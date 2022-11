Tätä mieltä tänään: "Skuuteista saisi lähteä joku varoittava ääni, että eivät pääse takaapäin yllättämään. Esim. tämmönen lörpötilörpötilörpöti...”

EU meinaa hallita Suomen metsiä. Miten on Puolan tai Unkarin metsien kanssa?

Olipahan suuntaviivoja Vaasan torille. Puliukot, rapajuopot ja huumekauppiaat saavat upean lekottelu- ja rähinöintiympäristön. Parkkipaikkojen ja vanhojen, kauniiden rakennusten hävittäminen on junantuomien näkemys siitä, miten Vaasasta saadaan uusi Seinäjoki.

Rantakadulle Vaasanpuistikon ja Akademillin välille pitäisi saada pikaisesti painorajoitukset raskaalle liikenteelle. Vanhat arvokkaat rakennukset halkeile ja kärsii jatkuvasta tärinästä.

Sotilaspassinsa palauttaneet ja reservistä eronneet eivät halua osallistua yhteiseen maanpuolustukseen. Yhteiskunnan etujen ja tukien jakamiseen he kyllä osallistuvat innokkaasti. Näillä egosentrisille nyhveröille tulee välittömästi säätää kaikki verotus kaksinkertaisena.

Eipä näytä olevan polttopuusta vielä tarpeeksi kova pula, kun ei mene kiintokuutiohalko kaupan, on vissiin irtokuutioklapi vielä liian halpaa.

Vähänkyrön terveysasemalla on asenne ja palvelu kohdillaan! Samaa tasoa toivoisi muuallakin.

Kesko takoi huiman tuloksen, koska ruuan hinta nousi eli Kesko nosti hintaa, koska kaikki nousee eikä kukaan juurikaan ihmettele hinnan nousua!!

Työllisyyden kohtaanto-ongelma saadaan ratkaistua, kun hoitavan lääkärin mukaan työkyvytön ihminen heilautetaan työttömien työnhakijoiden listalta työkyvyttömyyseläkkeelle ilman että vakuutuslääkärit pääsevät sähläämään väliin ja taikomaan monisairaita ihmisiä työkykyisiksi. Jäljelle sitten jäävätkin oikeasti työkykyiset työnhakijat, joilla on oikeasti toimintakykyä tehdä töitä.

Kyllä kai nyt joku laki, tai hintakatto pitäisi olla kohtuuttomia hintojen nousuja hillitsemään, kun on kyse välttämättömistä ihmisten tarpeista. Miten voidaan vaatia, että pitäisi pystyä yhtäkkiä maksamaan sähköenergiasta viisinkertaista hintaa? Näin on nyt kuitenkin käynyt.

Suomen tulisi EU:n komission esityksen mukaan ”ennallistaa” maamme luontoa, metsiämme myöten, 1950-luvun alun tasoon. Muualla Euroopassa ovat monin paikoin jo hävittäneet tyystin metsänsä. Suomelle ennallistamisen hinta pitkällä aikavälillä olisi vuosittain n. 930 milj. euroa. Jokaista suomalaista kohden kustannus olisi EU-maista korkein, 168 euroa/vuosi. Ruotsalainenkin maksaisi vähemmän, 61 euroa ja saksalainen vain 2 euroa. Peräti niinkö!?!

Voi ristus! Kai ny sairaanhoitaja tietää missä ihmisessä on vasara, jalustin ja alasin. Vaan kun ei tiedä. Taidanpa lisätä taas kuntoliikuntaa, johon Seinäjoella on panostettu kiitettävästi ja sehän on parasta/halvinta/tuloksellisinta sote-politiikkaa ilman sote-politiikkaa.

Olisihan se ollut ikävää aikoinaan katsoa dinosaurusta silmiin ja todeta, ettei ilmastonmuutokselle voi mitään kun sademetsät häviää Suomenkin kohdalla.

Ville Niinistön mukaan ei ymmärretä ennallistamisastuksen ydintä. Kyllä ymmärretään. Mutta kysymys on siitä pikkutekstistä, johon on ujutettu se ketunhäntä, että EU pääsee määräämään Suomen metsätoiminnasta. Laulun sanoin, ”en lukenut mä pikkutekstiä”.

Paljonko meidänkin taloyhtiössä kuluu energiaa autotalleissa olevien kultaisten vasikoiden lämpimänä pitämiseen ja autopaikasta veloitetaan naapuritalossa kaksinkertainen hinta verrattuna meidän taloyhtiöön.

Kaupungin päättäjät, nyt todella tarkkana minkälaisia rakennelmia keskustorille päästätte. Olisi mukava istua ja katsella ihmisiä eikä telttojen seiniä. Tori eli aukio on avoin ja julkinen tila, sanoo tietosanakirja.

Asunnottomien hyysääminen johtaa samaan tulokseen kuin työttömien tukeminen eli ilmiön paisumiseen.

Putin kirjoittaa todella rumaa historiaa.

Miksi tämän lehden Vaasassa ja S:joella tekemässä ruokakorien hintavertailussa ei ollut Minimani mukana? Tietääkseni se löytyy kummastakin kaupungista.

