Tätä mieltä tänään: "Sivistynyt ihminen ei jätä roskiaan muiden siivottavaksi."

Ja sama ruotsin kielen kurssi jatkuu maanantaina, Pohjanmaan pelastajat. Älkää nyt enää tehkö mitään tutkimuksia, minkä verran Vaasassa on ruotsinkielisiä ja miten siellä yleensä pärjää... Kun katsoin 10 min., luulin ohjelman olevan Ahvenanmaalta.

Kaikki pyörätiet rakennuskieltoon Vaasassa.

Mieluummin rahat kaupungin omistamalle vuokra-asunto-osakeyhtiölle tai ammattiliiton omistamalle vuokra-asuntoyhtiölle kuin yksityisen asuntosijoittajan taskuihin.

Minulla on Twitter-seurannassa kaikki Superpesis-seurat. Sarjan alkuun on viisi päivää. Jymy-Jussien viimeisin twiitti on jostain marraskuulta ja nettisivuilla on kaksi päivitystä tämän vuoden puolella. Ilmeisesti eivät halua yleisöä katsomoon, kun eivät vaivaudu mitään ilmoittelemaan. Melkoista amatöörien puuhastelua.

Vaasan hovioikeuden mielestä 5 vuotta on liian ankara rangaistus miehelle, joka väkivallalla ja päätä hakkaamalla aiheutti nuorelle naiselle pysyvän aivovamman. Että oikeudenmukainen rangaistus väkivaltaisesta ryöstöstä on puoli vuotta lyhyempi. Eikö hovioikeus huomioinut lainkaan pysyvää aivovammaa? Tuo ei ole oikeutta, se on vääryyttä piilotettuna lakipykälien taakse.

Pohjanmaan sankarit tv-sarja tekee Vaasaa tunnetuksi ruotsinkielisenä kaupunkina. Melkoinen karhunpalvelus. Eikä muuten ole ensimmäinen kerta.

Pitihän se arvata, miten siinä käy kun perussuomalaiset laitetaan vastuuseen suurista lupauksista: eivät meinaa millään tohtia mennä hallitukseen, kun pelkäävät kannatuksen romahtavan katteettomien lupausten vuoksi. Sitä saa mitä tilaa!

Kyllä ihmisen muisti on lyhyt: kokoomus on arvostellut Marinin hallitusta holtittomasta rahankäytöstä mutta unohtavat sen, että ovat olleet itse mukana hyväksymässä rahoituksen pandemian, sodan ja siitä johtuvan energiakriisin hoitamiseen.

Sivistynyt ihminen ei jätä roskiaan muiden siivottavaksi.

Kuluuhan sitä vettä vuosien varrella, kun on ylimääräisiä kuluttamassa!

Elämä kuin sipuli, kuorit sitä kerros kerrokselta, välillä itket. -Carl Sandberg. Silmä silmästä tekee koko maailman sokeaksi.- M. Gandhi. Ikivanha totuus – vain tyynessä vedessä voi taivas heijastua. - Erkki Melartin. Kun huomioi muutkin, huomioi myös itsensä, omat etunsa. - Seneca. Elämää eivät määrää vain ulkoiset olosuhteet, tekijät, vaan myös mielessä pyörivät ajatukset. -Norman Vincent Peale.

Vaasan seurakuntayhtymä on liian hätäisesti ja nopealla aikataululla vienyt Vähänkyrön hautausmaan lohkojen 605 ja 606 nurmetuksen eteenpäin. Hankkeessa olisi voinut pitää kyseisillä lohkoilla tilaisuuden yleisölle ja hautojen haltijoiden edustajille. Selvitettävä on, säilyykö haudoissa samat hautapaikat, jotka on jo varattu omaisten vierelle. Samoin, korvataanko reunakivet. Reunakivet ja hautojen kunnostus, joka on tehty viimeisen parin vuoden aikana, olisi korvattava, koska monet ovat juuri kunnostaneet haudan. Koska informaatio ja hautojen haltijoiden kuuleminen on jäänyt puutteelliseksi, olisi hanke jätettävä vielä pöydälle kirkkovaltuuston kokouksessa 25.5.2023.

Hallitusneuvotteluiden tulosta ei saisi tuomita etukäteen. ”Tulos” on jo nähtävissä – ja tuomittavissa. Reformipöytien teemat sen kertovat.

Poikamiesboksi taikka vaikka maatila, mutta pointti on se, että eroperheen lapsilla säilyy yksi koti, jossa eronneet vanhemmat elävät vuoroviikoin. Vuoroviikoin sekä ”vanhan” että ”uuden” perheen kanssa. Kummankin perheen lasten omassa kodissa. Paitsi tietysti, jos eron syy on niissä ”vanhoissa” lapsissa! Eikä aikuisten asioissa.

Entä, jos kaikki – siis kaikki – julkiset palvelut määriteltäisiin kansalaisen todellisen maksukyvyn mukaisesti. Ei vain sosiaali- ja terveyspalvellut, vaan myös opetus ja kulttuuri, tekniikka ja ympäristö, liikenne ja infrastruktuuri; esim. varusmiespalveluksesta osalle maksettaisiin korvausta ja osa maksaisi osallistumisesta perheen varallisuuden perusteella! Todellinen progressio. Monessakin mielessä...

