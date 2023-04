Tätä mieltä tänään: "Suomalaiset yritysjohtajat ja poliitikot eivät osaa kasvattaa tuloja, ainoastaan kustannuksia karsitaan. Tuloja kasvattamalla ei seinä tulisi vastaan."

Tunnen suurta myötähäpeää Evijärven puolesta, Ne muutamat paikalliset valittivat taas järven pinnan nostosta. Asia saatiin kansalaisadressin ja järkevän keskustelun avulla jo pitkälle. Ilmoitettiin yhteisvoimin löytyneen ratkaisu. Meitä satoja mökkiläisiä arvostettiin ja vedenpinta sovittiin nostettavaksi. Nyt 12–14 joukko valitti hoviin ja pyytää koko prosessin purkua ja lisäkorvauksia. Olen 67 vuotta Evijärveä katsellut ja tunnen valituksen tehneet, en voi tuota kiusantekoa käsittää.

IL-PO pääkirjoitus 22.4. la vastustaa suomalaisten syntyvyyden lisäämistä vastustamalla vauvabuumia. Kannattaa kylläkin halvan työperäisen maahanmuuton politiikkaa. Samalla vähätellään muiden Pohjoismaiden hallitsemattoman maahanmuton sivutuotteita. 23.4. päätoimittaja Mantila uskaltaa huudella nyt Naton takaa. EU näyttää olevan pyhälehmä, jota ei saisi kritisoida. Populismia se tuokin on.

Maanteiden sivuilla metsää omistavat, laittakaa mhy:t töihin ja hakkauttakaa palstanne hienoon kuntoon. Sitten niissä silmä lepää, eikä EU:n ”turha” direktiivi pääse estämään oman metsän käyttöä.

Esitettiin mielipide, että tällä palstalla pyritään manipuloimaan yksinkertaisilla tokaisuilla, miltä kuulostaa Sanna: sota loppuu kun Venäjä lähtee Ukrainasta höh tai Suomi on rikas maa (velkarahalla).

Missä kuplassa asuu ihminen, joka kuvittelee, että nämä kirjoitukset liikuttavat kansanjoukkoja ehkä avaruudenkaupungissa.

Valtion talous saadaan kuntoon, kun poistetaan puoluetuki sekä laitetaan kissa- ja koiravero.

Haluan Vaasan suomalaiseen seurakuntaan mieskirkkoherran, jotta lievästi vinoutunut sukupuolirakenne pappien keskuudessa seurakunnassa korjaantuisi. Liberaali seurakuntalainen.

Kuinka on mahdollista, että Vaasassa seurakunnan oma kuoro Canticum Maris vaatii eläkeläisiltä konserttilipusta 20 euroa. Luulin kirkollisverojen maksun riittäneen. Kyseessä ei kuitenkaan ollut hyväntekeväisyyskonsertti. Ahneus on kuolemansynti.

Helsingin lähipiirissä työvoimapula, siihen on ratkaisu tarjota edullisia vuokra-asuntoja, nyt joutuu yksiöstäkin maksamaan 1000 euron vuokraa.

Moni kunta Suomessa pitää kesäasukkaitaan tärkeänä ostovoimana mutta Evijärvi ei kuulu näihin kuntiin.

TUT, KES, JKP, KVE, KVA, KET ja JOK nouskoot kaikki maksaessaan tarpeeksi korkean Liigan yhteisömaksun. 1–3 Mestis-joukkuetta pelatkoot SM-villikorteissa.

Kirjoittaja toivoi köyhien lapsille kesätöitä. Eipä paljon auta, raha vähennetään perheen toimeentulotuesta.

Nurmikko tasaaseksi! Tuokaa nyt sitä kakstahtista. Kumpparit haettu naftaliinistä, että pääsee kaupungin vuokratalon pihaa hoitamaan. Joillakin käsitys, että tontti kuuluu vuokraan. No eipäs kuulukaan kuin terassi vaan.

Canticum Maris piti konsertin Vaasan kirkossa, lipun hinta eläkeläiseltä 20 €. Kenenkä hyväksi tuotto menee? Kuoro on Vaasan seurakunnan kuoro, johtaja on seurakunnan työntekijä ja tilat ovat seurakunnan. Maksan kirkollisveroa ja sitten minun pitäisi vielä maksaa seurakunnan järjestämästä toiminnasta sisäänpääsymaksu, no huh. Koskahan jumalanpalvelukset tulevat maksullisiksi.