Kaupan alan ammattiliitto kitisee ilta/yö/pyhänä tehtävistä töistä. Entisenä kauppiaana tiedän, että myyjillä on halua töihin, joista saa lisäkorvauksia. On paljon muitakin aloja, joissa on tehty vastaavia töitä iät ja ajat ja jotka eivät halua tehdä, löytyy todennäköisesti niitä, jotka varmasti haluaa.

Skuuteista saisi lähteä joku varoittava ääni, että eivät pääse takaapäin yllättämään. Esim. tämmönen ”lörpötilörpötilörpöti...”

Kyllä Gerbyn metsistä riittää alue myös asuntojen rakentamiseen. Ojalan laskuopin mukaan on edullisempaa rakentaa asuntoja lapsiperheille sinne missä on jo päiväkodit, koulut ja kaupat valmiina. Näitä lapsiperheitähän Vaasa tarvitsee kasvunsa turvaksi. Rakentamisen vastustajien kannatta muistaa, että kunnat ja kaupungit joutuvat jatkuvasti kilpailemaan uusista veronmaksajista. Ne tuovat hyvinvointia alueille.

Koittakaa nyt hyvät vaasalaiset päättäjät tehdä jotain oman kaupunkinne asunnottomien tilanteeseen. Talvi tekee tuloaan ja kaikilla ei ole kattoa pään päälle. Asuntoja on Vaasassa tyhjillään vaikka kuinka paljon.

Minä ainakin naisena pöyristyn ja pahoitan mieleni, jos minua aletaan kutsua kohdulliseksi. Lapsettomana koen sanan kohdullinen ongelmallisen leimaavaksi. Ikinä ei löydetä naisen ja miehen korvaavia sanoja, jotka tyydyttäisivät kaikkia. Joten ei kannata sellaiseen yritykseen edes lähteä. Suomessa on nyt käsillä paljon oikeitakin ongelmia, voitaisiinko keskittyä niihin?

29.10. kokoomuksen kansanedustajan Elina Valtosen kolumni. Teet kovasti työtä saadaksesi Suomeen ulkomaalaisia. Oletko tietoinen, että jo puolet suomalaista työssäkäyvistä elää sosiaalitukien varassa epävarmoissa työsuhteissa? Miltä työperäinen maahanmuutto kuulostaa näiden ihmisten korvissa? On myös globaali työttömyys, joten lämpimämpiä ja halvempia maita on tarjolla näille ulkomaisille ”osaajille” ja ”tulevaisuuden toivoille”. Ehdotan ratkaisuksi vakituista, kokoaikatyötä suomalaisille sellaisella palkalla, ettei tarvitse hakea asumistukea ja soviteltua päivärahaa. Osaajaksi suomalainenkin oppii. Syntyvyyttä saadaan nostettua, kun nuorilla on turvatumpi työelämä ja taloudelliset edellytykset huolehtia perheestä. Suomessa on lapsiperheiltä viety kaikki taloudelliset etuudet ja leikattu kaikesta mahdollisesta. On myös väärin nuoria naisia ja miehiä kohtaan, että heille on luotu yhteiskunnan toimesta taloudellinen riski perustaa perhe.

Mitä täällä Vaasassa oikein

sattuu koko ajan? Ambulanssien ja paloautojen pillit huutavat 5–10 kertaa päivässä. Suurkaupungeissakaan ei kuule näin paljon pillien ääntä.

On tämä maailmantilanne hassulla mallilla Tähän asti kaikki ekonomistit ovat vannoneet vapaan maailmankaupan puolesta, kuinka se tuo globaalisti työtä ja hyvinvointia ihmisille. Nyt yhden Putinin takia koko järjestelmä pitäisi panna ”uusiin puihin”. Kovin on huteralla pohjalla näiden ”asiantuntijoiden” maailmankuva, ei muuta voi sanoa.

Vielä autoilijoista Lapualla, heillä on hieno tapa. Jokainen vastaantuleva auto pysähtyi saattaessamme omaistamme talvihautaan. Jäi lämmin muisto.

Kyllä grillin elinehto on, että siellä vastataan puhelimeen ja otetaan tilauksia vastaan. Miksi se muuten on olemassa?

Lääkäri Jenni Puoliväli-Oksaselle; luulen että suurin osa miehistä ja naisista hyväksyy muun sukupuoliset samanarvoisina ihmisinä, mutta saanhan minä olla nainen ja mieheni mies, joiksi Jumala meidät loi.

On poijalla murheet, kun naapurit istuu pimeissä tuvissa eikä valoja näy. Vain tupakin tulipäät hehkuu. Autot pihas. Oikea naapurikyylä.

Taas ne viettää sitä nenästävedettävien päivää, kerjäläiset.

Halloween -juhlinta pitäisi lailla kieltää.

Kalliiksi on tullut Suomen kansalle ja veronmaksajille tämän hallitusviisikon puuhastelu ja maailman sosiaalihuoltona sekä ilmastovouhottajana puuhastelu.