Tätä mieltä tänään: "Tällä palstalla on urputettu autojen takavaloista. Jos ei ihminen näe autonkokoista esinettä päivänvalossa, ei hänen kuulu olla liikenteessä."

Maailman ”ympäristöhehkutuksissa” matkailevat huippupoliitikkomme eivät ole ”sitoutumiskammoisia”. Kaikkeen mahdolliseen ja mahdottomaan sitoudutaan tiukasti. Kaiken lisäksi luvataan tehdä ”epämääräiset” toimet maailmanennätysajassa. Hinnalla millä hyvänsä. Mihin katosi harkintakyky?

En todellakaan aio rekisteröityä ja tunnistautua veikkauksen peleihin, jotta joku saa henkilötietoni hakkeroida tai ne myydään kenties joskus ulkomaiselle pelifirmalle. Ei voisi rahapelaamisen lopetusta helpommaksi tehdä. Automaatti pelaaminen loppui samalla keinolla jo ajat sitten. Kiitos.

Mihin tämä Euroopan Keskuspankin korkojen nosto perustuu, kun taantuma on jo päällä, mitään rakennustarviketta ei saa kuin tilaamalla ja pitkällä odotusajalla. Uuden auton toimitusaika kuukaudesta vuoteen. Koron nostolla hidastetaan kasvua lamaan asti ja sähköyhtiöt vetää välistä.

Kokoomuksen tulee avata mitä se tarkoittaa julkisen sektorin leikkaamisella, mitä leikataan ja kuinka paljon? En antaisi mummoani hoivaan Attendolle. Jos yritys kaatuu, vastuu jää julkiselle sektorille. Kuka uskoo kun Sanni Grahn-Laasonen sanoo, että kokoomus haluaa panostaa koulutukseen?

Metsäpuolella oli hetki hiljaisempaa. Nyt metsien kasvu taantuu vaikka asia on toisin. Joitakin aikoja sitten levitettiin sileiltä aapasoilta kuvia ja todettiin, että näin Suomessa hakataan metsiä ja talvisia puuttomia hakkuualueita, jotka kesällä osoittautuivat järviksi. Mikähän taho voisi näin toimia?

On se kova tuo vaasalaisten Seinäjoki-pelko. Johtunee siitä, että tietävät jo hävinneensä.

Sinulle, joka nurisit sakosta, ku et ollu maksanu parkkimaksua: Tietenkin parkkimaksu pitää maksaa, jos maksulliseen parkkiin autosi jätät. Ei sillä ole väliä, onko auto parkissa minuutin vai päivän, millä asialla auton parkkeeraaja on ja onko parkissa hyvin vai huonosti tilaa.

Jos ei ole hyvää ja pahaa, jos ei ole oikeata ja väärää, tulee rajattomuus ja välinpitämättömyys ja moraalinen rappio.

Ostin suomalaisia päärynöitä kaupasta. Kyllä oli hyviä! Nyt kaikki kilvan istuttamaan Etelä-Suomeen hetelmäpuita ja vähä ylemmäs lisää omena- ja luumupuita, että saadaan hetelmiä ja pysytään terveenä, ettei olla ulkolaasten varassa.

On aivan sama, miten teet työsi, koska yritys pyrkii aina ostamaan työpanoksesi mahdollisimman halvalla. Yrittäjien ei pitäisi vinkua, ettei löydy osaavaa työvoimaa, kun ei löydy halua maksaa minimitessiä parempaa palkkaa. Varsinkin jos on jälkikasvua, ei taloudellisesti kannata mennä matalapalkka-alan töihin varsinkaan osa-aikaisesti, maksaa ehkä kallista auton ylläpitoa ja päivähoitomaksuja. Syy ei ole liian korkeat etuudet vaan liian pienet palkat ja kalliit elämisen kustannukset. Kyllä esimerkiksi valtion koronatukihanat yrityksille virtasivat kohisten, joten on kumma, ettei rahaa palkan maksamiseen löydy.

Hienoa keskusta! Pidät äänestäjiesi puolia. Ollaan rohkeasti omaa mieltä, eikä tyydytä muiden saneluihin, ellei linja vastaa omaatuntoa.

Vartioidun tasoristeyksen ”hälytyslaitteet pois käytöstä” -kyltti on vasta tasoristeyksessä. Miksei se ole kolmen vinoviivan kyltissä ennen tasoristeystä?

Tällä palstalla on urputettu sivukaupalla autojen takavaloista. Jos ei ihminen näe autonkokoista esinettä päivänvalossa, ei hänen kuulu olla liikenteessä.

JepJep, saisi Orpo Group tarkastella noita MOL-sivuilla olevia vuokrafirmojen ilmoituksia, samaan työpaikkaan 6 kertaa sama ilmoitus. Kyllä näin työpaikkoja piisaa? Aivan turha sattua sosiaaliturvaan, pistää vaan äänestäjänsä maksamaan kunnon palkkaa eikä tuo maailmalta halpatyövoimaa.

Enemmänkin me asiakkaat voisimme käyttää myyjien tietoa ja ammattitaitoa hyödyksemme ja tarvittaessa: ”Kiitos, katselen ensin!” Yhteispelillä tämäkin sujuu. Ei meillä palveluliikkeitä liikaa ole.