Onko kateudellasi mitään rajaa?? Ensin karehdit näkövammaisilta avustajia ja heidän työtuntejaan, ja nyt jopa heidän eläkkeitään!!

Saas nähdä mitä tuleva oikeistohallitus saa aikaan. Vai onko sama laulu kuin ennenkin: köyhät kyykkyyn.

EU:ssa puhutaan luonnon ennallistamisesta 1952 vuoden tasolle. Puuston tilavuus Suomessa on nyt 2,5 miljardia kuutiota. 71 vuotta sitten se oli noin miljardia vähemmän. Jos puuston määrä ennallistettaisiin 71 vuoden takaiseksi, edessä olisi valtava savotta. 10 vuoden tähtäimellä puustoa tulisi poistaa joka vuosi 100 miljoonaa mottia plus metsien uusi kasvu eli yhteensä 2 miljardia mottia. Näin kirjoitti Itä-Suomen yliopiston professori Jyrki Kangas 24.4. Maaseudun Tulevaisuudessa.

Jos aliravitsemusta alettaisiin torjumaan samalla logiikalla kuin nyt torjutaan ”ilmastonmuutosta”, niin kaikkein eniten ylensyöntiä harrastavia kansakuntia vaadittaisiin syömään vielä enemmän.

Jos Orpo saa hallituksen kokoon, niin ensimmäinen säästökohde laskea kansanedustajien palkka samaan euromäräiseen tasoon kuin teollisuudessakin. 400€ käteen loppu 3 prosenttia.

Voi ihminen, et voi olla enempää pihalla kuin olet. Esität jättämään Marinin ja hallituksen rauhaan, silti esität kritiikkiä hallituksen toimista oman poliittisen harhailun mukaan. Olisit esittänyt näkemyksesi eduskuntavaaleissa etkä yksipuolisesti typerästi somessa.

Puolueille on kannatusluvut eli äänimäärät se mittari, jolla mennään hallitukseen, tai ei mennä.

Mielenkiinnolla odotan tulevaa presidentin vaalia. Vieläköhän Nato on poliittinen lyömäase, kuten aiemmin on ollut?

Kepu kaivaa omaa kuoppaansa, ellei peräti hautaansa, jos jättäytyy vihervassareiden kanssa oppositioon. Sehän vain osoittaa kepun liittäneen itsensä holtittomasti Suomen asioita hoitavaan, hälläväliä-koalitioon. Kepu oli jo koko hallituskauden vihervassareiden aisankannattaja ja tuon koalitiohallituksen koossa pitänyt voima. Nyt sitten nirppanokkaisesti jäädään samojen seuraksi oppositioon, ainoana perusteena protestiksi äänestäjiä kohtaan, kun menivät väärin äänestämään. Olen täysin tyrmistytyt nykykepun linjasta, jonka mukaan ollaan vain kiinnostuneita omasta kannatusprosentista, sen sijaan että oltaisiin kiinnostuneita isänmaa Suomesta. Suomen ja suomalaisten asiaa ei oppositiosta hoideta!

Meillä kaksi- ja ruotsinkielisillä on asiat paremmin kuin hyvin! RKP asettaa kynnyskysymykseksi hallitukseen menoon mm. kieliasiat, eikö puoluejohto ymmärrä, että kiristäminen kieliasioilla kostautuu, sillä se jos mikä saa suomenkielisen valtaväestön ärsyyntymään!

Miten sopeutus eroaa leikkauksista?

Kauhavan varuskunnan lopetuksen teki kokoomukselainen Kataisen hallitus. Puolustusm. oli RKP. Hallituksessa toimi myös seinäjokinen Risikko Paula.

Suomalaiset yritysjohtajat ja poliitikot eivät osaa kasvattaa tuloja, ainoastaan kustannuksia karsitaan. Tuloja kasvattamalla ei seinä tulisi vastaan.

Suomessa on aina taantuman koittaessa lääkkeenä leikkaukset. Ruotsissa ja USAssa elvytetään ja selviävät aina paremmin ja nopeammin lamasta.Opittavaa.

