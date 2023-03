Tätä mieltä tänään: "Suomi on niin niin suvaitsevainen. Harmi, että näiden suvaitsevien ihmisten kanssa ei saa olla eri mieltä."

Nelipäiväistä työviikkoa on käytetty jo monessa maassa: Ruotsi, Islanti, Norja, Tanska, Iso-Britannia, Irlanti, Saksa, Hollanti, ym. Kaikille aloille se ei sovi mutta monessa maassa työnantajatkin sitä suosittelee.

Kiitos Jarno Rannalle hyvästä analyysistä koskien Nurmon Jymyn naisten lentopalloa. Sama koskee myös Jymyn salibandyä. Senkään ei pitäisi olla yhden henkilön show. Onnittelut sarjapaikan uusimisesta! Olisiko nyt jo kuitenkin aika uusille tuulille?

Kävin muutama vuosi sitten Budapestissa. Kaupunki oli aivan kiva, vanhoja rakennuksia aivan parlamentin talon läheisyydessä. Yhtä koko korttelin (100m x 100m) kokoista 5–6-kerroksista vanhaa taloa remontoitiin ulkopuolelta. Jokaisella sivulla oli rakennustelineet ja telineillä oikein vilisi rakennusmiehiä. Olisiko yhdellä sivuseinällä ollut 100–200 miestä? Ajattelin sitä hintaa, mitä miesten palkat tekee yhdessä päivässä ja mistä EU:sta rahat?

Maatalousjärjestö FAO:n ennusteen mukaan lihantuotanto kasvaa maailmanlaajuisesti vuoteen 2031 mennessä 377 miljoonaan tonniin. Vahvimmin kasvaa siipikarjan tuotanto 55, sianlihan 25 ja naudanlihan 13 prosenttia. Jos suomalaiset, joita on 0,07 prosenttia maailman väestöstä, lopettaisi lihansyönnin kokonaan, se ei vaikuttaisi näihin lukuihin mitään mutta tuhoaisi suomalaisen maatalouden täysin. Siitä kai jotkut haaveilevatkin!

Björkenheimintie. Tiedoksi valittajalle. Huhtalantieltä tullessa liikennemerkin 30t yläpuolella on nopeusrajoitusmerkki 30. Vuoritieltä päin tullessa on myös nopeusrajoitusmerkki. Suosittelen käyntiä optikolla tai liikennemerkkien opettelua.

Laita kortti naapurille hänen postilootaansa tai luukusta, jos asuu kerrostalossa. Niin minä teen. Miksi postissa, jos vieressä asuu, kuten naapurit yleensä. Ei se postimerkki tee tervehdyksestä sen parempaa. Miksi maksaa ja kierrättää Hesan kautta, kun ei edes tiedä, milloin kortti tulee vai tuleeko ollenkaan!

Pohjanmaan sankarit on ruotsalaisten, tarkemmin Svt tekemä ja tuottama sarja. No Yle on halunnut sarjan näyttää myös Suomessa. Ei siinä vaasalaisilla ole mitään häpeämistä, päinvastoin ja onhan siinä tekstitys suomeksi, jos tulee ymmärtämisvaikeuksia.

Sinulle, joka kysyit, että mihin ottaisit yhteyden kadonneen ET-lehtesi takia. Soita ensin lehtiyhtiöön, mistä olet lehden tilannut ja jos saat sieltä varmistuksen, että ovat lehden sinulle lähettäneet. Pyydä heiltä puhelinnumero jakelufirmasta, joka sinulle tulevaa lehteä jakaa. Posti on velvollinen korvaamaan hukkaamansa postin.

Vanhus avaa ulko-oven, johon on illasta aamuun ajastettu ovihälytin. Hälytys ohjautuu turvapalvelulle. Sään tarkistettuaan vanhus palaa keittiöön tai makuuhuoneeseen tai jopa petiin ehtii, jolloin turvapuhelimesta kysytään (huudetaan) ”Onko ovi kiinni? Mene laittamaan ovi kiinni, että kuulen turvapuhelimeen, että ovi menee kiinni!” Pyydetään siis vanhusta palaamaan ulko-ovelle avaamaan se uudelleen ja laittamaan ovi kiinni. Vanhus ihmettelee, että ”juurihan minä sen kiinni laitoin”. Tämä pelleily toistuu ehkä muutamana kertana viikossa tai joskus harvoin parikin kertaa samana iltana/yönä. En omaisena ymmärrä, eikö todellakaan näy keskuksessa, koska ovi on kiinni? Ja jos vanhus kuuluu olevan sisällä, mitään ongelmaa ei olisi. Turvapuhelin kun sijaitsee monen metrin päässä ovesta ja välissä pitkä käytävä, sitten huudellaan. Kehittäkäähän smart-tekniikkaa. Voisi myös neuvoa samalla muistisairasta menemään nukkumaan. Jos on yö, toivotetaan hyvää yötä. Ei varmaankaan ole ainut muistisairas ikäihminen, jolla käytössä ovihälytin turvaksi.

Työsuhdeautojen verotettavaa autoetua on nostettava 50%.

Ylen alueuutiset vois olla vain kerran illassa, jätettäis pois ne mobiililatausohjeet ja paikkakuntakohtaiset säätiedot, ei niissä oo ku asteen erot ja ne pääuutiset kertoo. Uutisia joka kunnasta tasapuolisesti, ei vain Kokkolasta.