Utelijalle tiedoksi; lasit särkyy helposti, ovat raskaita kuljettaa ja hankalia asennettavia. Nykyiset infra- ja rakennusmuovit ovat keveitä, kestäviä ja turvallisia eli kestävän kehityksen mukaisia.

Miten voi olla, että oikeuslaitos ottaa huomioon aikaisemmat tuomiot niin, että vähentää sitten tulevaa tuomiota. Eikö se pitäisi olla päinvastoin, kun rikoksen tekee uudestaan, tuomio kovenee. Ei ihme että rikollisuus Suomessa on Pohjolan suurinta. Lepsu oikeuslaitos.

Onneksi italialaiset eivät kierrätä roskiaan, niin saamme laivattua niitä Suomen jätteenpolttolaitoksille, tämä se on sitä vihreää siirtymää kirjaimellisesti, järki on todella vähissä näissä touhuissa.

Vinkki. Älä kerro mitään henkilökohtaisia asioita naapureille. Kun ne on kiertänyt ympäri pihapiirin, niihin on tullut huonon kuulon lisä, kateuslisä ja mielikuvituslisä.

Ahne kasaa, kuolema tasaa.

Kiitos Erkki Jyllilä asiallisesta kommentistasi IP:ssa, tuossa on yksi meidän ’työttömyyden’ juurisyistä (ei toki koske rehellistä oikeaa työttömyyttä). Jos ei sallittaisi, joskus jopa ay-liikkeen avustuksella, tapahtuvaa pienten yritysten ’kiusaamista’, syntyisi Suomeen mikro-, ja pieniin yrityksiin jopa kymmeniätuhansia työpaikkoja. Tämän kirjoitin pohjana monikymmenvuotinen kokemus.

Hallitus hoi! 6 miljardia on äkkiä säästetty, kun suljetaan ulkomaille menevät rahahanat.

Kovasti kohistaan ja ollaan tietävinään, että koulutuksella ratkaistaan työllisyysongelmat. Minä sanon, että p...t. Suurin osa töistä ei tarvitse kuin viidentoista minuutin työnopastuksen. Itse olen saanut parhaita työntekijöitä henkilöistä, jotka ovat juuri ja juuri peruskoulun selvittäneet. Jopa aika vaativan CNC-työstökoneen käyttäjiksi. Sanoisinpa että liika koulutus pilaa hyvän työntekijän.

Nyt kun on päästy hyvään alkaan Marinin hallituksen muisteloissa. Maskisekoilu, Varmuusvaraston rekat, löysää rahaa kylvettiin yrityksille, että vaalikansa pysyy tyytyväisenä. Tällä saatiin vain inflaatiota kiihdyttävä vaikutus, jonka asiantuntijatkin myöntävät. Lisäksi kansaa syyllistävä esim. metsäkato, joka on vain laskennallinen.

Joku ihmetteli, miksi torin miespatsaan vieressä on roskikset. Pitäisihän symboliikkaa nyt tuon verran ymmärtää.

Turhuuksien turhuus: Euroviisut...

Joku täällä ehdotti, että työttömyys saadaan nollaan poistamalla työttömyyskorvaus. Loistoidea rakas Watson! Systeemiähän käytettiin menestyksellisesti entisissä kommunistimaissa, jotka eivät olleet oleskeluyhteiskuntia. Ja kun Suomessa on liian vähän rikkaita, ja he ovat liian köyhiä, niin tällä saataisiin korjaus tähänkin asiaan. Nimittäin kun työttömät pakotettaisiin töihin yhteiskunnan maksamalla 600 euron peruspäivärahalla, niin lähes koko työn tuotto jäisi yritysten omistajille. Näin Helsingin Pörssille jäisi roimasti lisää miljardeja jaettavaksi omistamistyötä tekeville ja piilotettavaksi paratiisin. Eli tuumasta toimeen, niin saadaan viisikymppisestä työttömästä ilomantsilaisesta laitossiivojasta prosessi-insinööri Vaasaan. Asuntonakaan työtön ei tarvitse. Riittää kun omistaa auton ja asuntovaunun, jolla siirrytään aina sinne missä milloinkin on työtä tarjolla. Ja jos tämä 600 euron palkka ei riitä elämiseen, niin sitä täydennetään yhteiskunnan maksamalla sosiaaliturvalla. Joka taas käytetään nyky-yhteiskunnan tärkeimpään työhön, eli kuluttamistyöhön, joka taas työllistää ja rikastuttaa muita.

Yle-verolla kustannetaan Hartaat sävelet arkiaamuihin ja -iltoihin, aamu- ja iltahartaudet maanantaista lauantaihin sekä sunnuntain jumalanpalvelukset. Eipä siis unohdeta muutakaan Yleisradion korkeatasoista radiotoimintaa, varsinkin Yle Radio 1:ssä. Kannattaa kuunnella.

Nousu ja tuho, tiedät varmaan kuka tämän ns. tuhon sai aikaan, eli Marinin hallitus. Rahaa vai leviteltiin, säästetty ei missään. Tästä huolimatta köyhyys on lisääntynyt huimasti. Tätä tulevaa hallitusta ei todellakaan voi tuhosta syyttää.