Persut ovat jo nyt huolissaan seuraavista vaaleista, koska väkisin haluavat keskustan mukaan tulevaan hallitukseen.

Elämäni vaikeimpia päätöksiä 29.6.–2.7., menenkö suviseuroihin Kauhavalle vai provinssiin Törnävälle?

Marinin hallitusta tulee ikävä hyvin pian, kaikki merkit viittaa tulevan hallituksen olevan yhtä huono, kun Sipilän, ellei jopa huonompi.

iso säästö, aika laittaa stop lapsilisän maksamiselle ulkomaille, todella iso euromäärä.

Pahoinvointialue tämä on, eikä mikään hyvinvointialue! Ei pääse lääkäriin, ei vastata puhelimeen, eikä soiteta edes takaisin, hoitoonpääsy kestää ja kestää. Ei lääkäreitä, ei hoitajia. Kaikki kuulemma sekaisin. Hyvät palkat kyllä johtajilla. Tällä tavalla ainakin Vaasassa.

Rahat Suomesta Italiaan. Italiasta roskat Suomeen. Tasapeli.

Keskusta toivoo Suomeen oikeistohallitusta, mutta ei halua mukaan siihen. Siirtyy mieluummin vasemmisto-oppositioon... tälläkö kannatus nousuun?

Minä äänestin keskustaa, koska selkeäsanaisesti lupasivat hoitaa valtion ja ihmisten asiat kuntoon. Mutta ei! Puheet olivat vain sanahelinää. Eivät mene hallitukseen, vaan keskustaa kiinnostaakin vain keskustan menestys (äänet ja sen mukana puoluetuet ja vasemmistoyhteistyö). Nyt pitää katsoa uusin silmin, kuka uskaltaa mennä hallitukseen päättämään asioistani.

Nyt kyllä menee jo suorastaan huvittaviksi EU:n aikaansaannokset, kun sen tuore metsäkatoasetus, jolla EU pyrkii sademetsien tuhoamiseen, vaikuttaa Suomessa mm. siten, ettei rakennettavan navetan tieltä saa kaataa puita. Ongelman välttämiseksi ministeriötasoltakin jo suositellaan navettojen rakennushankkeiden lykkäämistä. Olisi kai mahdollista rakentaa navetat tästä lähin pellon puolelle. Maakunnassa voitaisiinkin naureskella: ”hah-hah-haa”.

Suomenkielisiä kyykytetään ruotsinkielisten hyvinvointialueella, Automaatilla ilmoittautuessa saa ohjeen ruotsiksi. Vaimoni, joka ei osaa juuri sanaakaan ruotsia, sai palautteen Omakantaan ruotsiksi. Palvellaanko Vaasassa terveydenhoidossa suomenkielisiä tasa-arvoisesti?

Virossa myös uusi hallitus nostaa tuloveroa ja useita arvonlisäveroja ja uutena tulee autovero, jota siellä aikaisemmin ei ollut.

Jos joku ei osaa käyttää uusinta teknologiaa asioidensa hoitamiseen, niin miksi syy on aina hänen, ei koskaan teknologian tai sen käyttöön ottajan.

Hietalahden jalkapallostadionin puukatsomo romahtaa desibelien voimasta 9.8.2023 veikkausliigaottelun VPS–SJK aikana. Aikaa ja rahaa säästyy Vaasan kaupungilta, Pohjanmaan museolta ja ely-keskukselta.

Maahanmuuttojohtaja S Hämäläiselle tiedoksi, että sote-työntekijöitä löytyy paljon Suomestakin, jos palkkausta nostetaan kunnolla, eikä siten tarvi ulkomaalaisia niin paljon palkata.

Sinä kirjoittaja, joka paheksut sijoittajien saamaa mahdollista osinkoa, tiedätkö heidän yleensä laittaneen ylijäämärahan uudelleen kiertoon, toiveissa saada tavallaan korkoa sijoituksilleen. Toisin sanoen tekemällä töitä ja elämällä säästäen, niin voi vähän laittaa osakkeisiin.

Ilmajoen hautausmaalla on naamalleen kaatuneita hautakiviä. Osa kivistä kallellaan tai osittain vajonnut. Omaisten olisi hyvä käydä tarkastamassa hautapaikan kunto.