”Maatalous on ensisijaista. Ilman sitä ei olisi kauppaa, ei hoveja, ei kuninkaita, ei runoilijoita eikä filosofeja. Ainoa todellinen vauraus kasvaa maasta.” (Fredrik Suuri 1712–1786)

Ainoa kasvisruoka, jota seinäjokinen koululainen uskaltaa pyytää, on pinaattilätyt jauhelihakastikkeella!

Lehdessä ollut väestötilasto kertoisi kiinnostavasti pienen ”ynnäämisen” perusteella myös lokakuun 2022 tilanteen väestömääristä siten että keskuskaupunkien, Vaasan ja Seinäjoen, lukuihin lisätään niiden vierusnaapurien väestömäärät (I-P, 28.11.). Kun Vaasan lukuihin lisätään Mustasaaren ja Seinäjoen lukuihin Lapuan ja Ilmajoen lukemat, niin Vaasa-keskeisessä asukasyhteisössä on yhteensä 87.725 asukasta ja Seinäjoki-keskeisessä 91.774.

Katsoessani 1. adventtisunnuntain tv-jumalanpalvelusta, että on olemassa vaara, että joku erehtyy ihan oikeasti luulemaan, että kristinusko on tätä.

Kävin Aasiassa. Siellä nauretaan sähköautoille.

Kyllä se on niin, että luontoa tahallisesti roskaa muovilla, hyvin pärjäävät, vähät luonnosta välittävät, rannoilla loikoilevat, metsissä samoilevat, järvien ja merien surffaajat ja olutta kittaavat, nuorenpuoleiset ihmiset. Ei me vähällä eläkkeellä kitkuttavat edes saada säästöön rahaa, vaikka ostettaisiinkin valmisruokia. Niitä ostetaan ehkä sen takia, ettei me enää jakseta keittää joka päivä ruokaa. Jos sinua vaivaa muoviroska, kohdista syytöksesi muihin, kun vanhuksiin. Ja kuule laitamme roskat roskikseen, emme heittele niitä meille niin tärkeään luontoon. Arvosta sinäkin edes vähän, eläkeläisiä.

Sirkat sirittää Espanjan puissa. Tulee Suomen hallitus mieleen.

En tiennytkään, että Sanna Marin on Uudessa Seelannissa yhtä tärkeä poliitikko kuin Barack Obama aikoinaan.

Wasa Station, missä ovat sanktiot! Kaupunki jo sijoittanut melkoisesti tonttiin! Kuka vedättää? Tuleeko ”hevosareenat”-tapaus tästäkin? Pörssiyhtiöiden kanssa on vaikea toimia, kun ei tiedetä missä mennään?

Mikä ihmisiä vaivaa? Taannoin avasin tv:n ja hämmästyin tarjontaa. Ensi tuli ohjelma silikonirinnoista (epäonnistunut leikkaus), käänsin kanavaa, tuli ohjelmaa tatuoinneista, jossa ukko oli tatuoitu päästä varpaisiin (kuvottavaa), käänsin kanavaa ja nyt ihasteltiin alastomia ihmisiä ja haettiin kumppania sukupuolielinten perusteella ja taas käänsin kanavaa, jossa soviteltiin häämekkoja, jossa lopputuloksena oli puolialaston morsian (miksi morsiuspukujen pitää nykyään olla huorahtavia). Taas käänsin kanavaa, jossa tällä kertaa himot hyrräsivät kenen kanssa kulloinkin. Suljin tv:n ja jäin ihmettelemään.

Olipas ala-arvoinen jumalanpalvelus ensimmäisenä adventtina Ylen ohjelmistossa, häpesin pikkulasten kanssa katsoessamme, jotain on pahasti pielessä kristikansassa, ero kirkosta on hyvin lähellä isolla osalla vielä jäljellä olevista. Nyt on Itsenäisyyspäiväkin tulossa. Minkä lipun nostan salkoon, onko EU:n, Naton, Ukrainan, Suomen itsenäisyydestä kun taitaa olla rippeet jäljellä. Uskon, että meillä ei lippu liehu.

Koronahysteriasta. 1.12. oli IP:ssä loistava kirjoitus koronahysteriasta. Mika Salminen (THL) totesi muutama päivä sitten, että kuolemien tilastoinnissa on virhe. Monet koronakuolemiksi kirjatut ovat todellisuudessa kuolleet muihin tauteihin. Nyt tarvittaisiin järki käteen koronahysterian lietsomisessa.

Joku ropisee hinnoille -kirjoitus 1.12. IP:ssä oli nappiin osuva. Kauppiaat nostavat hintoja kohtuuttomasti ja vailla oikeita perusteita. Sotaan vedotaan tekosyynä ja kauppojen voitot kasvavat. Miksi annamme tämän tapahtua?

Katselimme mieheni kanssa ensimmäisen adventin televisiojumalanpalvelusta. Joistain negatiivisista palautteista huolimatta olimme näkemästämme ja kokemastamme positiivisesti yllättyneitä. Päällimmäinen tunne oli ilo ja Jeesuksen syntymän odotus.

Kyllä politiikka näkyy ikävä kyllä kirkkovaltuustoissa ja jotkut käyttää sitä ponnahduslautana muuhun politiikkaan, nähty on.

Sedun Rastaantaipaleen opiskelijat kaahaavat autoillaan vaarallisesti Kärjen kaupan ympäristössä.