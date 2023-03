Tätä mieltä tänään: "Suomen päärata, Helsingistä Riihimäen, Hämeenlinnan, Tampereen ja Seinäjoen kautta pohjoiseen, 'pitää Suomi-neitoa pystyssä'. Olisi järjetöntä rakentaa 'metsärata' Tampereelta Seutulan kautta Helsinkiin, mikä hyödyttäisi vain Tamperetta, jos edes sitäkään."

Kun on tullut seurattua tuota Ukrainan tuhoamista, niin on vaikea käsittää minkä tahon Putin kuvittelee Venäjää oikeasti uhkaavan. Kun noita Putinin ja Lavrovin puheita on kuullut, niin heräsi ajatus, jos me kaikki eurooppalaiset lähetettäisiin Kremliin kaksi peiliä. Peili kummallekin. Käyttöohjeeksi katsoa siihen peiliin ja olla ittellensä ihan rehellinen. Saattaisi selvitä mikä tai kuka Venäjää oikeasti uhkaa. Asiaa pitemmälle ajatellessa tulin johtopäätöksern, että tuskin osaavat olla rehellisiä edes ittellensä. Unohdetaan siis peilit ja käytetään sekin raha ukrainalaisten auttamiseen.

Suomen päärata, Helsingistä Riihimäen, Hämeenlinnan, Tampereen ja Seinäjoen kautta pohjoiseen, ”pitää Suomi-neitoa pystyssä”. Olisi järjetöntä rakentaa ”metsärata” Tampereelta Seutulan kautta Helsinkiin, mikä hyödyttäisi vain Tamperetta, jos edes sitäkään. Nykyradan kehittäminen sensijaan edistäisi Helsingin ja Tampereen välisen asutuksen elinvoimaa. Tampereelta pohjoiseen liikennettä tehostettaisiin kaksoisraidetuksella. Nyt järki käteen!

Miten on mahdollista, että niin pieni joukko kuten AKT 45 000 jäsenellään omien intressiensä priorisoimisella saa aikaan 5,3 miljoonan kansalaisen kansantaloudelle satojen miljoonien tappiot? Eikö mikään laki voisi tätä kurjistamista kieltää?

Lakia pitää muuttaa niin, että satamien ahtaajat siirretään joko kuntien tai valtion työntekijöiksi.

Länsimaissa ihmiskunnalla on kyllä syytä tehdä parannus mitä tulee karkki-, sipsi-, olut- ja limsahyllyjen pituuteen ja kulutukseen. Ne ei ravitse mutta roskaa tulee valtavasti. Suomalainen peruna, ruis, kaura, marjat kunniaan ja maanviljeliät ja ruoantuottajat. Monissa maissa ei pulloja edes kierrätetä.

Jos pandat olisivat pääkaupunkiseudulla, niiden ylläpitoon löytyisi verovaroja alta aikayksikön. Moni pääkaupunkiseudun käyntikohteista on saanut ja saa edelleen vuosittaista tukea yhteisistä verovaroista, miksei sitten keskellä Suomen maaseutua sijaitseva Ähtärin Pandatalo olisi yhtä lailla tukemisen arvoinen – aivan tasapuolisuudenkin nimissä. Varoja tarvitaan paitsi pandojen ylläpitoon myös mainontaan ja matkailusiltojen rakentamiseen esim. Ruotsin puolelta Vaasaan ja edelleen läpi maakunnan Seinäjoen kautta Ähtäriin. Meillä on upea uusi laiva liikennöimässä Merenkurkussa, miksi emme hyödyntäisi sitä niin, että matkailijoille olisi tarjolla Vaasasta edelleen läpi maakuntien reittejä, joiden päätepisteenä olisi Ähtärin pandat ja eläinpuisto.

Pandojen rahasampo pyörii väärin päin. Lajinsuojelua verukkeena käyttäen Kiina rahastaa pandoilla. Jos Kiinalle olisi pandojen suojelu tärkeää, olettaisi Kiinan rahakkaana suurvaltana maksavan pandojen ylläpidosta, sitä vastoin, että vastaanottajamaa joutuu ylläpitokustannukset lisäksi maksamaan vuosittain miljoonien eurojen vuokrakuluja. Mielikuvat pandoista eläimenä ovat myönteisiä. Täytyy kuitenkin pitää erillään pandat ja niiden luomat mielikuvat valtion tason päätöksistä ja valtioiden välisistä suhteista. On aika hullunkurista, jos pandat saavat tehdä valtiontaloudellisia päätöksiä ja etenkin, jos pandat osallistuvat valtioiden välisiin neuvotteluihin edes taustahahmoina.

Professori Vesa Routamaan yleisönosastolla mainitsemat tutkimustulokset voin allekirjoittaa. 30 v. johtajana olleena olen empiirisellä tutkimuksella huomannut saman. Muutama viimeinen työtunti on melko tehotonta. Hesarin jutuista vaalitemppuja haalivat ehdokkaat ovat heikoilla jäillä, ilman sen suurempaa tutkimusta tai kokemusta. Surettaa...

Posti jaetaan jo ennen puoltapäivää – niinä päivinä kun jaetaan. Ei se silti korvaa sitä, että ajankohtainen aikakauslehti jaetaan nykyään neljä päivää myöhässä.

Ei Vaasan Sähkö itse taipunut tarjoamaan asiakkailleen halvempaa sähköä, sen mahdollisti omistajan Vaasan kaupungin päätös/ohjaus olla vaatimatta normaalia vuotuista osinkoa eli n. 15 miljoonaa. Jos kaupunki ei olisi tuota päätöstä tehnyt, ei hinta varmaankaan olisi pudonnut. Tuskin Sähkö olisi pankki- tai muuta lainaa ottamalla olisi osinkoa maksanut.

