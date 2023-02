Tätä mieltä tänään: "Sitä arvostetaan, mistä maksetaan. Ei ihme, että Suomi kehittää vain lihaksia! Urheilussa tienaa. Mahtaisiko oppimisen taso nousta, jos tieto- ja taitosaavutuksista vouhkattaisiin yhtä paljon kuin urheilusaavutuksista."

Sitä arvostetaan, mistä maksetaan. Ei ihme, että Suomi kehittää vain lihaksia! Urheilussa tienaa. Mahtaisiko oppimisen taso nousta, jos tieto- ja taitosaavutuksista vouhkattaisiin yhtä paljon kuin urheilusaavutuksista.

Vihreä siirtymä vie maamme tuhoon. Teollisuus siirtyy ulkomaille ja suurtyöttömyys uhkaa. Näin on tälläkin palstalla meuhkattu. Taustavoimana taitaa olla yksi kolmesta suurimmasta puolueesta. Vaan kuinka on käynyt? Juuri päinvastoin. Investointeja tulvii ulkomaita myöten ja työvoimapulasta kärsitään monella alalla.

Meidän kaupungissa ei tarvittu kuukauttakaan soten alkamisesta, kun kuulemma terveyskeskuksen toiminta loppui, lääkärit pakeni, eikä kukaan päässyt sinne puhelimella. Todella tehokasta! Ihmiset kauhuissaan haahuili sadan kilometrin säteellä yksityisille.

Ruusunmarjassa eli kielukassa on runsaasti C-vitam., A-vitam., E-vitam., prot, rautaa, mangn., kals., B-vitam., hiilihydr., antioks., ym. Sitä käytetty päänsäryn, pahoinvoinnin, virtsatietulehd, nivelvaivoihin, ihon hoit. Sekä tehty kielukoista hilloa, teetä, keittoa, joita mm. ruotsal. paljon nauttivat. Toisessa maailmansodassa brittil. koululaiset määrättiin keräämään ruusunmarjoja terveel. ruuan lähteeksi. Miksi ruusunmarjaa hyvänä ravintona ei Suomessa arvosteta?

Ylen MOT-ohjelmassa 6.2. käsiteltiin tuulivoimaloita. Yksi mielipide oli mielestäni yli muiden: ”Miksei näitä myllyjä rakenneta suuria määriä samaan paikkaan vaan niitä ripotellaan muutama sinne, viisitoista tänne parinkymmenen kilometrin välein.” Tällainen tuulivoimapuisto toisi monia hyötyjä, se vähentäisi monia haittoja esim. melu, maisema, linnut, eläimet, siirtolinjat, metsien hakkuut jne.

Annetaankohan peruskoulujen ala-asteilla, yläasteilla oppituntien päätyttyä tukiopetusta tarvitseville? Silloin olisi varmaan saatavilla enemmän opettajia, voisi keskittyneemmin rauhassa opettaa. Oppituntien päätyttyä voisi olla myös kouluilla harrastustoimintaa tai voisi lukea läksyjä tietyissä tiloissa valvojan läsnäollessa. Ehkä koulun keittiö voisi myydä edullista lounaalta jäätyä ruokaa oppilaille myöh iltapv:llä, kotiinkin vietäväksi. Näin lasten, nuorten ei tarvitsisi ainakaan hortoilla, lorvia nälissään kaduilla, baareissa kotiinmenon sijaan, vaan olisi fiksua tekemistä.

Erään lehtiartiartikkelin mukaan erään Turun ja Kapellskärin väliä kulkevan risteilylaivan ravintolassa on teemana poronliha. Sen saatavuudessa on kuulemma niin kutsuttuja haasteita. Eli että se olisi vaikeaa. Ehei, ei poronlihan saatavuudessa mitään vaikeuksia ole. Sitä vain eivät poroisännät myy polkuhintaan, kuten muita lihatuotteita myydään.

Ihan väärin on meitä ikääntyviä ryhmänä autoliikenteessä syyllistää. On meilläkin tarve ja halu liikkua paikasta a paikkaan b. Emme mekään tiedä mitä sieltä on vastaan tulossa – rattijuoppoa, huumekuskia taikka vaan kaaharia, joka on sekä että. Jos meiltä ollaan johonkin ikään vedoten viemässä ajolupaa, niin sitten vastavuoroisesti tulee nuorisolle olla pakollinen älykkyystesti ennen ajokortin hyväksymistä, että osaavatko edes jotenkin vastuullisesti liikenteessä käyttäytyä.

Erään iltapäivälehden mukaan ”Södertäljen mafian” leviäminen Suomeen meni reisille. Voisikohan esim. Ilpo ottaa selvää, kenen reisiä tästä saamme kiittää? Ja oliko kyse etureisistä vai ehkä sittenkin takareisistä? Ainakin poliiseilla lihaskunnon on oltava hyvä, joten löytyisikö vastaus siltä suunnalta?

H2 Ecosystem Roadmap for Ostrobotnia -hanke. Jo tuosta hankkeen nimestä näkee, että nyt ollaan hypetyksen syvässä päädyssä. Valta- ja jopa maakuntamedian toimittajat on näköjään valjastettu ja valmennettu hypettämään vetytaloutta oikein kunnolla. Tohtorismies vakuuttelelee tässä lehdessä (7.2.), että hänellä on ”vahva kutina, että tällä kerralla onnistutaan”. Kolme edellistä kertaa meni kiville. Aika heikoilla ollaan nytkin, kun Ylen Jälkipörssissä (7.2.) OP-strategi Jussi Hyöty kysyi: ”Mihin sitä vetyä tarvitaan?”

