32 000 euroa vuodessa ansaitseva joutuu käymään kolme kuukautta töissä, että hänen autosta aiheutuvat kulut tulee tienattua.

Niin. Hyvä RKP. Kannatte huolta maailman hädänalaisista. Se on arvokasta. Entä kuinka paljon meillä on Mustasaaressa tarjolla vuokra-asuntoja maailman hädänalaisille, joita jo asuu tuhansittain Suomessa? Olemmeko me aidosti humaaneja myös teoissa, ei vain sanoissa? Vai onko ajatuksena, että hädänalaiset muuttakoot vaikka Vaasaan kaupungin kerrostaloihin. Ja Mustasaari jatkaa ylimielistä hymyä kauniiden ja turvallisten omakotitalojen hyvin hoidetuilla pihoilla.

Kyllä on kuulkaa sekrekaatioki menny jo pitkälle. Kauraleivällekki pitää näköjään olla oma markariininsa. Kyllä mun leivälle on aina kelevannu ihan tavallinen kirnuvoi. Ja kelepaa vastaki, jonsei hintaa nosteta taas ahneusinflaation verukkeella.

Jos alkoholin myynti lisääntyy toivotusti ja tuottavasti, niin silloinhan on enemmän rahaa hoitaa krapuloita. Mutta toimiiko yhtälö? Kuka hyötyy? Kauppias ja valtio hymyää, työnantajalla nollapeli, sote pahoinvoi ja potevalle saikkupäivän lasku.

Oppositio näyttää tekevän kaikkensa, että keskustan kannatus nousee pilviin; ja hyvä niin!

Seinäjoen kaupunkikeskustan viherkeidas Lakeuden Puisto on työväen kesälomien ajan juhannuksesta heinäkuun loppuun ahkerassa käytössä. Ei tosin kaupunkilaisille vaan vieraille ja vain silloin kun sinne pääsee. Suurimman osan ajasta puisto on ”yleisöltä” suljettu tapahtumien rakentamisen ja purkamisen takia. Eikö näitä häppeninkejä voisi järjestää jossakin kesälomalla olevassa kohteessa...? Vaikka Joupiskalla ja jääurheilustadionilla. Taikka Rengonharjun lento...radalla!

Ihminen ei opi mitään, mutta sopeutuu kaikkeen. Ihminen on typerää uhrilammasta typerämpi olento.

Myös kansantalous voi olla ”vahva” ja ”välittävä”. Se syntyy silloin, kun julkinen, yritys- ja koti/yksityistaloudet ovat tasapainoisesti ja vuorovaikutteisesti ”vahvoja” ja ”välittäviä”. Kaikilta edellytetään vain yhteiskuntavastuuta; aikoinaan puhuttiin ”särkymävarasta”. Minulla on särkymävaraa. Olen elänyt siten. Onko muilla kansalaisilla? Onko yrityksillä? Entä julkisilla palveluilla? Miksi minusta tuntuu, että särkymävara on kertynyt vain harvoille ja valituille, eikä siihen saa koskea! Aika erikoista ”yhteiskuntavastuuta”...!

Loistavaa, että vihdoin saadaan pumptrack. Kaupunki voisi kuitenkin vielä tarkastaa tuon Trail Itin suunnitelman. Piirros on ollut laajasti esillä jo kauan. Varmasti makean näköinen monen mielestä, mutta todellisuudessa on ihan toinen. Tässä asiassa pitää mennä hauskuus edellä, ei ainoastaan turvallisuus, koska ne kaksi harvoin toimivat yhdessä. Jokainen pystyy turvallisuuttaan lisäämään suojavarusteilla päästä varpaisiin. Rukalle rakennettiin muutama vuosi sitten tällainen tylsä versio, ei oteta siitä mallia. Tuonne mahtuu vaikka minkälainen ja lapsetkin ovat näiden kanssa todella päteviä.

Se, että ensimmäinen sairauspäivä on palkaton, ei tarkoita sitä, että silloin pitää olla sairaana töissä. Se ei paljon hetkauta parin viikon tai pidemmissä sairauslomissa. Tosin se voisi vähentää työnantajilta yhden päivän krapulapäivien maksamista.

Todella typeriä nimikkeitä nämä esihenkilöt ja muut vastaavat. Sekavuutta lisää, kun näitä käyttävät vain jotkin yksittäiset tahot. Eiköhän nyt suosiolla luovuta tästä woke- hullutuksesta ja palataan perinteisiin hyviin ammattinimikkeisiin. Nim. Kirveshenkilö.

Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitysvastus täytyy olla 2–3 astetta alempi kuin asunnon lämpötila. Muutoin iv vain lämmittää asuntoa. Mikäli asiaan perehtymätön henkilö alkaa ruuvaamaan venttineitä voi asuntoon tulla ylipaine, kun painesuhteet muuttuvat. On ensiarvoisen tärkeää, että asukkaat saavat opastuksen osaavalta henkilöltä ilmanvaihdon käytössä. Nimim. Pitkä kokemus.

Samaa olen ihmetellyt, kuten J. Viitala kirjoitit arvonimistä julkinen >< yksityinen sektori. Itselleni kertyi työvuosia n. 40, josta n. puolet yksityisellä ja puolet julkisella. Enpähän mitään arvonimeä tai -mitalia koskaan saanut, koska vain julkisella puolella tehty työ olisi siihen oikeuttanut. Kanssasisaret ja -veljet saivat kultaa ja kunniaa, vaikka työvuosia heille kertyi vähemmän, mutta kun olivat koko ajan olleet julkisella sektorilla, niin vain ne työvuodet laskettiin mitalin saamisen ehdoksi, yksityisen puolen työvuosia ei otettu lainkaan huomioon. On se niin väärin! Plus vielä ne arvonimien hintapolitiikka julkinen >< yksityinen. On se niin väärin!

EP-hyvinvointialueen poliittisissa päätöksissä tuntuu olevan ohjenuorana yksi asia: Seinäjoki ja seinäjokiset eivät saa hyötyä – maksoi mitä maksoi. Kolme esitystä hva:n poliitikoille: 1. Lopettakaa tuo maaottelu muu maakunta vastaan Sjoki, koska kustannukset kaatuvat aina veronmaksajille. 2. Teettäkää ulkopuolisella toimijalla hva:n henkilöstön työviihtyvyyskysely. Viimeistään silloin huomaatte, miten surkea työilmapiiri on. 3. Palkatkaa hva:lle ammattijohtaja, joka osaa myös henkilöstöjohtamisen. Olen realisti ja ymmärrän, ettette toteuta esityksiäni. Onneksi valtiovalta näkee tilanteen ja yhdistää alueen johonkin naapurialueeseen. Silloin toimintaa johdetaan muualta kuin Seinäjoelta tai Alavudelta. Terveisin Veronmaksaja.

Kirjoitetaanpas välillä jotakin hyvääkin. Törnävän vanhan sairaalan alueelle tullut monenlaisia yrityksiä, mm. loistava ravintola. Myös Seuralassa määräajan ja Törnävän kartanossa koeluontoisesti kahvila. Toivottavasti kansalaiset käyttävät näitä palveluja, että ne saataisiin pysymään. Todella mahtavaa, että näihin paikkoihin saadaan elämää!