Tätä mieltä tänään: Suomi panostaa työperäiseen maahanmuuttoon mutta jakaa vain oleskelulupia tuleville

Vaasa hoi, Mansikkasaari mätänee, Wasalandia ei tule edistymään, siiloja ei pureta, keskusta näivettyy, kauppahalli kuolee, Meri menee konkkaan, akkutehtaita ei tule, aseman pyörävaraston ovet ei aukea, Wasa station kuolee mahdottomuuteensa jne.

Toivottavasti jääkiekon SM-liiga avataan. Sport ei kuulu sinne. Tuli taas todistettua. Tyhjennysmyynti. Ei ihme, että meillä Seinäjoella kannatetaan Tampereen seuroja.

Kyllä on karmealla tasolla tämä Suomen maanteiden hoito, reikää ja poteroa vieri vieressä, raiteet menee jäisessä urassa, tiekarhut kuolleet sukupuuttoon, niitä ei näy missään, eikä hiekottajia, näitä tarjouskisan voittaneita.

Vaasan Sport nousi taas kiekkokansan huulille toimitusjohtajan suulla. Farssi, senkin puuhastelijat. Montako vuotta tässä saa vielä odotella, että toimisto putsataan ja Vaasassa olisi oikeasti liigatasoinen seura ja joukkue? Hävettää.

Mitä kokonaismaanpuolustuksen koordinointiin tulee, niin reservin vääpeli pärjää poistiehensä. Tauko paikalla jatkukoon toisaalla.

Paikallisuutiset lyhenee lyhenemistään Ylellä. Koska loppuvat kokonaan? Nyt ne on tiputettu jo klo 18 uutisten loppuun. Sitä ennen on eteen tukittu jo puoli seiska -ohjelman pätkä. Niin kuin ei sitä kerkeisi kattoa muutaman minuutin päästäkin!

Eikös junissa pitäisi olla pakollinen paikanvaraus etukäteen? Ihmettelen, kuinka joka junaan eksyy näitä ilman paikkaa olevia. On harmillista seistä käytävällä muiden tiellä, kun tällainen on levittänyt tavaransa minun paikalleni ja niitä sitten närkästyneenä keräilee. VR voisi ottaa käyttöön sakkomaksun, jos ei ole paikkavarausta!

Demarit huutaa jatkuvasti, kun pörssiyhtiöt maksaa omistajilleen osinkoja. SDP puolueena omistaa 7 miljoonan osakesalkun, saa nähdä tekeekö osingot kipeää.

Sinulle, joka et tiedä kovasta tinnituksesta mitään. Laita joku laite huutamaan 24 h/vrk kovaa ja korkealta, päivästä, viikosta, kuukaudesta, vuodesta toiseen koko ajan pysähtymättä. Mene metsään, ei hiljaisuutta, ei rauhaa, et kuule linnunlaulua, on vain ääni päässäsi. Päivät menee, kun on aina jotain muutakin ääntä, mutta illalla, kun muut menevät nukkumaan rauhaan ja hiljaisuuteen, äänet päässäsi vain voimistuvat hiljaisuuden takia. Olet riippuvainen lääkkeistä, jotka auttavat uneen. Niitä 30 tablettia puolittaa, pienentää, että kestäisivät pitkälle.

Meppi Mauri Pekkarinen nikkaroi elinkeinoministerinä ollessaan tuulisähköyhtiöille syöttötariffin, jota me veronmaksajat maksamme kansainvälisille yhtiöille vuoteen 2030 asti.

Kenraali Ehrnrooth sanoi aikanaan, että ei enää koskaan yksin!

Suomi panostaa työperäiseen maahanmuuttoon mutta jakaa vain oleskelulupia tuleville.

Onko mitään järkeä, että posti ajaa normaalin reitin kuitenkaan jakamatta postia. Korvaako joku maksetut, jakamatta jääneet sanomalehdet?