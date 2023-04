Tätä mieltä tänään: "Täsmätyövoimapula...? Täsmätyönantajat olisi syytä täsmäkouluttaa täsmätyökykyisten täsmätyönhakijoiden täsmätyöllistämiseen. Täsmätyösopimus!"

Älkää tilatko taksia Vaasassa arkisin klo 01.00 aikaan. Silloin nopeimmat taksit saa Seinäjoelta.

Olipa taas juttua WasaMarinasta, Påttin kupeeseen rakennettavasta merellisestä asuinalueesta. Aivan absurdia on, että taaskaan ei aukeaman juttuun mahtunut sanaakaan siitä, että aikooko Påtti, siis ”p-laitos” olla tuossa parhaassa länsisuunnan rantarakentamiskohteessa maailman tappiin saakka!? Joka asian mielensäpahoittajat voivat tuota, Vaasalle niin tärkeätä laadukasta merellistä asumiskohdetta valituksillaan viivästyttää ihan tolkuttomasti. Näin vain Vaasassa, onkohan tässäkin se, että kaksi kieltä, kaksi mieltä, tännehän saattaa tulla liikaa suomenkielisiä, jos on vaikkapa Sjokeen verrannollisia ylivoimaisia asuinalueita...

Anne Rìntamäki. Hyvä asiaa oleva kirjoitus mielipide-sivulla.

Liikenneministeri Harakka käväisi talvella Vaasassa. Kysyin häneltä henkilökohtaisesti: Kun sähköautot koko ajan lisääntyvät, niin mistä saadaan teiden hoitoon rahaa, siis polttoaineveroa? Vastaus oli: Otetaan muusta verotuksesta. Selitin vielä toisen kerran. Sama vastaus. Hölmistyin! Lähdin nopeasti pois, en toivottanut hyvää jatkoa, enkä kiittänyt.

Kun Euroopan kaikki ammukset on ammuttu menemään Ukrainan itärintamalla, niin entäs sitten? Nyt pitäisi Suomeen polkaista nopeasti lisää omaa ammustuotantoa ’tykinkuulista’ alkaen, vaikka sitten valtion omana tuotantona. Kysyntä olisi kova varsinkin ulkomailla, mutta myös kotimaassa. Konsti osattiin jo jatkosodassa, joten osataan se nytkin. Omavaraisuuden lisäksi tarvitaan myös vientituloja.

Suomi sai osittain aktiivisuutensa ansiosta mahdollisuuden järjestää ETYK:n huippukokous Helsingissä v. 1975. Se oli Urho Kekkosellekin huippuhetki, kun suurvaltojen päämiehet saapuivat Suomeen. Vähän ennen 2020-luvun alkua, ja ennen Ukrainan konfliktin alkua, Suomen taholta alettiin jo tuoda esiin tavoite järjestää v. 2025 juhlakokous 50 vuoden jälkeen. Nyt täysin ymmärrämme, että ajatuksen toteutus on mahdotonta. Syy: kylmä sota palannut.

Nuoren kännykkä kevään tullen, herää uuteen eloon kädessä nuor n. Someen kirjaillaan kevätajatuksia, ja jaetaan kuvia kukkien kukkivista. Kännykän näytöllä keväinen maisema, pilvetöntä taivasta ja aurinkoa paistavaa. Kukat ja puut taas alkavat vihertää, ja linnut laulavat iloisesti ympärillä. Kännykän kamera tallentaa kevään kauneuden, ja jakaa sen maailmalle iloksi muille. Nuoren sydän täyttyy kevään voimalla, ja kaikki tuntuu mahdolliselta ja uudelta. Kun kevät on täynnä toivoa ja iloa, ja nuori kännykkä on täynnä voimaa. Uusi elämä alkaa jälleen kerran, ja kaikki on taas mahdollista maailmassa! (Nuoren kännykkä -kevätrunon kirjoitti tekoäly)

Julkisessa keskustelussa esiintyy kommentteja koskien esim. hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja että ”kolmas sektori” hoitaa sen. Kukaan ei tunnu ymmärtävän, että esim. yhdistysten vapaaehtoiset tarvitsevat koulutuksen, tuen ym. ja että niitä ei hoideta ilman €. Myöskään ei ole huomioitu, että yhteistyö kuntien, hva:n ja yhdistysten kanssa tarvitsee muutakin kuin yhdistysten projekteja ja niiden STEA-avustuksia. Hva ja kunnat, ottakaa esim. potilas/omaisyhdistykset ja niiden hankkeet ja toiminnat todesta. Ne vähentävät painetta julkiselle sektorille.

Seinäjokiko yrittäjä myönteinen kaupunki. Ensin viedään keskustasta liikkeet ja sinn jääviltä liikkeiltä asiakkaat ja nyt yrittäjien työntekijöiltä parkkipaikat. Pitää katos olla uusien kerrostalojen vieraille parkkipaikkoja. Miksi uusia parkkipaikkoja ei kaavoitettu kerrostaloille rakennusvaiheessa?

Aivan käsittämätöntä on, että 17 valittajaa saa Evijärven 1200 mökkiläisen ja virkistyskäyttäjän adressin allekirjoittaman adressin ja laillisen päätöksen vedennostosta 10 sentillä noin vain kumottua, noloa mainosta koko kunnan imagolle, pelkkää kiusantekoa ja aiheettomien korvausten metsästystä.

