Tätä mieltä tänään: "Suupohjan rata pitää korjata mutta ei siihen tarvita sähkörataa, kun diesel-vetureita tulee olemaan vielä pitkään. Sähkörataa ei pidä laskea korjauslaskuun."

Haloo! Kissat ovat eläimiä ja Suomessa vieraslaji. Kissojen hoitoon riittää vaatimaton rakennus – kuten käytöstä poistettu eläinsuoja, kunhan se on kuiva ja lämmin. Kissa-aktiivit tekevät arvokasta työtä sinänsä. Vaatimuksensa viihtyisistä tiloista itselle ovat kovin outoja ja veronmaksajien rahoille on paljon järkevämpää käyttöä.

Olisiko työttömistä ja toimeentulotuella olevista apuja Vaasan ruuan jakeluun, heillä voisi olla aikaa päivällä ja samalla kokisivat olevansa tärkeitä, kuuluvansa ryhmään ja saisivat sosiaalisia kontakteja, eläkeläisille avuksi?

Sähkön hinnan poikkeusolojen aikoina odottaisi uudelta hallitukselta myös poikkeuksellista lainsäädäntöä. Hallituksen pitäisi nousta johtajuuteen eikä mennä Fortumin tai muiden sähköyhtiöiden päätösten mukaan juoksupoikina / tyttöinä. Nyt myydään Ruotsiin Nordpoolin kautta pörssisähköä 1 sentin hintaan ja suomalaisille tarjotaan samaa pörssisähköä 5,25 centin hintaan, siis kaikilla yhtiöillä sama hinta. Nyt ei kilpailla ollenkaan – tälle on olemassa toinenkin nimi.

Harvoin näkee yhtä lapsellista pääkirjoitusta sanomalehdessä kuin I-P:ssä pe 26.5. Pääkirjoittaja kaipaa ilmeisesti samanlaista ”vihreää talouskasvua” kuin Saksassa? Siellähän talous on vaipunut taantumaan kalliin energian takia ja ruskohiili pakalaa voimaloissa hurjemmin kuin koskaan. Firmat voivat viherposeerata omilla rahoillaan niin paljon kuin lystää. Ei siihen verorahoja eikä valtion holhousta tarvita.

Hatun nosto Pohjanmaan hva:lle, siellä edes ymmärretään tehdä jotain kesän katastrofaaliselle tilanteelle. Mitä tekee Etelä-Pohjanmaan hva:n johtajat, ovat omassa kuplassaan kaukana pilvilinnoissaan tietämättä, mitä kentällä oikeasti tapahtuu. Olisi varmasti aika suuripalkkaisten johtajien aukaista silmänsä, ennen kuin Etelä-Pohjanmaan hva:n työntekijät ja lähiesihenkilöt äänestävät jaloillaan.

Hyvä pääkirjoitus 26.5. Olisi pitänyt vielä sanoa, että Pohjanmaan PS lorottelee omille kintuille, kun vastustaa vihreää siirtymää ja maahanmuuttoa.

Kyllä on hyvä, että joillakin on ongelma siitä, jos Onkilahden rannalla on tie päällystetty. Täällä Jalasjärvellä ei elyn teihin saada uutta asfalttia millään.

Kuinkahan paljon kouluissa, oppilaitoksissa opetetaan vitamiineista, hivenaineista, monipuolisesta ravinnosta ja missä ravintoaineessa mitäkin on, mihin toimintoihin kehossa vaikuttavat, mistä niitä terveyden ylläpitoon saa, voi ostaa. Enemmän voisi olla sellaista ennaltaehkäisevääkin valistusta. Erilaisten, terveydelle haitallisten, vaarallisten päihteiden myönteisyyttäkin ollut yhteiskunnassa esillä.

Gorbatshov lopetti Neuvostoliiton. Putin lopetti Venäjän. Mitä seuraavaksi?

Jos saan istua ministerin jakkaralla, voin kyllä ajatella toisinkin, mitä olen aiemmin sanonut. Näin ei tietenkään kukaan hallitusneuvotteluissa ajattele, eikä ainakaan ääneen sano. Niin kuitenkin käy, että aiemmin sanottu muuttuu toisinkin ajatteluksi. Tämän takinkäännöksi kuvatun ilmiön politiikan ammattilaiset kieltävät yltäkylläisellä puhetaidollaan. Me äänioikeutetut kansalaiset kuuntelemme hölmistyneinä ja sitten jatkamme askareitamme.

UKK-instuutin johtaja Vasankari kirjoitti hiljan viisaasti, että ikääntyvän ihmisen parhaat kaverit ovat oikea ja vasen jalka. Otin sen heti toresta. Toivottavasti moni muukin.

Milloinka vanhan äitinsä kanssa asuva lapsi muuttuu omaishoitajaksi? Ja saa korvauksen työstään.

Onko sattuma? Kaikki tai mitään -pelissä arvotaan usein tulos 6..6 7..5 7..5. Ei voittoja. Onko rahastus?

Onhan tämä ihan säälittävää katseltavaa. Hallitusneuvottelujen pääpuolueet pelaavat raivokasta valtapeliä. Syy juontunee Sipilän hallituksen syntyajoista. Tässä on tavan kansa ja sen tulevaisuus jäänyt ihan statistin rooliin. Ketä poliitikkoa enää tässä korskunnan keskellä kiinnostaa Suomen tulevaisuus, kun omaa profiilia on pakko saada puolustaa hinnalla millä hyvänsä.