Kekkonen oli ykkönen. Tänäpäivänäkin Kekkonen voimissaan olisi ykkönen.

Jooga ei kuulu seurakunnan toimintaan.

Vas.liitto esitti minimipalkaksi 12 €/tunti. Aika sopiva tällä inflaatiolla vai mitä? Ei taida tulla tulla mitään, kun kuuntelee oikeistoa. No, mikä se minimipalkka pitäisi olla?

Koira on monelle kuin perheenjäsen ja monelle yksinäiselle ainut ystävä mutta mielestäni sen kuolemaa ei tarttis netissä uutisoida.

Lihansyönnin määrän määrää valtio. Mikä seuraavaksi? Selänne täysin oikeassa.

Olin espanjalaisessa sairaalassa potilaana ja sieltä tuli välittömästi netin kautta kysely tyytyväisyydestä, henkilökunnan toiminnasta, lääkärin antamista ohjeista ja niiden selvyydestä, vastaanoton rauhallisuudesta... Vinkkinä Suomeenkin/Seinäjoelle!

Korruption syvin olemus. Mitä on hyvä korruptio? Miksi korruptio on hiljaisesti hyväksyttyä? Mistä löytyy korruptoitunein eläin (ei siis ihminen)...? Missä piilee totuus! Hyvä Veli -verkostot. Rakas Sisko -systeemit. Minä, Morrison ja Montesquieu. Älykäs, harkittu ja hallittu suomalainen korruptio. Vientituote! Kumppanuus, kilpailu ja konflikti. Ja korruptio.

Joku ihmetteli, mikseivät hoiva-avustajat voi jakaa potilaille lääkkeitä. Siihen vaaditaan koulutus ja lääkkeidentuntemusta. Lakiin kirjoitettu asia, siksi. Ei ole siis Tehyn ”ilkeyttä.”

Hyvät hyssykät. Annettakoon uudelle perhepalvelukeskukselle nimi ”Ristiaallokko”. Tai sitten koko Seinäjoen keskustalle.

Laulut lauletaan, virret veisataan.

Nyt se on täällä – kylymä ja näläkä. Ay-monopoli pisti ruokapuolen kiinni ja sähkömono nosti hinnat piliviin.

”Minä ja yksin minä” -kulttuuri oli taas valloillaan Seinäjoen uimahallilla. Uimaradat oli melko täynnä eikä nopeammille uimareille annettu tilaa vaan räpiköitiin itse jonon ensimmäisenä. Sama meininki jatkui kylmäaltaalla, jota piiritti iso lössi ihmisiä. Ei mitään mahdollisuutta päästä sinnekään. Kiitos vaan itsekkyydestä näissäkin asioissa.

Elintarvikeketju. Alkutuottaja ei saa reilua osuutta eikä viivan alle jää tulosta mutta tuottaa ruokaa sitoutuneesti ammattiylpeydellä. Teollisuus uhkaa lakoilla ja kaupan väki toteuttaakin. Ruokahävikkiä. Alkutuottajan talkootyö ja kalliit tuotantopanokset sen myötä hukkaan ja kaupan päälle haukut päästöistä.

Hyvä kirjoitus Markku Greggilältä I-P 9.2. Naurattaisi, jos ei olisi niin totta.10 pistettä ja papukaijamerkki.

Rapakauppalan keskusta on kuin Dresden Saksassa liittoutuneiden pommitusten jälijiltä. Suuria krooppia ympäri kylää. Nyt on Rapakauppala menny ykköseksi ja Kouvola on hopialla, ku Suomen ”epäesteettisimmästä” citystä kilipaallaan.

Kaupungin keskustassa eivät pienet liikkeet viihdy. Vanhat lopettavat eikä uusia tule tilalle. Mikä mahtaa olla liikehuoneiston vuokra yrittäjälle per neliö?

Eikö sotekeskuksen paikka olisi ollut Sairaalanmäellä. Herää kysymys, miksi sinne 1000 hengen suuri asuntoalue. Kenelle kaavoitetaan, eikö olisi ollut johdonmukaisempaa.

Mihin on ne aidot Ruuneberin tortut kadonneet?

Vaasan matkakeskuksen projekti-insinööri siirrettävä lapiohommiin. Pyöräsuojissa ei tarvita ovia lainkaan, eikä varsinkaan yksinkertaisia asioita sotkevia insinöörejä.

Kiitos Markus, kun paljastit kirjoituksessasi (2.2. IlPo) Sedun ja kaavoitusjohtajan todelliset puuhat.

Tytär altistui Kiviristin lukiossa homeelle. Aivan liian paljon terv.huollon rakennuksissa on sisäilmaongelmia. Tämä vaikeuttaa homeelle altistuneen työskentelyä näissä. Monesti kuitenkin työantaja ja johto vähättelee ja kyseenalaistaa sisäilmaongelmia jos ja kun työntekijä oirehtii niistä.

Onko lakko pääluottamushenkilöllekin iloinen asia, kun niin hihkui onnesta tv:ssä. Onko niin hyvät tulot, että kiva päästä lomille, juokseehan lakkorahat.

Markku Greggilän kirjoitus 9.2., joka sana asiaa täysin totta.