Päätoimittaja toteaa maanantain 24.4. pääkirjoituksessa, että Suomen julkista taloutta ei ole koskaan hoidettu niin huonosti kuin Marinin hallituksen aikana, mutta samalla hän unohtaa 2 tärkeää asiaa: maailman laajuinen pandemia, jollainen on koettu yli 100 vuotta sitten ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan, jonka seuraukset ovat kauheat. Enpä usko että kokoomus olisi selvinnyt näistä haasteista yhtään paremmin, päinvastoin huonommin.

Katupölyn poistamisessa ensin pyöräteiltä on ideaa. Kun pyörätiellä ei riko renkaitaan, voi auton jättää talliin. Luuleeko joku, että kuntatekniikalla seisoo koneet koko talven odottamassa töihin pääsyä? Olen huomannut, että Vaasassakin voi sataa lunta, ja liukkauden estoakin saatetaan tarvita.

Kovasti pohditaan seuraavaa presidenttiä, suurlähettiläs Mikko Hautala tuntee Venäjän, USA:n ja Ukrainan, puhuu sujuvasti englantia, ruotsia, venäjää, ukrainaa ja puolaa. Tärkeää osaamista.

Kovan viikon illan juontajan Jukka Lindströmin olisi syytä vierailla Ukrainassa. Sen jälkeen olisi vitsit vähissä.

Eivätkö voimissaan olevat ihmiset oikeasti osaa, halua vai parhaaksi näe huolehtia voimattomien ihmisten todellisista tarpeista...?!?

Markku Jokisipilä kirjoitti (26.4.) asioista hienosti niiden oikeilla nimillä. Woke-sanaa hänkään ei vielä rohjennut käyttää. Ehkä sekin nähdään seuraavalla kerralla.

Kylläpä ihmiset ovat ennakkoluuloisia ja typeriä kissakodin suhteen, luulisi että ovat sivistyneitä mutta ei. Typeryys ihmisen tyhmentää.

Sinulle tietämättömälle textaten-kirjoittajalle voin kertoa että Vaasan saaristossa asui kyllä karjalaisia. Esim. mummolassa asui kolme perhettä lapsineen ja hevosineen. Mummoni oli sairas ja äitini teki kovaa työtä ennen kouluun lähtöä ja koulun tulon jälkeen. Muistettakoon!

Miten joku voi olla niin pihalla, että kokoomus on syypäänä edustajien korotettuihin palkkioihin. Onko joku puolue kieltäytynyt ottamasta sitä vastaan? Ja se on palkkiotoimikunta joka päättää. Mutta ajattelematonta toimintaa tältä toimikunnalta kylläkin.

Atrian parantunut liikevoitto, toivon että se on näkynyt myös alkutuottajilla, eikä vain Atrian korotetuissa hinnoissa. Pelkään pahoin että ei, eihän maa- ja karjatilat muuten lopettaisi tuotantoaan.

Äänestäjät sekä tekstaten-palstalle kirjoittajat. Voisitte lopettaa nuo puheet vaalilupausten lunastamisesta. Ei niitä ole ennenkään mikään puolue lunastanut. Polttoaineiden hintojen alentamisesta sen verran, että nykyinen hallitushan ne nosti. Katkeruuden osoite on väärä. Ennen vaaleja poliitikot tuntee kaikki, vaalien jälkeen ei heitä juuri näy. Kannattaa silti äänestää, niin syntyy muutosta, kuten nytkin. Hyvä, äänestäjien tahto toteutunee.

Kuinka kauan kansa aikoo odotaa, että pankit alkaa maksamaan korkoa säästöille. Ennen kuin alkavat nostamaan rahojaan pois.

Sinulle tiedoksi, joka väitit, että kokoomus nosti kansanedustajien palkkoja, että sen teki nimenomaan edellinen hallitus, uutta hallitusta ei vielä edes ole.

Erikoista tämä hallitustoiminta Suomessa. Ensin vasemmistohallitus keskustan ja RKP:n kanssa velkaannuttaa Suomen talouden perinpohjaisesti ja sitten pyytävät, että nyt on seuraavan hallituksen vuoro ottaa vastuu. Eli kun joku sotkee, niin toinen siivoaa...