Olen käyttänyt kannustinloukkuja, mutta en kokenut olevani missään kannustinloukussa.

Tue pakotteita sekä luo lisäpakote eli harkitse ostatko kahvin agressiomaan aatteen kannattajalta.

Uskokaa nyt jo, ettei kukaan halua kissataloa asuntonsa naapuriin. Sen paikka on teollisuusalueella tms.

Ensin runnotaan läpi sote-alueet ja nyt sitten vielä pitäisi asettaa hyvinvointialuevero, kyllä taas kansaa kyykytetään, on niin syvältä!

Helsingin Sanomien Kesä 2023 -menovinkkiliitteeseen oli koottu kesän tärkeimmät menovinkit Suomessa. Yhtään ainutta Vaasassa järjestettävää tapahtumaa ei ollut listalla. Tämä johtuu varmaan siitä, että ne eivät ole tärkeitä edes järjestäjien mielestä. Umeåssa Vaasan tapahtumat varmasti tiedetään. Vuonna 2019 Hesarilla päivittäisiä lukijoita keskimäärin 688000. Haloo Vasa.

Kyllä Seinäjoella saadaan olla ylpeitä. SJK pelaa loistavaa kautta.

Ylifantastista, Riikka pyärittää porukoota jysthin niinkun tahtoo.

Sinä, joka taas moitit opettajien lomia ja olet sairaalassa töissä, hae ihmeessä opiskelemaan opettajaksi, niistäkin on pulaa. Saat sit haluamasi helppoa ja tulet varmaan onnelliseksi.

Miksi ely-keskus ei suorita sille kuuluvaa tehtävää ja tuhoa lupiineja ja kurtturuusuja tiealueelta, jotka ovat valtion omistamia. Yksityinen ei voi sitä tehdä kun ely vaatii luvan, että voi tehdä töitä tiealueelta.

Puolueettomuus sekä sinisilmäisyys ei kelpaa, joten vastatoimenpiteenä valitse puolesi sekä mistä kahvikupin ostat.

Suomi on valitettavasti jäänyt muista Pohjoismaista jälkeen mitattuna bkt-lukemalla henkilöä kohti, mutta varallisuudessa Suomi on sitäkin enemmän jäänyt jälkeen (I-P, 27.5.). Joitain vuosia sitten Suomi oli lähes tasoissa Ruotsiin nähden. Mutta mitä nyt tekisimme eron tasaamiseksi? Suomi vyötä kiristämällä tahtookin hiilineutraaliksi jo v. 2035, mutta Ruotsi vasta v. 2045. Ero Ruotsiin saattaa kasvaa. Auttaisiko säästöt maahanmuutosta?

Suupohjan rata pitää korjata mutta ei siihen tarvita sähkörataa, kun diesel-vetureita tulee olemaan vielä pitkään. Sähkörataa ei pidä laskea korjauslaskuun.

Oikeinko tosissaan lukiolaiset itkevät parkkipaikkojen perään? Eipä heru täältä sympatiaa. Luultavasti suurin osa lukiolaisista omistaa polkupyörän ja asuu sellaisella etäisyydellä, että pyörällä pääsee kouluun ongelmitta. Näin ainakin ennen oli, mutta ilmeisesti sekin on nykyään liikaa vaadittu. Turha tuollaisesta adressia väsätä, niskasta vaan itseään kiinni ja pyöräillen kouluun. Vanhemmatkin haloo!

Sensaatio! Latvia oli vähällä voittaa maailman parhaan jääkiekkomaan, Kanadan. Sen sijaan Suomen jääkiekkomaajoukkue oli perässähiihtäjä. Yhden potkun perässä joka ottelussa. Pääsi kuitenkin 10 parhaan joukkoon.

Hallitusneuvottelut. Tätähän vain odotettiin RKP:n taholta. 4% kannatus ja luulee määräävänsä kaikesta.

Iso peukku Anu Munkille Tervajoen hännän nostamisesta! Onhan kyseessä nyt sentään Vähänkyrön vilkkain ja elinvoimaisin kylä. Erinomaiset yhteydet ja etäisyydet valtava plussa.

Kova on RKP:n kaipuu vihervasemmiston maailmanparannusyhteisöön. Henriksson sanoi edellisessä hallituksessa, että maamme on niin vauras, siksi velvollisuutemme on osallistua kaikenlaisiin hankkeisiin. Vaikuttavuudesta ei puhuttu mitään!

Suomeen rakenteilla ja suunnitteilla satoja, jopa tuhansia tuulivoimaloita pääosin ulkolaisten yhtiöiden toimesta. Meidän päättäjät innoissaan tästä kehityksestä ja toivottamassa tulijoita tervetulleiksi. Yksi kysymys. Miksi nämä firmat haluavat rakentaa nämä ” rahasampot” Suomeen eikä kotimaihinsa?

Seinäjoen terveyskeskuksen ajanvarauksen luukulta kuuluu kaikki puheet ympäri käytävää, eikö siihen mitään ovea saisi? Kelan toimistossakin on parempi äänieristys!

RKP-mieliset tuovat usein esiin, että 80% ei äänestänyt persuja mutta eivät huomaa, että 95% ei äänestänyt RKP:tä!