Tätä mieltä tänään: Suomessa on nykyään viisi valtiomahtia: neljäs media ja viides Seta

Persusuomalaiset ja heidän hymyilevät hännystelijänsä luulevat, että demokratia tarkoittaa voittajien, vahvimpien ja eniten ääniä saaneiden valtaa.

Ministereissä on eroja. On ministereitä, joita pyydetään puhumaan ulkomaita myöten ja sitten on ministereitä, joiden puheita ulkoministeri joutuu pyytelemään anteeksi ulkomailla.

Suomessa on nykyään viisi valtiomahtia: neljäs media ja viides Seta.

Lehdessä 10.7 todetaan, että politiikka on tulossa kulttuuriin. Alan kerta kerralta kyllästyä politiikkaan juuri tuon takia, että politiikka ujutetaan joka asiaan mihin se ei kuulu. En mene johonkin tilaisuuteen siksi, että joku poliitikko tulee sinne, aivan päinvastoin. Politiikkaa saa lukea lehdestä ja tiedotusvälineistä jatkuvasti ja se totisesti riittää. En ymmärrä ollenkaan, että politiikoille vielä ilmaiset liput annetaan.

Suomesta 99 prosenttia osaa suomea rannikolla. Ei tarvita ruotsin kielen taitoa, mutta näytteleminen on eri asia.

Varokaa Vaasa festivaalin järjestäjät, ettei Arhinmäki P. pääse piirtelemään sopimattomiin paikkoihin, jos on vip-vieraana! Näytti jo mallia.

Wagnerin ja persujen rinnastus oli osuva. Viivi ja Wagner on yksi suosituimmista sarjakuvista ja perussuomalaiset yksi suosituimmista puolueista. Antaisimmeko heille työrauhan hoitaa meidän asiat kuntoon, ja tyydytään siihen vaalitappion, jonka kansa meille antoi.

Valtio voisi tukea aurinkovoimaloita samalla periaatteella kun se tukee tuulivoimaa ja tarkoitan että kyseeseen tulevat kaikki aurinkopaneeli tuottajat.