Hyvä kirjoitus Vesa Routamaalta IP 28.2.

Elisan kaapeli-tv-kuva usein silppua. Verenpainetta nostaa myös MTV-uutisten jälkeinen ”sirkkelisoitto”. Sulkekaa ulko-ovi, ei iskemistä auton oven tapaan.

Miksiköhän tie 663 välillä Isojoen liittymä – Karijoen keskusta, on talviaikana niin huonosti hoidettu?

Tiistain lehdessä tällä palstalla esitettiin koiraveroa pienentämään valtion 10 miljardin vuotuista velanottoa. Suomessa on 700 000 koiraa. Jos koiravero olisi 100 €/kuono, kertyisi verotuloa vuodessa bruttona 70 miljoonaa ja nettona ehkä n. 40 miljoonaa. Velanotto pieneneisi 10 miljardista 9,96 miljardiin. Jos otettaisiin kissatkin mukaan, pitäisi velkaa ottaa 9,93 miljardia. Kannattaisikohan kirjoittajan mennä takaisin alakoulun laskentotunneille?

Kiitos Il-Po jääkärien paluun 105-vuotisjuhlallisuuksien kuvaamisesta! Eipä kiinnostanut Ylen, eikä Maikkarinkaan uutistoimitusta. Käsittämätööntä!

Onneksi Viiviä ja Wagneria ei ole pakko lukea. Minä en lue Mustaa Hevosta, en B. Virtasta, en Mustanaamiota, enkä Kamala luontoa. Jokaiselle I-P lehden tilaajalle löytyy jotakin.

Hävetä saa silmät päästänsä jos Suomen valtio palauttaa diplomatiapandat Kiinaan. Kiina valitsi Ähtärin eläinpuiston pandoille, koska sen olosuhteet vastaavat hyvin pandojen luontaista elinympäristöä.

I-P:n pääkirjoitus ma 27.2. koskien työuupumusta; Eikö lehden arkistoista löytynyt kuvaa vaikka tietokoneen näppäimistöstä, joka olisi paremmin sopinut aiheeseen. Harvemmin rakennustöissä uuvutaan. Muutenkin tuo kuva betoniverkko+työhanskat joutaisi jo romukoppaan.

Joku arveli, että ahtaajat tienaavat vain puolta enemmän, kuin sairaanhoitajat. Kyllä he tienaavat lähemmäs kaksinkertaisesti sen, minkä hoitajattaret.

Nämä lakot palkkojen korotuksista ei vain tule loppumaan koskaan, kun elinkustannukset laukkaa edellä. Lyhyesti sanottuna systeemissä on vikaa! Julkinen sektori vain paisuu paisumistaan ja on suurvaltioiden luokkaa, verotus korjaa kaiken hyödyn itselleen, ruuan hinta on kahden suurryhmittymän käsissä K ja S lähes kartelli, asumiskustannukset huipussaan. Kun perusasioihin puututtaisiin ja laitettaisiin ne kuntoon, niin voisi pysäyttää tai ainakin hidastaa huomattavasti tätä oravanpyörää, jonka vauhti vain kiihtyy loputtomiin. Kun perusasiat olisivat jotenkin kohdallaan, niin jokaiselle jäisi satasia käteen jolla taas voisi saada kiertoa talouteen ja tätä kautta lisää verotuloja, koska ostamisesta ei voi enempää puristaa, kun kuluttajat elävät niin niukasti. Valtio on mennyt pylly edellä puuhun jo vuosikymmeniä eikä osata miettiä mitään muuta ratkaisua kuin miten verottaisi enemmän ja samalla saada lisää pahoinvointia yhteiskuntaan. Päättäjät ovat kykenemättömiä näkemään muita mahdillisuuksia talouden tasapainoittamiseen kuin kulujen nostaminen.

Kun puhutaan verotuloista ja koirien verotuksesta, niin todellinen sudenkuoppa löytyy ammattiliitoista, joita ei veroteta ja jotka kylpevät rahassa. Jokaisesta sinne suoritetusta maksusta tulisi ottaa vero ja sen lisäksi niiden paisuvista varallisuuksista omaisuusvero. En voi ymmärtää, miten jotkut tällaiset järjestöt voivat kerätä valtavia määriä rahaa osallistumatta Suomen kuluihin, mutta kun toimimtaa katsoo, niin tämähän on heidän periaatteensa, anna vähemmän ja saa enemmän. Asiat arvojärjestykseen ja sudenkuopat kuntoon.

Mari Kiviniemi sortui kolumnissaan siihen samaan ajatusvirheeseen, mihin niin moni muukin aiemmin. Pitää paikkansa, että nuorten alkoholin kulutus ja siitä johtuvat lieveilmiöt ovat vähentyneet. Se, mikä jäi sanomatta, on se, että nuoret ovat siirtyneet käyttämään bilehuumeita omine lieveilmiöineen. Siis humalahakuisuus elää, mutta hieman eri muodossa.

Nämä, jotka vaativat jonkin asian poistamista (esim. sarjakuvissa) oman mielihalun takia, eivät tosiaan kunnioita demokratiaa. Jos enemmistö tykkää, sarjakuva yms. on silloin ok.

Kyllä kadehdittaa ruotsalaisten naisten huikea menestys MM-kisoissa. Ja ovat vielä upeita blondeja kaikki!