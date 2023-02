Tätä mieltä tänään: "Sotekeskus rautatieasemalle? Eipä mitään järkeä. Ei asiakkaat junalla tule. Mutta maakunta maksaa!"

Ruotsille me annamme turvatakuut, niin voimme liittyä Natoon vaikka hieman eriaikaisesti.

Seinäjoen kaupunki on yrittäjien ykkönen. Seinäjoen ammattikorkeakoulu on opiskelijoiden ykkönen. Etetä-Pohjanmaan hyvinvointialue on potilaiden ykkönen. Puuttuuko – tai muuttuuko – vielä joku...?

Nämä lakkoilevat ammattiyhdistykset pitää laittaa korvaamaan valtiolle tai yrityksille lakkoilulla aiheutetut vahingot.

AKT vaatii samaa korotusta palkkoihin kuin Saksassa. Ovatko myös valmiita palkan laskuun, kun menee huonommin niin kuin Saksan ehtoihin kuuluu? Se on otettava myös sitten ehtoihin mukaan.

Taas valitetaan Vaasan sähkölaitoksen mitättömistä hinnanalennuksista. Mutta koittakaa nyt muistaa, että eivät voitot kasva, jos hintoja alennetaan. Sitäpaitsi kunnalliset sähkö- ja vesilaitokset yms. ovat osa piiloverotusta. Jos niiden tuotto laskee, on nostettava kiinteistö- ja ansiotuloverotusta.

Kitinojantien talvikunnossapidon laatu on kuluneena talvena heikolla tasolla. Auraus suoritetaan vasta kun lumi on tiivistynyt tien pintaan ja myöhemmin urittunut polanteiksi. Kaarteissa urat vaarantavat liikenneturvallisuuden, koska auto voi lähteä urista hallitsemattomasti, kuten on käynyt. Aura-autolla asia ei korjaannu, vaan tiehöylällä. Auraus myös lähemmäksi merkkejä, nyt kävely on huonoa. Ehkä työ tehdään sop.mukaan, laatu ei riitä.

Vihdoinkin on huomattu, että ruokakauppiaat ovat miljonäärejä ja viljelijät konkurssissa.

Ilman lakko-oikeutta ja paikallisesti ”sopimalla” meidän elintaso olisi naapurimaan tasolla, enkä tarkoita Ruotsia.

Urheilustudio on pohjanoteeraus, jossa entiset urheilijat ja nykyiset toimittajat nolaavat itsensä lapsellisella toiminnalla. Kyllä hävettää etenkin urheilijoiden puolesta!

Sotekeskus rautatieasemalle? Eipä mitään järkeä. Ei asiakkaat junalla tule. Mutta maakunta maksaa!

Entisen huumenuoren äitinä ihmettelen isän mielipidettä, jossa puolustetaan tupakkalain alentamista. Oma poikani ei koskenut tupakkaan, vain huumeet päästivät ahdistusta pakoon. Onneksi järki viimein voitti ennen lopullista tuhoutumista. Tupakat ja nuuskat voisi Suomessa kieltää kaikilta. Pimeät kauppiaat pitää löytää ja tuhota ja lakia tiukennettava. Ei yhtään siimaa narkkareille!

Hyvinvointialueiden eli maakunnallisten sote-alueiden hallinnon saatua nyt valtaa kuntien yli, niiden perinteisissä sote-asioissa, on ilmeinen tarve pienillä kunnilla hankkia jotain ”kättä pidempää”. Kuntaliitos naapurikunnan tai naapurikuntien kanssa lienee keinona paras. Maakunnallinen keskuskaupunki, kuten Vaasa ja Seinäjoki, pystyvät suurina kuntina toki itse vastarintaan. Seinäjoki osoittikin sen Aallokko-tapauksessa. Nyt yhtymisiin!