Miksi Vaasan rakennusperintöyhdistys tekee kiusaa Vaasan kehittämiselle ja järkyttävän paljon ylimääräisiä kustannuksia meille veronmaksajille. Koski ja Starck kumppaneineen pitäisi saada vastuuseen.

Greggilä kirjoittaa asiaa suuruudenhulluista pyöräilysuunnitelmista! Jos olisi esimerkiksi tyydytty 100 000 euron pömpeliin Hovioikeudenpuistikolla, olisi pysytty budjetissa, mutta mitä vielä: piti saada 500 000 euron lasipömpeli ja 60 000 euron merimerkki! Ja politiikot jakavat asukkaiden euroja mukisematta ja budjeteista välittämättä! Aivan varmasti olisi halvelmallakin pömpelillä tultu toimeen. Haaveilen siitä päivästä, jolloin valitsemamme edustajat uskaltaisivat pysyä päätetyssä eivätkä luistelisi niistä milloin milläkin verukkeella. Jämäkälle edustajalle ääni tarjolla!

Onneksi lapseni ovat jo täysi-ikäisiä. En varmaan osaisi hoitaa heitä, koska minulla ei ole siihen akateemista pätevyyttä. Näin asia on uutisoitu. Em. huolimatta ilman varhaiskasvatusta kaikki lapset on valmistuneet ammattiin yliopistosta.

Täsmätyövoimapula...? Täsmätyönantajat olisi syytä täsmäkouluttaa täsmätyökykyisten täsmätyönhakijoiden täsmätyöllistämiseen. Täsmätyösopimus!

Tupakansavu ongelma taloyhtiössä. On vuosien ongelma, siitä on tehty valituksia useita, mikään ei muutu. Kellään ei ole tupakkaa syntyessään, asukkaita pitää suojella terveydensuojalain perusteella myrkyiltä!

Kyykäärme kuulemma rauhoitetaan, vaikkei se uhanalainen olekaan. Meidän pihamaalla taas rauhoitetaan pikkulapset. Ne ovat Nyky-Suomessa uhanalaisia.

Aalto vaatii kolmikantaneuvotteluja. Alkoiko ahdistaa, kun tuli julki, ettei paikallinen sopiminen laskenutkaan palkkoja, vaikka ay-pomot siitä niin varoitti. Voi voi.

Sundomin tie Vaasassa on täysin rikki! Tuulimyllyt vaihteeksi toiselle tielle ja lasku perässä. Asukkaat väsyneet ja täysin kyllästyneitä. Kysymyksessä siis kuljetushaitta!

Graffittilandian paikalle Musiikkitalo. Paras paikka ja myös imagoa kaupungille. Musiikkitalo ei ehdottomasti sovi rautatien toiselle puolelle! Näin on maailmallakin.

Olipa raikas, selvänäköinen kolumni vaalituloksesta Markku Jokisipilältä! Näin se on eikä muuksi muutu, että tavallisen ihmisen järkeä ja ymmärrystä puoltava puolue tavoittaa sen tavallisen perussuomalaisen ihmisen, joita on sittenkin enemmistö!

Baltia ja Itämeri pitäisi kuulemma demilitarisoida. Siis siten, että siellä saisi olla vain Vanäjän sotajoukkoja...

Loistoidea I-P:lle: Kun julkaisette koko aukeaman laajuudelta ruokaohjeita, voisiko niihin lisätä myös, mitä kunkin ruoan hinnaksi tulee. Kiitos!

Eikö huoltomiehiin saa enää yhteyttä puhelimella? Kaikilla ei ole tietokonetta. No, viat ym. jää sitten ilmoittamatta.

Kävin huhtikuun aikana katsastamassa kaksi autoani. Pakettiauto ja kevyt kuorma-auto. Hinnat Vaasassa 89e pakettiauto ja 120e kevyt kuorma-auto. Seinäjoella vastaavat hinnat 52e ja 80e, joten ajelin sitten Seinäjoelle vaikka Vaasassa asunkin. Vaasan hinnat johtunee varmaan ruotsin kielestä, kuten lähes kaikki muukin touhu.

Missä nyt onkaan tälläkin palstalla esiintynyt vahingonilo sähköauton hankkijoita kohtaan, kun edessä onkin edullisen ja ajoittain ilmaisenkin sähkön aika?

Selvää logiikkaa on voitaessa käyttää lyhyempää muotoa kuin alajärveläinen, haapaveteläinen, iisalmelainen, kannonkoskelainen, korpilahtelainen, seinäjokelainen, toholampilainen tai viitasaarelainen. Paikkakunnan nimen loppuosan viitatessa vesistöön on myös mahdollista sanoa alajärvinen, haapavetinen, iisalminen, kannonkoskinen, korpilahtinen, seinäjokinen, toholampinen ja viitasaarinen. Sama koskee myös päätettä -la: heinolainen ja karjalainen.

Hallitus, pakollinen mutta vapaaehtoinen työnteko voi tehostua sosiaalimenoista vähennetyillä hävikkiuhkapäivällisillä sekä töihinsaneluvalmiusvaateella.

Hylätyistä kissoista ja muista hylätyistä eläimistä huolehtiminen on juuri niitä oikeita asioita! Ja Kissataloko kiusaa ihmisiä ja naapureita? Järjetön väite! Asia on juuri päinvastoin!