Minulla oli synttärit helmikuun lopulla ja onnittelukortti on lähetetty viikkoa ennen Saksasta. Vielä ei korttia ole saapunut, joten alan jo pikkuhiljaa sitä orotella. Postin toiminta tarkkailuun ja edesvastuuseen!

Minun pienituloisen eläkeläisen kansan- ja työeläkkeista ei mene veroa.

Miksi Ylistarossa Kaukolanraitin auraaja jättää lumet liittymiin, kun muilla teillä ne avataan heti?

Ei kai neljässä työpäivässä ole tarkoitus juosta viiden päivän töitä. Neljän päivän työviikolla halutaan antaa palkansaajalle enemmän aikaa palautua, levätä ja mahdollisuuksia esimerkiksi harrastaa mieluisia asioita. Näin saadaan vähennettyä työpahoinvointia ja sairaspoissaoloja sekä säästetään terveydenhuoltokuluissa ja työkyvyttömyyseläkemenoissa. Kun palkansaajalla olisi parempi psyykkinen ja fyysinen terveys, koska hänellä olisi enemmän aikaa omaan hyvinvointiinsa, niin työn tuottavuus kasvaisi ja piiskaustyökulttuuri katoaisi itsestään.

Professori Lund sanoi näin. ”Energiakriisi on energiantuottajien paratiisi”. Siinäpä ”runollisuutta” olemassa olevasta karusta todellisuudesta. Poliitikot vaan levittelevät käsiään ja äimistelevät.

Kaikki valittajat täältä auttamaan pakolaisia ja sodan jaloissa olevia. Myötähäpeä suuri, kun teksteistä paistaa kolho ajattelu ja avaimen reiästä avartuva näköpiiri.

Mika Anttonen ja Antti Herlin vakuuttelevat meille kuinka auvoista vihreä siirtymä on. He eivät kuitenkaan ole valmiita sijoittamaan siihen omia miljardejaan, vaan vaativat niitä yhteiskunnalta eli meiltä veronmaksajilta. Jos vihreä siirtymä olisi oikeasti hyvä bisnes, eivät Anttonen ja Herlin levittelisi sitä tietoa yleisönosastoissa, vaan olisivat visusti hiljaa ja panisivat omat rahansa poikimaan.

Kaikki halukkaat Liiga-lisenssin ostajat vain laajentavat mestaruutta. Mestis-kohtaamiset, sekä -mitalistit karsimassa tai SM-villikorteissa toimisivat.

Kevättä, toukokuun Euroviisuja kohti mennään yhtä ”tsa-tsa-tsaata”. Kyseistä laulua soitetaan mm. radiossa aivan päivittäin. Kaipa sillä Euroviisut voitetaan, kun tuo ”tsa-tsa-tsaa” -taustalaulanta tekee esityksen kieleltään niin kansainväliseksi, vaikka laulaja Käärijä tuottaa siihen väliin suomen kieltäkin. Kun emme naapurimme Abba-tyyliä ainakaan vielä ole Euroviisuihin saaneet aikaiseksi, niin tämä Lordi-tyyli voi edelleen menestyä. Jospa?

Mikä siinä asemalla takkuaa? Tämä Aallokko vaatii jo pesänselvitystä. Alkuun kaupungintalolla ja eduskuntaan ehdolla olevilta aluevaltuusto jäseniltä. Tutkivaa journalismia.

Vuosien ajan olen soittanut lääkärin/hammaslääkärin ajanvaraukseen Alajärvelle, niin aina on palvelu ollut ystävällistä. Hyvä mieli aina jäänyt puhelusta.

Suomen ampumahiihtäjät näyttivät Ruotsin Östersundissa, että myös viimeiset sijat ovat ”tärkeitä” jatkoa ajatellen.

Nyt Mannerin Mikko äkkiä Sportin valmentajaksi, kun vapautui valmentajan tehtävistä Ruotsissa.

Suomi on niin niin suvaitsevainen. Harmi, että näiden suvaitsevien ihmisten kanssa ei saa olla eri mieltä.

Kärjenmäen kadut ja pyörätiet hienossa kunnossa koko talven. Kiitokset kunnossapitäjille!

Maakunta jatkaa haraamista Seinäjoen hankkeita vastaan. Aluevaltuusto ei uskonut Aallokon perusteita. Olisiko aika kaupungintalolla lähteä jo palaveriin. Teams-osallisuus taisi olla loukkaus? Kallis sellainen? Sote oli virhe. Taisi olla kuntaliitoksetkin Seinäjoelle. Ei löydy yhteistä polkua eikä päämäärää. Kivistönmäellä meni ennen ihan hyvin.

Peruskysymys poliittisille päättäjille, virkamiesjohdolle, ammattilaisille, aktiivikansalaisille ja palveluiden tarvitsijoille; sekä ennen kaikkea medialle: Mitä järkeä siinä on...?

Työttömyydestä, työnhakijuudesta, työnantajuudesta ja työvoimapulaisuudesta on tehty niin vastenmielistä, että kaikki haluavat... ...eläkkeelle, ja yksinyrittäjäksi toteuttamaan unelmiaan. Eikun toiminimi, luottokortti ja ”alkupääoma” pakettiin ja menoksi! Minkä taaksensa jättää...